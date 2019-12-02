Миллионы не украла, значит виновна

Кировский районный суд Уфы вчера оштрафовал на 20 тыс. руб. общественницу, правозащитницу Рамилю Саитову за призывы к участию в несанкционированном митинге.3 декабря госпожа Саитова, находясь на Красной площади в Москве, записала видеоролик, в котором призвала уфимцев 17 декабря выйти на митинг в защиту шихана Куштау и обманутых дольщиков, а также протестовать против высоких тарифов ЖКХ.Накануне, 2 декабря, активист Рамиль Сулейманов подал заявку о проведении такого митинга возле уфимского Дворца спорта. Но мероприятие не состоялось, так как его не согласовали в правительстве республики.Позже сотрудники полиции Кировского района, посмотрев записанное в Москве видео, составили на Рамилю Саитову протокол об административном правонарушении по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).Суд, рассмотрев протокол, пришел к выводу, что общественница вела предварительную агитацию на несанкционированное публичное мероприятие, чем нарушила ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях». Закон позволяет агитировать только с момента согласования места и времени митинга. Госпожа Саитова намерена обжаловать решение суда.