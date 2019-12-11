В тексте обращения работников, опубликованном порталом Proufu.ru, говорится, что сумма долга составляет 2,2 млн рублей. По мнению авторов письма, ответственность за это несут директор Ралиф Ахкямов и его брат Радим Ахкямов.
Работники утверждают, что не дождались помощи от главы Балтачевского района Ильгиза Субушева и прокуратуры, которая рекомендовала обратиться в Минтруд. В ведомстве им также отказали, поскольку сотрудники работали без оформления.
Как сообщил «Эху» представитель работников завода Марсель Закиров, после отправки обращения в адрес главы республики, руководители предприятия обратились в полицию, чтобы проверить сотрудников на предмет проведения несанкционированного публичного мероприятия. «Обращение отправили 30 декабря, а 31 декабря полиция опросила участников акции», — сообщил представитель «Эху».
В списке сотрудников, обратившихся к Радию Хабирову, значатся 25 человек.
Эхо Москвы
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Посмел потребовать зарплату у директора-вора? Готовься к тюрьме
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