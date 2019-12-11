Посмел потребовать зарплату у директора-вора? Готовься к тюрьме

Работников кирпичного завода в Башкирии проверяет полиция после видеообращения к Радию Хабирову. Сотрудники ООО «Сейтяковский кирпичный завод» в Балтачевском районе республики 28 декабря собрались около офисного здания предприятия, где сфотографировались и записали видеообращение к главе республики с просьбой о содействии в получении зарплаты.В тексте обращения работников, опубликованном порталом Proufu.ru, говорится, что сумма долга составляет 2,2 млн рублей. По мнению авторов письма, ответственность за это несут директор Ралиф Ахкямов и его брат Радим Ахкямов.Работники утверждают, что не дождались помощи от главы Балтачевского района Ильгиза Субушева и прокуратуры, которая рекомендовала обратиться в Минтруд. В ведомстве им также отказали, поскольку сотрудники работали без оформления.Как сообщил «Эху» представитель работников завода Марсель Закиров, после отправки обращения в адрес главы республики, руководители предприятия обратились в полицию, чтобы проверить сотрудников на предмет проведения несанкционированного публичного мероприятия. «Обращение отправили 30 декабря, а 31 декабря полиция опросила участников акции», — сообщил представитель «Эху».В списке сотрудников, обратившихся к Радию Хабирову, значатся 25 человек.