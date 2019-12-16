Путин назначил главного прокурора Башкирии

Указом Президента РФ Владимира Путина от 30.12.2019 прокурором Башкирии назначен государственный советник юстиции 3 класса Владимир Ведерников. Сообщение о назначении опубликовано на сайте прокуратуры республики.До своего назначения он занимал пост заместителя прокурора Москвы. Его новая должность в качестве прокурора РБ не оказалась сюрпризом, об этом речь шла с сентября прошлого года.Справка. Владимир Ведерников родился в городе Томске в 1974 году.Окончил Томский государственный университет. В органах прокуратуры служит с 1996 года. Прошел путь от помощника Томского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях до заместителя прокурора города Москвы. В занимаемой должности работал с 2012 года.Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», медалью Руденко, знаком отличия «За верность закону» III степени, именным оружием.Однако еще в марте казалось, что решен вопрос с назначением на должность Прокурора РБ выходца из Татарстана Камиля Кашаева. Вот только он не прошел утверждение в Администрации Президента России.Формальной причиной отказа в утверждении могло послужить то, что Камиль Кашаев является одним из самых богатых прокуроров Башкирии. К тому же его супруга в 2012 году задекларировала свыше 74 млн рублей.