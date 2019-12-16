До своего назначения он занимал пост заместителя прокурора Москвы. Его новая должность в качестве прокурора РБ не оказалась сюрпризом, об этом речь шла с сентября прошлого года.
Справка. Владимир Ведерников родился в городе Томске в 1974 году.
Окончил Томский государственный университет. В органах прокуратуры служит с 1996 года. Прошел путь от помощника Томского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях до заместителя прокурора города Москвы. В занимаемой должности работал с 2012 года.
Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», медалью Руденко, знаком отличия «За верность закону» III степени, именным оружием.
Однако еще в марте казалось, что решен вопрос с назначением на должность Прокурора РБ выходца из Татарстана Камиля Кашаева. Вот только он не прошел утверждение в Администрации Президента России.
Формальной причиной отказа в утверждении могло послужить то, что Камиль Кашаев является одним из самых богатых прокуроров Башкирии. К тому же его супруга в 2012 году задекларировала свыше 74 млн рублей.
ПроУфу
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Путин назначил главного прокурора Башкирии
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