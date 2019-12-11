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Куда деваться от «советов по правам»

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В 2024 году Владимиру Путину будет 72 года. Несмотря на все достижения Путина и его команды, россияне так и не стали высшей ценностью для лиц, осуществляющих государственную власть.

Куда деваться от «советов по правам»


Разница в оплате труда назначенцев Путина и тем, что получают за свой труд миллионы россиян, измеряется сотнями единиц.

К 2024 году Россия останется самостоятельной страной, способной уничтожить любого агрессора в любой точке планеты, с большими золотовалютными резервами. Уже сейчас они составляют почти половину триллиона долларов.

Но количество «бедных работающих», получающих за свой труд ниже прожиточного минимума, вряд ли уменьшится, как и число пенсионеров с пенсией 8-10 тыс. руб.

И это происходит в богатой стране, с Крымом, Арктикой, Калининградом и Курилами. Обеспечивающей газом, нефтью, древесиной, морепродуктами и металлом десятки стран.

Звучат призывы о том, что бы Россия снова заявила о себе как о мощном мировом центре силы и привлекла «опальные для Америки» страны в свои открытые союзники.

Меня, как практикующего более 45 лет юриста волнует то, что за все эти годы так и не создан механизм защиты россин от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод.

Ещё живы дети тех, кого неправомерно в 1937-39 годах осуждали за деяния, которые они не совершали. Ежегодно в городах оглашаются списки репрессированных.

Вот, например, как обходились с теми, кто многое сделал для страны.

1 октября 1937 года прямо на своем рабочем месте был взят под стражу известный конструктор Андрей Николаевич Туполев.

Ему пригрозили: если он откажется от обвинений в свой адрес, его супруга тоже будет арестована, а дети окажутся в интернате. Туполеву, который не сомневался в том, что угрозы будут выполнены следователями в полном объеме, ничего не оставалось, как согласиться с условиями этого «договора».

Туполев согласился с предъявленными ему обвинениями, включая и обвинение в шпионаже в пользу Франции.

Подобная участь постигла и ученика Туполева, будущего создателя космической отрасли С.П. Королёва.

На допросах он был подвергнут пыткам — ему сломали обе челюсти, ударив Сергея Павловича графином по скуле. Королёв писал : «Следователи Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам».

Если так поступали с известными личностями то, что происходило с теми, кто был обычным гражданином страны, приходится только догадываться.

Через руки садистов проходили сотни ярких личностей и среди следователей было даже негласное соревнование: кто у кого быстрее сломается и подпишет, основанное на домыслах следователя, обвинение.

О зверствах в застенках гестапо известно многое, но гестаповцы из задержанных выбивали явки, связников, коды, пароли. Их заставляли под пытками говорить правду.

Возможно, так Мюллер раскрыл реального «Штирлица», перевербовав немецких коммунистов, которые шли на связь с Вилли Леманом, самым ценным советским агентом в Германии.

А вот у Сергея Павловича Королёва следователи выбивали признание в том, чего он не совершал. Под пытками требовали признать ложь, которую следователь изложил в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

Казалось, что новая Конституция и новый процессуальный закон не позволят властвовать самовластию, но этого не произошло.

Расследование дела мэра Махачкалы Саида Амирова проходило с применением пыток.

Подполковник ФСИН пытками заставил заключенных сознаться в убийствах Анны Политковской, Ахмата Кадырова и Пола Хлебникова.

Принятые меря для противодействия такой правоприменительной практике, сделали невостребованными указания по доказательствам и доказыванию.

Они фактически узаконили условия для получения признательных показаний, не обеспечив никакого контроля над тем, как эти признательные показания даются.

Дополнения в УПК РФ были приняты Государственной Думой 21 июня 2003 года, одобрены Советом Федерации 26 июня 2003 года, подписаны и обнародованы Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, 4 июля 2003 года.

Законодательно был установлен особый порядок судебного разбирательства, при котором судья не исследует и не оценивает доказательства, собранные по уголовному делу, если обвиняемый согласен с предъявленным ему обвинением (статья 316 УПК РФ).

Согласие с предъявленным обвинением даже поощряется тем, что наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого наказания.

Много лет я в своих публикациях говорил о том, что такое судопроизводство ведёт не только к фальсификациям материалов уголовного дела, но и к деградации следователей и судей.

Вскоре и Генеральный прокурор Юрий Чайка, признал, что такое судопроизводство привело к деградации следствия.

Юрий Чайка утверждает: «К сожалению, для многих наших следователей сегодня уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права — это космос».

Вот такое «наследство» нам достанется послу ухода Путина.

Страна богатая и сильная, а народ бесправен и нищенствует.

Владимир Осин, Эхо Москвы
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  • 1 | 09.01.2020, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Несмотря на все достижения Путина и его команды.....------------------------------------------------
--------------------------------------------------------.это
о каких достижениях идет речь и вообще о чем лепет?



