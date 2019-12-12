Армия, в которой регулярно умирают в мирное время

«У нас горе, у них каникулы»: В Башкирии семья погибшего солдата страдает в неведении. Родственники трагически погибшего 21-летнего Андрея Михайлова, о смерти которого стало известно три дня назад, с большим трудом смогли связаться с военными.Сегодня, 9 января, стало известно, что семья 21-летнего военнослужащего Андрея Михайлова, тело которого было найдено в Хабаровском крае, уже три дня не могут получить какие-либо разъяснения по поводу происшедшего ни от представителей военной части, где служил сын, ни от военкомата. Семья проживает в поселке Раевский Альшеевского района Башкирии.— До военной части в город Бикин в Хабаровский край дозвониться никак не получается. Максимум — до поста дозвонишься, а там дежурный говорит, что никого из начальства нет, все отдыхали до сегодняшнего дня. В военкомате то же самое — сегодня дозвонились еле-еле, там представитель военкомата только от нас узнал о случившемся, сказал, что будет уточнять и завтра, возможно, скажет, как там и что будет — как тело сюда доставят, что со следствием, — рассказал Медиакорсети отец погибшего парня Николай Михайлов. — Неужели для таких случаев нельзя предусмотреть какой-то экстренный способ связи? У нас горе, а у них каникулы у всех...О трагедии семье стало известно 6 января, из Хабаровского края родителям Андрея позвонил следователь и сообщил о происшедшем. Тело солдата было обнаружено на железнодорожных путях, опознать его смогли только по татуировке.Семья уверена, что Андрея кто-то убил. Сводить счеты с жизнью, по их мнению, у него поводов не было. Родные созванивались с парнем 4 января, у него было нормальное настроение, голос уверенный, спокойный.Хабаровский край находится настолько далеко от Башкирии, что родственники Андрея, которые и так раздавлены тяжестью утраты, совершенно не понимают, как доставить его тело на родину. На поезде ехать не меньше семи дней, о самолете и речи нет.— У нас нет средств на эту поездку, мы просто не знаем, что делать, куда обратиться за помощью. В военкомате ничего толком не объяснили, — говорит Николай Михайлов.В соцсетях кинули клич на сбор денег для семьи погибшего парня и предложили перечислять средства на карту отцу Николаю Андреевичу Михайлову — на карту 639002069082807619 или по номеру телефона +7 (937) 858-94-70.Тем временем мы связались с председателем правления Комитета социальной защиты военнослужащих РБ Владимиром Симарчуком, которого тоже озадачила ситуация, создавшаяся вокруг Михайловых.— Вызывает вопросы сам факт того, что родные собирают деньги, чтобы тело солдата перевезти на Родину, в Башкирию, поскольку заниматься этим вопросом должны (а вернее — обязаны!) представители Минобороны России, они должны также взять на себя затраты по организации похорон. Просто никто не удосужился ничего объяснить убитым горем людям, — высказал свое мнение Владимир Симарчук. — Скорее всего, самолетом его не доставят, будет сопровождение поездом, до Башкирии с Дальнего Востока дорога займет не меньше недели. Это, конечно, довольно проблематично. Поэтому ключевой вопрос здесь — почему родные вынуждены заниматься этим вопросом?По неподтвержденным пока официально данным, Андрея Михайлова после трагедии могли уволить с военной службы задним числом, и по этой причине, как считают родственники, могут возникнуть проблемы с доставкой его тела в Башкирию. Но эта информация нуждается в уточнении.Медиакорсеть следит за ситуацией.