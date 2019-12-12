— Поддержка новому лидеру, но это же аванс. Аванс выдали и вернулись к холодильникам. Прошло несколько месяцев, а холодильник пуст. Как бы мы не хотели – холодильник победил телевизор: «крымнаш» ушел, патриотизм не так греет душу, как несколько лет назад. Население стало отрезвляться, смотреть на вещи более реалистично и населению не нравится, то, что делает власть.
На замечание, что население без проблем приняло недавно пенсионную реформу, социолог отметил, что «приняло, но не проглотило». Пенсионная реформа стоит колом в горле населения и когда еще будет проглочена неизвестно, а отрыжка будет идти и нарастать в ближайшие два-три года.
— Люди выбирая власть надеются на перемены и улучшения. Если это происходит медленно, или не происходит, или происходит с обратным знаком, у населения копится раздражение и нетерпимость, но не каждый готов выступать с политическими лозунгами и ходить на митинги, — резюмировал Нуриджанов.
Эхо Москвы
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Нуриджанов: «Поддержка новому лидеру, но это же аванс. Аванс выдали и вернулись к холодильникам»
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