Откуда на шапке памятника Салавату Юлаеву лисьи хвосты

Мой отец Мухаметкалим Сайфульгалимович Рахимкулов – из башкирского села Сафар нынешнего Чишминского района. Дед Сайфульгалим был образованным, писал стихи в уфимских, казанских журналах. Отец родился в 1888 г. В 1912 году устроился учеником в мастерскую головных уборов братьев Симоновых в Уфе, быстро стал классным мастером. После революции работал в мастерской Текстильного отдела Башкирского СНХ (совнархоза) в цехе пошива головных уборов. Далее эта мастерская передавалась в состав Промкооператива, промартели «Утильзаготовитель» и, наконец, объединения «Союзбытпушнина».
Мы жили в доме на углу улиц Революционной – Социалистической. Отец работал без выходных, по ночам, и давал более 300% нормы. В 1938 году ему дали звание «стахановец». Дома имелись швейная, скорняжная и стригальная машины, комплект разных форм. В те годы он стал выполнять заказы БГАДТ, ансамбля танца по изготовлению национальных шапок. Требовали изготовить оригинальный головной убор, предназначенный для танца. В результате, была изготовлена модель, которой, по существу, не было в жизни: с отворотом по всей окружности, с острым верхом и двумя длинными хвостами сзади.
Сначала ее не восприняли. Позже, после использования на сцене, дело пошло. Зав костюмерного цеха БГАДТ М. Янбухтина в 1939 г. сделала два больших заказа. У меня сохранились справки с ее подписью. Ранее, еще в 1936 году, первые из шапок были подарены М. И. Калинину и отправлены И. В. Сталину и К. Е. Ворошилову. Об этом свидетельствует справка Уфимского Дома Красной Армии от 30. 11. 1936 года. Вот что говорится в справке, подписанной зав. костюмерным цехом М. Янбухтиной:
Справка
Дана настоящим Рахимкулову М. В том, что заказ для БГАДТ был сделан им по заказу театра как мастером исторических народных шапок башкирского народа для постановки «Салават Юлаев».
(прилагаются счеты от 21.05.41 г.
27.10.39 г. и 16.01.40 г.) Зав. костюмным цехом
М. Янбухтина
Отец также шил шапки для руководства республики, жен Д. Юлтыя и А. Тагирова.
Рахимкулов был арестован в ночь с 12 на 13 апреля 1942 года, уже в годы войны, и расстрелян 28 октября 1942 г. в Уфимской тюрьме. Обвинен в «подрывной националистической деятельности». Вся эта «деятельность» ограничивалась созданием ныне всемирно известного сценического башкирского головного убора, своеобразного национального символа башкирского народа, его искусства. Да, он был знаком и общался с видными людьми того времени. Вот уж поистине – «шапочное знакомство», а дело кончилось расстрелом в тюрьме, расположенной буквально в двух шагах от нашего дома.
Прошли годы. Я окончил школу на золотую медаль. Но саму медаль мне не дали – как ЧСВН (члену семьи врага народа). Я окончил театральную студию и 5 лет посвятил сцене БАГДТ, даже стал помощником режиссера. Брат Сабит там же всю жизнь проработал администратором. Это были счастливые годы моей жизни. Я работал под началом такого великого режиссера, как Хажи Бухарский; пришлось работать с Вали Галимовым.
На сцене я любовался шапками, сшитыми моим отцом. Надеялся, что папа еще вернется. Но вот в 1957 году мы получили из «органов» справку о том, что «М. Рахимкулов умер 20. 07. 1951 года в местах заключения от острой сердечно-сосудистой недостаточности» и что он якобы был «осужден на 10 лет без права переписки».
Только спустя многие годы мы узнали, что отца расстреляли уже через полгода после ареста в ту роковую ночь…
...Вот и вся история той «хвостатой» шапки, которую вначале и видеть не хотели на сцене, а затем сделали символом национальной культуры. История, все-таки, грустная.
Марат Рахимов, Яндекс.Дзен
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Откуда на шапке памятника Салавату Юлаеву лисьи хвосты
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