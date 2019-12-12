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Призывной ад Шойгу

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Превращенный российской призывной армией в убийцу Рамиль Шамсутдинов пишет в открытом письме: «Я не скрывался от Армии, хотел защищать Родину, после службы хотел связать свою жизнь с Армией. Не ожидал, что попаду в такой Ад. Бежать и жаловаться было некуда».

Призывной ад Шойгу


Обратите внимание – слово «армия» написано с заглавной буквы. Как и слово «ад», в который был ввергнут Рамиль Шамсутдинов призывной армией Путина-Шойгу.

Со дня массового убийства в военной части в Забайкалье прошло больше двух месяцев, но ни Путин, ни Шойгу так и не объявили стране, какие выводы сделаны из трагедии, какие меры приняты, чтобы не допустить повторения случаев издевательства над людьми в российской армии.

Шойгу не принес публичных извинений, не взял обратно своих слов из интервью, в котором он за месяц до трагедии объявил, что «сейчас в армии просто нет почвы для дедовщины».

В этом и есть главная опасность для общества – безнаказанность властей. Что бы ни случилось по твоей вине во вверенной тебе армии и стране, ты заранее знаешь, что не понесешь ответственности.

У страны есть все возможности, в том числе и финансовые, чтобы сделать армию полностью контрактной. Тем более сейчас, когда больше половины армии комплектуется по контракту. Но этот давно назревший шаг власти не желают сделать. Потому что над головой у них не «капает».

Все, кто поддерживает эти власти или равнодушен к тому, что они творят, должны понимать, что пока есть призывная армия, их дети и внуки находятся в хоне риска. Она создана безответственным российским руководством. Сами они в призывной армии не служили. Их дети и внуки там тоже служить не будут. Они будут, как внук слесаря-генерала Золотова, учиться в Оксфорде, а вы откупайтесь от армии или рискуйте тем, что вас там искалечат или убьют.

Алексей Мельников, Эхо Москвы
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  • 1 | 10.01.2020, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Шамсутдинова никто ни в кого не превращал. Он сам стал убийцей.



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  • 2 | 10.01.2020, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Армия,-хуже тюрьмы!!!
В тюрме, адвокаты, правозащитники, сон и прогулки по расписанию, передачки, свиданки...
В армии,-дедовщина!!!!



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  • 3 | 10.01.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 10.01.2020, 08:50 | Автор:

Шамсутдинова никто ни в кого не превращал. Он сам стал убийцей.
===============================================
Хорошо бы было , чтобы твоих сыновей или внуков на такое же
место как у Шамсутдинова , призвали и изнасиловали !



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6

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  • Гость
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  • 4 | 10.01.2020, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я служил, когда переходили с 3-х лет на двухгодичный срок службы. В итоге
прослужил 2,5 года. Получил специальность фотолаборанта аэрофотослужбы.
Вспоминаю, как самый интересный период молодости. Наша рота была при
Управлении штаба авиаполка. Все со средним образованием. Про "дедовщину" слыхали что-то, но у нас она проявлялась в виде прикольных и беззлобных шуток со стороны старослужащих. Потому что в лаборатории все
работали одной командой: изготовление фотосхем, дешифровка и отправка материала на разбор ночных полётов. Иной раз до пяти утра работали. А общий труд сближает, как говаривал кот Матроскин. Не до дедовщины.

Чем же отличается РА от СА? Турк, тебе слово. Ты ж - советский офицер!



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1

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  • 5 | 10.01.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 Армия слепок общества .Ведь туда попадают не институтки , а все подряд , екоторые не всегда отличаются примерным поведением .
В данном случае и никто не попытался войти во внутренний мир данного солдата : ниего непосредственный командир , ни его окружение .ни даже его родной призыв.. Оправдать его поступок -невозможно , но понять можно .
Солдат должен терпеть тяготы военной службы , стойко нести службу . Убивать себе подобных - ни в какие рамки не входит!



