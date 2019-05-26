«Крепостные! Холопы!» Гадкая, ублюдская выходка старой кремлевской куклы

Владимир Жириновский раздавал деньги прохожим в центре Москвы. Трансляция с места событий велась в официальном аккаунте лидера ЛДПР в Инстаграме. При этом Жириновский использовал такие слова, как «крепостные» и «холопы». Жириновский раздавал тысячные купюры. Представители Госдумы пока не комментировали его слова.Видео:***Заместитель председателя Московского регионального отделения партии "Яблоко" Кирилл Гончаров в своем Telegram-канале резко высказался в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского после того, как тот раздавал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.Накануне политик фотографировался и раздавал прохожим денежные купюры и чебуреки "на подарки". Видео опубликовано на YouTube."Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", – прокомментировал происходящее он.По словам Гончарова, "в российской политике нет более мерзкого персонажа, чем Жириновский"."Самое отвратительное в нем (Владимир Жириновский. – Прим. ред.) – это его поведение, в частности отношение к людям, как к рабам, достаточно вспомнить многочисленные оскорбления журналистов, оппонентов, да и даже собственному окружению достается", – заявил член партии "Яблоко".Ранее глава комиссии Госдумы по этике Отари Аршба рассказал, что слова Жириновского обсудят после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.***Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.Как рассказал глава комиссии Отари Аршба, депутаты обсудят инциденты с Жириновский после 13 января, когда вернутся к работе.Как пишет «РИА Новости», в ходе новогодних гуляний лидер ЛДПР активно посещал ярмарки в Москве. 5 января Жириновский появился на Красной площади, где раздавал деньги, сувениры и угощения.«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорил при этом депутат. Трансляция общения Жириновского с гражданами велась на YouTube.1 января сообщалось, что Владимир Жириновский высказался за рождение генно-модифицированных детей.