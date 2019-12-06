Ильдар Габдрафиков: «Татары и башкиры — это один народ»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии
Обратились не по форме, с ...

Безобразие. Вот так надо обращаться: — Владимир Владимирович! Это Нин ...
  Рейтинг: +4  xrul

Виктор Шендерович: «Ко дн ...

Сталинизм, к сожалению, действительно не связан со Сталиным. Это некая ...
  Рейтинг: +4  Karim Yaushev

А на самом деле, проголос ...

это близко в паранойи Путина. 0н деньги из РФ сплавляет за границу и я ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Ильдар Габдрафиков: ...

В эти дни исполняется 125 лет со дня рождения талантливого татаро-башкирского ...
  4.01.2020   25808    95

Год сказочного перелома ...

Опять и снова. Здравствуй, Путин, Новый Год. Скоро будет два десятка ...
  2.01.2020   41487    51

Сказочные поздравления ...

Новый год случится скоро! В новом, как и в том году, Путин и Филипп Киркоров ...
  31.12.2019   28255    82

Политическая ...

Дмитрий Михайличенко — политолог. Политическая регионалистика. Тенденции и ...
  30.12.2019   30673    28

Башкирские власти ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин продолжает рассуждать о ...
  30.12.2019   24329    126

Последние публикации
Ильдар Габдрафиков: ...

В эти дни исполняется 125 лет со дня рождения талантливого татаро-башкирского ...
  4.01.2020   26304    95

Год сказочного перелома ...

Опять и снова. Здравствуй, Путин, Новый Год. Скоро будет два десятка ...
  2.01.2020   40490    51

Сказочные поздравления ...

Новый год случится скоро! В новом, как и в том году, Путин и Филипп Киркоров ...
  31.12.2019   41406    82

Политическая ...

Дмитрий Михайличенко — политолог. Политическая регионалистика. Тенденции и ...
  30.12.2019   27585    28

Башкирские власти ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин продолжает рассуждать о ...
  30.12.2019   11922    126

Миллионы не украла, ...

Кировский районный суд Уфы вчера оштрафовал на 20 тыс. руб. общественницу, ...
  30.12.2019   43224    23

Хабиров подвел итоги ...

Глава республики рассказал о первых результатах работы над национальным ...
  30.12.2019   15451    15

Немного подарочков для ...

Президент Путин разрешил ввоз в Россию незарегистрированных лекарств. Это один ...
  29.12.2019   21127    17

Кругом враги: Старые, ...

Российский технологический университет ввел зачет по «плану Даллеса», боевым ...
  28.12.2019   33018    117

Попробуй разбери, какой ...

Прокуратура Башкортостана вынесла в адрес национальной организации "Башкорт" ...
  27.12.2019   37547    25

Читаемое за месяц
Везде «Техас, индейцы и ...

Свое видение ситуации с пассажирскими перевозками рассказали руководители ...
  6.12.2019   24098    34

Не суд, а три буквы ...

Совет судей обсуждает концепцию «информационной политики судебной системы» на ...
  6.12.2019   28083    22

«Мне стыдно за многое»: ...

Текст письма разошелся среди силовиков. Однако его подлинность пока не ...
  6.12.2019   26079    39

Всем заткнуть рты и не ...

Публичные слушания по проекту бюджета Уфы на 2020-2022 годы, прошедшие в ...
  6.12.2019   22347    190

Честь Димона ...

Пресс-секретарь главы правительства Медведева Олег Осипов объявил в связи с ...
  9.12.2019   13801    16

Архив публикаций
Январь 2020 (2)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)


Ильдар Габдрафиков: «Татары и башкиры — это один народ»

Оценили
0


В эти дни исполняется 125 лет со дня рождения талантливого татаро-башкирского поэта, общественного и политического деятеля Шайхзады Бабича.

Ильдар Габдрафиков: «Татары и башкиры — это один народ»


Сейчас, по проишествию 100 лет, многие спорят о его этнической принадлежности — кто-то его считает башкиром, даже одним из символов народа, другие — татарином.

