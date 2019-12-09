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«Конфликта между татарами и башкирами не существует и не существовало»

  • Опубликовано: ПроУфу | 05.01.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 14837 | Комментарии: 22
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Гостем ProUfu.ru был начальник Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований РБ Юлдаш Юсупов.

«Конфликта между татарами и башкирами не существует и не существовало»


Рамиль Рахматов (РР): Добрый день, уважаемые зрители и читатели портала ProUfu.ru. Сегодня в нашем проекте «Без цензуры» гостем выступает начальник Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований РБ (ИСИ РБ) Юлдаш Юсупов. Юлдаш, мы с тобой знакомы много лет, ты являлся специалистом по средневековой истории Башкортостана. Сегодня ты возглавляешь центр, который занимается вопросами этнокультурного развития, этногенеза, социологии. Но на самом деле, мало кто в республике знает о направлениях деятельности вашего центра и ИСИ РБ в целом. Расскажи об этом.

Видео:



Юлдаш Юсупов (ЮЮ): Да, действительно, я начинал как медиевист (специалист по средневековой истории – прим. ред.). Теперь же в зависимости от времени года приходится заниматься то популяционной генетикой, то современными социокультурными процессами. Главная задача уже Центра – это изучение социокультурной динамики национальных и конфессиональных идентичностей в Республике Башкортостан. Центр работает в составе ИСИ РБ, который был создан в 2016 году для разработки и сопровождения стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. Работа нашего центра направлена на изучение национальных, конфессиональных проблем.

РР: Юлдаш, я правильно понимаю, что ИСИ РБ в 2016 году специально вывели из Академии наук РБ для сопровождения Стратегии – 2030?

ЮЮ: Нет, мы так и остались структурным подразделением АН РБ. Базой для нас был Институт социально-экономических и правовых исследований. Но мы так и остались в академии.

РР: Ты только что затронул тему, которой очень сильно интересуются не только у нас, но и в соседнем Татарстане. Есть даже некий ажиотаж. Речь о популяционной генетике. Расскажи о ней подробнее.

ЮЮ: Будучи историком, мне пришлось изучить и разобраться в основах молекулярной биологии, типировании ДНК, работать биоинформатическими методами. При этом методы, привнесенные из медиевистики, этнологии, оказались очень востребованными. Когда биолог смотрит на популяцию, то видит в ней некую совокупность, а этнолог видит в ней социум или этническое сообщество. В последнее время мы занимались изучением тюрков Южного Урала – башкир, чувашей, мишарей. Но ареал исследований расширился. Мы были в Удмуртии, Чувашии. На Северном Кавказе изучали ногайцев. Все это обобщается и будет опубликовано в известном мировом научном журнале. Будет интересно. На завершающем этапе будет монография, где отразится генофонд народов Башкортостана.

РР: Мы же с тобой понимаем, что вся эта история на стыке наук, генетики и этногенезе, имеет влияние на межнациональные отношения и часто вызывает эмоциональные оценки. Так это случилось с заявлением на башкирском телеканале известного татарского музыканта и активиста Альберта Исмаила. Он, изучив свои шежере, сообщил, что является башкиром. В соседней республике кто-то сдержанно промолчал, мол, пусть будет тем, кем хочет. А другие напротив назвали его предателем. Что это за история и следует ли ей придавать такое эмоциональное значение, которое проявили татарские активисты?

ЮЮ: Начнем с того, что ситуация, когда люди, изучив свое происхождение по шежере, семейным архивам или генетике, меняют свою идентичность, далеко не единична. За 10 лет работы я обратил внимание, что это может случиться в довольно короткий промежуток времени и с кардинальной сменой самосознания. Это именно такой случай. Возможно, что-то его не устраивало в прежней парадигме, и он сделал такой выбор.

Что же касается татарстанских СМИ, то мы же понимаем, что это только одно из них и один автор – Ильнар Гарифуллин. Он через день выдает такие статьи. Понять его эмоции можно, он имеет на них право. С другой стороны, надо обратить внимание на процессы в Татарстане. Скоро выборы Президента РТ, Ильнар Гарифуллин представляет определенные национальные круги. И актуализация, поднятие этих вопросов имеет перспективы именно в Татарстане. Скорее всего идет наработка определенного политического капитала.

Другой момент в том, что это наш житель, который живет в республике, это местный общественник. А внимание заостряют из соседней республики. Насколько это этично – играть на нашем поле, а не на своем в Татарстане?