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  • Эксперт
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  • 6 | 10.01.2020, 10:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1339 | Комментарии: 66915 | Рейтинг: +12084,7
Солдат должен терпеть тяготы военной службы , стойко нести службу . Убивать себе подобных - ни в какие рамки не входит!
_____________________________________________
Окунание головой в унитаз - в Уставе записано? Чистка его и полов зубной щеткой? А избиение? А трое суток без сна в условии отсутствия боевых действий? А надписи на спинах "Дагестан/Чечня - сила"? А требование с родителей перечислять регулярно деньги не на свой счет?
Это всё "тяготы военной службы" или все же дедовщина и беспредел?

Ответственным за то, что творилось в части, где служил Шамсутдинов - опять назначили ОДНОГО крайнего - рядового Рустама Мухатова...
Бэтман, наверное - в одиночку всю часть держал в узде - да еще и многие годы, ведь есть свидетельства, что подобное творилось в этой части и 5 лет назад, и 3 года...

10 января 2020
В деле рядового Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, появился подозреваемый.
Как пишут «Ведомости», уголовное дело о неуставных отношениях возбуждено против рядового Рустама Мухатова. Других подробностей пока не поступало.



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  • 7 | 10.01.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4, я давно всё сказал . чем отличается СА от РА ? так всё течёт всё меняется и призывная армия себя давно изжила....
Добавлю, тебе просто повезло, что ты не служил , а работал в фотолаборатории, т.е. невзгоды и тяготы армейской службы прошли мимо тебя . именно когда человеку становиться )(уевато - проявляются его качества, кто-то спешит помочь, а кто-то воспользоваться, чтобы унизить другого. Далее, состав в фотолаборатории был практически однородным по образованию.. Далее, в твои годы (СА 3-2 года) повинность несли ВСЕ, щас тока "унтерменши". В твои годы память о ВОВ была - большая рана и все были воспитаны отцами и дедами недавно вернувшимися , видевшими своими глазами и пропагандой - если не мы то кто ? остановит разгул империализЬма.. такой жупел. Далее , течение времени волнообразно, скорость распространения инфы была низкой и некачественной . По настоящему грамотных были единицы, остальные - в пределах лживых учебников и Сов СМИ...много еще чего
... а вот отношения в коллективах по сути практически ничем не отличались что в СА , что в РА. Отличались только в % соотношении.Ты просто опять некорректно делаешь выводы об общем , смотря всего лишь из своего окопа (колокольни). Скажу больше , что и когда были рекруты - было тоже самое.
ну и последнее - Маннергейм - чтобы защищали страну, нужно создать условия , что бы её хотели защищать (не дословно. а то ООчканутый щас на хавно изойдет)
ПРИЗЫВ давно себя изжил !!!!
турк



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  • 8 | 10.01.2020, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Окунание в унитаз(такое не скроется от сержантов или непосредственного командира , Дойдет и до Бати - комполка . Губа обеспечена , сначала от командира полка - 6 сут , затем нач штаба -6 суток, далее от замполита -6 , кончая командиром роты, здесь не более 3 суток .После месяца на гауптвахте, ,, отдохнувший ,набравшийся сил и здоровья" обидчик возвращается в часть.....
Все зависело от морального климата в подразделении , непосредственного окружения , от незримых связей между сослуживцами .
Рустаму , Имхо . самое большее грозит дисбат , но это еще не судимомсть и срок не длинный...И Шамсутдинову - не пожизненное . Уже хорошо .



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2

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  • 9 | 10.01.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но где найти часть , где нет ,,дедовщины" ? Вот вопрос !



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1

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  • 10 | 10.01.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 10.01.2020, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк, тебе слово. Ты ж - советский офицер!

