Призывной ад Шойгу ...

Превращенный российской призывной армией в убийцу Рамиль Шамсутдинов пишет в открытом письме: «Я не скрывался от Армии, хотел защищать Родину, после службы хотел связать свою жизнь с Армией. Не ожидал, что попаду в такой Ад. Бежать и жаловаться было некуда».Обратите внимание – слово «армия» написано с заглавной буквы. Как и слово «ад», в который был ввергнут Рамиль Шамсутдинов призывной армией Путина-Шойгу.Со дня массового убийства в военной части в Забайкалье прошло больше двух месяцев, но ни Путин, ни Шойгу так и не объявили стране, какие выводы сделаны из трагедии, какие меры приняты, чтобы не допустить повторения случаев издевательства над людьми в российской армии.Шойгу не принес публичных извинений, не взял обратно своих слов из интервью, в котором он за месяц до трагедии объявил, что «сейчас в армии просто нет почвы для дедовщины».В этом и есть главная опасность для общества – безнаказанность властей. Что бы ни случилось по твоей вине во вверенной тебе армии и стране, ты заранее знаешь, что не понесешь ответственности.У страны есть все возможности, в том числе и финансовые, чтобы сделать армию полностью контрактной. Тем более сейчас, когда больше половины армии комплектуется по контракту. Но этот давно назревший шаг власти не желают сделать. Потому что над головой у них не «капает».Все, кто поддерживает эти власти или равнодушен к тому, что они творят, должны понимать, что пока есть призывная армия, их дети и внуки находятся в хоне риска. Она создана безответственным российским руководством. Сами они в призывной армии не служили. Их дети и внуки там тоже служить не будут. Они будут, как внук слесаря-генерала Золотова, учиться в Оксфорде, а вы откупайтесь от армии или рискуйте тем, что вас там искалечат или убьют.