Армия, в которой регулярно умирают в мирное время

Сегодня, 9 января, стало известно, что семья 21-летнего военнослужащего Андрея Михайлова, тело которого было найдено в Хабаровском крае, уже три дня не могут получить какие-либо разъяснения по поводу происшедшего ни от представителей военной части, где служил сын, ни от военкомата. Семья проживает в поселке Раевский Альшеевского района Башкирии.
— До военной части в город Бикин в Хабаровский край дозвониться никак не получается. Максимум — до поста дозвонишься, а там дежурный говорит, что никого из начальства нет, все отдыхали до сегодняшнего дня. В военкомате то же самое — сегодня дозвонились еле-еле, там представитель военкомата только от нас узнал о случившемся, сказал, что будет уточнять и завтра, возможно, скажет, как там и что будет — как тело сюда доставят, что со следствием, — рассказал Медиакорсети отец погибшего парня Николай Михайлов. — Неужели для таких случаев нельзя предусмотреть какой-то экстренный способ связи? У нас горе, а у них каникулы у всех...
О трагедии семье стало известно 6 января, из Хабаровского края родителям Андрея позвонил следователь и сообщил о происшедшем. Тело солдата было обнаружено на железнодорожных путях, опознать его смогли только по татуировке.
Семья уверена, что Андрея кто-то убил. Сводить счеты с жизнью, по их мнению, у него поводов не было. Родные созванивались с парнем 4 января, у него было нормальное настроение, голос уверенный, спокойный.
Хабаровский край находится настолько далеко от Башкирии, что родственники Андрея, которые и так раздавлены тяжестью утраты, совершенно не понимают, как доставить его тело на родину. На поезде ехать не меньше семи дней, о самолете и речи нет.
— У нас нет средств на эту поездку, мы просто не знаем, что делать, куда обратиться за помощью. В военкомате ничего толком не объяснили, — говорит Николай Михайлов.
В соцсетях кинули клич на сбор денег для семьи погибшего парня и предложили перечислять средства на карту отцу Николаю Андреевичу Михайлову — на карту 639002069082807619 или по номеру телефона +7 (937) 858-94-70.
Тем временем мы связались с председателем правления Комитета социальной защиты военнослужащих РБ Владимиром Симарчуком, которого тоже озадачила ситуация, создавшаяся вокруг Михайловых.
— Вызывает вопросы сам факт того, что родные собирают деньги, чтобы тело солдата перевезти на Родину, в Башкирию, поскольку заниматься этим вопросом должны (а вернее — обязаны!) представители Минобороны России, они должны также взять на себя затраты по организации похорон. Просто никто не удосужился ничего объяснить убитым горем людям, — высказал свое мнение Владимир Симарчук. — Скорее всего, самолетом его не доставят, будет сопровождение поездом, до Башкирии с Дальнего Востока дорога займет не меньше недели. Это, конечно, довольно проблематично. Поэтому ключевой вопрос здесь — почему родные вынуждены заниматься этим вопросом?
По неподтвержденным пока официально данным, Андрея Михайлова после трагедии могли уволить с военной службы задним числом, и по этой причине, как считают родственники, могут возникнуть проблемы с доставкой его тела в Башкирию. Но эта информация нуждается в уточнении.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
МКС
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Армия, в которой регулярно умирают в мирное время
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