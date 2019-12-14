Вернутся ли националисты в БГУ?

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о судьбе истфака БашГУ. В конце прошлого года (14 декабря) в Уфе в торжественной обстановке отметили юбилей исторического факультета Башкирского государственного университета (БашГУ). Вообще-то, строго говоря, истфака такового уже не существует. В 2017 году исторический факультет был слит с Институтом Управления и безопасности предпринимательства. И теперь он называется Институт истории и государственного управления.А тут к нам в редакцию попал интересный документ, в котором отражены причины такого решения руководства БашГУ. Речь идет о письме, под которым стоит фамилия ректора Николая Морозкина.В начале письма говорится, что оно написано в ответ на обращение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича по поводу ситуации на историческом факультете БашГУ и что факты, отраженные в этом запросе, подтверждаются частично. Какие именно факты подтвердились, а какие — нет, неясно. Однако в письме этом приводятся сведения, из которых становится понятной логика ликвидации исторического факультета.На документе нет-таки подписи и печати. Но, по словам нашего источника, это проект документа, хранившегося в компьютере ректората университета.Однако, если сопоставить информацию в письме с реальными фактами, то сомнений в подлинности этого документа почти не остается.По информации нашего источника, официальной причиной закрытия истфака обозначалась оптимизация расходов в целях более эффективного использования бюджетных средств. И якобы для этого и было принято решение о слиянии исторического факультета с Институтом государственного управления. В письме говорится о закрытии в 2013 году группы Б ("башкирска") — группы со знанием башкирского языка — которая существовала при прежнем ректоре. До Николая Морозкина ректором БашГУ являлся Ахат Мустафин, который в настоящее время занимает должность руководителя уфимского научного центра Российской академии наук.В письме говорится о том, что приказ о реорганизации и ликвидации исторического факультета, создании на его базе другого учреждения подготовлен 1 июня. Опубликованный на сайте университета приказ, действительно, значится за 1 июня 2017 года. В письме также утверждается, что директором нового Института будет назначена Амина Уразова, которая до этого являлась директором Института Управления и безопасности предпринимательства. Из этого можно сделать вывод о том, что письмо было составлено после выхода приказа о создании нового подразделения, но до назначения его нового руководителя.А еще в письме написано о том, что "начиная с 2013 года, на факультете последовательно проводились мероприятия по уменьшению влияния националистически настроенных групп преподавателей, а именно объединялись кафедры, идеолог националистического движения Кульшарипов М.М. и его сподвижники проф. Кулбахтин Н.М. и проф. Акманов И.Г. переведены с должностей заведующих кафедрами на должности профессоров-консультантов и выведены с Ученого Совета факультета. Заведующим кафедрой вместо Кульшарипова М.М. приглашен из академии Наук известный специалист — историк Азнабаев Б.А., который в своей время ушел из факульетта из-за разногласий с группой профессоров националистического толка".Упоминаемый Марат Кульшарипов долгие годы возглавлял исторический факультет, а в начале 1990-х гг. занимал должность председателя Башкирского национального центра "Урал" — старейшей башкирской общественно-политической организации. Упомянутые лица по приказу №1484 от 15 ноября 2017 года, действительно, не были включены в состав Ученого Совета Института.Учитывая, что содержание письма, подтверждается фактами, отраженными на сайте самого Института, то сомнений в его подлинности не остается.Таким образом, можно сделать вывод о том, что, действительно, одной из главных причин реорганизации исторического факультета было желание ликвидировать исторический факультет как один из центров мобилизации башкирской национальной интеллигенции.Стоит отметить, что эти процессы происходили при прежнем руководителе республики — Рустэме Хамитове. А тот факт, что 85-летие бывшего исторического факультета широко отметили на высоком уровне, говорит о том, что администрация теперь уже нового башлыка Радия Хабирова уделяет большое внимание интересам Института истории и Государственного управления.