РР: Вы во время прошлой нашей встречи и Альберт Исмаил недавно озвучили проект северо-западных башкир или «Без башкортлар». Казань восприняла его как угрозу татарской идентичности. Насколько это верно и что это за проект?

ЮЮ: Проект относительно новый, ему пара лет. Но основной его состав и костяк появился еще в середине нулевых годов. Поэтому, когда я к нему подключился, там были все прежние лица. То есть те люди, которые много лет поднимали данную тематику.

Что касается какой-то угрозы, то угрозы татарской идентичности я не вижу. Она достаточно мощная и снабжена ресурсами. Это процессы, которые проходят внутри башкирского общества. Они входят в единое информационное поле, и эти процессы представляют достаточно интересный материал для социальных антропологов.

Сама суть проекта – исключительно просветительская. Люди живут на северо-западе. Например, какой-то человек знает кем был отец, дед, кто он сам. Он башкир. Но он смотрит телевизор, слушает радио и понимает, что его язык не совпадает с литературным государственным языком. Не совпадают какие-то культурные установки. Тот же курай или малахай относятся больше к восточным районам. Возникает культурный диссонанс, который ему сложно осмыслить. Мы же помогаем им это сделать в русле просвещения. Чтобы это было обоснованно. В моих должностных обязанностях указано, что я должен выступать с лекциями. Но я и мои коллеги не поедем с башкирской историей, скажем, в деревню Богданово Балтачевского района, где население мишарское. Мы поедем в деревни, которые изначально были башкирскими. Возможно, какие-то из них уже прошли этап ассимиляции в татар. Но я обязан рассказать, как развивалась история их деревни или рода. Например, на наших мероприятиях бывают выходцы из восточного Татарстана. Они смотрят опубликованные нами книги об истории деревень, родов и говорят, что ничего подобного в Казани не издается. Мы им даем возможность изучить свою историю, а не навязываем что-то. Поэтому мы как бы «испекли пирог, а вы его ешьте, если хотите». Мы не касаемся вопроса идентичности, мы говорим о правильном понимании истории.

РР: За публикации, цикл передач на телевидении тебя, Юлдаш, и Салавата Хамидуллина некоторые националистические круги у соседей назвали едва ли не врагами народа. Каково это осознавать? Или в профессиональной исторической среде Татарстана вы с этим не сталкивались?

ЮЮ: Да никак. Скажем так, что наше учреждение занимается социологическими исследованиями, большинство которых никогда не будет опубликовано. Я сам в них принимаю участие. Так вот, никогда и нигде, особенно на северо-западе, не ставился вопрос о татаро-башкирских отношениях. Социология это не фиксирует никаким образом. Я понимаю, что есть какое-то башкиро-татарское противостояние, но оно касается узкого круга людей. Оно проговаривается и нет смысла переносить его на весь народ. Зачем, кому это выгодно? Одно дело, когда я приезжаю на конференцию, мы там спорим. На конгрессе антропологов я хорошо поговорил с татарским медиевистом Ильнуром Миргалеевым. Но когда я приезжаю в деревню, там это не звучит, нет никакого отторжения.
Народ намного адекватнее, чем многие ученые или общественники. Конфликта между татарами и башкирами в социологическом разрезе не существует и не существовало.
Поэтому говорить, что мы что-то раздуваем – это контрпродуктивно. Наоборот, надо исходить из позиции просвещения. Люди должны знать историю, но давить на них не надо. Это наша обязанность и обязанность татарских коллег.

РР: Видимо, по этой причине прошел незамеченным скандал с татарским диктантом?

ЮЮ: Здесь мы же знали, как эта история развивалась с самого начала. Республика Башкортостан здесь выступила скорее жертвой. Но народ опять предпочел ничего этого не заметить. Мы здесь живем в двух параллельных реальностях. Когда в общественном сознании создается какой-то язык конфликтов. Мы видим это в татарстанских СМИ, создается определенная терминология, дискурс. Потому что на данном этапе это выгодно Татарстану. Это набор очков в предвыборный период. Во-вторых, это выгодный инструмент влияния на внутреннюю политику Республики Башкортостан. Мы же должны осознать, что башкирские татары – жители нашей республики. Они должны здесь иметь свою нишу и культуру.

