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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Откуда на шапке памятника Салавату Юлаеву лисьи хвосты

  • Опубликовано: Кухарка | 08.01.2020
    Раздел: История | Просмотры: 18042 | Комментарии: 184
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Нынешняя артистическая молодежь и представить не может современную башкирскую сцену без национального мужского головного убора – традиционной шапки «с хвостиками». Между тем, у нее есть конкретный автор. Уфимский мастер Галим Рахимкулов (Мухаметкалим Сайфульгалимович Рахимкулов). Вот что об этом рассказывает его сын, видный ученый, литературовед Мурат Галимович Рахимкулов, член Союза писателей СССР.

Откуда на шапке памятника Салавату Юлаеву лисьи хвосты


Мой отец Мухаметкалим Сайфульгалимович Рахимкулов – из башкирского села Сафар нынешнего Чишминского района. Дед Сайфульгалим был образованным, писал стихи в уфимских, казанских журналах. Отец родился в 1888 г. В 1912 году устроился учеником в мастерскую головных уборов братьев Симоновых в Уфе, быстро стал классным мастером. После революции работал в мастерской Текстильного отдела Башкирского СНХ (совнархоза) в цехе пошива головных уборов. Далее эта мастерская передавалась в состав Промкооператива, промартели «Утильзаготовитель» и, наконец, объединения «Союзбытпушнина».

Мы жили в доме на углу улиц Революционной – Социалистической. Отец работал без выходных, по ночам, и давал более 300% нормы. В 1938 году ему дали звание «стахановец». Дома имелись швейная, скорняжная и стригальная машины, комплект разных форм. В те годы он стал выполнять заказы БГАДТ, ансамбля танца по изготовлению национальных шапок. Требовали изготовить оригинальный головной убор, предназначенный для танца. В результате, была изготовлена модель, которой, по существу, не было в жизни: с отворотом по всей окружности, с острым верхом и двумя длинными хвостами сзади.

Сначала ее не восприняли. Позже, после использования на сцене, дело пошло. Зав костюмерного цеха БГАДТ М. Янбухтина в 1939 г. сделала два больших заказа. У меня сохранились справки с ее подписью. Ранее, еще в 1936 году, первые из шапок были подарены М. И. Калинину и отправлены И. В. Сталину и К. Е. Ворошилову. Об этом свидетельствует справка Уфимского Дома Красной Армии от 30. 11. 1936 года. Вот что говорится в справке, подписанной зав. костюмерным цехом М. Янбухтиной:

Справка

Дана настоящим Рахимкулову М. В том, что заказ для БГАДТ был сделан им по заказу театра как мастером исторических народных шапок башкирского народа для постановки «Салават Юлаев».

(прилагаются счеты от 21.05.41 г.

27.10.39 г. и 16.01.40 г.) Зав. костюмным цехом

М. Янбухтина

Отец также шил шапки для руководства республики, жен Д. Юлтыя и А. Тагирова.

Рахимкулов был арестован в ночь с 12 на 13 апреля 1942 года, уже в годы войны, и расстрелян 28 октября 1942 г. в Уфимской тюрьме. Обвинен в «подрывной националистической деятельности». Вся эта «деятельность» ограничивалась созданием ныне всемирно известного сценического башкирского головного убора, своеобразного национального символа башкирского народа, его искусства. Да, он был знаком и общался с видными людьми того времени. Вот уж поистине – «шапочное знакомство», а дело кончилось расстрелом в тюрьме, расположенной буквально в двух шагах от нашего дома.

Прошли годы. Я окончил школу на золотую медаль. Но саму медаль мне не дали – как ЧСВН (члену семьи врага народа). Я окончил театральную студию и 5 лет посвятил сцене БАГДТ, даже стал помощником режиссера. Брат Сабит там же всю жизнь проработал администратором. Это были счастливые годы моей жизни. Я работал под началом такого великого режиссера, как Хажи Бухарский; пришлось работать с Вали Галимовым.

На сцене я любовался шапками, сшитыми моим отцом. Надеялся, что папа еще вернется. Но вот в 1957 году мы получили из «органов» справку о том, что «М. Рахимкулов умер 20. 07. 1951 года в местах заключения от острой сердечно-сосудистой недостаточности» и что он якобы был «осужден на 10 лет без права переписки».

