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«Крепостные! Холопы!» Гадкая, ублюдская выходка старой кремлевской куклы

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Владимир Жириновский раздавал деньги прохожим в центре Москвы. Трансляция с места событий велась в официальном аккаунте лидера ЛДПР в Инстаграме. При этом Жириновский использовал такие слова, как «крепостные» и «холопы». Жириновский раздавал тысячные купюры. Представители Госдумы пока не комментировали его слова.

«Крепостные! Холопы!» Гадкая, ублюдская выходка старой кремлевской куклы


Видео:



Эхо Москвы
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***

В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"

Заместитель председателя Московского регионального отделения партии "Яблоко" Кирилл Гончаров в своем Telegram-канале резко высказался в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского после того, как тот раздавал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.

Накануне политик фотографировался и раздавал прохожим денежные купюры и чебуреки "на подарки". Видео опубликовано на YouTube.

"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", – прокомментировал происходящее он.

По словам Гончарова, "в российской политике нет более мерзкого персонажа, чем Жириновский".

"Самое отвратительное в нем (Владимир Жириновский. – Прим. ред.) – это его поведение, в частности отношение к людям, как к рабам, достаточно вспомнить многочисленные оскорбления журналистов, оппонентов, да и даже собственному окружению достается", – заявил член партии "Яблоко".

Ранее глава комиссии Госдумы по этике Отари Аршба рассказал, что слова Жириновского обсудят после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.

РИА
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***

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Как рассказал глава комиссии Отари Аршба, депутаты обсудят инциденты с Жириновский после 13 января, когда вернутся к работе.

Как пишет «РИА Новости», в ходе новогодних гуляний лидер ЛДПР активно посещал ярмарки в Москве. 5 января Жириновский появился на Красной площади, где раздавал деньги, сувениры и угощения.

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорил при этом депутат. Трансляция общения Жириновского с гражданами велась на YouTube.

1 января сообщалось, что Владимир Жириновский высказался за рождение генно-модифицированных детей.

Известия
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  • Гость
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  • 1 | 07.01.2020, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Крепостные! Холопы!»
===============================
Как правило жирик озвучивает то, что на уме у вована.
А после того, как подняли пенсионный возраст, и народ молча это проглатил, то вован только укрепился в этом мнении, и теперь будет насаждать его сначало через жирика, а потом через СМИ.
Как говорил мой старшина: "Скажи человеку 100 раз что он чвинья, на 101 он захрюкает".



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  • 2 | 07.01.2020, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аааа и Юнга там, заметили, ручку свою трясущую тянет за денюжкой!
К9



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  • 3 | 07.01.2020, 09:06 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1424 | Рейтинг: +354
По гадкости и мерзости жирик на 2 месте после кащея бессменного. А так любит наш народец жрать с лопаты, на колени вставать. В этом жирик не ошибся, так и есть холопы и крепостные.



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7

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  •  
  • 4 | 07.01.2020, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и откликнулись крепостные и холопы. Я почему-то не удивлён, что ими оказались яблочники. Они известные холопы Госдепа. Жириновский же ясно сказал, кому предназначены эти вложения, вот холопы и подтянулись. Кто не считает себя холопом, тот деньги не взял. Нечего на зеркало пенять, коль рожа крива.



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3

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  • Гость
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  • 5 | 07.01.2020, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и Кухарка встала с холопами в один ряд. Интересно, что скажут кухаркины дети.



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2

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  • Гость
  •  
  • 6 | 07.01.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Представители Госдумы пока не комментировали его слова.
================================
А как известно: "Молчанье знак согласия"



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1

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  •  
  • 7 | 07.01.2020, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как рассказал глава комиссии Отари Аршба, депутаты обсудят инциденты с Жириновский после 13 января, когда вернутся к работе.
================================
Обратите внимание не Осудят, а Обсудят!!!!!
А вспомните его высказывание: "Я же объехал всю страну. Я 40 лет езжу по стране. Более тупого населения, чем на Урале, нет".
Ну тоже обсудили....
Главный ЛДПРовец в стране башкир сейчас "защищает" права человека



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  • 8 | 07.01.2020, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
почему Жириновского депортировали из Казахстана?



