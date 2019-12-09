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Новая живая цепь у горы Куштау

  • Опубликовано: ПроУфу | 05.01.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 29496 | Комментарии: 13
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Это уже не первый флешмоб от жителей Башкирии и попытка сохранить гору. Вокруг горы Куштау уже во второй раз собралась живая цепь из приехавших к подножию горы людей. Многочисленные видео появляются в просторах Интернета.

Новая живая цепь у горы Куштау


«Сегодня у подножия горы Куштау состоялся флешмоб – живая цепь в защиту Куштау, и в этот раз мы не могли пропустить это важное событие. Собралось сотни, а может и тысячи человек. Конца и края цепи не было видно. И это так здорово, скажу я вам, быть частью этого, стоять вот так за руки с единомышленниками, объединённые одной целью. Здорово понимать, что так много неравнодушных... Вместе мы великая сила», – говорит на странице в соцсетях «Сохраним Шиханы» Лена Ахметова.

Видео:



Акция в защиту горы «Живая цепь Куштау» была организованна местными жителями. У подножия горы находится довольно многочисленная деревня.

Напомним, ранее уже неоднократно проводился флешмоб в защиту шиханов – за сохранение Куштау. Ранее неоднократно люди становились лентой вокруг другой горы – Торатау, которое БСК планировало взять в разработку. Вскоре решение было изменено – и целью содовой компании стал более массивный Куштау. К слову, люди выходят в защиту горы Куштау, несмотря на то, что решение о ее разработке окончательно принято республиканскими и федеральными властями.

По словам очевидцев, у подножия горы собрались около 800-900 человек.

Шиханы – уникальный памятник природы Башкирии. Состоит из известняка и подходит под разработку соды. В связи с этим компания «Сода» заявила права на горы, несмотря на то, что ученые говорят о наличии альтернативных месторождений. Многие жители также выступают против того, что шиханами распоряжается компания, которая вовсе имеет кипрские оффшоры.

ПроУфу
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***

У шихана Куштау состоялась очередная акция в его защиту

Сегодня в Ишимбайском районе собрались около 800-900 человек, сообщает Proufu.ru. Участники акции выстроились цепью у подножия горы. Сообщения об этом участники акции публикуют в социальных сетях.

Предыдущая аналогичная акция прошла возле Куштау в середине декабря и, по словам участников, собрала около 500 человек.

Напомним, в послании Госсобранию РБ, прошедшем 10 декабря, Радий Хабиров заявил, что Куштау будет разработан, несмотря на давление активистов.

По его словам, те, кто протестует против разработки шихана “просто хотят выдавить одну компанию с рынка и запустить свою”. Хабиров считает, что, в таком случае, “ещё несколько лет Стерлитамак сидел бы, простите, без штанов”. Кроме того, руководитель региона отметил, что попыткам активистов отстоять гору будет дана правовая оценка.

Эхо Москвы
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  • Гость
  •  
  • 1 | 05.01.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." Напомним, в послании Госсобранию РБ, прошедшем 10 декабря, Радий Хабиров заявил, что Куштау будет разработан, несмотря на давление активистов......."
==================================================
По его словам все они жители близлежащих сел , деревень и не равнодушных к уничтожению башкирской природы и фауны людей это " про плаченные гадские " активисты !
Хотят заморить голодом от безработицы рабочих БСК
и разорить г Стерлитамак и РБ !



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 05.01.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Изменение климата, вероятно, завтра сдохнем, живи сегодняшним днем. Какая к черту гора, кому она нужна на мертвой планете, хотя при наводнении можно залезть на гору и продлить агонию..



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2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 05.01.2020, 11:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66846 | Рейтинг: +12092,7
Молодцы. Куштау - наш Шиес...



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6

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  • Начинающий
  •  
  • 4 | 05.01.2020, 13:00 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 109 | Рейтинг: -4,3
Гор много, молитесь на Торатау. Или не живите, не ешьте мясо, человек своим присутствием всяко разно вредит природе.



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2

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  • Гость
  •  
  • 5 | 05.01.2020, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поганое словечко "флешмоб" здесь вообще ни к месту. Просто низводит всю серьезность происходящего.
Сравните две подачи новости выше: текст от "проуфу" и текст от "эха".



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 05.01.2020, 14:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66846 | Рейтинг: +12092,7
Мне тоже слово не очень нравится, хотя слово "акция" тоже не русское, но более привычное...

А слово "флэшмоб" - непривычное, немного режущее слух, "иностранщина", но вполне к месту:

Флешмо́б — заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговорённые действия и затем расходится. Флешмоб является разновидностью смартмоба. Сбор участников флешмоба осуществляется при помощи электронных средств связи. Википедия



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  • 7 | 05.01.2020, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как родину защищать башкиры, русские вместе.
Как вовремена Пугачева и Салавата.
А где Минибай улы Ирик, не видать...



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3

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  • 8 | 05.01.2020, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот она путинская власть воровская
Им давно наплевать на нас туземцев - им нужны дивиденды...дивиденды.... дивиденды... в оффшор на Ккипр



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  • 9 | 05.01.2020, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как родину защищать башкиры, русские вместе.
Как вовремена Пугачева и Салавата.
А где Минибай улы Ирик, не видать...

Миннебай Улы здесь.
Я уже писал, что Куштау это - внутрибашкирские разборки. Сами решат, что делать.



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  • 10 | 05.01.2020, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 05.01.2020, 11:11 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66846 | Рейтинг: +12093
Молодцы. Куштау - наш Шиес...

-------------

Если отложения Пермского моря рассматривать, как мусор - то бесспорно.



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  • 11 | 05.01.2020, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 05.01.2020, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как родину защищать башкиры, русские вместе.
Как вовремена Пугачева и Салавата.
==================
на каких фронтах защищали родину Пугачев и Салавата,это они устроили Бонапарту ледовое побоище на Куликовом поле ?



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  • 12 | 05.01.2020, 16:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
___________________________
_______"""Юнг а когда носом в промежность пилотки Кухи нырял, о образовании думал? Очень Опытный



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  • 13 | 05.01.2020, 17:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так когда Куха запретила пахать носопыркой Юнгиной свою грядку, тогда он с ума и сошел, и мозг ежедневно нам и выносит со своей проблемой от нехватки кунелингесной любви



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