Только спустя многие годы мы узнали, что отца расстреляли уже через полгода после ареста в ту роковую ночь…

...Вот и вся история той «хвостатой» шапки, которую вначале и видеть не хотели на сцене, а затем сделали символом национальной культуры. История, все-таки, грустная.

Марат Рахимов, Яндекс.Дзен
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  • 1 | 08.01.2020, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вся эта «деятельность» ограничивалась созданием ныне всемирно известного сценического башкирского головного убора, своеобразного национального символа башкирского народа, его искусства.
===========================
Какая помпезность: "Всемирно известного"!!!!!
У башкир всё так, все "сценическое", и "Национальная" одежда, и пища, и танцы, и "герои", и "артисты", и "писатели". да и сама срана башкир,- сплошной спектакль.



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  • 2 | 08.01.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Сафарово в Чишминском районе татарское село коренное татарское.



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  • 3 | 08.01.2020, 09:51 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39289 | Рейтинг: +5302
78 | 07.01.2020, 23:47 | Автор: Кухарка


Я очень открыта и коммуникабельна. Это же очевидно.

А вот ко мне - постоянно... тот же старый пидорас по кличке доцент - до недавнего времени, черепаха, Ирек ну и другие, имена которых я озвучивать не стану))))......

=========================================================
Да.а.....Совсем свихнулась наша Баба-Яга. Ловко выдает желаемое за действительное. Чтобы я полез к этой бабе- это ж сколько ящиков водки надо выпить?
Ирек! Поделись, как и когда ты "постоянно лезешь " к этой бабке?



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  • 4 | 08.01.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Рахимкулов Мухаметгалим Галимович (1888)
Дата рождения: 1888 г.
Варианты ФИО: Рахимкулов Мухаметгалим Сейфульгалимович
Место рождения: дер. Митряево (Ка-ран-Елга), Чишминский р-н БАССР



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  • 5 | 08.01.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это что же получается, сценическая шапка башкир не связана с их историей и чисто бутафорская?



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  • 6 | 08.01.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рахимкулов был арестован в ночь с 12 на 13 апреля 1942 года, уже в годы войны, и расстрелян 28 октября 1942 г. в Уфимской тюрьме.
=========================
Растреляли и правильно сделали!!!!!
За фальсификацию истории, которой занимаются БЯцкие уЩоные только растрел!!!!!



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  • 7 | 08.01.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.01.2020, 09:51 | Автор: юнг
-------------------------------------
Юнг, уже не интересно. кончай пожалуйста.



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  • 8 | 08.01.2020, 10:37 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 633 | Рейтинг: +195,3
А сами танцы придумал татарин Файзи Гаскаров.



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  • 9 | 08.01.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирская шапка проверку на вшивость не прошла.
Следующий в очереди их ханский халат с оторочками и вышивками.



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  • 10 | 08.01.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сафарово- старинное трудовое село "по почтовому ведомству", населенное мишарами.
Автор -трепло!



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  • 11 | 08.01.2020, 10:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1339 | Комментарии: 66899 | Рейтинг: +12087,3
Очень смешно - то есть шапка на памятнике СЮке была изобретена спустя более 160 лет после его "подвигов" и он ее даже в глаза не видел)))))

Вот так и всё остальное - миф и трепотня. И стихи ему не принадлежат, и песни...



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  • 12 | 08.01.2020, 10:54 | Автор: Ирек
    Публикации: 107 | Комментарии: 9414 | Рейтинг: -717,9
Я к этой, как ты говоришь к бабке, "постоянно лез"? Так я же не альпинист, как я на её полезу, и много чего и как, что никак не могло такого быть. Да здесь на сайте, я обращался было с вопросами к ней, она же здесь, причём даже с того старого ресурса самый абориген, самый активный дятел, вас шоблятых мамка, и даже подруга Зулькам. Как бы к слову замечу, а самый первый мой личный текст, мою статью о переписях она, эта Кухерка на сайте представила.

