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Армия, в которой регулярно умирают в мирное время

  • Опубликовано: mkset.ru | 10.01.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 24027 | Комментарии: 83
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«У нас горе, у них каникулы»: В Башкирии семья погибшего солдата страдает в неведении. Родственники трагически погибшего 21-летнего Андрея Михайлова, о смерти которого стало известно три дня назад, с большим трудом смогли связаться с военными.

Армия, в которой регулярно умирают в мирное время


Сегодня, 9 января, стало известно, что семья 21-летнего военнослужащего Андрея Михайлова, тело которого было найдено в Хабаровском крае, уже три дня не могут получить какие-либо разъяснения по поводу происшедшего ни от представителей военной части, где служил сын, ни от военкомата. Семья проживает в поселке Раевский Альшеевского района Башкирии.

— До военной части в город Бикин в Хабаровский край дозвониться никак не получается. Максимум — до поста дозвонишься, а там дежурный говорит, что никого из начальства нет, все отдыхали до сегодняшнего дня. В военкомате то же самое — сегодня дозвонились еле-еле, там представитель военкомата только от нас узнал о случившемся, сказал, что будет уточнять и завтра, возможно, скажет, как там и что будет — как тело сюда доставят, что со следствием, — рассказал Медиакорсети отец погибшего парня Николай Михайлов. — Неужели для таких случаев нельзя предусмотреть какой-то экстренный способ связи? У нас горе, а у них каникулы у всех...

О трагедии семье стало известно 6 января, из Хабаровского края родителям Андрея позвонил следователь и сообщил о происшедшем. Тело солдата было обнаружено на железнодорожных путях, опознать его смогли только по татуировке.

Семья уверена, что Андрея кто-то убил. Сводить счеты с жизнью, по их мнению, у него поводов не было. Родные созванивались с парнем 4 января, у него было нормальное настроение, голос уверенный, спокойный.

Хабаровский край находится настолько далеко от Башкирии, что родственники Андрея, которые и так раздавлены тяжестью утраты, совершенно не понимают, как доставить его тело на родину. На поезде ехать не меньше семи дней, о самолете и речи нет.

— У нас нет средств на эту поездку, мы просто не знаем, что делать, куда обратиться за помощью. В военкомате ничего толком не объяснили, — говорит Николай Михайлов.

В соцсетях кинули клич на сбор денег для семьи погибшего парня и предложили перечислять средства на карту отцу Николаю Андреевичу Михайлову — на карту 639002069082807619 или по номеру телефона +7 (937) 858-94-70.

Тем временем мы связались с председателем правления Комитета социальной защиты военнослужащих РБ Владимиром Симарчуком, которого тоже озадачила ситуация, создавшаяся вокруг Михайловых.

— Вызывает вопросы сам факт того, что родные собирают деньги, чтобы тело солдата перевезти на Родину, в Башкирию, поскольку заниматься этим вопросом должны (а вернее — обязаны!) представители Минобороны России, они должны также взять на себя затраты по организации похорон. Просто никто не удосужился ничего объяснить убитым горем людям, — высказал свое мнение Владимир Симарчук. — Скорее всего, самолетом его не доставят, будет сопровождение поездом, до Башкирии с Дальнего Востока дорога займет не меньше недели. Это, конечно, довольно проблематично. Поэтому ключевой вопрос здесь — почему родные вынуждены заниматься этим вопросом?

По неподтвержденным пока официально данным, Андрея Михайлова после трагедии могли уволить с военной службы задним числом, и по этой причине, как считают родственники, могут возникнуть проблемы с доставкой его тела в Башкирию. Но эта информация нуждается в уточнении.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

МКС
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  • 1 | 10.01.2020, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вызывает вопросы сам факт того, что родные собирают деньги, чтобы тело солдата перевезти на Родину, в Башкирию, поскольку заниматься этим вопросом должны (а вернее — обязаны!) представители Минобороны России, они должны также взять на себя затраты по организации похорон.
---------------------------
Вызывает вопросы этот факт. Зачем они собирают деньги. И еще служил Михайлов по контракту или по призыву? Если по призыву, то задним числом его уволить не могли, т.к. все призывники увольняются до наступления нового года.



