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Миллионы не украла, значит виновна

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Кировский районный суд Уфы вчера оштрафовал на 20 тыс. руб. общественницу, правозащитницу Рамилю Саитову за призывы к участию в несанкционированном митинге.

Миллионы не украла, значит виновна


3 декабря госпожа Саитова, находясь на Красной площади в Москве, записала видеоролик, в котором призвала уфимцев 17 декабря выйти на митинг в защиту шихана Куштау и обманутых дольщиков, а также протестовать против высоких тарифов ЖКХ.

Накануне, 2 декабря, активист Рамиль Сулейманов подал заявку о проведении такого митинга возле уфимского Дворца спорта. Но мероприятие не состоялось, так как его не согласовали в правительстве республики.

Позже сотрудники полиции Кировского района, посмотрев записанное в Москве видео, составили на Рамилю Саитову протокол об административном правонарушении по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Суд, рассмотрев протокол, пришел к выводу, что общественница вела предварительную агитацию на несанкционированное публичное мероприятие, чем нарушила ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях». Закон позволяет агитировать только с момента согласования места и времени митинга. Госпожа Саитова намерена обжаловать решение суда.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 30.12.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главное задача власти - Всеехх запугать и деморализовать --
Моолчаать сволочи и быдло !
Я решил и Я отдал гору ! Как вы смеете , Мне одному перечить ,
вас только 4 миллиона !



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  • 2 | 30.12.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
бабенка не из богатых и не от жиру бесится ,да и многие другие .способные сказать НЕТ.
Их мало,но становится больше и больше.ПОЧЕМУ-от тупости власти и способности плодить недовольных на голом месте .за примером ходить не надо-вся осень из таких тупых поступков



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3

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  • 3 | 30.12.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кировский районный суд Уфы вчера оштрафовал на 20 тыс. руб. общественницу, правозащитницу Рамилю Саитову за призывы к участию в несанкционированном митинге.
==================================
У меня вопрос: Она в своем призыве участвовать в митенге, говорила что он несогласован?
Если да, то молодец, смелая женщина, а вот если нет, то это провокация и подстава...



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  • 4 | 30.12.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У власти сейчас одна большая забота - это нейтрализация и
запугивание активистов протестного движения .
Об этом фактически свидетельствуют наши Продажные
суды и судьи .
О высоком уровне социального недовольства говорит , факт
нарастания возмущения против политики Компрадорства
управляющих нашим государством иностранных граждан
( как депутатов так и в правительстве ) .



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2

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  • 5 | 30.12.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 30.12.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован

Главное задача власти - Всеехх запугать и деморализовать --
Моолчаать сволочи и быдло!
Я решил и Я отдал гору! Как вы смеете, Мне одному перечить,
вас только 4 миллиона!
====
на первый взгляд вы правы
хотя по сути неверно!
народу предлагается принять решение на которое он не способен, а именно стратегическое. Если кто помнит страшные странички нашей истории Сталин вначале расходовал (отсреливал, такое Сталинское сафари) генералов, но когда пришёл Гитлер, это было после совместного воинского парада, Сталину стало не до "жиру" и он кого стрельнуть не успел поставил на армию и победил Гитлера.
аналогия.
народу предлагается на выборах принимать стратегическое решение, кто будет у "руля" страны. И он выбирает из году в год члена Тамбовской 0ПГ. Но на самом деле он поручает Путину руководить процессом уничтожения государства и, как известно, "когда бары дерутся у холопов чубы трещат!"
Именно народ принимает решение на:
"Всеехх запугать и деморализовать --
Моолчаать сволочи и быдло!" --- так и живёт вымирая более 20 страшных годочков включая Ельцинских!



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  • 6 | 30.12.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за последние четыре года, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на подсчеты Bloomberg



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  • 7 | 30.12.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 30.12.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

У власти сейчас одна большая забота - это нейтрализация и
запугивание активистов протестного движения .
Об этом фактически свидетельствуют наши Продажные
суды и судьи .
О высоком уровне социального недовольства говорит , факт
нарастания возмущения против политики Компрадорства
управляющих нашим государством иностранных граждан
( как депутатов так и в правительстве ) .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Идёт планомерное расслоение в обществе на тех, кто будет топить в Неве, на тех, кто будет утоплен вопя - нихт шиссн, ми випольняль приказ.



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  • 8 | 30.12.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Не успеют гору разработать, Путин уйдёт и России не будет. Куда нам деваться?



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  • 9 | 30.12.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 30.12.2019, 12:13 | Автор:

Не успеют гору разработать, Путин уйдёт и России не будет. Куда нам деваться?
===============================================
А что Россия , это Путин ? Россия - это народ !
Путин без народа , это не Россия !Да он давно предал народ
что волнуетесь зря !



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  • 10 | 30.12.2019, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 30.12.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 30.12.2019, 12:13 | Автор:

Не успеют гору разработать, Путин уйдёт и России не будет. Куда нам деваться?
...................................
этому не бывать!!!
Путин отрастит волосы как у Трампа и изберется на новый срок,потому что таков алгоритм - лысый - волосатый- лысый - волостый



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  • 11 | 30.12.2019, 13:16 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 317 | Рейтинг: +8,3
И всё же Рамиля борется в защиту Куштау и в защиту обманутых людей.



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  • 12 | 30.12.2019, 13:16 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 317 | Рейтинг: +8,3
И всё же Рамиля борется в защиту Куштау и в защиту обманутых людей.



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  • 13 | 30.12.2019, 13:16 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 317 | Рейтинг: +8,3
И всё же Рамиля борется в защиту Куштау и в защиту обманутых людей.



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  • 14 | 30.12.2019, 15:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13815 | Рейтинг: -2001,6
5 | 30.12.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

...народу предлагается на выборах принимать стратегическое решение, кто будет у "руля" страны. И он выбирает из году в год члена Тамбовской 0ПГ. Но на самом деле он поручает Путину руководить процессом уничтожения государства и, как известно, "когда бары дерутся у холопов чубы трещат!"
___________________________________________
Не знаю, фейк это или нет, но по интернету гуляет "интервью Дерипаски, кто на самом деле правит нашей страной"
Вот выдержка из неё:

"Куда уж демократичнее. Если, конечно, откинуть всякие сказки о демократии, якобы кто-то что-то решает, зайдя в кабинку для голосования. На самом деле кабинки существуют для того, чтобы население имело возможность туда заходить - торжественно, под звуки музыки. Это население должно надолго запомнить то, что они имели демократическую возможность поставить галочку в любом месте, где захотят. Это элемент стабилизации общественных процессов. Совершенно ясно, что экономика, крупный конкурентоспособный бизнес не могут пойти на такой великий риск - произвольное назначение менеджеров госаппарата, как бог на душу положит. Ни в одной западной стране нет такого произвола, а у нас на среднем уровне управления страной он некоторое время был. Это сильно мешало власти и бизнесу. Теперь риск устранен, да и кадры отстоялись."



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