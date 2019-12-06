Ильдар Габдрафиков: «Татары и башкиры — это один народ»

В эти дни исполняется 125 лет со дня рождения талантливого татаро-башкирского поэта, общественного и политического деятеля Шайхзады Бабича.Сейчас, по проишествию 100 лет, многие спорят о его этнической принадлежности — кто-то его считает башкиром, даже одним из символов народа, другие — татарином.Сам же я считаю, что, во-первых, не следует категорично определять национальность личностей, которые жили 100 — 200 лет назад. Пр этом, во-вторых, нельзя подходить мерками сегодняшнего дня. Тогда, более века назад совсем другая историческая ситуация была — была Уфимская губерния, не было республик…Считаю, что и сегодня татары и башкиры — это по сути один народ, они говорят на одном языке, у них одна вера…Нет и не может границ между этими народами, а разделение по реке Ик между Татарией и Башкирией была проведена весьма условно….Сегодня во время поиска корней своих родственников на «Башархиве» совершенно случайно наткнулся на подворную карточку Всероссийской сельхозпереписи 1917 года отца Шайхзады Бабича — Бабичева Закира.Судя по документам, Асяново — деревня почти сплошь состоит из сословия припущенников, а по национальности — тептярей.Единственное исключение составляет семья муллы Закира Бабичева (отца Шайхзады Бабича) — его национальность указана «татарин».