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  • 9 | 07.01.2020, 10:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1339 | Комментарии: 66876 | Рейтинг: +12090,2
Жирик не первый и не последний с барскими/байскими замашками... помницца Рамзанка Дыров разбрасывал купюры, а вот близкий нам пример:
26 Мая 2019

В Уфе предприниматели и госслужащие выступили на концерте «проRock»

В минувшую субботу в развлекательном комплексе «Огни Уфы» прошел концерт «проRock», организованный радиостанцией Business FM. На нем выступили известные люди, добившиеся успеха в какой-либо профессиональной деятельности.<...>

По словам очевидцев, Ростислав Мурзагулов, у которого днем ранее был день рождения, казался очень счастливым и много шутил. В конце он предложил каждому присутствующему выпить бесплатно по литру пива. Стоит отметить, что литр пива на площадке стоит 400 рублей, всего на концерте было более 1000 людей.

Мероприятие было закрытым, войти позволялось только по пригласительным.
_________________________________________
400 тысяч - с барского плеча, сидящий на нашей шее - бюджетник Мурзагулов легко швырнул в толпу, казалось бы совсем не нищих и на первый взгляд не крепостных... а наоборот - людям удостоившимся
личного ПРИГЛАШЕНИЯ. Не скажу - все ли из тысячи воспользовались халявой - кто-то не пьет совсем, кто-то не пьет пиво, а у кого-то всё же есть достоинство и самоуважение, но, наверняка "добрая" половина не преминула унизиться...



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Пора Жирика обезжирить.

за 9 секунд раздал 9 тыщ, шальные деньги не любят тишину



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  • Эксперт
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  • 11 | 07.01.2020, 10:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1339 | Комментарии: 66876 | Рейтинг: +12090,2
Вот ссылка, если чо
https://proufu.ru/news/society/80587-v_ufe_predprinimateli_i
_gossluzhashchie_vystupili_na_kontserte_prorock/

Но - вчера же - "Совпадение? Не думаю!" - аналогичный случай:

Сын чеченского чиновника осыпал толпу деньгами и требовал признаться ему в любви

Блогер Альфредо Аудиторе, являющийся сыном чеченского чиновника, выкинул в толпу 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров Волгограда и потребовал признаться ему в любви. Об этом сообщает портал V1.ru.

Возле торгового центра, по подсчетам журналистов издания, собрались около 300 жителей города. Перед тем как начать разбрасывать деньги, Аудиторе предупредил, что мероприятие может сорваться, если его «подойдет арестовывать полиция» и попросил волгоградцев вести себя культурно.

«Если все пройдет нормально, то раскидаю деньги во второй раз», — сказал он и начал раскидывать деньги. Судя по опубликованным кадрам, когда купюры взлетели вверх, началась небольшая давка, в результате которой несколько человек пострадали, некоторые «теряли кроссовки», пишет V1.ru.

Произошедшая ситуация возмутила чеченского блогера. Он заявил, что больше не будет бросать деньги. «Вы и сами можете столько зарабатывать денег и швырять их на улице. Когда я полтора года назад был в Волгограде, то просил маму скинуть 50 рублей на сэндвич. А теперь скажите, что любите меня!» — сказал Аудиторе.
_______________________________
В общем утер нос Жирику по щедрости - 200 тыщ против 9

А "наш" Мурзагулов - так и вовсе на 400 тыщ расщедривался(неизвестно сколько потратил, НО, наверное сотрудники бара в клубе Огни Уфы, не будь дураками - выставили счет за всех присутствовавших)



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4

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  • Гость
  •  
  • 12 | 07.01.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В общем утер нос Жирику по щедрости - 200 тыщ против 9

А "наш" Мурзагулов - так и вовсе на 400 тыщ расщедривался(неизвестно сколько потратил, НО, наверное сотрудники бара в клубе Огни Уфы, не будь дураками - выставили счет за всех присутствовавших)
-------------
Рассуждения истинной холопки. Вот и вся ваша философия, и все ваше достоинство, либерасты.
Прямо стоящий человек такое обсуждать вообще не будет, а Кухарка обсосала со всех сторон.



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3

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  • Гость
  •  
  • 13 | 07.01.2020, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кажется, над россиянами кажется уже весь мир смеется.
В нашей стране у людей отнято главное- энергия созидания.
Она подменена эрнестовской субкультурой подворотни, анекдотами, смехуечками по поводу и без, дикарством произвола и т.п. вещами, далекими от главного человеческого чувства- сострадания.