____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Он подъюбочный офицер, подлец и мразь! Вот из-за таких и происходят все неприятности! Очень Опытный



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4

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  • 11 | 10.01.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 10.01.2020, 10:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1339 | Комментарии: 66904 | Рейтинг: +12084,9
В деле рядового Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, появился подозреваемый.
Как пишут «Ведомости», уголовное дело о неуставных отношениях возбуждено против рядового Рустама Мухатова. Других подробностей пока не поступало.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А этот Мухатов жив остался или как обычно на покойника всё валят? Очень Опытный



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2

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  • 12 | 10.01.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо бы было , чтобы твоих сыновей или внуков на такое же
место как у Шамсутдинова , призвали и изнасиловали !
---------------------------
А его изнасиловали? Или это он сказал что его изнасиловали?



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1

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  • 13 | 10.01.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем же отличается РА от СА? Турк, тебе слово. Ты ж - советский офицер!
-----------------------------
Гавно он а не офицер



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3

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  • 14 | 10.01.2020, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 10.01.2020, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Окунание в унитаз(такое не скроется от сержантов или непосредственного командира , Дойдет и до Бати - комполка . Губа обеспечена , сначала от командира полка - 6 сут , затем нач штаба -6 суток, далее от замполита -6 , кончая командиром роты, здесь не более 3 суток .После месяца на гауптвахте, ,, отдохнувший ,набравшийся сил и здоровья" обидчик возвращается в часть.....
_______________________
бляяяяяять . если не в теме - не 3.14зди. дабы посадить бойца на губу - заипешься пыль глотать . "палочная" система . о которой много говорят в отношении ментов , в армии так же сильна и в отчётность вставить - боец на губе - командир не по получит премию, повышение... а получит разбор полётов от всего комсостава и выговорешник со всеми вытекающими - за низкую воспитательную работу.

далее, ты даже не знгаешь . что войсковые гауптвахты - ликвидированы. остались тока гарнизонные...не у каждого командира найдется отдельный УАЗик для доставки бойца на губу, т.б. в условиях забайкалья.

далее. посадка даже одного бойца на губу - такая же небоевая потеря для подразделения (а если война), а как боевую службу нести? у тебя чё там , солдат как тараканов в голове? нет - все считаны и при заступлении в караул , кто то должен его заменить вместо того что бы отдохнуть, а это опять псих-физ срыв ... и как снежный ком

далее.. а боевая подготовка и слаженность подразделения - кто нить отменял? официально воинские части проверяются 2 раза в год . при неуде ( по боевой готовности - не готов) - часть расформировывается
турк



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  • 15 | 10.01.2020, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слишком лакомый кусок -наша Россия. Многих беспокоит множество природных ископаемых . Так было всегда и , надеюсь , будет . Защита Родины дело каждого . А вот загодя обучение , я считаю, нужно всем .Чтоб каждый мог встать плечом к плечу для защиты Родины.Необязательно для этого служить в горячих точках.
Считаю , что нужно разделить Армию на 2 части 1 Непосредственно выполняющую свои функции, Это контрактники , офицеры .2. Учебная армия , где проходят службу - обучение все остальные, с интенсивной подготовкой,с жестким спросом за неуставные отношения . Плохо . когда с командира спрашивают за кол-во неуставных отношений. Если солдат по сути хулиган и его перевоспитать командир вряд ли сможет,да и не входит в обязанности командира .Только серьезное наказание солдата за проступок.И командир уже не будет отвечать за уход из части , за неуставные отношения.



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  • 16 | 10.01.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
про войсковую Губу соврал ... опять ввели . всё остальное в силе
турк



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  • 17 | 10.01.2020, 11:51 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13908 | Рейтинг: -2005,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
бляяяяяять . если не в теме - не 3.14зди. дабы посадить бойца на губу - заипешься пыль глотать . "палочная" система . о которой много говорят в отношении ментов , в армии так же сильна и в отчётность вставить - боец на губе - командир не по получит премию, повышение... а получит разбор полётов от всего комсостава и выговорешник со всеми вытекающими - за низкую воспитательную работу.
______________________________________________
Какую чушь этот знаток написал.
Единственное, что посадить на губу солдата проблематично. И то не везде.
Всё остальное - полная чушь.
Да и кроме губы у командиров найдутся меры воздействия.
Если он, конечно, не турк.



