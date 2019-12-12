Нуриджанов: «Поддержка новому лидеру, но это же аванс. Аванс выдали и вернулись к холодильникам»

Социолог Арсен Нуриджанов в эфире «Эха» заметил, что население региона продолжает копить недовольство, при том, что на губернаторских выборах Радий Хабиров заручился 82 процентами поддержки проголосовавших.— Поддержка новому лидеру, но это же аванс. Аванс выдали и вернулись к холодильникам. Прошло несколько месяцев, а холодильник пуст. Как бы мы не хотели – холодильник победил телевизор: «крымнаш» ушел, патриотизм не так греет душу, как несколько лет назад. Население стало отрезвляться, смотреть на вещи более реалистично и населению не нравится, то, что делает власть.На замечание, что население без проблем приняло недавно пенсионную реформу, социолог отметил, что «приняло, но не проглотило». Пенсионная реформа стоит колом в горле населения и когда еще будет проглочена неизвестно, а отрыжка будет идти и нарастать в ближайшие два-три года.— Люди выбирая власть надеются на перемены и улучшения. Если это происходит медленно, или не происходит, или происходит с обратным знаком, у населения копится раздражение и нетерпимость, но не каждый готов выступать с политическими лозунгами и ходить на митинги, — резюмировал Нуриджанов.