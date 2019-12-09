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Почему Зеленский стал популярнее Путина? Выводы из новогодних событий

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— Поздравлял российский народ Путин, а все россияне обсуждают обращение Зеленского, который в эти дни стал самым популярным политиком ... России! Украинский президент сказал то, чего он него ждали не только 45 миллионов украинцев, но чего хотели бы услышать от своего президента еще 145 миллионов россиян. Но не услышали. Вывод — наш вечный президент надоел.

Почему Зеленский стал популярнее Путина? Выводы из новогодних событий


— Интернет Путина, мягко говоря, совсем не любит и даже наоборот. Число лайков-дислайков для вождя при просмотре его поздравления просто катастрофическое. А ведь Интернет — это уже десятки миллионов наиболее свободных, информированных, образованных и молодых жителей страны. Вывод: будущего у путинизма нет.

— Путин не знает, что делать с Россией и для России. Это видно просто невооруженным глазом из его новогоднего обращения. Если в стране, охваченной бардаком системы управления, все разъедающей коррупцией верхов и нарастающей нищетой низов, кризисом экономики, здравоохранения и всей социальной сферы, главная задача — отпраздновать 75 лет Победы, то говорить об адекватности власти не приходится. Вывод: ничего хорошего (нового, свежего) от нынешних властей народу ждать не стоит.

— Беспомощность режима одолеть проблемы экономики подтвердил и кремлевский пресс-секретарь г-н Песков, заявивший: «Главный успех уходящего года — остановка тенденции к снижению уровня благосостояния граждан». То есть остановлено не само СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ДОХОДОВ граждан, а речь идет о некой ТЕНДЕНЦИИ, которую якобы удалось не обратить вспять, а лишь ОСТАНОВИТЬ. То есть даже кремлевская пропаганда говорит о СТАГНАЦИИ, не рискуя давать более оптимистические оценки, чтобы не вызвать негативные отклики и настроения у миллионов россиян.

— Путин вновь «поскользнулся» на мировой истории. Оказалось (как свидетельствуют документы из архивов Польши и Германии), что Посол Польши при Гитлере Юзеф Липский, которого наш президент назвал «сволочью» и «антисемитской свиньей, вовсе не таков, а лично участвовал в программе по эвакуации еврейский семей из фашистской Германии, которую Польша осуществляла с сионистским движением в 1938 году. (В отличие от НКВД, которое после подписания Пакта Молотов-Рибентроп выдало немцам ряд семей евреев с присоединяемых к СССР территорий). Вывод: качество интеллектуальной подготовки нашего лидера к серьезной дискуссии в мире (не важно, сам он пришел к таким выводам или ему помогли) упало до уровня киселевско-соловьевской пропаганды.

Ждем дальнейших новостей от наступившего 2020 года. Он точно не будет ни простым, ни спокойным.

Геннадий Гудков, Эхо Москвы
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  • 1 | 06.01.2020, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Впервые за долгие годы с огромным удовольствием слушал новогоднее поздравление Президента.Не поверите, но это так. Именно о таком обращении я мечтал уже долгие годы. Спасибо, господин (товарищ) Президент за человеческое и очень достойное слово к народу!

Правда, это было обращение украинского Президента Зеленского. А не президента моей страны.

Слава тому государству в котором выступление лидера не вызывает рвотный эффект. Надеюсь, в нашей стране тоже буду обращения и такие же человеческие поздравления народа первым лицом.



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  • 2 | 06.01.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме стихотворение, посвященное Новому году. В нем лидер группы «Ленинград» высказался на тему новогоднего телеэфира и его постоянных героев:

Новый год случится скоро!

В новом, как и в том году,

Путин и Филипп Киркоров

Настроение создадут.

Нестареющие лица –

Достижение науки.

С ними будут веселиться

В Новый год и наши внуки.



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  • 3 | 06.01.2020, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
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А вы знаете, что всего лишь месяц остался до подведения итогов выполнения программы "Стратегия-2020"? Что достигнуто? Да ничего!
Что обещали?

-Россию в пятерке мировых лидеров по ВВП;

-снижение уровня бедности до 6%;

-среднюю зарплату в 150 000 рублей и даже больше - 2700$;

-роста ВВП на 37—38 %;

-роста производительности труда на 40—41 %;

-снижения энергоемкости ВВП на 17-19 %;

-роста реальных располагаемых доходов населения — на 53-54 %;

-роста инвестиций в основной капитал на 80—85 % и т. д.