Сам же я считаю, что, во-первых, не следует категорично определять национальность личностей, которые жили 100 — 200 лет назад. Пр этом, во-вторых, нельзя подходить мерками сегодняшнего дня. Тогда, более века назад совсем другая историческая ситуация была — была Уфимская губерния, не было республик…

Считаю, что и сегодня татары и башкиры — это по сути один народ, они говорят на одном языке, у них одна вера…

Нет и не может границ между этими народами, а разделение по реке Ик между Татарией и Башкирией была проведена весьма условно….

Сегодня во время поиска корней своих родственников на «Башархиве» совершенно случайно наткнулся на подворную карточку Всероссийской сельхозпереписи 1917 года отца Шайхзады Бабича — Бабичева Закира.

Судя по документам, Асяново — деревня почти сплошь состоит из сословия припущенников, а по национальности — тептярей.

Единственное исключение составляет семья муллы Закира Бабичева (отца Шайхзады Бабича) — его национальность указана «татарин».

Ильдар Габдрафиков, Эхо Москвы






« Назад 1 2 3 4 5 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 04.01.2020, 08:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Единственное исключение составляет семья муллы Закира Бабичева (отца Шайхзады Бабича) — его национальность указана «татарин».
--
Ха-ха, известно уж .как "случайно" у вас башкиры становятся татарами))) О том, что вы любите "стрелять мыльными пузырями" (пускать пыль в глаза), писал еще сам Шайхзада - "татарин - куык мылтык атарин". И он же писал "Мы сами башкиры, давшие многим народам начало " - Без узебез башкорттар, куп халыкка баш йорттар" - баш йорт - отчий дом.



Оценили
8

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 04.01.2020, 09:07 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4791 | Рейтинг: -734,4
Если поднять архивные материалы, то и шаймиев, и ильнар, и чирик, и Каримка окажется башкирами... такое было и с хамитовым и многими другими.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 04.01.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Считаю, что и сегодня татары и башкиры — это по сути один народ, они говорят на одном языке, у них одна вера…
==============================
Все верно,- Татары и башкиры один народ, только башкиры не хотят признавать этого очевидного факта!
А Илдару,-респект, это умный и смелый человек подвергшийсмя травле со стороны сарбаева и рахимова, но не отказался от своих убеждений!



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 04.01.2020, 09:29 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1422 | Рейтинг: +353,8
Эй, номер 1, кому ты мог дать дом живя в юрте? Мы здесь в своем доме жили, живем и будем жить. 15% населения и то с приписками не могут указывать как жить и где жить. Если укажут где жить я укажу куда идти. Одного такого кацика уже отправили на 3 буквы, до сих пор дойти не может.



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 04.01.2020, 09:31 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31195 | Рейтинг: -709,9
Сам Бабич считал себя башкиром, и это главнее. А писал на татарском за неимением разработанного башкирского письменного. Впрочем, и татарский литературный получил распространение всего лет 40 тому назад.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 04.01.2020, 09:33 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31195 | Рейтинг: -709,9
Илдару,-респект, это умный и смелый человек
----------------
Если крышует сам Тишков, как не осмелеть



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 04.01.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шэехзадэ Бабич
1915 ел

БАШКОРТЛЫ

Йэ эййехэл башкортын,
Чуплисе бар баш кортын.
Килеп чыгып астыртын,
Татарларны шаштырдын.

Эшкэ килсэ ишелгэн,
Сүзгэ килсэ очынган,
Кичкэ керсэ кычынган.
Берсен — берсе мактанып,
Гарешлэргэ очырган,
Туры эйткэн кешегэ
Мэнге дошман киселгэн.

пришлось изменить некоторые буквы в тексте так как Ужевский сервер отвергает татарские буквы .



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 04.01.2020, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 04.01.2020, 09:33 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31186 | Рейтинг: -710----------у Бердина и ко крыша еще круче сам дядя Вова .