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  • Гость
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  • 2 | 09.01.2020, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В путинской россии не государство для народа, а народ для государства, потому то государство богатеет , а народ нищает.
Вспомните высказывания: "Люди наша вторая нефть", "Макарошки всегда стоят одинаково", "Мы вам ничего не должны, и т.д.и перестаньте стороить иллюзии.
Что такое российское государство? Это группа лиц, которые заставляют других подчиняться им под страхом насилия. РФ – это банда, получившая монопольное право на насилие.Государственные институты нужны им только для того, чтобы угнетать, контролировать и грабить других людей.



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3

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  • 3 | 09.01.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая может вера государству , которая заложила мину в виде правления государем не более двух сроков подряд И это легко обходится . И царь может править сколько угодно , даже если неугоден народу . Только чрезвычайные обстоятельства заставят отречься от дальнейшего правления.И при этом может заявлять о тяжелой доле на трудной работе .
Туполев совершил множество растрат , Точнее нужно смотреть уголовное дело против него . За границей пользовал гос средства в угоду самого себя , По возвращении домой- просто заключили в шарашку , где условия были соответствующими для плодотворного конструктора .Вплоть до ресторанного меню....давался план- взлетит нужный самолет- пойдете домой раньше срока....



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  • 4 | 09.01.2020, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 09.01.2020, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В путинской россии не государство для народа, а народ для государства, потому то государство богатеет , а народ нищает.
Вспомните высказывания: "Люди наша вторая нефть", "Макарошки всегда стоят одинаково", "Мы вам ничего не должны, и т.д.и перестаньте стороить иллюзии.
Что такое российское государство? Это группа лиц, которые заставляют других подчиняться им под страхом насилия. РФ – это банда, получившая монопольное право на насилие.Государственные институты нужны им только для того, чтобы угнетать, контролировать и грабить других людей.
_______________________
"В путинской россии не государство для народа, а народ для государства, потому то государство богатеет , а народ нищает".
Ужас! Кошмар! И именно в Путинской России!
А я то думаю, про кого это написано:
"Современная государственная власть — это только комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии.
Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пёстрые феодальные путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям», и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана». В ледяной воде эгоистического расчёта потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретённых свобод одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, чёрствой.
Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почётными и на которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наёмных работников.

Буржуазия сорвала с семейных отношений их трогательно сентиментальный покров и свела их к чисто денежным отношениям".
К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест коммунистической партии. 1848 год.

Не уж-то уже тогда был Путин? Кошмар!
Когда же идиоты поймут, что дело не в личности, а в системе.
Повторяю для особо тупых:
"Современная государственная власть — это только комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии".
Буржуазии!!! А не наёмных работников!!!



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3

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  • 5 | 09.01.2020, 10:45 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1427 | Рейтинг: +354,1
Остаетсянадеяться что следующий приемник подкльник будет сразу старпером за 80. Чтобы как андроповы и черненки крякали через год. Всеж веселее будет. Тем более что нынешние кремляди о своем здоровье ой как пекутся. Воткнет медведя и трындец опять 20 лет коту под хвост. На пробуждение народа надеяться пока не приходится, тут Турк прав.



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  • Наблюдатель
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  • 6 | 09.01.2020, 10:50 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1242 | Рейтинг: +535,4
4-му.Это так.Но буржуазия должна обеспечить наёмных работников достойной жизнью,как это есть во всех развитых странах. А у нас,как крысы,схватили кусок и бегом в свою норушку. Воспитывал их не Путин,а советская власть.



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3

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  • 7 | 09.01.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.01.2020, 10:50 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1238 | Рейтинг: +535,9
4-му.Это так.Но буржуазия должна обеспечить наёмных работников достойной жизнью,как это есть во всех развитых странах. А у нас,как крысы,схватили кусок и бегом в свою норушку. Воспитывал их не Путин,а советская власть.
________________________________
ага, Черепаха, тут я с тобой прав!!! тож умилило - буржуазия уничтожила.... феодальную , идиллическую картину...
буга-га, с таким народом и в светлое будущее? нееее, мы бум стенать о как хорошо было крепостным . А уж рабам в др. греции ваще лафа была - тепло , кормили и кров давали , чё еще надо человеку что бы встретить достойную старость?
как я уже ранее писал - не важно какой ИЗМ на дворе, важно как относятся при этом ИЗМе к человеку... швеция ,финляндия , норвегия, швейцария, австрия.... , как пример. Но есть еще одно важное НО... как сам человек отстаивает свои права... а вот тут уже пример пиндосии и бритов, французов и румын... да тех же Хохлов
но мы пойдем другим путем и будем продолжать падать на колени - вова (радий) помоги
турк



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1

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  • 8 | 09.01.2020, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 му .....внедряя жестокую эксплуатацию, повышенным сбором налогов, при видимости соблюдения прав человека .В России- еще хуже , даже не феодализм .



