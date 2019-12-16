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Путин назначил главного прокурора Башкирии

  • Опубликовано: ПроУфу | 13.01.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 36001 | Комментарии: 9
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Указом Президента РФ Владимира Путина от 30.12.2019 прокурором Башкирии назначен государственный советник юстиции 3 класса Владимир Ведерников. Сообщение о назначении опубликовано на сайте прокуратуры республики.

Путин назначил главного прокурора Башкирии


До своего назначения он занимал пост заместителя прокурора Москвы. Его новая должность в качестве прокурора РБ не оказалась сюрпризом, об этом речь шла с сентября прошлого года.

Справка. Владимир Ведерников родился в городе Томске в 1974 году.

Окончил Томский государственный университет. В органах прокуратуры служит с 1996 года. Прошел путь от помощника Томского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях до заместителя прокурора города Москвы. В занимаемой должности работал с 2012 года.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», медалью Руденко, знаком отличия «За верность закону» III степени, именным оружием.

Однако еще в марте казалось, что решен вопрос с назначением на должность Прокурора РБ выходца из Татарстана Камиля Кашаева. Вот только он не прошел утверждение в Администрации Президента России.

Формальной причиной отказа в утверждении могло послужить то, что Камиль Кашаев является одним из самых богатых прокуроров Башкирии. К тому же его супруга в 2012 году задекларировала свыше 74 млн рублей.

ПроУфу
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  • 1 | 13.01.2020, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Формальной причиной отказа в утверждении могло послужить то, что Камиль Кашаев является одним из самых богатых прокуроров Башкирии.
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То есть, если я правильно понял, кашаева не утвердили пото му, что он и так уже богат, а вот ведерникова надо немножко "подкормить"?!!



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  • 2 | 13.01.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 января, когда весь православный народ справлял Рождество, кушнаренковским чиновникам было не до праздника. Всех сельсоветских собрали к 10 утра в здание администрации района. Вместо поздравлений прозвучала жесткая критика . Из Уфы приезжала целая комиссия разбираться с пожаром в д.Акбашево, где в новогоднюю ночь живьем сгорел 56-летний мужчина. Председатель Шариповского сельсовета Фидан Хаматдинов, не отошедший от попоек, пытался оправдаться. Бледный вид имела и местная полиция. Её руководитель Азат Зайнетдинов так и не смог обеспечить эффективное дежурство в новогодние дни. Самогонка и другие напитки были доступны всем, несмотря на запрет торговать. Наверное, Азат Гарифович был занят, может опять, где-нибудь избивал граждан. На видео в интернет сайтах выложен момент кулачного боя подполковника с инвалидом от рождения Дамиром Биктимировым.
Недавно судили полицаев ОМВД Уфимского района. Зайнетдинов явно заслуживает возможность занять место на нарах вместе, например, с коллегой Эдуардом Матвеевым.



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  • 3 | 13.01.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На видео сцены избиения начальником ОМВД Кушнаренковского района Азатом Зайнетдиновым инвалида 2 группы Биктимирова Дамира Маратовича на крыльце магазина "байрам" в селе с.Кушнаренково на перекрестке авто дороги м7 и Кушнаренково Чекмагуш . Так беспредельничать ему дозволяют дружеские отношения с зам министром МВД РФ по РБ Генерал майором Полтавец Евгением Алексеевичем. Крыша у Азата Гарифовича надежная до сих пор его спасает от всех проделок полицая -подполковника внутренней службы. За этим начальником полиции и раньше были случаи неправомерных действий , в бытность работы в полиции Давлекановского района где Азат пытал людей лично принуждая оговорить себя . Сегодня у драчуна полицейского в Кушнаренковском ОМВД началась проверка которая может принять решение об отстранении Зайнетдинова и лишить его звания подполковника.



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  • Эксперт
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  • 4 | 13.01.2020, 09:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 66924 | Рейтинг: +12081
Тоже будет по вахтам работать в Уфе - в пятницу с обеда и до обеда
понедельника - будет москвичом...



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  • 5 | 13.01.2020, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Илфир Гареев:7 января, когда весь православный народ справлял Рождество, кушнаренковским чиновникам было не до праздника................Илфир хорош позорит наш район,угомонись.



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  • 6 | 13.01.2020, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руслан Ринатович не там ищешь, Враг около тебя в пяти шагах а у этого самого Илфира благодаря тебе отобрали всю технику, ему пока не до тебя .



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  • 7 | 13.01.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начать бы с поверки состоояния башкирской медицины.
Президент в Ялте отметил плохое состояние медицины в России в целом, вКрыму в частности.
А за неделю до Президента Рф некто Хабиров, якобы руководитель башкирского региона вопреки мнению Президента сообщил изумленным медикам, что по его мудрым руководством башкирская медицина на уровне мировой.
Все так и представили, что в Австрии бомжацкие палаты по шесть стонущих больных, очереди в грязные сортиры вокзального типа,недоброжелательных небритых и утомленных знаниями квотных врачей, мнящих себя полубогами, орущих медсестер- надзирательниц с нечищеннными зубами, консилиум по проблеме лечения рака мозга больного, умершего от менингита.
Практически все, что говорит народу Хабиров, нуждается в прокурорской очистке от благостной лжи, порожденной плохим управлением регионом командой карьерных экспатов, не ведающих острой боли за судьбу Башкирии.



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  • 8 | 13.01.2020, 11:22 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 121 | Рейтинг: -5,3
Надеюсь, он порядочный и принципиальный, а значит, работа прокуратуры должна сразу измениться, как в Дагестане, многих надо сразу уволить. Хотя, бывают ли порядочные прокуроры, это вопрос.



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  • 9 | 13.01.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Особое внимание уделите правам сирот и инвалидов, господин прокурор.



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