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 04.01.2020, 10:40 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39272 | Рейтинг: +5304,5
46 | 03.01.2020, 23:51 | Автор: Ирек
А вы ведь с Кухеркой, как настоящие дятлы женского пола остервенело цельноденно болтаетесь по соц. сетям. И в этом вся ваша убогая жизнь, и более ничего.

=====================================================
Ирек. Не обижай Зулю. Она-честная и порядочная дама. Со своими интересами и независимостью. В отличии от Кухи, у которой мозги набекрень, климакс, шиза и половая неудовлетворенность.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 04.01.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 04.01.2020, 09:31 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31186 | Рейтинг: -710
...А писал на татарском за неимением разработанного башкирского письменного. Впрочем, и татарский литературный получил распространение всего лет 40 тому назад.
=========================================
Так всетаки, как не крути, татары более культурная нация: тогда как, у татар небыло литературного, у башкир вообще никакого языка небыло.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 04.01.2020, 10:48 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31195 | Рейтинг: -709,9
4 | 04.01.2020, 09:29 | Автор: резус

Одного такого кацика уже отправили на 3 буквы, до сих пор дойти не может.
-------------------------
Понятно, почему УЖ обезлюдел.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 04.01.2020, 10:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66842 | Рейтинг: +12095,4
В отличии от Кухи, у которой мозги набекрень, климакс
_____________________________________
Я обожаю упоминания старого пидораса по кличке доцент - о моем климаксе)))))))))))))

Да-да-да! Я единственная в мире его удостоилась, а Зулька - в свои 70 до сих пор менструирует с ПМСом)))))))))))))))
У старого пидораса - для справки - климакс наступил еще в прошлом веке - в разгул лихих 90-х. Но его забывчивость для дементора - простительна.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 04.01.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........." Нет и не может границ между этими народами, а разделение по реке Ик между Татарией и Башкирией была проведена весьма условно…."
=====================================================
Уважаемый Ильдар Габдрафиков ! Не татары начали эту войну по межнациональной розни между татарами и башкирами !!
Начал эту войну коз...ел и с.. кот Муртазел , первый и Последний башкирский президент .
По скудоумию сравнимый с психбольным из Базилевки .



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 14 | 04.01.2020, 11:11 | Автор: Ирек
    Публикации: 107 | Комментарии: 9342 | Рейтинг: -708,6
6 | 04.01.2020, 09:33 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31187 | Рейтинг: -709,6
Илдару,-респект, это умный и смелый человек
----------------
Если крышует сам Тишков, как не осмелеть
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Да, Зулия, могешь ты иногда, можешь правильно углядеть. Он, Ильдар Габдрафиков не под крышей, он в команде академика В.А. Тишкова.

"Габдрафиков И. Татары в Башкирии. Человек может быть татаро-башкиром или иметь двойственную идентичность".

И какая это смелость, это откровенное службанство.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 04.01.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зулия:Сам Бабич считал себя башкиром, и это главнее.....Бабич настоящий перевертыш сперва он был татаром писал стихи обсирая башкир,потом стал писать стихи против татар.У него есть стихи за советов и против Валиди,короче он у кого кормился того и хвалил пока не словил пулю от красных комиссар.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 04.01.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 04.01.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шэехзадэ Бабич
1915 ел
----
Да, как раз в этой подборке и про татар, что стреляют пузырями (с разных своих "мултуков"))))) Метко заметил, что вы - величайшие фальсификаторы в желании возвеличить себя)) То вы - имели "империю", приписывая Золотую Орду монгола Чингиза (при этом называя башкир монголами, а себя - европейскими красавчиками)))), то вы - потомки булгар, и к монголам никакого отношения не имеете)))... При этом громче всего хлопают заднепроходные "ружья")))



