Только для своих: Раздача теплых и удобных кресел продолжается

На прошлой неделе мы несколько поспешили предположить, что секретарь БРО «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров сменит Андрея Иванюту на посту зампредседателя комитета по образованию, спорту и молодежной политике ГС РБ. Да, господин Иванюта действительно уйдет на должность главы Белорецкого района, а вот амбиции Рустема Ахмадинурова гораздо выше комитета Курултая.Выяснилось, что главный единоросс Башкирии видит себя в должности вице-спикера Курултая. Для этого депутатский корпус должен проголосовать за создание должности нового уже четвертого вице-спикера. Чтобы создать какую-то видимость благообразности этого, в целях экономии бюджетных средств, было решено сократить должность зампреда комитета по образованию, которую пока занимает Андрей Иванюта.- Тут кабинетов для всех не хватает, а вот для Рустема Ахмадинурова сделали ремонт и соединили два кабинета. Так что ждем его в качестве вице-спикера. Это будет освобожденная оплачиваемая должность, поэтому с поста секретаря отделения «Единой России» он должен будет уйти. Кто его сменит, для партфункционеров – это вопрос на миллион, – говорит один из членов фракции партии власти в башкирском парламенте.Депутат от КПРФ Дмитрий Чувилин высказался резко негативно против планов коллег из «Единой России».- Я не считаю, что Константин Борисович (Толкачев - прим. ред.) настолько стар и немощен, что ему требуются целых 4 заместителя. Честно говоря, я не очень понимаю их функционал, что они такого важного делают. Сейчас вице-спикер от КПРФ Вадим Старов работает на общественных началах, два других от партии власти получают зарплату в Госсобрании РБ.Я не думаю, что мы должны менять структуру парламента, чтобы три единоросса получали немаленькую зарплату. Это просто пошло.Я буду голосовать против таких действий.