Вот как думает рядовой татарин Башкортостана? Иван Грозный взял Казань, а наши предки от этого сюда убежали. А это не исторично и неправильно. Это – антипросвещение, и откуда эта версия могла появиться несложно догадаться. Мы должны осмыслить, кто такие башкирские татары. Возьмем их этнический состав. Он очень сложный. Около 60% состоит из мишарей. Это служивое сословие, близкое к башкирам. Они не пришли сюда со стороны Казани, а пришли со стороны Поволжья.
Это военное сословие, которое не было унижено завоеванием. Они служили Отечеству, осваивали Урал и Сибирь.
Другой процент значительный состоял из типтярей. Крящены еще должны изучаться. И да, часть пришла из Казани в период колонизации края. Мы должны понять какая у них культурная ниша, картина мира. И это касается не только татар Башкортостана. Тех же русских, например.

РР: Среди русских здесь много было старообрядцев…

ЮЮ: Да как сказать. Вы сравните русских Северного Кавказа и Башкортостана. У них совсем другие картины мира. Хотя по происхождению у них соотношение может быть примерно одинаковым. Но там на Кавказе у русских дискурс формировали казаки, а у нас его формировали переселенцы с эвакуированных заводов и городов, интеллигенция. Поэтому они не перенесли сюда болячки XVIII-XIX веков. Они сформировали новый дискурс, промышленный, интеллигенции.

РР: Вернемся к современности. Не так давно Уфа принимала исламский форум, где первую роль играл Рустам Минниханов. Я понимаю, что Уфа – это хорошая конгрессная площадка. Но есть ли нам смысл проводить такие мероприятия, где мы не будем играть первую роль?

ЮЮ: Откровенно говоря, моя первая реакция была примерно такой же. Зная, что главный актор здесь Минниханов, он заходит в Уфу, задался вопросом: «А зачем?» Это определенный софтпауэр (мягкая сила). Но потом, уже пообщавшись с участниками, я понял, что не имеет значения чья инициатива. Любые мероприятия дают новые возможности. Какой будет эффект – больше зависит от самих людей, кто принимает, кто участвует. Многое решается в кулуарах. Мне удалось пообщаться с людьми, что дает перспективы и на международное сотрудничество.

РР: На форуме Талгат Таджуддин поднял тему мусульман Китая. Положение тех же уйгур наши СМИ как-то стыдливо стараются не поднимать. Насколько эта тема важна для Башкортостана и Татарстана?

ЮЮ: Вся информация, которая у меня имеется по этому поводу, исходит от журналистов. Их не так уж много. Поэтому мне пока не удалось сформировать основанного на всех сторонах мнения.

РР: Другая тема, которая так или иначе звучит. Определенное количество местных религиозных общин пытаются выйти из ДУМ РБ и перейти в ЦДУМ России. Есть и противоположная информация. Что это?

ЮЮ: На протяжении 2016-2017 годов мы действительно наблюдали это явление. Если это происходит сейчас, то это скорее инерция того застоя, в котором было ДУМ РБ. Даже сам факт возрастного состава говорит за себя. Кадровая работа велась очень слабо. Это только один аспект, а был целый клубок проблем на местах. Играла роль и идеологическая направленность.

РР: Заострим. Часто эти конфликты сами участники пытаются объяснить спором суфиев и салафитов.

ЮЮ: Все республики, кроме Северного Кавказа пережили реисламизацию. В советское время традиция была во многом утрачена. Потом ислам вернулся. И здесь были проповедники из арабского мира, Турция. Возникла целая палитра на низовом уровне. ДУМ – это централизованная организация, структура и общее руководство. А идеологией на низовом уровне занимались эти неформальные общины. Каждый называет себя «традиционным исламом» и шла борьба за молчаливое большинство. Самым эффективным оказался путь отказа от конфликтной риторики, терминов. Ты – ваххабит? Нет, я мусульманин. Дальше у нас слишком много общих проблем. Мы все мусульмане.
В 2017 году это хорошо озвучил Айнур Арсланов, который сказал, что в единстве сила. Обращаясь к ваххабитскому спектру, он говорил о том, что предки, может, и не совсем хорошо знали все догмы, но смогли донести и сохранить главное. А их оппонентам он указал, что молодежь вся не у них.
Давайте не будем никого отвергать, ни стариков, ни молодежь. Разрешим конфликт поколений.

Этот процесс противоречий и отражается на работе муфтиятов. А вот Айнуру Биргалину, который не так давно избран, нужно дать время.

