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Бедность народа и друзья-олигархи

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Путин еще во время своего второго президентского срока в 2006 году поручил разработать Стратегию-2020. Что и было сделано. Став в 2008 году премьером, Путин подписал распоряжение, утвердившее концепцию долгосрочного развития России до 2020 года (от 17 ноября 2008 №1662-р), основанную на этой стратегии.

Бедность народа и друзья-олигархи


Помимо всего прочего, там были черным по белому записаны социальные приоритеты, в частности в 2016-2020 годах:

МРОТ (минимальная зарплата) превышает прожиточный минимум трудоспособного населения в 2-2,2 раза, средний размер трудовой пенсии превышает прожиточный минимум пенсионера в 2,5-3 раза.

И вот настал 2020 год. Подведем итоги.

Прожиточный минимум на III кв.2019 (последние установленные цифры):

— 11.942 руб./мес. для трудоспособного— 9.090 руб./мес. для пенсионера.

МРОТ Должен быть: 23.884 — 26.272 руб./мес. Установлен с 1 января 2020: 12.130 руб./мес.

Средняя пенсия Должна быть: 22.725 — 27.270 руб./мес. Фактически (ноябрь 2019, оценка Росстата): 14.224 руб./мес.

Соцстандарты занижены ВДВОЕ — по сравнению с планами самого правительства, утвержденными в 2008 году. А ведь это ключевые опорные точки социальной политики.

Добавим отдельно, что расчеты самого прожиточного минимума сознательно занижаются: для этого была изменена методика его расчета и пропущен срок пересмотра потребительской корзины.

Кстати, если кто-то думает, что распоряжение 2008 года — это какой-то устаревший документ, то нет. Оно действующее, не отмененное. И последние изменения в него вносились в 2017-18 годах. Правительство должно или выполнять его или отменить. Но правительство предпочло не отменять (неправильный общественный резонанс), а просто замолчать это распоряжение. Забыть о нем.

А теперь вспомним два момента из последующей истории.

1. Перед выборами в Госдуму в 2016 году правительство Медведева с большой помпой объявило о повышении МРОТ аж до уровня 1 (одного) прожиточного минимума. Это помогло «Единой России» выиграть выборы. А как же 2-2,2 минимума?

2. А потом, в 2017-м, помните, как все набросились на Навального, когда он в своей предвыборной президентской программе предложил установить МРОТ на уровне 25 тыс.руб.? Толпы проправительственных экономистов кинулись объяснять, почему это невозможно и вредно… Вплоть до оскорблений в популизме и глупости. А ничего, что именно эта цифра записана в официальных документах правительства? До сих пор действующих…

Впрочем, больше ни в каких официальных планах правительства — вплоть до 2024 и даже 2036 года — не числится задача доведения минималки и пенсии до 2-3 прожиточных минимумов… Только задача поддержания МРОТ на уровне прожиточного минимума. Одного. На 20 лет вперед.

И что же помешало нашему правительству выполнить поставленные задачи?

Ведь все возможности для этого есть. Нефтяные сверхдоходы, огромные деньги, скопленные минфином на счетах ЦБР, колоссальные международные резервы, минимальный госдолг…

Российские власти готовы тратить деньги на что угодно — на войну в Сирии или Украине, на помощь Крыму, строительство мостов, зарывать в явно излишние трубопроводы, списывать долги (другим странам), строить АЭС и поставлять оружие в долг (опять же другим странам), запускать триллионные нацпроекты… Транжирить деньги на что угодно, только не на людей.

Это называется — реальные приоритеты. Они существенно изменились за прошедшие годы. Теперь власть относится к людям по принципу: «К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь».

PS. Кстати, смешно. Тогда, в 2008-м, была поставлена задача доведения ВВП (по паритету покупательной способности) с $13,9 тыс в 2007 году до $30 тыс. в 2020 на душу населения. Открываем последний статистический доклад МВФ. И что же видим? Этот показатель у России как раз $30,82 тыс. То есть экономика в пересчете на доллары все-таки выросла, как планировалось Стратегией-2020 и распоряжением Путина. А вот социальные стандарты — почему-то нет…

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 09.01.2020, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Медвепуты врут как дышат



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  • 2 | 09.01.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похоже, автор себе серпом не только причендалы, но и мозги серпом отчекрыжил.
Он или полный дурак, или считает дураками тех, кто будет читать его писанину.



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  • 3 | 09.01.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пообещать еще не жениться. Посулить можно только дуракам , это истина . Если мозгов нет , то не Медведев же виноват. А сами мы!



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  • 4 | 09.01.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 09.01.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.....Если мозгов нет , то не Медведев же виноват. А сами мы!
=============================
Не понял?!
Если у медведева мозгов нет, то причем здесь Мы?!!!



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  • 5 | 09.01.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 му Тоже мы . Ведь никто кривого слова не сказал по поводу перевода стрелок часов, против курения , по поду запрета лампочек 100 и более ватт. Мало того , по поводу ," ... но .вы держитесь..." И ведь и после этого он и непотопляемый !



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  • 6 | 09.01.2020, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 09.01.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 му Тоже мы . Ведь никто кривого слова не сказал по поводу перевода стрелок часов, против курения , по поду запрета лампочек 100 и более ватт. Мало того , по поводу ," ... но .вы держитесь..." И ведь и после этого он и непотопляемый !
_____________________________
правда ведь народ - БЫДЛООООО ?
турк



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  • 7 | 09.01.2020, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.01.2020, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 09.01.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 му Тоже мы . Ведь никто кривого слова не сказал по поводу перевода стрелок часов, против курения , по поду запрета лампочек 100 и более ватт. Мало того , по поводу ," ... но .вы держитесь..." И ведь и после этого он и непотопляемый !
_____________________________
правда ведь народ - БЫДЛОООО ?
турк
_________________
Ты не народ, хотя и БЫДЛОООО.



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3

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  • 8 | 09.01.2020, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот СерпомПо кое-что лишнее написал, а вот вывод никакой не сделал! Всё это происходит в экономике РФ от того, что там до сих пор засели экономисты-либерасты, продолжатели ельцинской политики! Весь этот экономическо-либерастно-социальный блок правительства давно надо заменить на государственников, которые смогли бы вернуть ключевые отрасли, которые Ельцин отдал своим частникам за копейки, государству! Ввести ответственность каждого чиновника за принимаемые им решения! Надо прижать руководителей естественных монополий и ГУПов-МУПов в вопросе оплаты их труда! Это всё вкратце! И самое главное: сделать низкими внутренние цены на энергоносители! Очень Опытный



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