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Вернутся ли националисты в БГУ?

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Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о судьбе истфака БашГУ. В конце прошлого года (14 декабря) в Уфе в торжественной обстановке отметили юбилей исторического факультета Башкирского государственного университета (БашГУ). Вообще-то, строго говоря, истфака такового уже не существует. В 2017 году исторический факультет был слит с Институтом Управления и безопасности предпринимательства. И теперь он называется Институт истории и государственного управления.

Вернутся ли националисты в БГУ?


А тут к нам в редакцию попал интересный документ, в котором отражены причины такого решения руководства БашГУ. Речь идет о письме, под которым стоит фамилия ректора Николая Морозкина.

В начале письма говорится, что оно написано в ответ на обращение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича по поводу ситуации на историческом факультете БашГУ и что факты, отраженные в этом запросе, подтверждаются частично. Какие именно факты подтвердились, а какие — нет, неясно. Однако в письме этом приводятся сведения, из которых становится понятной логика ликвидации исторического факультета.

На документе нет-таки подписи и печати. Но, по словам нашего источника, это проект документа, хранившегося в компьютере ректората университета.

Однако, если сопоставить информацию в письме с реальными фактами, то сомнений в подлинности этого документа почти не остается.

Вернутся ли националисты в БГУ?


Вернутся ли националисты в БГУ?


По информации нашего источника, официальной причиной закрытия истфака обозначалась оптимизация расходов в целях более эффективного использования бюджетных средств. И якобы для этого и было принято решение о слиянии исторического факультета с Институтом государственного управления. В письме говорится о закрытии в 2013 году группы Б ("башкирска") — группы со знанием башкирского языка — которая существовала при прежнем ректоре. До Николая Морозкина ректором БашГУ являлся Ахат Мустафин, который в настоящее время занимает должность руководителя уфимского научного центра Российской академии наук.

В письме говорится о том, что приказ о реорганизации и ликвидации исторического факультета, создании на его базе другого учреждения подготовлен 1 июня. Опубликованный на сайте университета приказ, действительно, значится за 1 июня 2017 года. В письме также утверждается, что директором нового Института будет назначена Амина Уразова, которая до этого являлась директором Института Управления и безопасности предпринимательства. Из этого можно сделать вывод о том, что письмо было составлено после выхода приказа о создании нового подразделения, но до назначения его нового руководителя.

А еще в письме написано о том, что "начиная с 2013 года, на факультете последовательно проводились мероприятия по уменьшению влияния националистически настроенных групп преподавателей, а именно объединялись кафедры, идеолог националистического движения Кульшарипов М.М. и его сподвижники проф. Кулбахтин Н.М. и проф. Акманов И.Г. переведены с должностей заведующих кафедрами на должности профессоров-консультантов и выведены с Ученого Совета факультета. Заведующим кафедрой вместо Кульшарипова М.М. приглашен из академии Наук известный специалист — историк Азнабаев Б.А., который в своей время ушел из факульетта из-за разногласий с группой профессоров националистического толка".

Упоминаемый Марат Кульшарипов долгие годы возглавлял исторический факультет, а в начале 1990-х гг. занимал должность председателя Башкирского национального центра "Урал" — старейшей башкирской общественно-политической организации. Упомянутые лица по приказу №1484 от 15 ноября 2017 года, действительно, не были включены в состав Ученого Совета Института.

Учитывая, что содержание письма, подтверждается фактами, отраженными на сайте самого Института, то сомнений в его подлинности не остается.Таким образом, можно сделать вывод о том, что, действительно, одной из главных причин реорганизации исторического факультета было желание ликвидировать исторический факультет как один из центров мобилизации башкирской национальной интеллигенции.

Стоит отметить, что эти процессы происходили при прежнем руководителе республики — Рустэме Хамитове. А тот факт, что 85-летие бывшего исторического факультета широко отметили на высоком уровне, говорит о том, что администрация теперь уже нового башлыка Радия Хабирова уделяет большое внимание интересам Института истории и Государственного управления.

Ильнар Гарифуллин, Идель.Реалии
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  • 1 | 12.01.2020, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вернутся ли националисты в БГУ?
================================
БашГУ,- бел, и есть кузницой националистических кадров!
Тот же радий, птинец гнезда муртазла, продукт этой кузницы БЯцких кадров.



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  • 2 | 12.01.2020, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну , пошла писать губерния . Сейчас начнется меряние писек.



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  • 3 | 12.01.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." А еще в письме написано о том, что "начиная с 2013 года, на факультете последовательно проводились мероприятия по уменьшению влияния националистически настроенных групп преподавателей, а именно объединялись кафедры, идеолог националистического движения Кульшарипов М.М. и его сподвижники проф. Кулбахтин Н.М. и проф. Акманов И.Г. ..."
================================================
Да было время Кульшарипова , Рахимова и других ярых
башнацистов ! Это было время их безумного хвастливого
самовозвышения , над другими народами республики !
При полном отсутствии доказательств и фактов истории
о " величии " коренного народа .

Как говориться - Боже , какое было безумное время ,
С ума стали сходить те ,
У кого и ума - то никогда не было !



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  • 4 | 12.01.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....." Упомянутые лица по приказу №1484 от 15 ноября 2017 года, действительно, не были включены в состав Ученого Совета Института.
......................................
Стоит отметить, что эти процессы происходили при прежнем руководителе республики — Рустэме Хамитове....."
============================================
При всей неоднозначности правления в РБ - Хамитовым .
Одним из положительных моментов правления , является
снятие очень опасной и нарастающей межнациональной
напряженности в республике .между татарами и башкирами !