РР: Те, кто желает перейти в ЦДУМ РФ часто озвучивают сомнительный аргумент, мол, это федеральная, более фундаментальная организация. Коллеги из Татарстана, наоборот, намекая на возраст Талгата Сафича, говорят, что без него не будет ЦДУМ РФ. Так ли это?

ЮЮ: Не думаю, что такое случится. То, что ЦДУМ России было создано Екатериной II именно в Уфе, неслучайно. То, что Путин встречается с Талгатом Таджуддином именно в Уфе – тоже. Все это уже имеет свою сакральность. И она существовать будет. Уйдет или придет новый человек, это не будет иметь несистемный характер.

РР: Напоследок заново спрошу про ваш институт. Вы проводите социологические исследования, рейтинги. Большинство из них закрытые и ложатся на столы в Белом доме. В них насколько много крамольного для власти?

ЮЮ: Есть, но немного. На самом деле наша республика – это сложный во многом регион. С другой стороны, он очень спокойный, где изменения проходят медленно. Конфликтный потенциал очень низкий. Усматривать, что вот-вот Башкирия взорвется, будет «ингушетизация», в корне неверно. Мы видим, что к нам прислушиваются.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 05.01.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А это чмо брешет как плешивая собака. Добротно отрабатывает кость с барского стола.
Действительно, конфликта между нами нет.
Есть засилье башкир (в основном, тех, кто переписался, этнических гораздо меньше) в правительстве РБ. Которые хорошо устроились и, конечно, не хотят терять большую кормушку. Для этого им нужно постоянно следить, чтобы количество башкир хотя бы не уменьшалось. Если выяснится, что башкир здесь всего 15-18 %, то неминуемо нпзреет вопрос о пересмотре границ. А этим башкирятам в дорогих казённых машинах ой как не хочется переезжать в Кугарчи или Сибай.



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  • 2 | 05.01.2020, 10:28 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1326 | Рейтинг: +92,6
«Конфликта между татарами и башкирами не существует и не существовало»…: ПроУфу | 05.01.20.
…выступает начальник Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований РБ (ИСИ РБ) Юлдаш Юсупов
…остались структурным подразделением АН РБ. Базой для нас был Институт социально-экономических и правовых исследований. Но мы так и остались в академии…”

Тов. Юсупов, где можно ознакомиться трудами структурного подразделения АН РБ - Центра социокультурного анализа ИСИ РБ?

Любопытный я, люблю по первоисточникам полазать. Да и как налогоплательщику Б_стана, интересен мне ваш штат/бюджет и т.д.

Кстати, кто придумал и активно вводит термин “башкирские татары” (раньше называли северо-западными)?
Может у вас есть обоснования, документы, монографии, и диссеры, в конце то, концов?

А как называли б_татар Кузеев, Мажитов и другие ваши дворовые историки?



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  • 3 | 05.01.2020, 10:30 | Автор: Ирек
    Публикации: 107 | Комментарии: 9352 | Рейтинг: -710,1
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kuwaiti