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2

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  • 9 | 09.01.2020, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.01.2020, 10:50 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1238 | Рейтинг: +535,9
4-му.Это так.Но буржуазия должна обеспечить наёмных работников достойной жизнью,как это есть во всех развитых странах. А у нас,как крысы,схватили кусок и бегом в свою норушку. Воспитывал их не Путин,а советская власть.
_________________________
"Но буржуазия должна обеспечить наёмных работников достойной жизнью,как это есть во всех развитых странах".
Вы это серьёзно? Мне нравитсяваша трогательная наивность в то, что буржуазия что-то ДОЛЖНА наёмным работникам.
Наёмному работнику будут платить ровно столько, чтобы он мог выполнять свои обязанности. Ах, да, вы скажете, что в Европе и США высокие зарплаты и высокие социальные стандарты. Было, но в пику СССР. Сейчас большинство производств выведено оттуда в страны Азии, Латинской Америки, Африки, где можно платить работникам за их труд в разы меньше, чем в странах Европы или США, где преднамеренно опускают уровень жизни за счёт огромного притока эмигрантов.
В конкурентной борьбе на рынке победит тот, чей товар дешевле, а суть себестоимости - оплата рабочей силы. Кто эксплуатирует людей сильнее, тот более конкурентоспособен, и именно он выживет в конкурентной борьбе, а всякие альтруисты просто исчезнут.
Поэтому когда ждут, что буржуазное правительство будет заботиться о наёмных работниках, то это просто смешно.



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3

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  • 10 | 09.01.2020, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." Меня, как практикующего более 45 лет юриста волнует то, что за все эти годы так и не создан механизм защиты россин от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод....."
============================================
Если в государстве будет механизм защиты россиян от незаконных и необоснованных обвинений , осуждений , ограничений её прав и свобод.
то скажите на милость - Как обворовывать народ и государство ?.
Как управлять гражданам других стран , этой Рашкой ?



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2

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  • Гость
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  • 11 | 09.01.2020, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 09.01.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.01.2020, 10:50 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1238 | Рейтинг: +535,9
4-му.Это так.Но буржуазия должна обеспечить наёмных работников достойной жизнью,как это есть во всех развитых странах. А у нас,как крысы,схватили кусок и бегом в свою норушку. Воспитывал их не Путин,а советская власть.
________________________________
ага, Черепаха, тут я с тобой прав!!! тож умилило - буржуазия уничтожила.... феодальную , идиллическую картину...
буга-га, с таким народом и в светлое будущее? нееее, мы бум стенать о как хорошо было крепостным . А уж рабам в др. греции ваще лафа была - тепло , кормили и кров давали , чё еще надо человеку что бы встретить достойную старость?
как я уже ранее писал - не важно какой ИЗМ на дворе, важно как относятся при этом ИЗМе к человеку... швеция ,финляндия , норвегия, швейцария, австрия.... , как пример. Но есть еще одно важное НО... как сам человек отстаивает свои права... а вот тут уже пример пиндосии и бритов, французов и румын... да тех же Хохлов
но мы пойдем другим путем и будем продолжать падать на колени - вова (радий) помоги
турк
___________________
А турк оказался даже глупее, чем казался раньше.
Хотя уж куда там глупее, но...



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  • 12 | 09.01.2020, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.01.2020, 10:50 | Автор: черепаха

4-му.Это так.Но буржуазия должна обеспечить наёмных работников достойной жизнью,как это есть во всех развитых странах. А у нас,как крысы,схватили кусок и бегом в свою норушку. Воспитывал их не Путин,а советская власть.
=====================================================
Да шо ви говорите ? Значить наши крысы хватают кусок и бегом в " свою норушку " и хдее ихние норушки ?
Оказывается у всех наших крыс " норушки " за морем и бугром на противоположной стороне !
И воспитала их за последние 30 лет ОКАЗЫВАЕТСЯ
" советска власть " и когда и хдее в Советской власти и когда
" крысы " чиновники имели свои " норушки " в странах НАТО ?
Это одна черепаха Тортилла знает , она самая мудрая !



