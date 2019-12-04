Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии
Обратились не по форме, с ...

Безобразие. Вот так надо обращаться: — Владимир Владимирович! Это Нин ...
  Рейтинг: +4  xrul

Виктор Шендерович: «Ко дн ...

Сталинизм, к сожалению, действительно не связан со Сталиным. Это некая ...
  Рейтинг: +4  Karim Yaushev

А на самом деле, проголос ...

это близко в паранойи Путина. 0н деньги из РФ сплавляет за границу и я ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Год сказочного перелома ...

Опять и снова. Здравствуй, Путин, Новый Год. Скоро будет два десятка ...
  2.01.2020   41237    14

Сказочные поздравления ...

Новый год случится скоро! В новом, как и в том году, Путин и Филипп Киркоров ...
  31.12.2019   17001    81

Политическая ...

Дмитрий Михайличенко — политолог. Политическая регионалистика. Тенденции и ...
  30.12.2019   41696    28

Башкирские власти ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин продолжает рассуждать о ...
  30.12.2019   27878    118

Миллионы не украла, ...

Кировский районный суд Уфы вчера оштрафовал на 20 тыс. руб. общественницу, ...
  30.12.2019   27547    23

Последние публикации
Год сказочного перелома ...

Опять и снова. Здравствуй, Путин, Новый Год. Скоро будет два десятка ...
  2.01.2020   31606    14

Сказочные поздравления ...

Новый год случится скоро! В новом, как и в том году, Путин и Филипп Киркоров ...
  31.12.2019   12254    81

Политическая ...

Дмитрий Михайличенко — политолог. Политическая регионалистика. Тенденции и ...
  30.12.2019   11442    28

Башкирские власти ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин продолжает рассуждать о ...
  30.12.2019   30312    118

Миллионы не украла, ...

Кировский районный суд Уфы вчера оштрафовал на 20 тыс. руб. общественницу, ...
  30.12.2019   32969    23

Хабиров подвел итоги ...

Глава республики рассказал о первых результатах работы над национальным ...
  30.12.2019   23398    15

Немного подарочков для ...

Президент Путин разрешил ввоз в Россию незарегистрированных лекарств. Это один ...
  29.12.2019   19713    17

Кругом враги: Старые, ...

Российский технологический университет ввел зачет по «плану Даллеса», боевым ...
  28.12.2019   22266    117

Попробуй разбери, какой ...

Прокуратура Башкортостана вынесла в адрес национальной организации "Башкорт" ...
  27.12.2019   29869    24

Сулейманова не при ...

Башкирское управление Роскомнадзора возбудило административное дело в отношении ...
  27.12.2019   14099    33

Читаемое за месяц
Новый герой Башкирии: ...

Айдар Губайдулин находится сейчас в Литве и ранее был объявлен в международный ...
  4.12.2019   38815    96

Что прокуратуре ...

Прокуратура Советского района Уфы начала проверку в отношении общественной ...
  4.12.2019   30357    44

Они заставляют ...

Политолог Дмитрий Михайличенко в эфире «Эха» заметил, что нынешние губернаторы ...
  4.12.2019   19188    60

Сегодня башкир, а завтра ...

Музыкант и автор песен Альберт Исмаил, больше известный как активный участник ...
  5.12.2019   20773    85

Барабаш: «Завтра ...

Ситуацию вокруг слушаний по бюджету, на которых главу штаба политика Алексея ...
  5.12.2019   22901    11

Архив публикаций
Январь 2020 (1)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)


Год сказочного перелома

Оценили
2


Опять и снова. Здравствуй, Путин, Новый Год. Скоро будет два десятка поздравлений от того, кто должен был завершить предновогодние явления из телевизора еще в 2008 году. Навсегда и плотно прикрыв за собой дверь.

Год сказочного перелома


В этот раз Путин предстал перед нами осунувшимся. В черном пальто, словно монах. Застегнутый от страны на все пуговицы. Официальный. И прочитал набор здравиц. С ударениями.

А что со «стратегией-2020»?

Мы помним, как в 2008-м году Путин с такими же ударениями, и давно ушедшим подъемом рисовал стране отличные перспективы. Официальная «Российская газета» радостно подхватывала тогда стратегию Путина, обещая, что в 2020 году «средняя зарплата в стране будет не меньше 2,7 тысячи долларов» Про пенсионеров хорошо было сказано – «в 2020 году пенсионеры будут уже получать свыше 25 тысяч рублей в месяц».