Отправлено 07 Апрель 2007 - 13:19
Безусловно, татарский вопрос сегодня один из самых острых вопросов для башкирского общества. Он заключается в массовой татаризации башкир, резкой смене «старых» башкирских на «новые» татарские национальные идеалы. Однако этот вопрос не нов не только для башкир, но и для всех народов Урало-Поволжья. Его история уходит своими корнями в глубь веков.
Еще в период Казанского ханства основным населением государства были булгары, отнюдь не татары, как хотят сегодня представить казанские и московские идеологи. Это мусульманское население тюркского и угорского происхождения, куда причислялись мишари, башкиры, чуваши, большей частью и удмурты, марийцы, мордва – меньшей. Кроме того, известно пришедшее вместе с чингисидами кыпчакское служилое население Казани в их числе племена аргын, барын, ширин, кыпчак и т.д. После падения Казани в 1552 году, во второй половине XVI – XVII вв. все население бывшего ханства вошло в сословия: мишари в «посопные татары», чуваши в «ясачные чуваши», башкиры – «башкиры вотчинники» и т.д. служилое же население Казанского ханства так же начитает входить в отдельное сословие – «служилые татары». В него начинают входить не только пришлые в Казанское ханство кыпчакские племена, но и представители других народов, перешедшее на военную службу русскому царю (в том числе и башкиры). Безусловно население служилого сословия имело ряд обязательств перед своим сюзереном. Оно должно было быть опорной военной силой в регионе. И по мере возможности оно ей было. Естественно, оружие этого сословия было обращено в первую очередь против «бунтовщиков» и «возмутителей». Учитывая агрессивную политику русского государства в отношении поволжских народов, население этого сословия оказывалось «между двух огней». С одной стороны обязанность служилого населения русскому царю, но с другой – недовольство ими местного населения. Постепенно в недрах этого сословия формируются новые национальные стереотипы и новая этничность, фактически начинает появляться новый народ. В качестве этнонима им в наследство досталось название сословия – «татары», то есть термин русского, христианского происхождения обозначаемый все мусульманское население, и не только Волго-Уральского региона. Достаточно взглянуть на распространение термина «татар» в качестве этнонима: Поволжье, Крым, Восточная Европа. То есть образовалось своеобразное «татарское кольцо» вокруг Русского государства. Это вызвано естественным путем перехода тюрков бывшего улуса Джучи в служилое сословие русского государства и становившиеся в регионе проводниками его политики.
Постепенно средневолжские татары начинают ассимилировать чувашское мусульманское население («ясачные чуваши»). К концу XVII в. население «ясачных чуваш» в документах начинает именоваться «ясачными татарами». Ассимиляции по понятным причинам не подверглось чувашское население языческого и православного вероисповедания. В XVIII веке о поволжских татарах мы можем говорить как о сформировавшемся народе.
Начиная с конца XVII в. татары начинают участвовать в царской колонизации башкирского края. Татарские историки, объясняя появление татар в Башкирском Приуралье, обрисовывают это явление в прозаическими тонами. Якобы после захвата Казани Иваном Грозным значительная доля татар, спасаясь от карательных действий русских войск, мигрировала на восток. Но как показывает история, именно служилые татары стояли первые в очереди на земли, отнятые у башкир и переданные татарам в счет подавления восстаний. Безусловно нельзя исключать и ассимиляционные процессы в Приуралье когда пришлое татарское население начинало постепенно ассимилировать других мусульман (чувашей, башкир, марийцев и т.д.).
Еще одним фактором формирования нового этноса являлось то что обезземеленное беднейшее мусульманское население большие массы начинают переселяться в городские центры и занимают себе нишу в сфере услуг. Там формируются собственные диаспоры, объединяющие людей по некоторым общим признакам: мусульмане, преимущественно тюрки, «не привязанные» к земле (диаспорного типа) и с одной стороны, отрезанные от мусульманского мира, с другой – интегрированные с социальные, экономические системы русского государства.
Безусловно, являясь в полном смысле этого слова российским народом, татары постепенно начинают занимать все более выгодные позиции в административной системе русского государства. Неслучайно, что к XIX в. именно из среды татарского населения появилось подавляющее большинство российских дворян тюрков и мусульман. Значительно меньшее число дворян среди военного башкирского сословия. Понятно, ведь долгое время (два столетия) башкиры являлись главной опорой и силой мусульман в сопротивлении русской колонизации. Именно татарам оказалось легче всего адаптироваться к новым «буржуазным» экономическим условиям России в виде торговцев, ремесленников и т.д., не говоря уже о служилых людях. Татарское духовенство мирное по своей сути (в отличии от башкирского, которое являлось основным идеологическим фактором восстаний) к России, становится своеобразным смягчающим буфером между русскими властями и мусульманами Урало-Поволжья.



