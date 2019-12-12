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Нуриджанов: «Поддержка новому лидеру, но это же аванс. Аванс выдали и вернулись к холодильникам»

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Социолог Арсен Нуриджанов в эфире «Эха» заметил, что население региона продолжает копить недовольство, при том, что на губернаторских выборах Радий Хабиров заручился 82 процентами поддержки проголосовавших.

Нуриджанов: «Поддержка новому лидеру, но это же аванс. Аванс выдали и вернулись к холодильникам»


— Поддержка новому лидеру, но это же аванс. Аванс выдали и вернулись к холодильникам. Прошло несколько месяцев, а холодильник пуст. Как бы мы не хотели – холодильник победил телевизор: «крымнаш» ушел, патриотизм не так греет душу, как несколько лет назад. Население стало отрезвляться, смотреть на вещи более реалистично и населению не нравится, то, что делает власть.

На замечание, что население без проблем приняло недавно пенсионную реформу, социолог отметил, что «приняло, но не проглотило». Пенсионная реформа стоит колом в горле населения и когда еще будет проглочена неизвестно, а отрыжка будет идти и нарастать в ближайшие два-три года.

— Люди выбирая власть надеются на перемены и улучшения. Если это происходит медленно, или не происходит, или происходит с обратным знаком, у населения копится раздражение и нетерпимость, но не каждый готов выступать с политическими лозунгами и ходить на митинги, — резюмировал Нуриджанов.

Эхо Москвы
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  • 1 | 10.01.2020, 08:52 | Автор: Туймазинец
    Публикации: 0 | Комментарии: 24 | Рейтинг: +1,1
Радий 82 - это логичное продолжение Муртазы и дитя путинской системы. При таких учителях не может родиться умное дитя



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  • 2 | 10.01.2020, 08:52 | Автор: Туймазинец
    Публикации: 0 | Комментарии: 24 | Рейтинг: +1,1
Радий 82 - это логичное продолжение Муртазы и дитя путинской системы. При таких учителях не может родиться умное дитя



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  • 3 | 10.01.2020, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Судя по роже Арсена у него холодильник не пустует и он в него даже ночью заглядывает. Работа социологов так хорошо оплачивается? Даже лучше работы тех, кто нефть на вахтах добывает? Лучше рабочих на заводах?



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  • 4 | 10.01.2020, 08:54 | Автор: Туймазинец
    Публикации: 0 | Комментарии: 24 | Рейтинг: +1,1
Радий Хабиров всем надоел за год своего правления. Рустему Хамитову для этого понадобилось минимум три года. Да и то его "надоедливость" - это цветочки по сравнению с хабировскими делишками. Выводы делайте сами



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  • 5 | 10.01.2020, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Трудно приходится товарищу Нуриджанову, холодильник опустошил и, видишь, какую морду наел.



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  • 6 | 10.01.2020, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Поддержка новому лидеру, но это же аванс. Аванс выдали и вернулись к холодильникам»
================================
Хабирова поставили (а не выбрали) на этот пост вовсе не для того, чтобы чтобы улучшить жизнь людей, а для того чтобы пребрать к рукам то, что еще осталось, и он с этим вполне успешно справляется.
Не буду перечислять все "Заслуги" радия в муртазинскую эпоху, они есть в интернете. И вы думаете, что человек с таким прошлым что то будет делать для народа?!!!!



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  • 7 | 10.01.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор в точности обрисовал истинное положение вещей в экономике, но не Башкортостана, а всей Российской Федерации в целом. Глава же Республики - это козел отпущения.


Нельзя построить процветающий уголок в отдельно взятом уголке РФ, в данном случае Башкортостане. Ссылки на Москву и Петербург неуместны.

Вывод.
"Холодильники" пустеют и будут пустеть не только в Башкортостане.



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  • 8 | 10.01.2020, 10:08 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19215 | Рейтинг: -3275,5
Какой же пустозвон этот ваш Арсен. Он что, хотел бы, чтобы за несколько месяцев холодильники башкортостанцев стали бы полными из пустого? Он же пустой сам, как выброшенная бочка железная, гремит попусту.



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  • 9 | 10.01.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересное кино наблюдаю , человек ( Арсен Нуриджанов )
в высказался по конкретной теме .
Обсуждение которой неравнодушными местными жителями
республики по данной проблематике !
Могут заинтересовать руководство республики , чтобы сделать
какие - то выводы , если оно не глупое !
А Радий Фаритович , не похож на глупого человека !
Значить обсуждение это нужное .
Но тут как тут , люди которые начинают заниматься
говнометством в Арсена , Люди , давайте обсуждать по сути !



