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Нового прокурора призвали разобраться с юмадиловщиной

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Открытое письмо юриста Виталия Буркина прокурору Республики Башкортостан В.В. Ведерникову. Владимир Викторович, Я юрист Виталий Буркин.

Нового прокурора призвали разобраться с юмадиловщиной


В республике много коррупционных проявлений в разных сферах. Но ни одна персона, ни одна организация не гремят так, как президент Адвокатской палаты Булат Юмадилов вместе со своими приближенными. Как это ни странно, но коррупция есть и в адвокатуре – хищения бюджетов, причем немалых, которые формируются за счет взносов адвокатов и торговля статусом адвоката. Происходит это почти везде, но в республике приняло совсем гротескные формы. Многолетний президент палаты Булат Юмадилов давно стал объектом политической сатиры.

Как это стало возможным и почему это не внутренние дела адвокатуры, а публичные интересы государства?

Дело в том, что адвокатура – это организация, наделенная частью публичных функций. В органы правления адвокатуры каждого субъекта входят не только адвокаты, но представители Минюста, ЗакСобраний и даже федеральные судьи. В свою очередь Юмадилов является депутатом Госсобрания РБ, будучи одновременно адвокатом. Правовой нонсенс. Все это дало возможность установить ему тесную коммуникацию с высшими чинами правоохранительной системы, и, разумеется, создало почву для злоупотреблений.

Только для перечисления злоупотреблений, без раскрытия их содержаний, потребуется несколько минут. Самые вопиющие из них – это торговля статусом адвоката на протяжении 10 лет, хищение денег из адвокатских бюджетов – ежегодный бюджет 50 миллионов. Это происходит во многих регионах, но именно в Башкортостане был впервые вынесен обвинительный приговор за торговлю статусом адвоката приближенному Юмадилова. После чего пошла волна посадок за торговлю статусом по стране. И именно у нас возбуждено первое в стране уголовное дело о хищениях денег из бюджета палаты, которое расследуется нашим СК.

Адвокатские чиновники, присосавшиеся по всей стране к адвокатским взносам, трясутся от перспективы посадок. Поэтому Юмадиловым помогают всей адвокатской номенклатурой.

В чем же схема хищений? Они разнообразны, но самая одиозная из них – это принятие Советом Адвокатской палаты под руководством Юмадилова, В ТАЙНЕ ОТ АДВОКАТОВ РЕСПУБЛИКИ, незаконных РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ НА КАБАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ С ТЕЩЕЙ ПРЕЗИДЕНТА. Перед этим на нее притворно были оформлены помещения в центре Уфы. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗА 15 ЛЕТ АРЕНДЫ, АДВОКАТЫ РЕСПУБЛИКИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ БЫ В СЕМЬЮ Юмадиловых более 200 миллионов рублей, при стоимости помещений не более 15 миллионов. Совершенная дикость для деловой среды. С 2014 года действуют эти договоры и все это время их условия скрывались от адвокатов республики, скрывались и от ревизионной комиссии.

То есть все основания считать, что в Адвокатской палате действует ОПГ из десятка человек – Состав Совета, который на протяжении 5 лет обманывал высший орган управления – Конференцию адвокатов. Без соучастия членов Совета, реализация такой схемы невозможна.

Схема настолько идеально содержит в себе все признаки экономического хищения, что ее можно заносить в учебники криминалистики. Чего стоит только то, что первый договор аренды, был заключен с тещей Юмадилова в день регистрации на нее права собственности на нежилое помещение. Схема настолько притворна, что пенсионерка даже не знала о поступлении ей миллионных сумм. Они до нее даже не доходили, налоги не уплачивались.

Похожие схемы, даже не со столь очевидными обстоятельствами, давно признаны судебно-следственной практикой преступными.

Однако, что происходит у нас? Надзирающие прокуроры почему-то не в восторге от перспективы вменения членам группы хищения в составе ОПГ.

Понятно, что следствие лишь формально не зависит от прокуратуры, но де-факто никто не будет максимально раскручивать дело, без негласного одобрения надзорного органа.

В результате к настоящему времени обвинение не предъявлено даже Юмадиловым, не говоря о других членах Совета. Самое интересное, что хищение, носящее продолжаемый характер, не пресечено, а Юмадиловы от должностей не отстранены.

Ну и о депутатстве Юмадилова. На лицо явный конфликт интересов! Очень странно, что прокуратура до сих пор не обратилась в суд с иском об аннулировании статуса депутата Юмадилову, который будучи адвокатом, принимает участие в выборах мировых судей и утверждении кандидатуры прокурора субъекта. Правовая дикость. И это в условиях, когда в других регионах, руководство палат запрещает адвокатам быть депутатами даже сельских поселений. Адвокат имеет право совмещать адвокатскую деятельность только с научной и преподавательской. Это закон.

Виталий Буркин, Эхо Москвы
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  • 1 | 14.01.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нового прокурора призвали разобраться с юмадиловщиной
===============================
Посмотрим что на это ответит прокурор...
А потом будем делать оргвыводы...



