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Посмел потребовать зарплату у директора-вора? Готовься к тюрьме

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Работников кирпичного завода в Башкирии проверяет полиция после видеообращения к Радию Хабирову. Сотрудники ООО «Сейтяковский кирпичный завод» в Балтачевском районе республики 28 декабря собрались около офисного здания предприятия, где сфотографировались и записали видеообращение к главе республики с просьбой о содействии в получении зарплаты.

Посмел потребовать зарплату у директора-вора? Готовься к тюрьме


В тексте обращения работников, опубликованном порталом Proufu.ru, говорится, что сумма долга составляет 2,2 млн рублей. По мнению авторов письма, ответственность за это несут директор Ралиф Ахкямов и его брат Радим Ахкямов.

Работники утверждают, что не дождались помощи от главы Балтачевского района Ильгиза Субушева и прокуратуры, которая рекомендовала обратиться в Минтруд. В ведомстве им также отказали, поскольку сотрудники работали без оформления.

Как сообщил «Эху» представитель работников завода Марсель Закиров, после отправки обращения в адрес главы республики, руководители предприятия обратились в полицию, чтобы проверить сотрудников на предмет проведения несанкционированного публичного мероприятия. «Обращение отправили 30 декабря, а 31 декабря полиция опросила участников акции», — сообщил представитель «Эху».

В списке сотрудников, обратившихся к Радию Хабирову, значатся 25 человек.

Эхо Москвы
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  • 1 | 09.01.2020, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Неужели всех 25 человек посадили а кутузку?



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  • 2 | 09.01.2020, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
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7 января, когда весь православный народ справлял Рождество, кушнаренковским чиновникам было не до праздника. Всех сельсоветских собрали к 10 утра в здание администрации района. Вместо поздравлений прозвучала жесткая критика . Из Уфы приезжала целая комиссия разбираться с пожаром в д.Акбашево, где в новогоднюю ночь живьем сгорел 56-летний мужчина. Председатель Шариповского сельсовета Фидан Хаматдинов, не отошедший от попоек, пытался оправдаться. Бледный вид имела и местная полиция. Её руководитель Азат Зайнетдинов так и не смог обеспечить эффективное дежурство в новогодние дни. Самогонка и другие напитки были доступны всем, несмотря на запрет торговать. Наверное, Азат Гарифович был занят, может опять, где-нибудь избивал граждан. На видео в интернет сайтах выложен момент кулачного боя подполковника с инвалидом от рождения Дамиром Биктимировым.
Недавно судили полицаев ОМВД Уфимского района. Зайнетдинов явно заслуживает возможность занять место на нарах вместе, например, с коллегой Эдуардом Матвеевым.



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  • 3 | 09.01.2020, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Работников кирпичного завода в Башкирии проверяет полиция после видеообращения к Радию Хабирову.
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Еали к кому обращаться!
Уверен, что именно по распоряжению радмя, их прессует полиция!!!!



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  • 4 | 09.01.2020, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
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При рабовладельческом строе тоже не платили зпрплату, но рабовладелец предоставлял рабам кров, пищу, одежду...



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  • 5 | 09.01.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Работали без оформления, на честном слове. То бишь без соцпакета Сами виноваты- продали свои руки без юридического оформления . Раз согласились на такие условия , то закон уже не поможет .
Пусть обратятся к Всевышнему - он поможет!.



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  • 6 | 09.01.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Зилаир и Балтач два непонятных ильгизона чем занимаются хрен знает.



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  • 7 | 09.01.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
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4 Но у наших есть семьи , дети , подсобное хозяйство ...Пусть и те кормят .



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  • 8 | 09.01.2020, 10:51 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1427 | Рейтинг: +354,1
Опять не так челобитную бояру подают. Ведь учили же в какой области, на коленях нужно.



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  • 9 | 09.01.2020, 10:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1339 | Комментарии: 66900 | Рейтинг: +12087,1
5 | 09.01.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован

А у них есть выбор?! Им с голоду подохнуть и семьи уморить?
Пол-страны работает без оформления. И кидают... космодром Восточный - самое знаменитое нае-балово!



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  • 10 | 09.01.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Значит ,у работодателей есть выбор. Неплохо пристроились .Даже у помещиков выбора не было ! Крестьяне могли попросту сбежать !



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  • 11 | 09.01.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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9 Ну и пускай работают . раз им и нравится!



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Указ о запрещении крестьянам жаловаться на помещиков (22 августа 1767)


Заглавие документа: О бытiи помѣщичьимъ людямъ и крестьянамъ въ повиновенiи и послушанiи у своихъ помѣщиковъ, и о неподаванiи челобитенъ въ собственныя Ея Величества руки.