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  • 10 | 10.01.2020, 11:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1339 | Комментарии: 66914 | Рейтинг: +12084,7
«СтопКамбарка»: зависимый от мэрии Нефтекамска бизнесмен срывает митинги против строительства завода по сжиганию химотходов

Депутат горсовета Нефтекамска Ильнур Салахов и общественник Дмитрий Савельев, представляющие движения «СтопКамбарка» в эфире «Эха» сообщили о массовых отказах в проведении экологических митингов. По словам г-на Салахова только движением были поданы 38 заявлений на проведение митингов и более сорока заявок другими общественниками. Каждый раз мэрия Нефтекамска отказывает движению «СтопКамбарка» по той причине, что это место и площадку уже занял нефтекамский предприниматель – директор ООО «Индустрия» Иван Черепанов. А за сутки до проведения он отказывается от заявки.

— 30 декабря мы подавали заявку сразу на 5 митингов, и в этот же день приходит Иван Черепанов и на эти пять дней подает, он приходит только в те дни, что мы приходим, — заметил г-н Салахов.

По его словам, когда в суд затребовал записи с камер наблюдений, чтобы увидеть, как Иван Черепанов подает заявку, мэрия Нефтекамска ответила, что в этот день система наблюдения в здании была неисправной.

— ООО «Индустрия» получает подряды от администрации. Свой, зависимый от администрации города предприниматель. Как-то им должен, наверное.

Темы митингов «спойлера» самые разные.

— Например, защита пчел. Развлекаются как могут, — говорят активисты «СтопКамбарка». – Но за день до проведения митинга Черепанов приходит в администрацию и пишет заявление, что отказывается. И так по кругу.

По словам Дмитрия Савельева городские СМИ, финансируемые муниципалитетом, от темы завода в Камбарке дистанцировались. Также поступил и горсовет, и сити-менеджер Ратмир Мавлиев. В то же время движение собрало 15 тысяч подписей против строительства химзавода.

— Если даже 10 процентов от этого списка придет – это будет самый большой митинг за историю города, а администрации Нефтекамска это испортит картинку.

По мнению активистов, в теме строительства завода еще не поставлена точка, ведь публичных слушаний еще не было, они только предстоят в этом году, и несмотря на сопротивление оператора строительства – концерна «Росатом» – жителям Башкирии нужно настоять на своем.

— Это проблема Башкирии а не Удмуртии: Сарапул дальше намного. Мы пытались донести митингом, что идет фальсификация зон охраны водозабора Нефтекамска. Санзона юридически дает право на чистую воду. Если данные зоны внесены в реестр и зарегистрированы. В наши зоны, по проекту 2010 года попадет Камбарка. Мы поняли, что единственный способ построить завод – убрать зону. Но уже разработан новый проект. Оттуда убирается Камбарка. Граница санзоны по реке Кама сокращается в два раза: завод уходит из санитарной зоны, — говорит Савельев. — В этих условиях жители Нефтекамска не получили поддержку прокуратуры и Роспотребнадзора, и обратились в суд с требованием регистрации зоны, рассчитанной еще в 2010 году, где третий пояс проходит по Камбарке. Кама вплотную прилегает к Камбарке, а мы берем воду с поверхностных вод. Мы выиграли коллективной иск. Всего у нас 12 исков, из них 4 коллективных, по одному из них мы одержали победу. Этот путь нам дал возможность знакомиться с документами. Увидели как отличаются проекты: Камбарский район вырезали из нашей охранной зоны.
_________________________________
Вот эти предприниматели, чиновники - они уверены, что сумеют свалить из Нефтекамска и семьи вывезти? Сами не будут пить отравленную воду, мыться ею?



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  • 11 | 10.01.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Я в шоке от "победы" Хабировым онкологии и заболеваний сердечно- сосудистой ситемы в стране башкир.
То, над чем медицинская наука бъется не одню сотню лет, под мудрым руководством московских экспатов окончательно решена в стране башкир за полтора года.
Хатбиров в выступлении привел такие радужные цифры, что они вызвали вопросы даже у привыкших к вранью низовых врачей.
При этом Хабирову не объяснили перед докладом, что причины побежденных им болезней сугубо социальные и напрямую зависят от среды обитания и образа жизни человека.
Медицина выступает помощницей человека в выборе правильного пути сохранения здоровья.
Массовая безработица, нервотрепки общественной жизни, некачественная, несбалансированная еда, плохой воздух и грязная вода, разгромленные физкультурные диспансеры и диетические столовые, недоступные санатории и дома отдыха, упадок массового туризма, тотальная антисанитария городов и сел, откровенно слабый профессионализм башкирских медиков, плохо организованный надзор специалистов Роспотребнадзора- основные причины роста заболеваний населения Башкирии, в т.ч. онкологических заболеваний.
А благостный доклад- не более чем жонглирование цифирками, которое не может продолжаться долго.