И как? Будет? Будут? Уже? Почему об этом в новогоднем послании ни слова? О том, что страна вступила, наконец, в год сказочного перелома.

Про то, что граждан протянули по спине со всего кремлевского маха оглоблей повышения пенсионного возраста, знаем. Как и про то, что в 2008-м Путин обещал мирную внешнюю политику, как условие роста уровня жизни в стране, а в 2014-м крымировал страну, и стал давить еду бульдозерами.

Не надо больше слов. Пора нести ответственность за то, что обещал, но не исполнил. Во имя «нашей Родины, мира, благополучия и процветания».

«Сейчас мы с волнением ждём боя курантов, верим и надеемся, что всё загаданное непременно сбудется»,— произнес вчера Путин.

Мы загадали желание. Без волнения. Твердо. Верим и надеемся.

В отставку. В 2020-м. Ревизия всего, что сделал.

СерпомПо, Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 02.01.2020, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кормить нуждающихся и нужно ,главное накормить А все остальное - детали .....



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 02.01.2020, 12:29 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1421 | Рейтинг: +353,8
Обечалкин и наепщик вот и весь пУ. Достал до чертиков, отныне он УГ, что означает унылое го фно. Что еще ждать от крысы в год крысы? Опять аферу под шумок кругом враги.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 02.01.2020, 13:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66831 | Рейтинг: +12097
У меня одно огромное желание - увидеть конец правления этого бесславного ублюдка - так или иначе, но очень хочется иначе, в смысле - в качестве сатисфакции - онлайн-трансляции суда над этим нелюдем.
Мечта, можно сказать...



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
И чего это некоторые товарищи недовольны посланием? "Сомненья прочь!"

"--Все хорошо, граждане России,
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза
За исключением пустякОВ.
Так, ерунда, пустое дело --
А в остальном, милые друзья,
Все хорошо, все хорошо."

Больше оптимизьму, друзья мои! И 2020 год вам покажется сплошным праздником.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 02.01.2020, 13:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66831 | Рейтинг: +12097
Первый канал и телеканал "Россия 24" скрыли на своих страницах в YouTube счётчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента Владимира Путина. Также под записями отключены комментарии.

Радиостанция "Эхо Москвы" отмечает, что к 13 часам 1 января, когда счётчики ещё не были отключены, обращение Путина на странице Первого канала набрало 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков.

Ещё один федеральный канал, НТВ, счётчики под обращением Путина оставил. К середине воскресенья на странице в YouTube НТВ президент России собрал 17 тысяч отметок "не нравится" при 4,5 тысячах отметках "нравится".



Оценили
5

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 6 | 02.01.2020, 15:02 | Автор: san-ufa
    Публикации: 164 | Комментарии: 1437 | Рейтинг: +457
Сказка за сказкой! Столько лет подряд ... Надоело!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 02.01.2020, 15:15 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31179 | Рейтинг: -710,2
Из текста новогоднего поздравления Путина напрашивается вывод, что 2020 год наступил только для того, чтобы страна отметила 75-ю годовщину Победы в ВОВ.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 02.01.2020, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заи@ал.Всех.До тошноты.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 02.01.2020, 15:24 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31179 | Рейтинг: -710,2
Насколько отличается поздравление Зеленского от других. Как призыв к толерантности и плюрализма мнений

"очень часто во время обращения президента мы выключаем звук. Ждем пока он закончит свою сказку, чтобы наконец перейти к шампанскому

Кто я? Житель Франковска, защищающий свой родной язык? Уроженец Гурзуфа, который бережет свой родной язык? Житель Берегово, который бережет свой родной язык? Или житель Краматорска, который говорит на своем родном языке? Тот, кто выучил украинский? Потому что это нормально знать государственный язык. Тот, кто не хочет этого делать? Кто я? Тот, кто платит налоги? Кто подрезает на дороге? Держит дома собаку? Рыжий? Мусульманин? С недостатками слуха? Ненавидит оливки? Либерал? Отличник? Не смотрел "Игру престолов"? Сангвиник? Веган? Козерог? Не уступает место в метро? Донор крови? Отказался от пластика? Это каждый из нас. Это украинцы. Такие как есть. Не идеальные и не святые. Потому что просто люди. Живые. Со своими недостатками и "тараканами".