Первое моё "обращение" к ней в личке было 5 февраля 2015 года. Поскольку это моё личное письмо, я имею полное право его представть:

"Я уже приводил в инете анекдот. Свидетель рассказывает на суде, иду мол, и вижу епипи. Нельзя так, прерывает судья, надо говорить сношаются. Да, говорит иду значит, и вижу сношаются, подхожу ближе, батюшки светы, епипи.
Так и ваши юнгов, кухарок и прочих пулосатых рационализмы , "традиционализмы" Бердиных, и не подходя близко воняют знамо чем.
А то чего, Вы значали спрашивать меня, на каком языке более всего общаюсь я, да, и думаю тоже.
Медам думают не языком, как вы с Зульками и прочими пулосатыми юнгами, а мозгами. А вот их наличие у вас, мне очень даже сомнительно, во всяком случае для возможности вести связный разговор. Шатуны, крикуны и более ничего".

PS. Да, я с некотрых пор обеспечил ей устойчивый запах селёдки своими минусами. И это, несколько юзеров, включая даже тебя Юнге поняли, надоть, и подключились ея минусовать А то действительно, как ты говоришь бабка, зарвалась она очень.



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  • 13 | 08.01.2020, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Соболезнование родственникам жертв катастрофы с украинским самолётом в Иране! Очень Опытный



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  • 14 | 08.01.2020, 11:03 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 114 | Рейтинг: -5
Хвастовство - это национальная черта башкир, если кто не знал. И ещё лень, толстокожесть, грубость чувств, хамство, унижать других или самому унижаться, другого не дано. Поэтому вас татары и не признают, что вы на людей не похожи.



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  • 15 | 08.01.2020, 11:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1339 | Комментарии: 66899 | Рейтинг: +12087,3
13 | 08.01.2020, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован

Очень правильное соболезнование - ведь на УЖике сплошь украинцы сидят... особенно родственники погибших.



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  • 16 | 08.01.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И кто скажет теперь, что Карим с Кухаркой не занимаются разжиганием межнациональной розни? Да из них обоих так и прет ненависть к башкирам.
К чему эта статья, высосанная из пальца? Цель одна, унизить и оскорбить.
Достигли однако обратного - унизили и оскорбили сами себя. Пожилые люди, а такой подлостью занимаются.



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  • 17 | 08.01.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Создал шапку и отдал за это свою жизнь Мухаметкалим Сайфульгалимович Рахимкулов. Снимите в память о нем такие шапки и больше никогда их не одевайте.Лучше ходить гордо без такой шапки или обмотавшись тряпьем , чем в красивой отороченной мехами, но в кровавой шапке. Это принципиально для республики , главу которого называют башлыком.



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  • 18 | 08.01.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Белорецке в годы перестройки жил более интересный человек.
Холодный сапожник Яшка.
Еврей из Бухары.
Такие классные домашние мягкие ботинки шил, что заказы поступали от москвских чиновников Минчермета.
Одни называли его кабинетные ботинки сталинскими, сам Яшка считал, что это традиционная домашняя обувь степняков.
Яшка, по слухам, сегодня один из кошерных рестораторов Нью-Йорка.
Один из его частых гостей - якобы сам Блумберг.



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  • 19 | 08.01.2020, 11:14 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39289 | Рейтинг: +5302
7 | 08.01.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.01.2020, 09:51 | Автор: юнг
-------------------------------------
Юнг, кончай пожалуйста.
----------------------------------------------
Как я могу кончать, если я и не начинал?



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  • 20 | 08.01.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 08.01.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И кто скажет теперь, что Карим с Кухаркой не занимаются разжиганием межнациональной розни? Да из них обоих так и прет ненависть к башкирам.
К чему эта статья, высосанная из пальца? Цель одна, унизить и оскорбить.
Достигли однако обратного - унизили и оскорбили сами себя. Пожилые люди, а такой подлостью занимаются.
===============================
Не кипятись и чушь не пори. Никто никого не унижает и не оскорбляет. Идет дискуссия о правдивости истории , выраженной в быту, одежде и традициях. Идет оздоровление национальных ценностей от всего наносного, может на первый взгляд и приятного, но фальшивого в сути. Кстати, я скучаю по шерстяным носкам моей нанейки-бабушки, таких сейчас нет, как и ее, грустно ,но факт.



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