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 18 | 10.01.2020, 11:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1339 | Комментарии: 66915 | Рейтинг: +12084,7
А его изнасиловали? Или это он сказал что его изнасиловали?
_____________________
Вы, бл-ть, только на ужике пасетесь? В гугле и на других ресурсах вас забанили?

Седня пятница - подам:

Следствие раскрыло личность фигуранта дела о неуставных отношениях в части Забайкалья, где срочник убил 8 человек
Следствие раскрыло личность фигуранта уголовного дела о неуставных отношениях в части Забайкалья, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил 8 человек. Это рядовой, хотя солдат говорил, что над ним издевались офицеры.

В издевательствах заподозрили сослуживца Рамиля Шамсутдинова, рядового Рустама Мухатова. Его имя назвали в главном военном следственном управлении СК, пишут Ведомости. Ранее адвокат срочника, который в октябре устроил бойню в части под Читой, рассказал, что фигурант дела о дедовщине признал вину. Имени того, кто издевался над солдатом, защитнику известно не было. Замечу, что после убийства сослуживцев в сетевых изданиях фигурировала фамилия Мухатова. Так сайт newsader сообщал, что рядовой и ещё несколько человек регулярно избивали новобранцев. Утверждалось, что Мухатов при встрече с Шамсутдиновым наносил ему удары кулаком в плечо и ногой по голени. Между тем Шамсутдинов – срочник батальона охраны склада ядерных боеприпасов рассказывал следователям о том, что над ним издевались офицеры. Они не давали спать по несколько суток, и заставляли чистить унитаз, угрожая в случае отказа окунуть туда с головой. Также были угрозы изнасилования. Срочник во время смены караула осенью убил 8 человек, из них двух офицеров. Вчера стало известно о письме Шамсутдинова, в нём он дал понять, что у него не было другого выхода, так как он не мог больше терпеть издевательства.

Суд над сослуживцем Шамсутдинова может начаться уже в этом месяце. Если того, кто издевался над срочником, признают виновным, защита сможет использовать это решение как доказательство неуставных отношений в части по делу об убийстве.

Для тупорылых еще разок:

Между тем Шамсутдинов – срочник батальона охраны склада ядерных боеприпасов рассказывал следователям о том, что над ним издевались офицеры. Они не давали спать по несколько суток, и заставляли чистить унитаз, угрожая в случае отказа окунуть туда с головой. Также были угрозы изнасилования.
***
Вот потому и расстрелял, что офицер обещал ему расправу как раз после этого наряда.

Если хотите подробностей - то вот здесь САМЫЙ подробный рассказ о Шамсутдинове:

http://vesma.today/news/post/11166-kak-i-pochemu-ramil-shams
utdinov-

Оказывается у него не было матери... ему было 13, когда мать умерла от злоупотребления алкоголем и отец воспитывал троих сыновей в одиночку, правда старшие уже были на тот момент взрослыми... не легко пришлось парню...



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4

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  • Эксперт
  •  
  • 19 | 10.01.2020, 11:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1339 | Комментарии: 66915 | Рейтинг: +12084,7
«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет», — передает слова обвиняемого Baza.



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  • Гость
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  • 20 | 10.01.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты , турк , служил в стройбате или в батальоне охраны ? . Согласен , что солдаты считанные и командир полка прежде подумает отправить на нары солдата или нет . Вот у нас отправляли на губу без проблем , но прежде командир роты вникнет в суть дела , припугнет командиром полка - все.многие быстро понимали - командир лучше не попадаться....
А обявляли изнасилованным... - ну это уже совсем нужно достать всех...



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