И вот, пора подводить итоги. Сделаем это...



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  • 4 | 06.01.2020, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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а ктотакой дмитрий гудков? Наверно из старого поколения инакомыслящих. Уж очень складно пишет. Наш человек, из низов, в коммерции замечен не был. Респект и уважуха



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  • 5 | 06.01.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Страна Катастрофически деградирует и превращается в воровскую
" малину " - вовсе не в ягоду , а воровской притон.
И главное большинство миллиардеров , работники - генералы и полковники ФСБ РФ !



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  • 6 | 06.01.2020, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Рвотный рефлекс это моя реакция на его поздравление. С каждым годом всё больше и больше.



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  • 7 | 06.01.2020, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Текст написал Митька, а красуется физиономия матёрого КГБ-шника Генки.
Митьке понравился стиль Ленки Зеленской, не зря всё-таки она пишет репризы для своего мужа. Подождём когда у нас президентом будет Слепаков, тогда будем слушать новогодние послания в стихотворной форме. Заживёёёём!



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  • 8 | 06.01.2020, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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А на фото вроде Геннадий?



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  • 9 | 06.01.2020, 11:10 | Автор: Гарри
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Прекрасная речь, вам бы обругать лишний раз. Как же надоели паникеры и дегроиды. Большинство поддерживает Путина, а вы, если бы вам платил другой хозяин, вы бы писали другие отзывы. Вы то сами что сделали для улучшения жизни?



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  • 10 | 06.01.2020, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 06.01.2020, 11:10 | Автор: Гарри

Прекрасная речь, вам бы обругать лишний раз. Как же надоели паникеры и дегроиды. Большинство поддерживает Путина, а вы, если бы вам платил другой хозяин, вы бы писали другие отзывы. Вы то сами что сделали для улучшения жизни?
===============================================
Большинства нет , Путина перестали терпеть и уважать после увеличения пенсионного возраста ! 20 лет и ничего кроме обещаний улучшения жизни , по факту все хуже и хуже !



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  • 11 | 06.01.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 06.01.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страна Катастрофически деградирует и превращается в воровскую
" малину " - вовсе не в ягоду , а воровской притон.
И главное большинство миллиардеров , работники - генералы и полковники ФСБ РФ !
__________________
А Гена Гудков -полковник ФСБ в отставке. Но там бывших вроде бы не бывает.
И тоже миллионер.



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  • 12 | 06.01.2020, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Во МЛЯ не знал!!!
Оказывается и димон во вторник 31 декабря поздравил всех россиян с Новым годом. Сообщение Медведева опубликовали на официальном сайте Правительства России в 15:00 по московскому времени - именно тогда жители Чукотки и Камчатки вступили в 2020 год.

- Дорогие друзья! Совсем скоро наступит 2020 год и на наших календарях появится эта красивая цифра. Я хочу, чтобы наступающий год был для вас удачным, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше, чтобы ваши близкие, ваши дети, ваши родители были здоровы. Чтобы этот год принёс и вам, и всей нашей стране благополучие. Я хочу, чтобы у вас всё было хорошо. С новым, 2020 годом! - поздравил всех россиян Дмитрий Медведев.
Сколько в этих словах лжи, пошлости, неуважения к народу !!!
Димон!!!! Хотеть,-мало, для этого надо хоть что то делать!!!!!



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  • 13 | 06.01.2020, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Совсем ахаренели, какой еще Зеленский, кто-нибудь из присутствующих его слушал, у Гудкова на почве либерастии совсем мозги заложило. Может он и Ким Чен Ира слушал, зачем всем россиянам свои глюки приписывать. Путин наш президент и точка!



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  • 14 | 06.01.2020, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Прочитал чекиста Гену.
Прочитал комментарии к оригиналу публикации.
Прочитал комментарии на УЖе.
Понял одно: пьяный проспится, либерастические идиоты никогда!

Путин им не нравится, видите ли!
Так не Путин создал эту систему, а миллионы ахеджакнутых придурков, поддержавших разгром советской системы, Ельциных, Гайдаров, Чубайсов.
Что хотели эти придурки, то и имеют сейчас,и нечего на кого-то валить собственный идиотизм.
Мне сейчас эти придурки ответят: "Ах, прошло 20 лет, и всё должно измениться". Что с придурков взять. Процесс зачатия нового человека приятен и увлекателен, и можно от сего предохраниться. Но когда лет через 25 после рождения так увлекательно зачатого обнаруживается, что вырос бандит-грабитель, который и папу с мамой за деньги грохнуть может, то уже поздно думать об удовольствии, полученном при его зачатии.
Ахеджакнутые придурки помогли родиться и утвердиться в России бандитскому капитализму, а сейчас вину за свой идиотизм пытаются переложить на Путина. Да хоть Иисуса Христа президентом России сейчас поставь, и он ничего уже изменить не сможет, а тронет интересы крупного капитала, его вновь распнут.