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  • 4 | 05.01.2020, 10:31 | Автор: Ирек
    Публикации: 107 | Комментарии: 9352 | Рейтинг: -710,1
В XIX в. начинает вырабатываться некая татарская идеология (татаризм), основателем которой выступил татарский историк, просветитель Ш. Марджани. В его трудах переосмысляется история народов Урало-Поволжья, где основным населением региона с древних времен начинают выступать новый этнос – татары. С этого времени татары начинают завоевывать себе культурное пространство, но все же апогея оно достигло намного позже.
Естественно в российских условиях именно этот народ имел наибольшие шанцы на выживание и процветания в составе Русского государства, чего не скажешь о соседних, «старых» народов Великой Булгарии. Особенно это касается некогда большого народа жившего в Поволжье – мишарях. Само его население в XIX в. находилось в крайней бедности. В советский период этот народ большевики вовсе отменяют, автоматически приписывая его к татарам. В течении 2-3 поколений мишарское самосознание исчезает и этнос полностью ассимилируется татарами.
Но еще в XIX в. слово татарин было очень не популярно в мусульманской среде.
С приходом советской власти начинается ломка традиционных национальных идеалов. Большевики по известным причинам довольно болезненно реагировали на национальные движения, потому и как нации смогли себя сохранить лишь самые жизнеспособные и политическиактивные народы: башкиры и татары. Исчезают булгарство (а с ним и булгароцентризм), понятие кряшены, заменяясь термином «крященые татары», упоминаемые нами мишари, тептяри, ногайбаки и др. Подавляющее большинство из них теперь считается и записывается в переписях как татары. С этого момента можно говорить лишь о башкирской и татарской общественной мысли.
Несмотря на репрессии башкиро-булгарской и татарской интеллигенции, в советский период именно татары как народ, получают наибольшее развитие. Не только увеличивается база для ассимиляции татарами, но и в довоенный период негласно утверждается татаро-татарская концепция истории подразумевающая татар как основных потомков государственности Казанского ханства (Худяков «Очерки по истории Казанского ханства»). Наоборот, булгаро-башкирская история в это период подвергается остракизму. До сих пор у башкир сохранились в памяти рассказы дедов о том, как приходилось закапывать или пускать ко дну озера древние рукописи, дабы они не попали в руки большевиков, в противном случае это означало репрессии и преследования со стороны властей. В 1937 году в г. Белорецке сжигается библиотека «Общества любителей и собирателей истории и этнографии Башкирии». В числе книг библиотеки по свидетельству башкирского сесена Мугаллима Мирхайдарова были тюркские рукописи XVII – XVIII вв. В этом же году исчезает древняя рукопись датируемая IX в. Не случаен приезд в этом году секретаря ЦК ВКП(б) Александра Жданова.
Ситуация изменилась в военные и послевоенные годы. 9 августа 1944 г. выходит постановление ЦК ВКП(б) «Об идеологической и агитационно-пропагандиской работе в ТАССР». Теперь, по официальной версии татары считались неоспоримыми наследниками волжских булгар, а значит и претендентами на все великое наследство народов Урало-Поволжья. Башкиры же по постановлению от 27 января 1945 года «Об идеологической и агитационно-пропагандиской работе в БАССР» считались отсталым народом не прошедшим в своем развитии стадию разложения первобытнообщинного строя. Но началось оно с присоединения Башкирии к Русскому государству. На этой волне во второй половине XX в. выходят по истине фундаментальные, но очень тенденциозные работы по истории А.Н. Усманова (Добровольное присоединение Башкирии к Русскому государству), Р.Г. Кузеев (Происхождение башкирского народа), М.А. Усманова (Татарские исторические источники XV – XVII вв.), Г.В. Юсупова (Булгаро-татарская эпиграфика) и т.д.
О национальных общественных движениях, естественно речи быть не могло. Любые подвижки в этом отношении начинали выдаваться за национализм. Поэтому башкиро-татарское противостояние в общественной мысли ограничивались научными дискуссиями. В первую очередь это касалось истории. В тоже время надо сказать, что татаризм не ограничивался лоббированием лишь с одной из сторон. Принятая ЦК концепция истории Поволжских народов безусловно поддерживалась научными кругами Советского Союза.
В постсоветский период татаризм берется на вооружение политической элитой и интеллигенцией РТ. Однако на это раз он выходит за рамки исторического сознания внедряясь в новые сферы.
В политике (в рамках Урало-Поволжья): «раскручивается» миф о повальной русификации, башкиризации и угнетении татар в прошлом и в современности советской/федеральной и «башкирской» республиканской властями. Выработались тенденции к казаноцентризму.
Сегодня в лице казанских ученых Халикова и Исхакова результаты постановлений ЦК ВКП(б) обрели новую жизнь. Основываясь исключительно на политических (а не национальных) интересах нарочито расскачиваеться межнациональная ситуация в Республике. Как известно именно издательством АН РТ Институтом истории и этнографии (директором коей являетсья Халикова а Исхаков гланым сотрудником) были изданны оппозиционные националистически настроенные публикации Швецова, Орлова и др.



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  • 5 | 05.01.2020, 10:37 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39279 | Рейтинг: +5303,3
Эти статьи только провоцируют проблему.
Как не вспомнить незабвенного Остапа= ...а как у вас с еврейским вопросом?-Евреи есть, а вопроса нет!



