Новая живая цепь у горы Куштау

Это уже не первый флешмоб от жителей Башкирии и попытка сохранить гору. Вокруг горы Куштау уже во второй раз собралась живая цепь из приехавших к подножию горы людей. Многочисленные видео появляются в просторах Интернета.«Сегодня у подножия горы Куштау состоялся флешмоб – живая цепь в защиту Куштау, и в этот раз мы не могли пропустить это важное событие. Собралось сотни, а может и тысячи человек. Конца и края цепи не было видно. И это так здорово, скажу я вам, быть частью этого, стоять вот так за руки с единомышленниками, объединённые одной целью. Здорово понимать, что так много неравнодушных... Вместе мы великая сила», – говорит на странице в соцсетях «Сохраним Шиханы» Лена Ахметова.Видео:Акция в защиту горы «Живая цепь Куштау» была организованна местными жителями. У подножия горы находится довольно многочисленная деревня.Напомним, ранее уже неоднократно проводился флешмоб в защиту шиханов – за сохранение Куштау. Ранее неоднократно люди становились лентой вокруг другой горы – Торатау, которое БСК планировало взять в разработку. Вскоре решение было изменено – и целью содовой компании стал более массивный Куштау. К слову, люди выходят в защиту горы Куштау, несмотря на то, что решение о ее разработке окончательно принято республиканскими и федеральными властями.По словам очевидцев, у подножия горы собрались около 800-900 человек.Шиханы – уникальный памятник природы Башкирии. Состоит из известняка и подходит под разработку соды. В связи с этим компания «Сода» заявила права на горы, несмотря на то, что ученые говорят о наличии альтернативных месторождений. Многие жители также выступают против того, что шиханами распоряжается компания, которая вовсе имеет кипрские оффшоры.***Сегодня в Ишимбайском районе собрались около 800-900 человек, сообщает Proufu.ru. Участники акции выстроились цепью у подножия горы. Сообщения об этом участники акции публикуют в социальных сетях.Предыдущая аналогичная акция прошла возле Куштау в середине декабря и, по словам участников, собрала около 500 человек.Напомним, в послании Госсобранию РБ, прошедшем 10 декабря, Радий Хабиров заявил, что Куштау будет разработан, несмотря на давление активистов.По его словам, те, кто протестует против разработки шихана “просто хотят выдавить одну компанию с рынка и запустить свою”. Хабиров считает, что, в таком случае, “ещё несколько лет Стерлитамак сидел бы, простите, без штанов”. Кроме того, руководитель региона отметил, что попыткам активистов отстоять гору будет дана правовая оценка.