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  • 15 | 06.01.2020, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Лучше бы либерасты рассказали как лидер свободного мира идиотушко Трампушко взял и войну развязал. А еще Путина ругают, Вова по сравнению с Дональдом просто Эйнштейн.



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  • 16 | 06.01.2020, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 06.01.2020, 12:50 | Автор:

Лучше бы либерасты рассказали как лидер свободного мира идиотушко Трампушко взял и войну развязал. А еще Путина ругают, Вова по сравнению с Дональдом просто Эйнштейн.
=============================================
Ну да Эйнштейн , по разорению россиян , деградации науки и образования .



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  • 17 | 06.01.2020, 13:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66851 | Рейтинг: +12092,7
О, сколько пидорасов повылазило))))))))))))))

15 | 06.01.2020, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован

Лучше бы либерасты рассказали как лидер свободного мира идиотушко Трампушко взял и войну развязал. А еще Путина ругают, Вова по сравнению с Дональдом просто Эйнштейн.
___________________________________
Угу. У ваты, как у аквариумной рыбки - памяти на 8 секунд. Но мы-то помним, как ваш эйнштейн организовал взлом почты Клинтонихи и вбросил пиндосам, топя за идиотушку Трампушку, а потом - госдурка открывала шапанское, Жирик визжал от восторга и устроил банкет на 100 тыщ рублей, а Боброедка собиралась ездить по Мск с пиндосским флагом.

ну вот вам ряд напоминаний, рыбки ватоголовые))))

https://www.youtube.com/watch?v=mnO4QLXjFvs

https://www.youtube.com/watch?v=pu7JeisugN0

Отметим, что о победе Дональда Трампа на выборах президента США депутаты Госдумы узнали во время утреннего пленарного заседания. Новость российские парламентарии встретили аплодисментами. А в ЛДПР даже объявили о намерении провести сегодня «торжественное собрание фракции» и пообещали угостить всех присутствующих шампанским, сообщает «Интерфакс».

Америка теперь будет меньше вмешиваться в чужие дела, сказал Жириновский за столом. «За новую внутреннюю и внешнюю политику США и улучшение отношений с Россией», — добавил он, поднимая пластиковый стаканчик с шампанским.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что после победы Трампа России и США удастся наладить более конструктивный диалог. По его словам, парламент будет «только приветствовать и поддерживать» любые шаги «в этом направлении».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/58230a939a7947f0d933a04f

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала настоящим праздником для его российских сторонников, в число которых входят многие политики, депутаты и приверженцы традиционных ценностей. В Госдуме новость встретили аплодисментами, партия ЛДПР организовала в честь этого события банкет с шампанским, а губернатор Омской области Виктор Назаров заявил, что победа Трампа — это "победа Единой России". Министерство обороны и Министерство культуры запостили в соцсети многозначительные сообщения:

Маргарита Симоньян

@M_Simonyan
Хочу сегодня проехаться по Москве с американским флагом в окне машины. Если найду флаг. Присоединяйтесь. Они сегодня заслужили.


Эрнест Макаренко

@ErnestMakarenko
Америка наша!
И заметьте, что как и Крым она была взята абсолютно бескровно! Вот сила эффективной внешней политики!

Эрнест Макаренко

@ErnestMakarenko
Теперь у Великой России есть надёжные союзники в лице Китая и США!
Пусть англосаксонский мир думает! Много думает!

Елена Мизулина
@emizulina
О прошедших выборах в США. #Трамп - ярый защитник традиционной семьи. Отрадно, что американский народ сделал именно такой выбор.

Владимир Жириновский
@Zhirinovskiy
Поздравляю Трампа с избранием Президентом США! Русские граждане приветствуют этот успех! Мы давно с ним знакомы. Congratulations, Donald!

