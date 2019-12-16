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Дильмухаметов: «Это я буду судить вашу порочную систему»

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Верховный суд Башкортостана в понедельник в очередной раз отклонил апелляционную жалобу политика и публициста Айрата Дильмухаметова на продление ареста.

Дильмухаметов: «Это я буду судить вашу порочную систему»


25 декабря 2019 года Кировский райсуд Уфы продлил содержание политика под стражей до 6 марта 2020 года. Продление ареста по ходатайству следствия регионального УФСБ произошло в пятый раз. Отвод, заявленный Дильмухаметовым и его защитой судье Розе Булатовой, уже приговаривавшей в 2015 году политика к трем годам лишения свободы, не был принят. Продление содержания под стражей судья обосновала, в частности, соображением, что "его [Дильмухаметова] освобождение не будет соответствовать интересам общества".

Айрат Дильмухаметов и его адвокат Алексей Захаров обжаловали решение райсуда в апелляционной инстанции.

Процесс в Верховном суде РБ длился не более получаса. Обвиняемый участвовал в нем по видеосвязи. В заседании впервые была разрешена видеосъемка.

— У меня есть основания не доверять судье Булатовой, поскольку у нее есть заинтересованность в исходе рассмотрения моего дела, — заявил в суде Айрат Дильмухаметов, отметив, что все прежние постановления судьи о продлении содержания его под стражей содержат абсолютно идентичный текст, в котором изменены только даты выносимых решений.

Обвиняемый отметил, что Кировский райсуд, вынося решение, совершенно не учел позиции защиты и никак не отразил их в постановлении, чем нарушил принцип равноправного участия сторон в рассмотрении дела.

— Суд, продляя мне арест, мотивирует это тем, что я, якобы, могу совершить "новые преступления". Это что такое?! Я еще не осужден, а суд, рассматривая лишь меру пресечения, уже признал меня виновным?! И вот эти формулировки кочуют из постановления в постановление, а суд апелляционной инстанции не делает этому никаких замечаний. Это не правосудие, это — кривосудие! — возмутился Дильмухаметов.

Адвокат Алексей Захаров вновь обратил внимание суда, что следствие, ходатайствуя о продлении содержания его подзащитного под стражей, опять не представило никаких документальных доказательств, что Дильмухаметов может скрыться или как-то воздействовать на свидетелей. Адвокат также подчеркнул, что за два последних месяца с Дильмухаметовым был проведен лишь одни допрос; такая же картина наблюдалась, по словам Захарова, и при предыдущих продлениях ареста. "Суд первой инстанции всегда идет на поводу у следствия, ничего не проверяя", — заявил адвокат, отметив, что "само уголовное преследование Дильмухаметова носит политически мотивированный характер". Он потребовав изменить своему подзащитному арест на меру пресечения, не связанную с реальным лишением свободы.

В завершающем выступлении, которое и судья Наиль Хафизов, и сам обвиняемый назвали "последним словом", Айрат Дильмухаметов заявил, что на процессе он сам будет выносить приговор "порочной системе" правосудия.

— Мне не от кого и нечего скрываться, потому что я — заведомо невиновный человек, и правда — за мной. Зачем мне скрываться от суда? Это не меня будут судить, это я буду судить вашу порочную систему, которая забыла Конституцию, забыла права и свободы человека. Это не мне будут выносить приговор, это я буду выносить приговор системе.

Дильмухаметов напомнил, что сейчас, когда общество обсуждает новый российский художественный фильм о декабристах "Союз Спасения", он вспоминает одного из виднейших участников восстания Михаила Лунина.

— Это человек чести — у него не было никакой повестки от прокуратуры, не было никакого следователя, — сказал Дильмухаметов о Лунине. — Он сам приехал в Петербург, и сам по своей доброй воле предстал перед следствием. Такие люди, как Муравьев-Апостол, как Пестель, Лурье, как Лунин — они всегда, сызмальства, для меня, человека, который с отличием закончил исторический факультет, были и останутся примером. Я — человек чести, и я всегда приду и на следственные действия, и на любой суд я приду. Потому что свое слово и репутацию я ценю. И я даже дал бы слово, но мне давать его некому, потому что по одну сторону есть люди, которые не знакомы с понятием чести. Уголовно-процессуальный кодекс предписывает нам обращаться к судьям "Ваша честь". Я с 2005 года под уголовным преследованием. Это пятое уголовное дело. И к стыду нашего правосудия, которое является "кривосудием", я практически не встречал людей, к которым действительно можно было обратиться "Ваша честь".

В завершение Дильмухаметов зачитал несколько обращений в свою поддержку, полученных им в СИЗО из разных городов России и из-за рубежа, однако, судья Наиль Хафизов прервал его, заявив, эти обращения "не имеют значения" для оценки дела. Реплика судьи вызвала еще одну отповедь со стороны обвиняемого.