Так кто же мы? 73%, которые выбрали президента. 25%, которые его не воспринимают. Или те, кто не ходил на выборы? Те, кто отмечает Рождество 25 декабря? Или те, кто седьмого января?
Те, кто празднует 8 Марта? Или наоборот считает его пережитком "совка"? Идем в воскресенье в церковь или ничего не делаем в субботу?

И как же нам, таким разным, жить вместе? Отгородиться? Отгородиться огромным забором? Кто убедил нас, что наши различия имеют значение. А вдруг это не так?

Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны.

Где неважно как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку"

https://tsn.ua/ru/politika/davayte-kazhdyy-chestno-otvetit-n
a-vazhnyy-vopros-kto-ya-novogodnee-pozdravlenie-prezidenta-z
elenskogo-1468050.html



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 02.01.2020, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот смотрю я на вас и думаю: оптимизму на улечшения в народе нету, одни сплошные уныния. Нет, граждане, так не годится. Или вы пьете (курите) не то или пьете мало. Так давайте уж, не жмотте и наполните свои стаканы до краев, кто чем может, кто боярышником, кто самогоном. Дамам не филонить, у нас равноправие полов.
Выпиваем залпом и закусывает что бог послал.
Теперь оглянитесь вокруг, мир вам не показался удивительным, политика родной партии близкой, а первые лица государства и республики - милыми и до боли родными? Если - нет, то надо обязательно повторить. И тогда все будет тип топ.
Сам то я не пью, от слова совсем. Всех с наступившим Новым Годом! Счастья вам и благополучия!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 02.01.2020, 15:49 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39267 | Рейтинг: +5305,4
79 | 02.01.2020, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админы да оставьте ее одну и переименуйте в "Кухаркин Журнал", делов то!
Все равно всем рты затыкает совсем обезумела? Шиза правит сайтом у всех на глазах?

===========================================================
Одна она не выживет. Ей, как вампиру, нужна свежая кровь.
Можно оставить, только лишить модераторства.
Она ведь спец по износам и вертолетам.



Шиза правит сайтом у всех на глазах?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 02.01.2020, 15:49 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39267 | Рейтинг: +5305,4
79 | 02.01.2020, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админы да оставьте ее одну и переименуйте в "Кухаркин Журнал", делов то!
Все равно всем рты затыкает совсем обезумела? Шиза правит сайтом у всех на глазах?

===========================================================
Одна она не выживет. Ей, как вампиру, нужна свежая кровь.
Можно оставить, только лишить модераторства.
Она ведь спец по износам и вертолетам.



Шиза правит сайтом у всех на глазах?



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 02.01.2020, 15:50 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39267 | Рейтинг: +5305,4
79 | 02.01.2020, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админы да оставьте ее одну и переименуйте в "Кухаркин Журнал", делов то!
Все равно всем рты затыкает совсем обезумела? Шиза правит сайтом у всех на глазах?

===========================================================
Одна она не выживет. Ей, как вампиру, нужна свежая кровь.
Можно оставить, только лишить модераторства.
Она ведь спец по износам и вертолетам.



Шиза правит сайтом у всех на глазах?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 02.01.2020, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 02.01.2020, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вот смотрю я на вас и думаю: оптимизму на улечшения в народе нету, одни сплошные уныния. Нет, граждане, так не годится. Или вы пьете (курите) не то или пьете мало. Так давайте уж, не жмотте и наполните свои стаканы до краев, кто чем может, кто боярышником, кто самогоном. Дамам не филонить, у нас равноправие полов.
Выпиваем залпом и закусывает что бог послал.
Теперь оглянитесь вокруг, мир вам не показался удивительным, политика родной партии близкой, а первые лица государства и республики - милыми и до боли родными? Если - нет, то надо обязательно повторить. И тогда все будет тип топ.
Сам то я не пью, от слова совсем. Всех с наступившим Новым Годом! Счастья вам и благополучия!
********************************************************

А что в психбольнице у санитаров выходной? Почему наркологическое отделение без присмотра? А ты, писатель, где телефон скиздил, отвечай паршивец!



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com