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  • 6 | 05.01.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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ЮЮ: Будучи историком, мне пришлось изучить и разобраться в основах молекулярной биологии, ...
==============================
Охринеть!!!
Историк, занимается молекулярной биологией?!!!
Вот потому у башкир все наперекосяк!!!!

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.



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  • 7 | 05.01.2020, 10:55 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39279 | Рейтинг: +5303,3
Общая статистика сайта


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Сайт дышит на ладан. Старая ведьма всё сделала , чтобы так вышло!



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  • 8 | 05.01.2020, 10:57 | Автор: Дед
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Вот и тыхарь свой вклад в историческую науку вкладывает так же, как историк в области генетики и биологии.
Может каждый займётся своим делом, а то скоро все станем китайцами.. хотя чирик и так китаец.



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  • 9 | 05.01.2020, 11:10 | Автор: Ирек
    Публикации: 107 | Комментарии: 9352 | Рейтинг: -710,1
Дедусик, а ты очень прозаиически, просто дедорас. И одннозначо ты не башкир, ты армянин Мкртчан.



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  • 10 | 05.01.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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«Конфликта между татарами и башкирами не существует и не существовало»
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Конечно, тем более башисты появились недавно, и они по наущению дугиных и тишковковых нападают на бесправных татар скорее по глупости своей. Действительно татары до сих пор, как и прежде, считают башкир своими родственниками.
Но держат татар в бесправном состоянии чиновники Москвы и Уфы. До сих пор накидывались на татар только башисты. А теперь посчитали эти дугины-тишковы, да и габдрафиковы-юлдашевы, что этого мало. Вот и подключили еще свой Научно-исследовательский институт, работающий в Уфе.
Таким образом, действительно, конфликта пока между татарами и башкирами нет, но чиновники стараются, чтобы он появился.



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  • 11 | 05.01.2020, 11:29 | Автор: Ирек
    Публикации: 107 | Комментарии: 9352 | Рейтинг: -710,1
Да, да этот kuwaiti это наш тишайший Юлдашик Юсупов. Однако этот тишайший очень активный пострел. Это же его почти програмный комментарий из одной самой большой темы замутенной им на Башфоруме. Там же вроде, он высказывал слова, что история их фронт борьбы, а Северо-Запад РБ передний край этого фронта.
Однако мне надо отьехать, потом продолжу. Этот пострел у меня уже давно на карандаше, "конспектировал" я его выступления, и не только его.



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  • 12 | 05.01.2020, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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В последнее время мы занимались изучением тюрков Южного Урала – башкир, чувашей, мишарей....
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Видите как они занимаются и какими проблемами? Какими занимались башисты. Вне каких-то планов. И татар, во-первых уже разделили на некие части. Говорит энтот ущёный, что мишаре представляют 60% от всех татар. Вот его он и обозначил, приплюсовав к этому и то, что этот народ очень близок к башкирам. Возможно в школах хотят начинать изучение мишарского языка.
Хотя у татар проживающих в РБ из-за обмана их тогдашними чиновниками из большевиков, недовольство не из-за того, что из среды татар мишарей не обучают на мишарском языке, а от того, что нет школ на татарском.
И часто толкуют, что, многочисленные татары( которых в РБ 42-45%, русских - 34-35%, а башкир 12-15%) недовольны политикой чиновников по отношению к ним. нужно ,наверное, быть круглым дураком, чтобы быть довольным, когда даже официально подтверждено, что только треть татарских детей получают образования на татарском языке. Но Юсупов об этом помалкивает. И Рамиль Рахматов не задает таких вопросов.
В 2002году при переписи населения чиновничество довело переписанных из татар в башкиры до 300 тысяч. А в этом году видимо им дано указание намного увеличить результат 2002года.



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  • 13 | 05.01.2020, 13:04 | Автор: Гарри
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Конфликт прекратится, когда башкиры прекратят покушаться на язык, население, территории татар. Довольствуйтесь тем, что у вас есть, а то у вас, чем дальше, тем больше аппетит разгорается. Научитесь самостоятельно жить и создавать, начните с чистого листа.



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  • 14 | 05.01.2020, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Что же касается татарстанских СМИ, то мы же понимаем, что это только одно из них и один автор – Ильнар Гарифуллин. Он через день выдает такие статьи.