Во всенародное извѣстiе. Хотя по Высочайшей Ея Императорскаго Величества конфирмацiи обнародованнымъ отъ Сената Генваря 19 дня прошлаго 1765 года указомъ, въ подтвержденiе многихъ прежде изданныхъ, и объявлено, дабы никто Ея Императорскому Величеству въ собственныя руки мимо учрежденныхъ на то Правительствъ и опредѣленныхъ особо для того персонъ, челобитенъ подавать отнюдь не отваживался, подъ опасенiемъ предписаннаго въ ономъ указѣ наказанiя, а именно: когда кто не изъ Дворянъ и неимѣющихъ чиновъ осмѣлится Высочайшую Ея Величества особу подачею въ собственныя руки челобитенъ утруждать: то за первое дерзновенiе отсылать таковыхъ въ работу на кагоргу на мѣсяцъ; за второе, съ наказанiемъ публично, отсылать туда же на годъ, возвращая оныхъ по прошествiи срока на прежнiя жилища; а за третiе преступленiе съ наказанiемъ публично плетьми ссылать вѣчно



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  • 13 | 09.01.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Евреи вкладываются в своих людей, их мозги и навыки, комфорт среды обитания, правильный образ жизни.
Башкиры - в праздность, мифы и легенды о величии своего народа и своих племенных вождей?
Сегодня и те и другие имеют то, что заслужили.
Х..шь, когда видишь израильский пляж с японским публичным туалетом с теплым душем и с пресной водой!
Бл.., на пляже? Не на АЗС Башнефти в Белорецком районе, а на пляже!



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В начале 1762 г. в 9 центральных уездах восстало свыше 7 тыс. крестьян, принадлежавших 9 помещикам. В Вяземском уезде князь А. А. Вяземский против крестьянских толп использовал пушки. В 1763 г. массовый характер приняли волнения в Новгородском, Пошехонском, Волоколамском, Уфимском уездах. В 1766–1769 гг. движение вспыхнуло в Воронежской и Белгородской губерниях. Борьба почти повсеместно сопровождалась массовым бегством крестьян, потоком челобитий, насчитывавшихся тысячами, вереницами крестьянских ходоков.

В этой столь грозной обстановке Екатерина II в манифесте от 3 июля 1762 г. решительно объявила свою генеральную линию: «Намерены мы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять, а крестьян в должном повиновении содержать». З



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  • 15 | 09.01.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 09.01.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Работали без оформления, на честном слове. То бишь без соцпакета Сами виноваты- продали свои руки без юридического оформления . Раз согласились на такие условия , то закон уже не поможет .
___________________________
ты тупой???? даже без оформления труд. договора прокуратура, минтруд и инспекция по труду обязаны вмешаться и наказать работодателя, заставив его , как минимум выплатить задолженность.
другой вопрос почему они этого не сделали??? действия Х-2 хотел бы видеть следующими :
1. выплата всем работникам задолженности из бюджета ( расчет приведу ниже)
2. направляется комиссия по направлениям а) почему без труд договора - наказать работодателя б) почему прокуратура не отреагировала на заяву работников - лично выйти на вову с просьбой прислать из масквы СК проверить деятельность прокуратуры с болтачево до уфы с последующим... в) глав администраций допустивших эту хрень - по звезде мешалкой , есно со штрафами и г) рассчитать ЗП и взыскать с компенсацией работникам и бюджету
Любое производство в конечном итоге заточено на РЕАЛИЗАЦИЮ продукта и даже если реализовывают в серую - следы остаются. Нормальный обученный ОБЭПник за 2 дня найдет всё что нужно.
Ну а теперь про БЫДЛОООО... какой то хрен с бугра мне вчера предъявил - турк не рулил производственным коллективом и поэтому не знает , что именно трудовой коллектив является движущей силой... йопта - вы как челобитную подаете? вот тебе тупой трудовой коллектив , пока бараны на дворе не кончились и было чё дома пожрать - терпели... прижало - радик помоги , а раньше где были 25 здоровых мужиков???
турк



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Ежели у Ралифа в Балтаче все схвачено,а в Уфе не схвачено,какой толк в прессовании рабочих через РОВД?
А если опция "все и везде схвачено" - они сидят и ждут прибытия благовещенского омона, мало ли какие смутьяны выпали в осадок в стремительно вымирающем районе, где за 15 лет население сократилось на 25 %?

надо прессованием через органы добить остатки трудоспосбного населения, и будете кататься как сыр масле



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  • 17 | 09.01.2020, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Так вот и посмотрим на конкретную реакцию и редакцию уважаемого Радия Фаритовича , на этот бес предел зажравшихся людей без чести и совести !!



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  • 18 | 09.01.2020, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Акбашево живьем сгорел мужчина
+++
Все просто. " ..ему поставили извещатель, а он спрятал его в шкафу"



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  • 19 | 09.01.2020, 12:44 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 115 | Рейтинг: -5
Во всех районах такая байда. Чего с ними цацкаются, время теряют? Ничего от них не дождетесь, никакого развития, Хабиров, делай давай что-нибудь, энергичнее дело двигай. Они же хитрые, хотят в кресле удержаться, работу по-минимуму делают, чуть- чуть, для вида. Давно пора поувольнять и молодых назначать.



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  • 20 | 09.01.2020, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зилаир, Балтач, Дуван.



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