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  • 2 | 10.01.2020, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Армия, в которой регулярно умирают в мирное время
=========================================
Я решил поискать статистику смертности в армии. Но все, что я нашел - это статистка страховых случаев за 2012-2016 год. Выглядит она так:
И то обрезано, на каком-то сайте(поиски оригинала пока не увенчались успехом.)
Отмечено, что за 2012 год погибли 630 человек, за 2013 - 596, за 2014 - 790, за 2015 - 626, за 2016 - 393., за 17, 19 год не могу найти.
ДАЖЕ ЕСЛИ армия или кто-то ещё за ней - не даёт даже половины данных и предположим, что это даже не 1/4(чтобы люди не так сильно боялись армии) то цифры все равно страшные.
Кто не умер, тот стал инвалидом. А кто не стал инвалидом, тот получил тяжёлые травмы и иак далее...



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  • 3 | 10.01.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Вызывает вопросы сам факт того, что родные собирают деньги, чтобы тело солдата перевезти на Родину
==============================
В фашистской германии родственникам казненных выставляли счет за проведение казни....
А в современной России, до сих пор, миллионы останков солдат ждут своего захоронеия....



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  • 4 | 10.01.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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В Советской Армии тело доставлялось личным составом части и одним из офицером этой же части . Везли до самого дома . Военкомат отказывался от этой миссии напрочь.Ведь это крайне неприятная процедура .Кто доставляет тело подвергался риску : могли и побить, покалечить родственники погибшего., им приходилось врать : вроде как из другой части .,
Сейчас -не знаю . В связи с переводом на деньги и бесконтрольностью могут похоронить в этом самом поселке , а если контрактник , то он вовсеслужил за деньги - извините , вышла ошибочка....Если срочник , то командиру части просто выгоднее похоронить на кладбище поселка Бикин и не возить никуда.



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  • 5 | 10.01.2020, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
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........" По неподтвержденным пока официально данным, Андрея Михайлова после трагедии могли уволить с военной службы задним числом, и по этой причине, как считают родственники, могут возникнуть проблемы с доставкой его тела в Башкирию. Но эта информация нуждается в уточнении....."
==================================================
И такое может случиться . Но только давно пора понять , страна управляется чиновниками у которых ни стыда ни совести !
Мы сами их взращиваем , терпим и подчиняемся , вместо пинка под зад когда они плюют в нас , мы им кланяемся !



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  • 6 | 10.01.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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А вообще в Армии будут умирать от разных причин всегда- ведь некоторые заболевают менингитом или часто пневмонией.или энцефалитом ,или в результате несчастного случая ( лег под куст спать и по нему проехал танк. Часто несчастные случаи на самоволке- пошел к девахе , а там ее хахарь-дака- случайное убийство.Бывают в результате драк межу сослуживцами ( безжалостными- , на гражданке увидишь редко, до покалечения, Чуть ли не самураи.



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  • 7 | 10.01.2020, 10:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1339 | Комментарии: 66915 | Рейтинг: +12084,7
В ПроУфу писали, что его уже мертвого сбросили с ж/д моста под поезд... потому и опознали только по татуировке...



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  • 8 | 10.01.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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про заболевания и не боевые потери несколько слов...
1.Если боец призывается в армию, а до этого не занимался спортом , не готовил себя - потенциальный труп. На уроках физры щас просто боятся давать детям нагрузку.
Приходит такой боец , ему - маршбросок беги , или просто утренняя зарядка - труп...
и сразу же , те кто поздороВШЕ , с подачи командира либо сами начинают его чмырить и качать... далее суициды либо Шамсутдиновы.

2. Нац(и)зм (по другому никак не назову) в узком коллективе зашкаливает. Это было даже при СССРе, когда "все люди братья и мы единая семья". О чём говорить щас, когда ... ну сами понимаете - "ты чурка" "с гор спустился" "Ахмат фореве", когда даже местные Башкиры и Татары готовы друг друга ...