Кроме Ильнара в РБ есть немало татар, кто имеет свое мнение на сегодняшнее положение уфимских татар. Среди них и я - Миннебай Улы.
С подачи коммунистов башкиры получили огромный подарок, целую уфимскую губернию, которая в одночасье "на бумаге" стала башкирской. Но посмотрите на карту Башкирии без Уфы. Бросается в глаза огромный клин, который врезается в Башкирию с востока. Но почему же он не вошёл в состав новой башкирской республики? Ответ прост. Это промышленный район, населенный преимущественно русскими, татарами и башкирами. Русские рабочие, занятые на многочисленных литейных и иных металлообрабатывающих заводах в штыки приняли саму идею о вхождении в состав Красной Башкирии. Местный пролетариат готов был решительно ответить "нет" башкирскому правлению в этом промышленном районе. Москва не готова была к тому, что на Урале может возникнуть очаг военного сопротивления рабочих и поэтому не стала возражать. Чуть позже взор большевиков привлекла Уфимская губерния с большим количеством татарского населения как сельского, так и проживавшего в самой Уфе, о чем есть множество задокументированных свидетельств. Но это уже другая история.



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20:17 - "мишаре - служилое сословие которое близко к башкирам " - озвучено Рахматовым.
Сладко облизываться на мишар, которые якобы "близки к башкирам" выдумал Бердин,еще прошлом эфире на "Эхо",
а этот начальник стратегических исследований Юлдашев,получающий зарплату от государства не рискнул повторить такую дичь своими устами.
на помощь пришел Рахматов - он не бюджетник в буквальном смысле ,
они вместе учились,им должно друг-за-дружку держаться.

В большой империи,даже те кто не умеют производить товары народного потребления,но,могут толочь словесную кашу,небезрезультатно - помочь имперскому центру нефизически ликвидировать какой - нибудь из российских народов.
Похоже пряник (+кнут) для мишар изготовлен,недаром так они сладко облизываются,для них предельно ясно - вытаскивание замковых кирпичей
......
Какие гарантии, что на вас на самих завтра не назначат растаскивателей? - это вас не интересует,вы же получаете свою зарплату здесь и сейчас



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  • 16 | 05.01.2020, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Мне бы хотелось посмотреть на национальный вопрос под другим углом . А именно есть ли у определенного народа настоящая конкурентоспособная элита ведущая свой народ в не простое будущее и не окажутся ли они Сусанинами заведшими свой народ в болото . Возьмем русский народ и оценим ее элиту , не знаю как вы но больше 3 - я ее оценить не могу . Теперь башкирскую элиту, думаю вы будете со мной солидарны твердая 2 . Еврейскую элиту можно оценить 5-, китайскую твердую 4 , англосаксонскую элиту можно оценить 4+ и наконец татарскую при всех ее минусах 3+ . И вот теперь задумайтесь что ожидает ваших потомков когда вы необдуманно "садитесь" в тот или "национальный поезд " .



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  • 17 | 05.01.2020, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Не которые возмутятся почему я поставил русской и башкирской элитам такую низкую оценку . Отвечу- я заложил в ней будущие потрясения которые ожидают русский и башкирские народы и во многом благодаря своим элитам . Русский народ со временем сможет адаптироваться к изменившейся ситуации а башкирский навряд ли .



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  • 18 | 05.01.2020, 16:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Есть на Земле две нации: люди и нелюди. У счастью людей - большинство. Хватит уже искусственно раздувать межнациональную рознь под видом заботы одной из них: власти ,похоже, угодно,чтоб не стало дружбы ,солидарности трудового народа. В то,что биолог - историк, математик - кандидат экономических наук, либо металлург - кандидат политических наук и т.д.- это "норма" для сегодняшних бездарей, не владеющих своей специальностью... защищаются они еще проще,не умея даже излагать что-либо, просто покупают эти дипломы,а темы научных работ пишут никрму непонятные, поскольку работы - ни о чём.



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  • 19 | 05.01.2020, 16:42 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39279 | Рейтинг: +5303,3
Всё таки высшее образование кое-что дает.
Иначе можно на всю жизнь остаться старшей по подъезду!



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  • 20 | 05.01.2020, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
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| 05.01.2020, 16:42 | Автор: юнг
Публикации: 157 | Комментарии: 39277 | Рейтинг: +5303,8
Всё таки высшее образование кое-что дает.
Иначе можно на всю жизнь остаться старшей по подъезду!
____________________________________________
____________Что ж тебе мешало его отучиться и получить его, а не покупать диплом юриста и мучать себя от незнания этой работы, и лазить по помойкам..?? Очень Опытный



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