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 04.01.2020, 11:30 | Автор: Ирек
    Публикации: 107 | Комментарии: 9342 | Рейтинг: -708,6
........." Нет и не может границ между этими народами, а разделение по реке Ик между Татарией и Башкирией была проведена весьма условно…."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вона как. А Салаватик Хамидуллин и Юлдашик Юсупов, которые истоптались, исходились по обеим сторонам этой границы, ни его ли они дружбаны? И чё этот оракул молчит о границе между Башкурдистаном и Уфимской губернией упразднённой большевиками?
И да, землякам башкирам не надо бы обольщаться, что команда академика В,А. Тишкова хочет поболее башкир сотворить через двойные идентичности "татаро-башкиры", "башкиро-татаро" и ввсяк разное "башкирские тататары".
Наш оракул Ильдар, человек из этой команды, откровенно сказывает чего они хочут:
Ильдар Габдрафиков_ «Башкиры, как и татары, являются составной частью российской гражданской нации»



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 04.01.2020, 11:33 | Автор: Ирек
    Публикации: 107 | Комментарии: 9342 | Рейтинг: -708,6
2 | 04.01.2020, 09:07 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4791 | Рейтинг: -734,4
Если поднять архивные материалы, то и шаймиев, и ильнар, и чирик, и Каримка окажется башкирами... такое было и с хамитовым и многими другими.
+++++++++++++++++++++++++++++
Дедусик-Мудусик, поднимай, не поднимай архивные материалы, ты однозначно Дедорас. В этом, я обязательно и непремнно соглашаюсь с Кухаркой.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 04.01.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 04.01.2020, 09:31 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31187 | Рейтинг: -709,6
Сам Бабич считал себя башкиром, и это главнее. А писал на татарском за неимением разработанного башкирского письменного. Впрочем, и татарский литературный получил распространение всего лет 40 тому назад.

Зулия , дорогая, о "40 лет" ваше заключение не верно. Мамы нет уже 45 лет, а когда решила блеснуть татарскими познаниями- моя речь крайне удивила окружающих башнац. У меня были литературные слова ! И, вообще не знаю слов грязных на тат ! И никогда не говорила на тат. после мамы и не общалась с другими на этом яз. Просто понимала. Но, в Янауле в начале 70-х в суде поняла что слова-значения разнятся с моим татарским ! Теперь, в нашем хаосе полагаю, что не знание глубинных слов связвно с изучением русяз. и кот. тоже не могу знать глубинно. Так теперь наши руссиши за буграми с языками происходит только понимание поверхностное языковых значений. "управляемый хаос" в головах за счёт речевых характеристик, кот. не даёт возможности ЗНАТь глубину историч. разчития. ( это как обрезание, но не все евреи, это действие во спасение мужрода при жарком климате через религию) в холод.климате это Ватикан не насаждал, атолько мечомсекирбашка. С наступившим ежё одним годом абыстай.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 04.01.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 04.01.2020, 11:22 | Автор:

Да, как раз в этой подборке и про татар, что стреляют пузырями (с разных своих "мултуков"))))) Метко заметил, что вы - величайшие фальсификаторы в желании возвеличить себя)) То вы - имели "империю", приписывая Золотую Орду монгола Чингиза (при этом называя башкир монголами, а себя - европейскими красавчиками)))), то вы - потомки булгар, и к монголам никакого отношения не имеете)))... При этом громче всего хлопают заднепроходные "ружья")))
=================================================
Да мы и не спорим . Вы " великий " народ , за свою
1 000 летнию историческую башкирскую бытность !
Ни Одной созданной руками башкир археологической или архитектурной ценности .
Ни письменности , ни героев , кроме Салавата Юлаева и то под руководством Е . Пугачева !
Заки Валиди " герой " предатель своего народа ( вешал то богатых , то бедных башкир и в итоге прихвостень фашистов )
Бабич - тоже такой же тип ( и нашим и вашим ).
Но в общем вы хороший народ , классно поете и спектакли ставите ! Спасибо артистам - Башкирам , Вот они молодцы .!



Оценили
1

« Назад 1 2 3 4 5 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com