Дильмухаметов: «Это я буду судить вашу порочную систему»

Верховный суд Башкортостана в понедельник в очередной раз отклонил апелляционную жалобу политика и публициста Айрата Дильмухаметова на продление ареста.25 декабря 2019 года Кировский райсуд Уфы продлил содержание политика под стражей до 6 марта 2020 года. Продление ареста по ходатайству следствия регионального УФСБ произошло в пятый раз. Отвод, заявленный Дильмухаметовым и его защитой судье Розе Булатовой, уже приговаривавшей в 2015 году политика к трем годам лишения свободы, не был принят. Продление содержания под стражей судья обосновала, в частности, соображением, что "его [Дильмухаметова] освобождение не будет соответствовать интересам общества".Айрат Дильмухаметов и его адвокат Алексей Захаров обжаловали решение райсуда в апелляционной инстанции.Процесс в Верховном суде РБ длился не более получаса. Обвиняемый участвовал в нем по видеосвязи. В заседании впервые была разрешена видеосъемка.— У меня есть основания не доверять судье Булатовой, поскольку у нее есть заинтересованность в исходе рассмотрения моего дела, — заявил в суде Айрат Дильмухаметов, отметив, что все прежние постановления судьи о продлении содержания его под стражей содержат абсолютно идентичный текст, в котором изменены только даты выносимых решений.Обвиняемый отметил, что Кировский райсуд, вынося решение, совершенно не учел позиции защиты и никак не отразил их в постановлении, чем нарушил принцип равноправного участия сторон в рассмотрении дела.— Суд, продляя мне арест, мотивирует это тем, что я, якобы, могу совершить "новые преступления". Это что такое?! Я еще не осужден, а суд, рассматривая лишь меру пресечения, уже признал меня виновным?! И вот эти формулировки кочуют из постановления в постановление, а суд апелляционной инстанции не делает этому никаких замечаний. Это не правосудие, это — кривосудие! — возмутился Дильмухаметов.Адвокат Алексей Захаров вновь обратил внимание суда, что следствие, ходатайствуя о продлении содержания его подзащитного под стражей, опять не представило никаких документальных доказательств, что Дильмухаметов может скрыться или как-то воздействовать на свидетелей. Адвокат также подчеркнул, что за два последних месяца с Дильмухаметовым был проведен лишь одни допрос; такая же картина наблюдалась, по словам Захарова, и при предыдущих продлениях ареста. "Суд первой инстанции всегда идет на поводу у следствия, ничего не проверяя", — заявил адвокат, отметив, что "само уголовное преследование Дильмухаметова носит политически мотивированный характер". Он потребовав изменить своему подзащитному арест на меру пресечения, не связанную с реальным лишением свободы.В завершающем выступлении, которое и судья Наиль Хафизов, и сам обвиняемый назвали "последним словом", Айрат Дильмухаметов заявил, что на процессе он сам будет выносить приговор "порочной системе" правосудия.— Мне не от кого и нечего скрываться, потому что я — заведомо невиновный человек, и правда — за мной. Зачем мне скрываться от суда? Это не меня будут судить, это я буду судить вашу порочную систему, которая забыла Конституцию, забыла права и свободы человека. Это не мне будут выносить приговор, это я буду выносить приговор системе.Дильмухаметов напомнил, что сейчас, когда общество обсуждает новый российский художественный фильм о декабристах "Союз Спасения", он вспоминает одного из виднейших участников восстания Михаила Лунина.— Это человек чести — у него не было никакой повестки от прокуратуры, не было никакого следователя, — сказал Дильмухаметов о Лунине. — Он сам приехал в Петербург, и сам по своей доброй воле предстал перед следствием. Такие люди, как Муравьев-Апостол, как Пестель, Лурье, как Лунин — они всегда, сызмальства, для меня, человека, который с отличием закончил исторический факультет, были и останутся примером. Я — человек чести, и я всегда приду и на следственные действия, и на любой суд я приду. Потому что свое слово и репутацию я ценю. И я даже дал бы слово, но мне давать его некому, потому что по одну сторону есть люди, которые не знакомы с понятием чести. Уголовно-процессуальный кодекс предписывает нам обращаться к судьям "Ваша честь". Я с 2005 года под уголовным преследованием. Это пятое уголовное дело. И к стыду нашего правосудия, которое является "кривосудием", я практически не встречал людей, к которым действительно можно было обратиться "Ваша честь".В завершение Дильмухаметов зачитал несколько обращений в свою поддержку, полученных им в СИЗО из разных городов России и из-за рубежа, однако, судья Наиль Хафизов прервал его, заявив, эти обращения "не имеют значения" для оценки дела. Реплика судьи вызвала еще одну отповедь со стороны обвиняемого.— Это имеет прямое значение для материалов дела! Я говорю об интересах общества. Общество за меня, в отличие от вашего "кривосудия". Оно желает мне скорейшего освобождения. Как вы смеете говорить, что это не имеет отношения?! Вы не имеете права прерывать последнее слово обвиняемого.Здесь хотя бы не нарушайте, "Ваша честь"! Таким образом, с вашим "кривосудием" всё ясно. Но правда обязательно победит. Россия обязательно будет свободной! — завершил свое выступление Дильмухаметов.После короткого перерыва судья объявил, что решение райсуда о продлении ареста он оставляет в силе.По предположению защиты, нынешнее продление ареста Дильмухаметову было, в рамках предварительного расследования, последним. Следующее продление, возможно, будет уже в рамках предъявленного обвинения, перед началом судебного процесса.— Мы ожидаем, что к концу января следствие предъявит Дильмухаметову обвинение в окончательной форме, — сказал Алексей Захаров. Он добавил, что защита представила следствию свои психолого-лингвистические экспертизы выступлений Айрата Дильмухаметова, подготовленные при помощи правозащитного общества "Мемориал".Айрат Дильмухаметов был задержан УФСБ и арестован судом в марте нынешнего года. В ходе следствия ему были предъявлены обвинения по ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации) — в вину политику по этой статье вменяются прошлогоднее видеообращение к оппозиционному Форуму свободной России в Интернете с призывами "к созданию новой федерации" и его высказывания в передаче "Персонально ваш", прошедшей в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" в мае 2018 года. Дильмухаметову также предъявлены обвинения по т.н. "террористической" статье 205.2, ч.2 УК РФ — по ней ему вменяется его выступление в ноябре прошлого года в защиту обвиненных и осужденных в Уфе членов запрещенной в РФ религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир", и по т.н. "экстремистской" статье 280 ч.1 — по ней политику ставятся в вину его высказывания во время прошлогоднего инцидента в Баймаке, когда после столкновения группы местных жителей с чеченскими рабочими на стихийном сходе граждан возле Баймакского РОВД собравшиеся потребовали освобождения всех задержанных. Следствие, по данным защиты, также может предъявить политику новые обвинения, где ему могут быть вменены в вину его высказывания в ряде статей, опубликованных в соцсетях.Российское правозащитное общество "Мемориал" в апреле 2019 года заявило, что считает Айрата Дильмухаметова политзаключенным.В конце мая Айрат Дильмухаметов обратился к российской и мировой общественности с просьбой о моральной, материальной и информационной поддержке. Рассказав о подоплеке обвинений, политик заявил: "Не дайте свершиться беззаконию и военному трибуналу!"