3. Общая разобщенность молодых людей - неумение жить в коллективе. Щас идет 4 пром революция.. не суть .. суть - мы , наши дети в живую разучились общаться, выполнять совместную работу... есть тлф, комп и они подменяет саму суть "коллективизма". ведь правда мы в основе своей , общаясь даже здесь на УЖе не знаем друг друга и не факт , что узнав в живую - не набили бы друг другу ипало. Примеры нужны? те которые знают друг друга в живую здесь на УЖе - Зуляпа, Куха , Юнг... они друг другу настока неприятны, так друг друга достали... что достали всех ..
теперь представьте, что приходит такой комп червь в казарму, а там извините надо страть и спать в общаке... один храпит , другой не так пахнет , третий дрочит... и каждый должен к этому привыкнуть. Если раньше мы уже всё это в лагерях проходили, то щас сидя за уютным комп столом, с приятными (привычными) запахами родной квартиры и вдруг БАЦ , общее очко... однозначно коммуникабельный срыв. Срыв схожий с моим, когда иду "шопить" с женой и детьми. Хватает меня примерно на полчаса.. но у меня есть выход - иду в кафешку и сижу там до окончания шопинга, у бойца такого выхода нет.

вывод: 1. Призыв себя изжил 2. К призыву надо специально готовиться, ну как в институт. Кто то конечно поступает в институт без проблем, а кто то репетиторов нанимает. Разница в том, что в институт тебя могут не принять , а в армию серавно возьмут , не взирая готов - не готов 3. поменьше закрывать глаза на недостатки и пропагандировать- я служил и ты служи. в армии хорошо (в фотолаборатории). армия из тебя сделает мужчину.
Нет ребята , армия это труд до соплей, до крови 9я раньше думал лейтенант - звучит налейте нам, а он зная топографию топает по гравию... и война - это не праздничный фейрверк, а лишь работа..кажется Б. Слуцкий , точно не помню).. и если ты туда попал не "мужиком" , никакая армия из тебя мужика не сделает, а наоборот
почитайте Киплинга стихи , у него есть целый цикл о новобранце... давно писал - ничего не изменилось
турк



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  • 9 | 10.01.2020, 11:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1339 | Комментарии: 66915 | Рейтинг: +12084,7
те которые знают друг друга в живую здесь на УЖе - Зуляпа, Куха , Юнг... они друг другу настока неприятны, так друг друга достали... что достали всех ..
__________________________________________
те которые знают друг друга в живую здесь на УЖе - турк, О_Ошка.. они друг другу настока неприятны, так друг друга достали... что достали всех ..



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  • 10 | 10.01.2020, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 10.01.2020, 10:42 | Автор: Кухарка
Публикации: 1339 | Комментарии: 66905 | Рейтинг: +12084,9

В ПроУфу писали, что его уже мертвого сбросили с ж/д моста под поезд... потому и опознали только по татуировке...
-----------------------------
Проуфу сами видели? Побывали на месте трагедии? А на заборе что написано?



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  • 11 | 10.01.2020, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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8 Ты просто однозначен и однобок . Ты все варианты исключаешь. Вместе с грязной водой выплеснул и ребенка ....
Согласен , что призыв изжил ,но в действующую Армию . Учебные части для всех, кто не хочет учиться серьезно воинскому делу - тот не хочет защищать Родину!



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  • 12 | 10.01.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 10.01.2020, 11:37 | Автор: Кухарка
Публикации: 1339 | Комментарии: 66905 | Рейтинг: +12084,9
те которые знают друг друга в живую здесь на УЖе - Зуляпа, Куха , Юнг... они друг другу настока неприятны, так друг друга достали... что достали всех ..
__________________________________________
те которые знают друг друга в живую здесь на УЖе - турк, О_Ошка.. они друг другу настока неприятны, так друг друга достали... что достали всех ..
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Лично меня никто не достал, а на турка я наезжаю только из-за того, что он меня публично оболгал, такое просто так не прощается, а извиниться не хочет! Значит он слабак, подлец и мразь! И это должны знать все: либо до его извинения, либо до моего скончания! Очень Опытный



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  • 13 | 10.01.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
те которые знают друг друга в живую здесь на УЖе - турк, О_Ошка.. они друг другу настока неприятны, так друг друга достали... что достали всех ..
_________________________
я об этом и пишу - если мы щас с ООчканутым или корнеем встретимся в живую , то что будет? а если нас насильно поместить в один каземат? они вдвоем кинутся на меня , дальше по случаю .. либо я им 3.14зды , либо они мне.. во втором случае , я беру автомат.. для тупых - 3,14зды - образно, её можно надавать и не применяя физики, тока морально - итог будет тот же.
это тут мы вдалеке друг от друга - говори чё хочешь, а там никуда не денешься. и живая рожа всегда быстрее надоедает
турк



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  • 14 | 10.01.2020, 12:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1339 | Комментарии: 66915 | Рейтинг: +12084,7
Проуфу сами видели?
_____________________________
Со слов родителей, разумеется.

