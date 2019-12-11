Куда деваться от «советов по правам»

В 2024 году Владимиру Путину будет 72 года. Несмотря на все достижения Путина и его команды, россияне так и не стали высшей ценностью для лиц, осуществляющих государственную власть.Разница в оплате труда назначенцев Путина и тем, что получают за свой труд миллионы россиян, измеряется сотнями единиц.К 2024 году Россия останется самостоятельной страной, способной уничтожить любого агрессора в любой точке планеты, с большими золотовалютными резервами. Уже сейчас они составляют почти половину триллиона долларов.Но количество «бедных работающих», получающих за свой труд ниже прожиточного минимума, вряд ли уменьшится, как и число пенсионеров с пенсией 8-10 тыс. руб.И это происходит в богатой стране, с Крымом, Арктикой, Калининградом и Курилами. Обеспечивающей газом, нефтью, древесиной, морепродуктами и металлом десятки стран.Звучат призывы о том, что бы Россия снова заявила о себе как о мощном мировом центре силы и привлекла «опальные для Америки» страны в свои открытые союзники.Меня, как практикующего более 45 лет юриста волнует то, что за все эти годы так и не создан механизм защиты россин от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод.Ещё живы дети тех, кого неправомерно в 1937-39 годах осуждали за деяния, которые они не совершали. Ежегодно в городах оглашаются списки репрессированных.Вот, например, как обходились с теми, кто многое сделал для страны.1 октября 1937 года прямо на своем рабочем месте был взят под стражу известный конструктор Андрей Николаевич Туполев.Ему пригрозили: если он откажется от обвинений в свой адрес, его супруга тоже будет арестована, а дети окажутся в интернате. Туполеву, который не сомневался в том, что угрозы будут выполнены следователями в полном объеме, ничего не оставалось, как согласиться с условиями этого «договора».Туполев согласился с предъявленными ему обвинениями, включая и обвинение в шпионаже в пользу Франции.Подобная участь постигла и ученика Туполева, будущего создателя космической отрасли С.П. Королёва.На допросах он был подвергнут пыткам — ему сломали обе челюсти, ударив Сергея Павловича графином по скуле. Королёв писал : «Следователи Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам».Если так поступали с известными личностями то, что происходило с теми, кто был обычным гражданином страны, приходится только догадываться.Через руки садистов проходили сотни ярких личностей и среди следователей было даже негласное соревнование: кто у кого быстрее сломается и подпишет, основанное на домыслах следователя, обвинение.О зверствах в застенках гестапо известно многое, но гестаповцы из задержанных выбивали явки, связников, коды, пароли. Их заставляли под пытками говорить правду.Возможно, так Мюллер раскрыл реального «Штирлица», перевербовав немецких коммунистов, которые шли на связь с Вилли Леманом, самым ценным советским агентом в Германии.А вот у Сергея Павловича Королёва следователи выбивали признание в том, чего он не совершал. Под пытками требовали признать ложь, которую следователь изложил в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.Казалось, что новая Конституция и новый процессуальный закон не позволят властвовать самовластию, но этого не произошло.Расследование дела мэра Махачкалы Саида Амирова проходило с применением пыток.Подполковник ФСИН пытками заставил заключенных сознаться в убийствах Анны Политковской, Ахмата Кадырова и Пола Хлебникова.Принятые меря для противодействия такой правоприменительной практике, сделали невостребованными указания по доказательствам и доказыванию.Они фактически узаконили условия для получения признательных показаний, не обеспечив никакого контроля над тем, как эти признательные показания даются.Дополнения в УПК РФ были приняты Государственной Думой 21 июня 2003 года, одобрены Советом Федерации 26 июня 2003 года, подписаны и обнародованы Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, 4 июля 2003 года.Законодательно был установлен особый порядок судебного разбирательства, при котором судья не исследует и не оценивает доказательства, собранные по уголовному делу, если обвиняемый согласен с предъявленным ему обвинением (статья 316 УПК РФ).Согласие с предъявленным обвинением даже поощряется тем, что наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого наказания.Много лет я в своих публикациях говорил о том, что такое судопроизводство ведёт не только к фальсификациям материалов уголовного дела, но и к деградации следователей и судей.Вскоре и Генеральный прокурор Юрий Чайка, признал, что такое судопроизводство привело к деградации следствия.Юрий Чайка утверждает: «К сожалению, для многих наших следователей сегодня уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права — это космос».Вот такое «наследство» нам достанется послу ухода Путина.Страна богатая и сильная, а народ бесправен и нищенствует.