— Это имеет прямое значение для материалов дела! Я говорю об интересах общества. Общество за меня, в отличие от вашего "кривосудия". Оно желает мне скорейшего освобождения. Как вы смеете говорить, что это не имеет отношения?! Вы не имеете права прерывать последнее слово обвиняемого.

Здесь хотя бы не нарушайте, "Ваша честь"! Таким образом, с вашим "кривосудием" всё ясно. Но правда обязательно победит. Россия обязательно будет свободной! — завершил свое выступление Дильмухаметов.

После короткого перерыва судья объявил, что решение райсуда о продлении ареста он оставляет в силе.

По предположению защиты, нынешнее продление ареста Дильмухаметову было, в рамках предварительного расследования, последним. Следующее продление, возможно, будет уже в рамках предъявленного обвинения, перед началом судебного процесса.

— Мы ожидаем, что к концу января следствие предъявит Дильмухаметову обвинение в окончательной форме, — сказал Алексей Захаров. Он добавил, что защита представила следствию свои психолого-лингвистические экспертизы выступлений Айрата Дильмухаметова, подготовленные при помощи правозащитного общества "Мемориал".

Айрат Дильмухаметов был задержан УФСБ и арестован судом в марте нынешнего года. В ходе следствия ему были предъявлены обвинения по ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации) — в вину политику по этой статье вменяются прошлогоднее видеообращение к оппозиционному Форуму свободной России в Интернете с призывами "к созданию новой федерации" и его высказывания в передаче "Персонально ваш", прошедшей в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" в мае 2018 года. Дильмухаметову также предъявлены обвинения по т.н. "террористической" статье 205.2, ч.2 УК РФ — по ней ему вменяется его выступление в ноябре прошлого года в защиту обвиненных и осужденных в Уфе членов запрещенной в РФ религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир", и по т.н. "экстремистской" статье 280 ч.1 — по ней политику ставятся в вину его высказывания во время прошлогоднего инцидента в Баймаке, когда после столкновения группы местных жителей с чеченскими рабочими на стихийном сходе граждан возле Баймакского РОВД собравшиеся потребовали освобождения всех задержанных. Следствие, по данным защиты, также может предъявить политику новые обвинения, где ему могут быть вменены в вину его высказывания в ряде статей, опубликованных в соцсетях.

Российское правозащитное общество "Мемориал" в апреле 2019 года заявило, что считает Айрата Дильмухаметова политзаключенным.

В конце мая Айрат Дильмухаметов обратился к российской и мировой общественности с просьбой о моральной, материальной и информационной поддержке. Рассказав о подоплеке обвинений, политик заявил: "Не дайте свершиться беззаконию и военному трибуналу!"

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 14.01.2020, 08:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Если бы Айрата Дильмухаметова не было, его все равно надо было бы придумать. Одним в назидание, другим для обеспечения себя работой (журналистов, адвокатов, политологов, следователей, судей, надзирателей, правозащитников). Им всем тоже надо кормить свои семьи.



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  • 2 | 14.01.2020, 08:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Дильмухаметов: «Это я буду судить вашу порочную систему»
===============================
Ненавижу этого нацика, несмотря на то что с некоьорыми из его высказываний готов согласится.
Судя по фото ему недолго осталось топтать эту бренную землю, ведь ему всего то 53 года, а выглядит на все 73 !
Посадить его не посадят, а вот в дурку определят, ведь незря же защита "представила следствию свои психолого-лингвистические экспертизы выступлений Айрата Дильмухаметова".
А я вам без всякой экспертизы скажу, что сказать такое:"Такие люди, как Муравьев-Апостол, как Пестель, Лурье, как Лунин — они всегда, сызмальства, для меня, человека, который с отличием закончил исторический факультет, были и останутся примером. Я — человек чести, ..." мог сказать только с ума сошедший....



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  • 3 | 14.01.2020, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
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ВЫсерок башкирского истфака -кузницы подобных



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  • 4 | 14.01.2020, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Никого он не представляет , никому он не интересен , разве только властям , которых критикует беспощадно , .
Привязались к одному, беззащитному ,в назидание к другим ? .
Показывают свое бессилие и в очередной раз?,,Воспитывают" новое поколение диссидентов?



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3

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  • 5 | 14.01.2020, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
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У парня мания величия.



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  • 6 | 14.01.2020, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Тюрьма никого не украшала и не прибавляет здоровья ..Каково матери Диля!



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  • 7 | 14.01.2020, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
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"— Мы — социалисты. Это значит, что мы враги частной собственности, которая разъединяет людей, вооружает их друг против друга, создает непримиримую вражду интересов, лжет, стараясь скрыть или оправдать эту вражду, и развращает всех ложью, лицемерием и злобой.

Мы говорим: общество, которое рассматривает человека только как орудие своего обогащения, — противочеловечно, оно враждебно нам, мы не можем примириться с его моралью, двуличной и лживой; цинизм и жестокость его отношения к личности противны нам, мы хотим и будем бороться против всех форм физического и морального порабощения человека таким обществом, против всех приемов дробления человека в угоду корыстолюбию.