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  • 5 | 12.01.2020, 10:03 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4801 | Рейтинг: -734,3
Очередная кость кость от татнациков. Грызьте другидруга господа! Твой выход Чирик. Минибайка.



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  • 6 | 12.01.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вчера ..Комментируя слова Эрдогана о нахождении в Ливии более 2000 наемников ЧВК «Вагнер», Путин сказал: «Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают"
_________________________
во как ... значит ЧВК это террористическое НВФ со всеми вытекающими и по прибытии в РФ должны быть арестованы... а как же клиника СОГАЗа в питере???
турк



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  • 7 | 12.01.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в словах Турчинова есть логика ... но слабовато, так можно до Альфреда Нобеля докопаться
турк



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  • 8 | 12.01.2020, 10:24 | Автор: Ирек
    Публикации: 107 | Комментарии: 9457 | Рейтинг: -722,7
ПШЁЛ в жопу Дедусик, мне нафик не надо перетирать известное про Кульшариповых, Кулбахтиных, Акмановых и прочих прежних, они уже практчески выпавшие в осадок персонажи. Есть, скажем так, условно младая поросль, более гадкая, наглая и лживая. Вот эти предмет моего внимания. но не с тупыми же кацанутыми и хернецутыми Дедорасиками пытаться поговорить за них, обсудить их мерзостные татарофобские телодвижения.

И да Дедусик, и занятый я, помимо прочего, готовлю к прочтению "вслух" материал о населении Уфимской губернии из книги С.Г. Рыбакова "Ислам и просвещение инородцкв в Уфимской губернии".



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  • 9 | 12.01.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И да Дедусик, и занятый я, помимо прочего, готовлю к прочтению "вслух" материал о населении Уфимской губернии из книги С.Г. Рыбакова "Ислам и просвещение инородцкв в Уфимской губернии".
_____________________________
гаражный мудазвон, ты главное не волнуйся и когда будешь оправлять статью проверь ашыпки...
а ваще лучше занимайся внуками и не лезь в псевдонаучные дебри
турк



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  • 10 | 12.01.2020, 10:46 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19217 | Рейтинг: -3275,7
Кулшарипов уже давно должен был уйти. Как ученый и как общественный деятель он всегда был слабым звеном. Тут алкоголик Харрасов сыграл даже некоторую положительную роль. Акманов большой ученый, в общественных делах практически не участвовал. Но татнацикам настоящий ученый от башкир тоже сильно мешает. Копайтесь в говне Кулшарипова, он из одного замеса с вами.



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  • 11 | 12.01.2020, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну ушли башкиры , придут татары .И что? . Станут более оголтело вести свою татаризацию ..Русские придут - тогда уже никому места - ни татарам . ни башкирам , как к представителям унтерменш.



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  • 12 | 12.01.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Татарии вход для других национальностей закрыт наглухо , постепенно вытесняются и вытеснены и русские . Вот там национализм еще тот - , кондовый !



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  • 13 | 12.01.2020, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Докумннт представленный выше - без подписи и печати . Следовательношальшивка . Верит сему документу или нет .Как вы думаете ?



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  • 14 | 12.01.2020, 11:01 | Автор: Ирек
    Публикации: 107 | Комментарии: 9457 | Рейтинг: -722,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А ЩЁ Кацик, неплохо, неплохо. Ну Акманов мой тезка, всё более по описанию восстаний в крае старался, трудился, а И.Н. Кулбахтин по заводам. Однако Кацик вослед Дедорасу здесь и сейчас не буду тебя посылать..
А ты тупой прапор Тра-та-турк обязательно и однозначно ПШЁЛ в жопу.



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  • 15 | 12.01.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 12.01.2020, 10:46 | Автор: кац

. ........." Но татнацикам настоящий ученый от башкир тоже сильно мешает. Копайтесь в говне Кулшарипова, он из одного замеса с вами......"
==================================================
Ни хрена себе !! Вот это выдааалл !
Кац ! Да ты совершенно забыл , что в 90 -95 гг
Кульшарипов , Рахимов плечом к плечу всегда сидели а
президиумах и стояли на проходящих митингах как
ближайшие соратники , по борьбе против не коренных ,
пришлых народов и особенно татар !
Как и ты сам , ярый башнацист ! Все твои комментарии ,
тому яркие подтверждения !
Почему вдруг предаешь Кульшарипова , своего современного
учителя и соратника по башнацизму и бывшую поддержку
Рахимова ?!



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  • 16 | 12.01.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЛЕНА https://vk.com/id412287635?z=video412287635_456239707%2Facdc
f9160a4bb47d51%2Fpl_wall_412287635



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  • 17 | 12.01.2020, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Они чуть ли не коллеги тебе. Может ты представляешь ихним руководителем ,представляешь себя академиком среди них .
Только Бог не дает бодливой корове рогов...



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  • 18 | 12.01.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Простым РАБОТЯГАМ татарам и башкирам делить нечего кроме своих цепей.



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  • # 19 | 12.01.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 20 | 12.01.2020, 11:33 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19217 | Рейтинг: -3275,7
Иречок, находясь в говне как ты можешь кого то куда то посылать? Ты можешь только приглашать в говне копаться.



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