Дмитрий Смирнов

@dimsmirnov175
Если кто-то не понял, что произошло: через три часа после избрания Трампа Путин предложил новой администрации США восстановить отношения

Сергей Собянин

@MosSobyanin
Надеюсь, предвыборные обещания Дональда Трампа, в том числе относительно налаживания отношений с Россией, не окажутся пустым звуком

Алексей Пушков

@Alexey_Pushkov
Отн.с Россией и Путиным были ключевой темой выборов. Трамп обозначил себя как анти-Обама. Он не оставит все,как есть. Перезагрузка неизбежна

Маргарита Симоньян

@M_Simonyan
Если Трамп признает наш Крым, отменит санкции, договорится с нами по Сирии и освободит Ассанжа, я ухожу на пенсию. Ибо мир будет прекрасен.

Наталья Поклонская
@PoklonskayaNV
Пришло время новому президенту США @realDonaldTrump сдержать свои громкие предвыборные обещания о признании крымского референдума

Sergey Markov

Владимир Путин первый из действующих лидеров поздравил Трампа с избранием. В 11/9. Так же раньше после терактов в Нью Йорке в 9/11 Путин первый из мировых лидеров позвонил президенту США Бушу и выразил ему поддержку и готовность помочь в борьбе с мировым терроризмом. Тогда Буш поддержку принял, но потом отказался от сотрудничества с Россией и начал войну в Ираке. И потом ушел, проклинаемый всеми. Надеюсь, Трамп лучше поймет дух истории и будет способен построить хорошие отношения с Россией. Россия хочет, выгодых, уважительных, продуктивных. Мяч на стороне Трампа.

Общему безумию не поддался, кажется, только Дмитрий Медведев.

ТАСС

@tass_agency
Медведев: у РФ есть более важные проблемы, чем победа Трампа на выборах
_____________________________________
Вот такие лживые гандоны эти штатные пуйлососы-гэбёшки



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  • 18 | 06.01.2020, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока россияне топчут грязь, всю дачу Медведева завалили снегом
01.01.2020 Обзор Прессы

Эксклюзивные подробности жизни российских политиков на Плёсе.

Сегодня, 30 декабря, за день до Нового Года пользователи соцсетей стали распространять фото дачи Дмитрия Медведева на Плёсе. Вокруг серость и грязь, и только участок премьера белый. Снегом засыпали не только то, что можно увидеть с противоположного берега Волги, под белым покрывалом — все 80 гектаров.



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  • 19 | 06.01.2020, 13:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66851 | Рейтинг: +12092,7
А вот как отреагировала оппозиция, откормленная печеньками госдепа:

Жириновский празднует победу Трампа, а национал-предатель всё равно ты

Alexey Kovalev

@Alexey__Kovalev
Погодите, можно уточнить - а теперь те, кто за Америку, уже не предатели? Можно с американским флагом на юзерпике ходить?

ГосДура отказалась почтить память своего коллеги Немцова, но стоя аплодирует победе Президента США Трампа. А 5 колонна все равно ты! pic.twitter.com/kjiAIRwZ4p

— Эльшад Бабаев (@Elshad_Babaev) 10 ноября 2016 г.
Делайте скрины,видео и т.д.всего этого торжествующего психоза радости российских чиновников от избрания ТрампаПотом будем им в морды тыкать

— Саша_Северный (@Aleks_SPb) 9 ноября 2016 г.

О том, как выглядит со стороны восторг прокремлевских деятелей по поводу нового президента США, пишет Алексей Навальный:


Alexey Navalny

@navalny
Написал о том, что надо запомнить этот прекрасный момент, когда вся кремлешушера стала агентами госдепа https://navalny.com/p/5125/

Давайте подольше сохраним этот момент в нашей памяти. Я просто наслаждался вчера, натыкаясь в соцсетях на фоточки самых безумных путинских фриков и пропагандистов в символике кампании Трампа. <...> Вчера в георгиевских лентах с плакатами «госдеп не пройдёт», сегодня — в футболках с фамилиями избранного президента Трампа и вице-президента Пенса (призывающего активнее развёртывать ПРО против России).



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  • 20 | 06.01.2020, 13:36 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1423 | Рейтинг: +353,9
Ну для чиновников, гебни, мусоров и зомбированной ваты конечно тупин их пирзидент. Для зомбированных даже высоких зарплат и откатов не нужно, готовы схавать все что подадут с зомбоящика. Но их становится всеменьше.Для тех же кто не разучился думать головой тупин отстой, который загоняет страну в канализацию. 20 лет, целая эпоха, за это время некоторый нищие страны обогнали духовную. У нас же убита промышленность, село, медицина. Продукты дорожают, зарплаты падают, налоги растут- вот и все достижения бессменно несменяемого.



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