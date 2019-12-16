Нового прокурора призвали разобраться с юмадиловщиной

Открытое письмо юриста Виталия Буркина прокурору Республики Башкортостан В.В. Ведерникову. Владимир Викторович, Я юрист Виталий Буркин.В республике много коррупционных проявлений в разных сферах. Но ни одна персона, ни одна организация не гремят так, как президент Адвокатской палаты Булат Юмадилов вместе со своими приближенными. Как это ни странно, но коррупция есть и в адвокатуре – хищения бюджетов, причем немалых, которые формируются за счет взносов адвокатов и торговля статусом адвоката. Происходит это почти везде, но в республике приняло совсем гротескные формы. Многолетний президент палаты Булат Юмадилов давно стал объектом политической сатиры.Как это стало возможным и почему это не внутренние дела адвокатуры, а публичные интересы государства?Дело в том, что адвокатура – это организация, наделенная частью публичных функций. В органы правления адвокатуры каждого субъекта входят не только адвокаты, но представители Минюста, ЗакСобраний и даже федеральные судьи. В свою очередь Юмадилов является депутатом Госсобрания РБ, будучи одновременно адвокатом. Правовой нонсенс. Все это дало возможность установить ему тесную коммуникацию с высшими чинами правоохранительной системы, и, разумеется, создало почву для злоупотреблений.Только для перечисления злоупотреблений, без раскрытия их содержаний, потребуется несколько минут. Самые вопиющие из них – это торговля статусом адвоката на протяжении 10 лет, хищение денег из адвокатских бюджетов – ежегодный бюджет 50 миллионов. Это происходит во многих регионах, но именно в Башкортостане был впервые вынесен обвинительный приговор за торговлю статусом адвоката приближенному Юмадилова. После чего пошла волна посадок за торговлю статусом по стране. И именно у нас возбуждено первое в стране уголовное дело о хищениях денег из бюджета палаты, которое расследуется нашим СК.Адвокатские чиновники, присосавшиеся по всей стране к адвокатским взносам, трясутся от перспективы посадок. Поэтому Юмадиловым помогают всей адвокатской номенклатурой.В чем же схема хищений? Они разнообразны, но самая одиозная из них – это принятие Советом Адвокатской палаты под руководством Юмадилова, В ТАЙНЕ ОТ АДВОКАТОВ РЕСПУБЛИКИ, незаконных РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ НА КАБАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ С ТЕЩЕЙ ПРЕЗИДЕНТА. Перед этим на нее притворно были оформлены помещения в центре Уфы. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗА 15 ЛЕТ АРЕНДЫ, АДВОКАТЫ РЕСПУБЛИКИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ БЫ В СЕМЬЮ Юмадиловых более 200 миллионов рублей, при стоимости помещений не более 15 миллионов. Совершенная дикость для деловой среды. С 2014 года действуют эти договоры и все это время их условия скрывались от адвокатов республики, скрывались и от ревизионной комиссии.То есть все основания считать, что в Адвокатской палате действует ОПГ из десятка человек – Состав Совета, который на протяжении 5 лет обманывал высший орган управления – Конференцию адвокатов. Без соучастия членов Совета, реализация такой схемы невозможна.Схема настолько идеально содержит в себе все признаки экономического хищения, что ее можно заносить в учебники криминалистики. Чего стоит только то, что первый договор аренды, был заключен с тещей Юмадилова в день регистрации на нее права собственности на нежилое помещение. Схема настолько притворна, что пенсионерка даже не знала о поступлении ей миллионных сумм. Они до нее даже не доходили, налоги не уплачивались.Похожие схемы, даже не со столь очевидными обстоятельствами, давно признаны судебно-следственной практикой преступными.Однако, что происходит у нас? Надзирающие прокуроры почему-то не в восторге от перспективы вменения членам группы хищения в составе ОПГ.Понятно, что следствие лишь формально не зависит от прокуратуры, но де-факто никто не будет максимально раскручивать дело, без негласного одобрения надзорного органа.В результате к настоящему времени обвинение не предъявлено даже Юмадиловым, не говоря о других членах Совета. Самое интересное, что хищение, носящее продолжаемый характер, не пресечено, а Юмадиловы от должностей не отстранены.Ну и о депутатстве Юмадилова. На лицо явный конфликт интересов! Очень странно, что прокуратура до сих пор не обратилась в суд с иском об аннулировании статуса депутата Юмадилову, который будучи адвокатом, принимает участие в выборах мировых судей и утверждении кандидатуры прокурора субъекта. Правовая дикость. И это в условиях, когда в других регионах, руководство палат запрещает адвокатам быть депутатами даже сельских поселений. Адвокат имеет право совмещать адвокатскую деятельность только с научной и преподавательской. Это закон.