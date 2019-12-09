Новая живая цепь у горы Куштау

«Сегодня у подножия горы Куштау состоялся флешмоб – живая цепь в защиту Куштау, и в этот раз мы не могли пропустить это важное событие. Собралось сотни, а может и тысячи человек. Конца и края цепи не было видно. И это так здорово, скажу я вам, быть частью этого, стоять вот так за руки с единомышленниками, объединённые одной целью. Здорово понимать, что так много неравнодушных... Вместе мы великая сила», – говорит на странице в соцсетях «Сохраним Шиханы» Лена Ахметова.
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Акция в защиту горы «Живая цепь Куштау» была организованна местными жителями. У подножия горы находится довольно многочисленная деревня.
Напомним, ранее уже неоднократно проводился флешмоб в защиту шиханов – за сохранение Куштау. Ранее неоднократно люди становились лентой вокруг другой горы – Торатау, которое БСК планировало взять в разработку. Вскоре решение было изменено – и целью содовой компании стал более массивный Куштау. К слову, люди выходят в защиту горы Куштау, несмотря на то, что решение о ее разработке окончательно принято республиканскими и федеральными властями.
По словам очевидцев, у подножия горы собрались около 800-900 человек.
Шиханы – уникальный памятник природы Башкирии. Состоит из известняка и подходит под разработку соды. В связи с этим компания «Сода» заявила права на горы, несмотря на то, что ученые говорят о наличии альтернативных месторождений. Многие жители также выступают против того, что шиханами распоряжается компания, которая вовсе имеет кипрские оффшоры.
ПроУфу
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У шихана Куштау состоялась очередная акция в его защиту
Сегодня в Ишимбайском районе собрались около 800-900 человек, сообщает Proufu.ru. Участники акции выстроились цепью у подножия горы. Сообщения об этом участники акции публикуют в социальных сетях.
Предыдущая аналогичная акция прошла возле Куштау в середине декабря и, по словам участников, собрала около 500 человек.
Напомним, в послании Госсобранию РБ, прошедшем 10 декабря, Радий Хабиров заявил, что Куштау будет разработан, несмотря на давление активистов.
По его словам, те, кто протестует против разработки шихана “просто хотят выдавить одну компанию с рынка и запустить свою”. Хабиров считает, что, в таком случае, “ещё несколько лет Стерлитамак сидел бы, простите, без штанов”. Кроме того, руководитель региона отметил, что попыткам активистов отстоять гору будет дана правовая оценка.
Эхо Москвы
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Новая живая цепь у горы Куштау
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