Ну раз тебя и на ПроУфу забанили - подам еще разок:

В Хабаровском крае нашли мертвым призывника из Башкирии.
Сообщается, что 21-летний призывник из Башкирии Андрей Михайлов погиб в городе Бикин Хабаровского края. Его тело нашли на железнодорожных путях 6 января.

«Служил в армии, был убит и скинут с моста под поезд на станции», - рассказывает в соцсети родственница солдата.



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  • 15 | 10.01.2020, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В другом СМИ я читал, что он контрактник! После окончания трёхлетнего контракта собирался уволиться, вернуться домой и жениться на жительнице Бикина! От неё он и возвращался, когда произошла эта трагедия! Так что возможно, что всё произошло из-за женщины, а армия тут не при чём! Должны ли привезти труп на Родину за счёт армии, если убийство произошло вне её, я не знаю, это лучше у военных спросить! Очень Опытный



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  • 16 | 10.01.2020, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 10.01.2020, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 Ты просто однозначен и однобок . Ты все варианты исключаешь. Вместе с грязной водой выплеснул и ребенка ....
Согласен , что призыв изжил ,но в действующую Армию . Учебные части для всех, кто не хочет учиться серьезно воинскому делу - тот не хочет защищать Родину!
________________________________
на соседней теме я всё отписал , посмотри ... добавлю - ВСЕ ФИНЫ будут защищать свою РОДИНУ и в отсутствии ПАТРИОТИЗМА финов обвинить может тока м(ч)удак
турк



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  • 17 | 10.01.2020, 12:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1339 | Комментарии: 66915 | Рейтинг: +12084,7
15 | 10.01.2020, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован


Грю же - ты ИДИОТ!!!
1. В увольнительной - он уже не контрактник?!
2. Разве жизни контрактников и срочников - не застрахованы?!
3. Когда контрактник срать идет - он тоже отвлекается от службы родине и если его накроет минометным гнем в этот момент - или как тут один написал - танк на куст наедет, за которым контрактник срет - то командование тут не причем и забирайте своего сына/мужа сами на свои...
4. Тогда и трупы офицеров(включая гэбёшек, хотя какие они нах, офицеры) умерших за пределами воинской части, кабинетов - пусть возят жёны за свой счет.



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  • 18 | 10.01.2020, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Контрактник может находиться в увольнении. Тогда командир знает , что он докидывает очередную палку и утром вернется , а так- бегом ч в часть, надо перетащить пушку на плац
Застрахованы , и еще как , вот и получит деньги и решает свои проблемы , И Армия тут непричем
Когда срать( спать) идешь - выбери место ,не перед движущимся же танком .Танкист не может видеть данного солдата , через тримплекс увидишь рази движущегося на тебя танка.
Если сослуживцы посчитают нужным похоронить - то будет исполнено .



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  • 19 | 10.01.2020, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тримплекс
_____________________
ты наверное механик водитель со стажем, раз знаешь слово триМплекс
говорю же стране нужны герои - 3,14зда рожает дураков... опять ты видишь проблему тока через свой триМплекс... у каждого свой сектор обстрела и своя колокольня. Для тебя это триМплекс... почему заостряю - да просто , ты боец, "обезьяна" (без обид) , тебя как тупой сержант с гор или со степей научил говорить и действовать, а до этого его другой сержант так же научил - так ты дальше не продвинулся... забей себе - ТРИПЛЕКС...
так объясни, боец - при чём тут желание сослуживцев? это у вас так принято было? командиры вам говорили - скинемся и отвезём на Родину?
ипанашки блять
турк



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  • 20 | 10.01.2020, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Контрактник еще наш , а вот ЧВК - те вовсе в крепостном состоянии. Получают 200-300тыров , правда всего 3 месяца , затем домой .Но Родина начисто отвергает причастность к его службе ,дескать вроде служит в частной военной компании , по найму .Вот и пусть отвечают наем( б) щики!И он не герой России!



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