Мы, рабочие, — люди, трудом которых создается всё — от гигантских машин до детских игрушек, мы — люди, лишенные права бороться за свое человеческое достоинство, нас каждый старается и может обратить в орудие для достижения своих целей, мы хотим теперь иметь столько свободы, чтобы она дала нам возможность со временем завоевать всю власть. Наши лозунги просты — долой частную собственность, все средства производства — народу, вся власть — народу, труд — обязателен для всех.

Вы видите — мы не бунтовщики!

— Мы — революционеры и будем таковыми до поры, пока одни — только командуют, другие — только работают. Мы стоим против общества, интересы которого вам приказано защищать, как непримиримые враги его и ваши, и примирение между нами невозможно до поры, пока мы не победим.

Победим мы, рабочие! Ваши доверители совсем не так сильны, как им кажется. Та же собственность, накопляя и сохраняя которую, они жертвуют миллионами порабощенных ими людей, та же сила, которая дает им власть над нами, возбуждает среди них враждебные трения, разрушает их физически и морально.

Собственность требует слишком много напряжения для своей защиты, и, в сущности, все вы, наши владыки, более рабы, чем мы, — вы порабощены духовно, мы — только физически. Вы не можете отказаться от гнета предубеждений и привычек, — гнета, который духовно умертвил вас, — нам ничто не мешает быть внутренне свободными, — яды, которыми вы отравляете нас, слабее тех противоядий, которые вы — не желая — вливаете в наше сознание.

Оно растет, оно развивается безостановочно, всё быстрее оно разгорается и увлекает за собой всё лучшее, всё духовно здоровое даже из вашей среды. Посмотрите — у вас уже нет людей, которые могли бы идейно бороться за вашу власть, вы уже израсходовали все аргументы, способные оградить вас от напора исторической справедливости, вы не можете создать ничего нового в области идей, вы духовно бесплодны.

Наши идеи растут, они всё ярче разгораются, они охватывают народные массы, организуя их для борьбы за свободу. Сознание великой роли рабочего сливает всех рабочих мира в одну душу, — вы ничем не можете задержать этот процесс обновления жизни, кроме жестокости и цинизма. Но цинизм — очевиден, жестокость — раздражает. И руки, которые сегодня нас душат, скоро будут товарищески пожимать наши руки.

Ваша энергия — механическая энергия роста золота, она объединяет вас в группы, призванные пожрать друг друга, наша энергия — живая сила всё растущего сознания солидарности всех рабочих.

Всё, что делаете вы, — преступно, ибо направлено к порабощению людей, наша работа освобождает мир от призраков и чудовищ, рожденных вашею ложью, злобой, жадностью, чудовищ, запугавших народ. Вы оторвали человека от жизни и разрушили его; социализм соединяет разрушенный вами мир во единое великое целое, и это — будет!

Максим Горький
роман "Мать", речь Павла Власова в суде (часть вторая, глава XXV).



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  • # 8 | 14.01.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 9 | 14.01.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Диль, ты дурачок!

В этой поганой стране с этим народом...

Да всем по***, сиди сколько влезет.

Пожалел бы отца, мать... ПРОСТО ИДИОТ



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  • 10 | 14.01.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
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У меня двоякое отношение к Айрату довольно не однозначная личность , но в любом случае башкирам решать идти за ним или нет . Мне как татару с ним не по пути .



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  • 11 | 14.01.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин - инан кутен !



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  • 12 | 14.01.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Мне как татару с ним не по пути .

--------------------

Нам всем - татару, башкиру... - по пути с Павлом Власовым!



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  • 13 | 14.01.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
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нам только умереть от беспросветной жизни в путинской раше



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  • 14 | 14.01.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что "его (Дильмухаметова) освобождение не будет соответствовать интересам общества".
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всё правильно сказала, зачем этот персонаж нормальным людям...



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  • 15 | 14.01.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 14.01.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0----------------Вы меня не правильно поняли . Основное расхождение с Дилем то что он определил татарам в " будущей 4 республике " роль бесправных , рабочих ишаков второй момент он хочет сохранить Мордор камуфлируя это словами " Россия обязательно будет свободной! "



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  • 16 | 14.01.2020, 11:39 | Автор: Альберт Я
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Свободу политзаключённым!



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  • 17 | 14.01.2020, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
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А будут ли отвечать те кто выносят приговор материально, оплатить за счет своего кармана, а не за счет наших налогов, вот тогда будет порядок



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  • 18 | 14.01.2020, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Диля, в следующий раз зачитай мое обращение:
Типичный баран.
Барану - бараний срок!



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  • 19 | 14.01.2020, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Им за их зарплату легче киллера нанять.



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  • 20 | 14.01.2020, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как декабрист на эшафот за свои идеи. Интересно, смогут ли его сломать? В гестапо обычно получается. Поляна должна быть зачищена для пикника избранных.



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