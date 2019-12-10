Откуда на шапке памятника Салавату Юлаеву лисьи хвосты

Нынешняя артистическая молодежь и представить не может современную башкирскую сцену без национального мужского головного убора – традиционной шапки «с хвостиками». Между тем, у нее есть конкретный автор. Уфимский мастер Галим Рахимкулов (Мухаметкалим Сайфульгалимович Рахимкулов). Вот что об этом рассказывает его сын, видный ученый, литературовед Мурат Галимович Рахимкулов, член Союза писателей СССР.Мой отец Мухаметкалим Сайфульгалимович Рахимкулов – из башкирского села Сафар нынешнего Чишминского района. Дед Сайфульгалим был образованным, писал стихи в уфимских, казанских журналах. Отец родился в 1888 г. В 1912 году устроился учеником в мастерскую головных уборов братьев Симоновых в Уфе, быстро стал классным мастером. После революции работал в мастерской Текстильного отдела Башкирского СНХ (совнархоза) в цехе пошива головных уборов. Далее эта мастерская передавалась в состав Промкооператива, промартели «Утильзаготовитель» и, наконец, объединения «Союзбытпушнина».Мы жили в доме на углу улиц Революционной – Социалистической. Отец работал без выходных, по ночам, и давал более 300% нормы. В 1938 году ему дали звание «стахановец». Дома имелись швейная, скорняжная и стригальная машины, комплект разных форм. В те годы он стал выполнять заказы БГАДТ, ансамбля танца по изготовлению национальных шапок. Требовали изготовить оригинальный головной убор, предназначенный для танца. В результате, была изготовлена модель, которой, по существу, не было в жизни: с отворотом по всей окружности, с острым верхом и двумя длинными хвостами сзади.Сначала ее не восприняли. Позже, после использования на сцене, дело пошло. Зав костюмерного цеха БГАДТ М. Янбухтина в 1939 г. сделала два больших заказа. У меня сохранились справки с ее подписью. Ранее, еще в 1936 году, первые из шапок были подарены М. И. Калинину и отправлены И. В. Сталину и К. Е. Ворошилову. Об этом свидетельствует справка Уфимского Дома Красной Армии от 30. 11. 1936 года. Вот что говорится в справке, подписанной зав. костюмерным цехом М. Янбухтиной:СправкаДана настоящим Рахимкулову М. В том, что заказ для БГАДТ был сделан им по заказу театра как мастером исторических народных шапок башкирского народа для постановки «Салават Юлаев».(прилагаются счеты от 21.05.41 г.27.10.39 г. и 16.01.40 г.) Зав. костюмным цехомМ. ЯнбухтинаОтец также шил шапки для руководства республики, жен Д. Юлтыя и А. Тагирова.Рахимкулов был арестован в ночь с 12 на 13 апреля 1942 года, уже в годы войны, и расстрелян 28 октября 1942 г. в Уфимской тюрьме. Обвинен в «подрывной националистической деятельности». Вся эта «деятельность» ограничивалась созданием ныне всемирно известного сценического башкирского головного убора, своеобразного национального символа башкирского народа, его искусства. Да, он был знаком и общался с видными людьми того времени. Вот уж поистине – «шапочное знакомство», а дело кончилось расстрелом в тюрьме, расположенной буквально в двух шагах от нашего дома.Прошли годы. Я окончил школу на золотую медаль. Но саму медаль мне не дали – как ЧСВН (члену семьи врага народа). Я окончил театральную студию и 5 лет посвятил сцене БАГДТ, даже стал помощником режиссера. Брат Сабит там же всю жизнь проработал администратором. Это были счастливые годы моей жизни. Я работал под началом такого великого режиссера, как Хажи Бухарский; пришлось работать с Вали Галимовым.На сцене я любовался шапками, сшитыми моим отцом. Надеялся, что папа еще вернется. Но вот в 1957 году мы получили из «органов» справку о том, что «М. Рахимкулов умер 20. 07. 1951 года в местах заключения от острой сердечно-сосудистой недостаточности» и что он якобы был «осужден на 10 лет без права переписки».Только спустя многие годы мы узнали, что отца расстреляли уже через полгода после ареста в ту роковую ночь…...Вот и вся история той «хвостатой» шапки, которую вначале и видеть не хотели на сцене, а затем сделали символом национальной культуры. История, все-таки, грустная.