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  • Наблюдатель
  •  
  • 14 | 07.01.2020, 12:08 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8135 | Рейтинг: +2059,5
4 | 07.01.2020, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вот и откликнулись крепостные и холопы. Я почему-то не удивлён, что ими оказались яблочники. Они известные холопы Госдепа ...
____________________________________________
Какая гадость!...
Какая гадость эта ваша "заливная рыба! ":)

Вернее ужасная пропагандистская пошлость..., этот ваш "госдеп".
Вы бы хотя-бы изредка термины что-ли для разнообразия меняли.
Не попугай-же всё-же...
Ну там скажем..., "мировой предиктор", "акула капитализма" и прочая, прочая...
А то знаете-ли тошнит от вашей дурости и пошлости. Да и по холопски действительно как-то... повторять за зомби ящиком в унисон.
И таки тыковку иногда напрягать надо, а -то ведь отсохнет совсем! :)))

Давай лучше про "печеньки" что-ли...



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2

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  • 15 | 07.01.2020, 12:22 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39287 | Рейтинг: +5302,3
12 | 07.01.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован


А "наш" Мурзагулов - так и вовсе на 400 тыщ расщедривался(неизвестно сколько потратил, НО, наверное сотрудники бара в клубе Огни Уфы, не будь дураками - выставили счет за всех присутствовавших)
-------------
Рассуждения истинной холопки. Вот и вся ваша философия, и все ваше достоинство, либерасты.
Прямо стоящий человек такое обсуждать вообще не будет, а Кухарка обсосала со всех сторон.
==========================================================

Но, для старшей по подъезду неплохо.



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2

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  • Гость
  •  
  • 16 | 07.01.2020, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну, не все крепостные откликнулись.
Например, корней занят очередным просмотром госдеповской пропагандонской фильмы" Спасти рядового Райна"
Ну не смотреть же ему с его мозгами зомбираба очередной кино "шедевр" орденносной семьи Бондарчуков?



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1

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  • Гость
  •  
  • 17 | 07.01.2020, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
53 | 07.01.2020, 10:27 | Автор: Гарри
Публикации: 0 | Комментарии: 112 | Рейтинг: -4,6

Мне очень понравилилась речь Путина, это самая лучшая его речь, недовольство выражается в СМИ, а народ любит своего лидера, и нам других не надо. А теперь можете убиться об стол от злости.

--------------------

Ну признайся, Гарик, что лукавишь. Один его пассаж "...мы на пороге
нового десятилетия" можно оспорить. Третье десятилетие начинается с цифры 21. Разве что "порог" длиною в весь двадцатый год. Споткнёшься - и башкой ап косяк. :)



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  • 18 | 07.01.2020, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ как был холопом и крепостным , так и осьтался ими . Мальчики брали на мороженное - тут все просто . Но очень обидно , когда молодоймужик протягивает руку .Это не Жирик плюет в лицо народу , а народ показывает истиное лицо. Он( Ж) просто открывает глаза народу - народу холопу , халявщику и барану . Прощу за острые слова .....
Я что -то заметил что левая рука плохо действует у ветерана политической жизни . Да и высказывания не отличаются высокой логичностью.....



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  • 19 | 07.01.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Некоторым УЖистам из аулов вообще непонятно- почему быть старшим по подьезду лучше, чем шестерить на общественных началах у жириновских- мурзагуловых.
Они же на халяву бабло на бухло дают, а кухарка, сволочь, борется всем домом против бедных квартирантов из Ишимбайского района, не могущих найти в себе силы после ночной борьбы с водкой, донести пакет с мусором до дворовых баков?
Эта скотина так настроила жильцов дома, что они сволочи
простым приезжим и прохожим отдохнуть и выспаться на лестничной площадке не дают- полицаев вызывают?
Во дают, либерасты с Курочкиной горы?



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  • Участник
  •  
  • 20 | 07.01.2020, 12:56 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13827 | Рейтинг: -2002,2
16 | 07.01.2020, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну, не все крепостные откликнулись.
Например, корней занят очередным просмотром госдеповской пропагандонской фильмы" Спасти рядового Райна"
Ну не смотреть же ему с его мозгами зомбираба очередной кино "шедевр" орденносной семьи Бондарчуков?
________________________________________
Ха. Вы не правы.
Вчера я смотрел великолепный польский фильм "Знахарь".
Скоро я ещё несколько фильмов анонсирую на этом сайте. С разрешения автора подборки, разумеется.



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