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  • 12 | 10.01.2020, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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есть отдельные города -МОСКВА,Санкт-Петербург , вот они-то отдельные государства



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  • 13 | 10.01.2020, 12:43 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39291 | Рейтинг: +5301,6
Личное взаимодействие Путина с неопытным на тот момент юристом Дмитрием Медведевым случилось в 1992 году. В то время Владимир Владимирович являлся главой Комитета, управлявшего внешними связями мэра города на Неве.

Будущий президент был на грани от потери должности, что поставило бы крест на его дальнейшей политической карьере. На тот момент в государстве царил продовольственный кризис, вследствие чего планировалось осуществление приобретения товаров народного потребления за рубежом, что по факту означало их обмен на природные ресурсы. Одним из главных действующих лиц в той ситуации как раз и стал Путин.

Появились обоснованные вопросы к его деятельности, после чего началось внутреннее расследование в аппарате мэра. Оно показало, что Путин осуществлял махинации при продаже отечественных ресурсов.

В итоге бюджет Северной столицы опустел на целый миллиард долларов. Компании, которым сам действующий президент выдавал лицензии, оказались фиктивными. Организованная специально из-за этого случая рабочая группа Ленинградского совета нашла доказательства деяния. При этом все считали, что их нельзя было опровергнуть.

В первую очередь был зафиксирован факт существенного занижения стоимости сделок, по сравнению с рыночной ценой продукта. Об этом свидетельствовали документы, но фактическое положение дел осталось неизвестным. Кроме того, в документации были указаны комиссионные отчисления, сумма которых составляла 25-50% от размера сделки. Итоговые цифры были невероятными. При этом срыв поставки товаров иностранными государствами не навлекал за собой никаких санкций.

Также Путин лично лицензировал компании, создававшиеся за несколько дней до совершения сделки. Руководителем одной из них был человек, два раза отбывавший срок за уголовные преступления.

Комиссия требовала отставки Путина и всего его аппарата от занимаемых должностей, а собранные ей сведения отправить для проведения дальнейшего уголовного расследования. Тем не менее, за этим ничего не последовало.



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  • 14 | 10.01.2020, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 И что удивительно ,ведь никто не протестовал против этих лидеров , все дружно и активно проголосовали за них . Удивительная страна , удивительные граждане сттраны.
Мой ум не может понять логику !



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  • 15 | 10.01.2020, 13:16 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 320 | Рейтинг: +8,4
Власть защищает не людей, а себя на занятых местах в администрациях, будь это в Нефтекамске, Уфе и Москве.



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  • 16 | 10.01.2020, 13:48 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13908 | Рейтинг: -2005,1
9 | 10.01.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Интересное кино наблюдаю , человек ( Арсен Нуриджанов )
в высказался по конкретной теме .
_____________________________________________________
И что он конкретного сказал?
Что должно обсуждать население и к чему должно прислушаться руководство?



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  • 17 | 10.01.2020, 14:47 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 118 | Рейтинг: -5,4
Всепропральщики не способны на конструктивную критику и предложений от них не дождешься, их цель - манипуляция сознанием людей. Один вред от них.



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  • 18 | 10.01.2020, 14:59 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 10.01.2020, 13:16 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 320 | Рейтинг: +8,4
Власть защищает не людей, а себя на занятых местах в администрациях, будь это в Нефтекамске, Уфе и Москве.
_______________________
назови когда так не было в РИ???? при сталине? ничего подобного.. Хрущ- однозначно за себя боролся, про бровястого ваще молчу... цари - отдельная тема . но ничего хорошего в ней не найти...
вся разница между Теми и Нынешними - в подачках материала... кто то подавал больше, кто то меньше... но однозначно все . кто был и есть на троне - тряслись за свою жопу в первую очередь
для тупых - это было и в европах, но они нашли цивилизованный способ смены власти и уходя с трона . очередной троносиделец не становится у них изгоем, если не воровал как друг Гельмут или не сношал всё что шевелится как друг Берлускони... нет у них страха покидать насиженное место , патроны у них другой системы
турк



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  • # 19 | 10.01.2020, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 20 | 10.01.2020, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
13 | 10.01.2020, 12:43 | Автор: юнг
Публикации: 157 | Комментарии: 39291 | Рейтинг: +5301,6
В итоге бюджет Северной столицы опустел на целый миллиард долларов.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Юнг! Путин возглавил комитет по внешним связям Ленинграда в середине 1991 года! Комиссия по проверке деятельности этого комитета начала работу 10.01.1992 года, т.е. проверяло работу Путина всего за полгода! По твоему утверждению потерялся за полгода целый миллиард долларов из бюджета Ленинграда! А теперь озвучь мне бюджет Ленинграда в 1991 году в долларах, а я громко посмеюсь! И не сливайся, как Чирик когда ему ответить нечего, в другую тему, будь мужиком! Очень Опытный



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