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  • 2 | 14.01.2020, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Открытое письмо юриста Виталия Буркина прокурору Республики Башкортостан В.В. Ведерникову.
=============================
Из компетентных источников стало известно, что радий получил благодарственное письмо от бутлегеров, в котором они выражают благодарность за проводимую им антиалкогольную политику на новогодние праздники, так как это способствовало росту их прибылей о которых они и мечтать не могли. В письме также содержится надежда что радий и впредь будет поддерживать бутлегерский бизнес.



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  • 3 | 14.01.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Открытое письмо юриста Виталия Буркина прокурору Республики Башкортостан В.В. Ведерникову.
=============================
Из компетентных источников стало известно, что радий получил благодарственное письмо от бутлегеров, в котором они выражают благодарность за проводимую им антиалкогольную политику на новогодние праздники, так как это способствовало росту их прибылей о которых они и мечтать не могли. В письме также содержится надежда что радий и впредь будет поддерживать бутлегерский бизнес.
------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
А что, ведь так и есть - впрок, всегда закупают больше, чем по фактической надобности. Поэтому не исключено, что сети выиграли от этой "антиалкогольной" компании. Как говорится нонсенс на лицо...)))



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  • 4 | 14.01.2020, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 14.01.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нового прокурора призвали разобраться с юмадиловщиной
===============================
Посмотрим что на это ответит прокурор...
А потом будем делать оргвыводы...
_________________________________________
только на это? и сразу выводы? а по остальным направлениям смотреть не надо?
ипать как всё запущенно ..
а ваще кто-нить верит... не , не верит , понимает, что щас прокурор , как и губер , как и мэр - пешки и сами они ничего не значат?????? скажут закрыть - закроет !!!! не скажут - не закроет.
у всей вышеперечисленной шоблы есть тока одно право - самому не брать, но ведь могут и заставить
вот и всё о "вертикали"... прокурор такое же ЗАВИСМОЕ, не от закона, лицо
турк



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  • 5 | 14.01.2020, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даже некоторые оборотни позволяют себе за взятку получить группу, бесстыжие зенки, и не стыдно. Здоровые мужики получают пенсию, как инвалиды, как они могут? Как им не стыдно перед округой, я никак не пойму.



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  • 6 | 14.01.2020, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Чистить надо! От коррупции, от воров. А они не испугались и не думают, что он чего-нибудь начнёт делать, типа, бороться с коррупцией. Прокуроры районные получают вторую зарплату в районах от всех местных воров, складываются по десять штук и недорого и всумме толстая пачка в кармане. От таких денег никто не откажется. А если бы не прокуроры, то можно было бы наводить порядок. Жалобы просто так не пишутся, наверное, есть , значит, нарушение, а добиться ничего никто не может.



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  • 7 | 14.01.2020, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая разница, что там алкаши, не до них сейчас, больше нарушений закона нету чтоль? Вот ЖКХ в районах, непрозрачные квитки, такого понапишут, сами не понимают, откуда этот бред в их голове взялся. И судей самих надо судить, это так.



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  • 8 | 14.01.2020, 20:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Солдат Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьмерых сослуживцев в Забайкалье, не сможет стать потерпевшим в связи с выявленной дедовщиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Никакого изменения в статусе Шамсутдинова из обвиняемого в потерпевшего по уголовному делу о расстреле им восьми сослуживцев не было и не может быть. Шамсутдинов остается единственным и главным обвиняемым в этом жестоком убийстве», — сказал собеседник.
По его словам, уголовное дело, о котором сообщили адвокаты Шамсутдинова, касается единичного случая на спортгородке, выявленного комиссией. В ходе занятий спортом один из солдат позволил себе рукоприкладство по отношению к сослуживцам. Но инцидент произошел задолго до массового убийства, а срочника, подозреваемого в рукоприкладстве, не было в числе убитых Шамсутдиновым.
Ранее защита Шамсутдинова сообщила, что добивается переквалификации статьи на убийство в состоянии аффекта.
Адвокат также заявил, что Шамсутдинов стал потерпевшим по уголовному делу о неуставных отношениях.
Осенью прошлого года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового убийства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Рамиль Шамсутдинов написал открытое письмо. Его опубликовали в группе поддержки в соцсетях.
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__ Вот такая информация! Очень Опытный



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  • 9 | 14.01.2020, 20:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ Вот такая информация! Очень Опытный
____________________________
и.. ты щас чё ваще сказать то хочешь... пацан готовился в армию и в друг ни с того ни с сего наипнул из автомата???? блять - у многих есть понятие передоз, не давайте ооЧКАНУТОМУ ЛИШНЕЙ ИНФЫ , ОН ЕЁ СЁРАВНО ПЕРЕВАРИТЬ НЕ МОЖЕТ, ПЕРЕДОЗ У НЕГО
КАПС СЛУЧАЙНО. ТОРОПЛЮСЬ
турк



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