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0

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  • 13 | 09.01.2020, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 09.01.2020, 11:09 | Автор:

ага, Черепаха, тут я с тобой прав!!! тож умилило - буржуазия уничтожила.... феодальную , идиллическую картину...
буга-га, с таким народом и в светлое будущее? нееее, мы бум стенать о как хорошо было крепостным . А уж рабам в др. греции ваще лафа была - тепло , кормили и кров давали , чё еще надо человеку что бы встретить достойную старость?
как я уже ранее писал - не важно какой ИЗМ на дворе, важно как относятся при этом ИЗМе к человеку... швеция ,финляндия , норвегия, швейцария, австрия.... , как пример. Но есть еще одно важное НО... как сам человек отстаивает свои права... а вот тут уже пример пиндосии и бритов, французов и румын... да тех же Хохлов
но мы пойдем другим путем и будем продолжать падать на колени - вова (радий) помоги
турк
===============================================
Молодец ! Сразу видно человека - реалист жизни .
Без фантазий и без прикрас . Но людям воспитанным
несколькими сотнями поколений в крепостничестве в
безвольном ожидании манны небесной , твоего пыла не понять !
Нам всем хочется , чтобы чужой , добрый дяденька , решил за
нас наши проблемы !!
Короче Натура российского народа в черте Трусливого
выживания !
Ладно Евреи ( руководители в основном ) совершили Революцию
17 года в Российской Империи !



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1

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  • Гость
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  • 14 | 09.01.2020, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но людям воспитанным
несколькими сотнями поколений в крепостничестве в
безвольном ожидании манны небесной , твоего пыла не понять !
Нам всем хочется , чтобы чужой , добрый дяденька , решил за
нас наши проблемы !!
Короче Натура российского народа в черте Трусливого
выживания !
___________________________
дык давно пишу - народ БЫДЛОООО, тыщу лет быть рабами ... это уже на генетическом уровне - раб любит своего хозяина, ну иногда тока может ему же(хозяину) поплакаться, что надсмотрщик, поставленный хозяином, иногда палку перегибает... в лучшем случае хозяин заменит надсмотрщика на того жалующегося раба и этот раб будет еще жёстче прежнего...
вот к примеру чурова поменяли на памфилову.. или назначили "общественницу" Алинку -бестолковую замом ... или вот Зюганоиды - только к кормушке припадают - сразу Хрулями ( в смысле свиньями) стают... и так до бесконечности
турк



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1

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  • Наблюдатель
  •  
  • 15 | 09.01.2020, 13:05 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1242 | Рейтинг: +535,4
В том-то и дело,уважаемый (-ая)13!У русского народа есть потрясающая вековая черта-он не боится НИКАКОГО врага! Но он боится ЛЮБУЮ власть!
Что касается евреев-их убытие невосполнимая потеря для России.



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  • 16 | 09.01.2020, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 09.01.2020, 13:05 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1239 | Рейтинг: +535,9
В том-то и дело,уважаемый (-ая)13!У русского народа есть потрясающая вековая черта-он не боится НИКАКОГО врага! Но он боится ЛЮБУЮ власть!
Что касается евреев-их убытие невосполнимая потеря для России.
____________________________
дык это еще Гиляровский писал - если едешь в степи калмыцкие (башкирские, украинские... а на самом деле просто в любую неизвестную тебе местность) - надень фуражку, желательно с кокардой ( не важно - почтовой, морской, железнодорожной...) и местное население сразу видит в тебе начальника и падает на колени
турк



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  • 17 | 09.01.2020, 13:20 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39290 | Рейтинг: +5301,8
15 | 09.01.2020, 13:05 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1239 | Рейтинг: +535,9
В том-то и дело,уважаемый (-ая)13!У русского народа есть потрясающая вековая черта-он не боится НИКАКОГО врага! Но он боится ЛЮБУЮ власть!
Что касается евреев-их убытие невосполнимая потеря для России.
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Не надо....." И может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать" (М.Ломоносов)



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  • 18 | 09.01.2020, 14:03 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1242 | Рейтинг: +535,4
В том-то и дело,ЮНГ,что собственных Платонов не так-то и много в России.
А русские евреи-они и в Израиле русские евреи-именно они сейчас продвигают
Израиль в ведущие ряды мировой науки.
Что касается русских-они смышлёные и "рукастые",но в науке их не так уж и много.



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  • 19 | 09.01.2020, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что касается русских-они смышлёные и "рукастые",но в науке их не так уж и много.
_________________________
да много умных и не надо . тут важнее от власти убрать мерзавцев, негодяев и бессовестных... а умных и купить можно, что сталин и делал
турк



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  • 20 | 09.01.2020, 14:35 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13851 | Рейтинг: -2002,4
6 | 09.01.2020, 10:50 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1240 | Рейтинг: +535,6

4-му.Это так.Но буржуазия должна обеспечить наёмных работников достойной жизнью,как это есть во всех развитых странах. А у нас,как крысы,схватили кусок и бегом в свою норушку. Воспитывал их не Путин,а советская власть.
_________________________________________________
Ну буржуазия и, в так называемых, развитых странах обеспечивает наёмных работников так, чтобы они без работы больше месяца прожить не могли.
И в развитых странах люди трясутся, боятся работу потерять.
И закредитованность людей из развитых стран пришла, а не из африканских.



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