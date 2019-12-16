Только для своих: Раздача теплых и удобных кресел продолжается

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии
Обратились не по форме, с ...

Безобразие. Вот так надо обращаться: — Владимир Владимирович! Это Нин ...
  Рейтинг: +4  xrul

Виктор Шендерович: «Ко дн ...

Сталинизм, к сожалению, действительно не связан со Сталиным. Это некая ...
  Рейтинг: +4  Karim Yaushev

А на самом деле, проголос ...

это близко в паранойи Путина. 0н деньги из РФ сплавляет за границу и я ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Дильмухаметов: «Это я ...

Верховный суд Башкортостана в понедельник в очередной раз отклонил ...
  14.01.2020   34163    51

«Традиционные ценности» ...

В 2019 году в Башкирии, по предварительной оценке, родилось 42 тыс. детей, что ...
  14.01.2020   24608    18

Только для своих: ...

На прошлой неделе мы несколько поспешили предположить, что секретарь БРО ...
  14.01.2020   42174    12

Нового прокурора ...

Открытое письмо юриста Виталия Буркина прокурору Республики Башкортостан В.В. ...
  14.01.2020   29820    9

Протестов конечно ждем, ...

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, связанных с ...
  14.01.2020   39214    5

Последние публикации
Дильмухаметов: «Это я ...

Верховный суд Башкортостана в понедельник в очередной раз отклонил ...
  14.01.2020   16481    51

«Традиционные ценности» ...

В 2019 году в Башкирии, по предварительной оценке, родилось 42 тыс. детей, что ...
  14.01.2020   18767    18

Только для своих: ...

На прошлой неделе мы несколько поспешили предположить, что секретарь БРО ...
  14.01.2020   32303    12

Нового прокурора ...

Открытое письмо юриста Виталия Буркина прокурору Республики Башкортостан В.В. ...
  14.01.2020   18647    9

Протестов конечно ждем, ...

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, связанных с ...
  14.01.2020   17682    5

Крокодиловы слезы ...

Завтра российский президент в очередной раз выступит с посланием к парламенту. ...
  14.01.2020   20477    35

Путин назначил главного ...

Указом Президента РФ Владимира Путина от 30.12.2019 прокурором Башкирии ...
  13.01.2020   41605    40

ЖКХ: Как обворовать ...

Чиновники срочно совещаются и решают, что делать с возмущением людей в соцсетях ...
  13.01.2020   18916    28

Народ, а не население. ...

В Тегеране перед зданием Технологического университета собралось несколько ...
  13.01.2020   34802    53

Вернутся ли националисты ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о судьбе истфака БашГУ. ...
  12.01.2020   26394    112

Читаемое за месяц
Хабиров: «Когда идет ...

Госсобрание Башкортостана не планирует в нынешнем году смягчать нормы ...
  16.12.2019   28667    33

Новогодний подарочек ...

Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2022 года. На смену ...
  17.12.2019   37522    38

Не боги горшки обжигают, ...

Говорят, пишут, что первые переписи на Руси затеяли, правители Золотой орды. ...
  17.12.2019   21130    33

Ждем оправдания в «суде» ...

О том, что в минувшую субботу Кировский райсуд Уфы арестовал на два месяца ...
  17.12.2019   23101    19

Гафур Гилязов: К ...

Ракетные войска стратегического назначения созданы Постановлением правительства ...
  17.12.2019   11793    19

Архив публикаций
Январь 2020 (25)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)


Только для своих: Раздача теплых и удобных кресел продолжается

  • Опубликовано: ПроУфу | 14.01.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 19133 | Комментарии: 12
Оценили
0


На прошлой неделе мы несколько поспешили предположить, что секретарь БРО «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров сменит Андрея Иванюту на посту зампредседателя комитета по образованию, спорту и молодежной политике ГС РБ. Да, господин Иванюта действительно уйдет на должность главы Белорецкого района, а вот амбиции Рустема Ахмадинурова гораздо выше комитета Курултая.

Только для своих: Раздача теплых и удобных кресел продолжается


Выяснилось, что главный единоросс Башкирии видит себя в должности вице-спикера Курултая. Для этого депутатский корпус должен проголосовать за создание должности нового уже четвертого вице-спикера. Чтобы создать какую-то видимость благообразности этого, в целях экономии бюджетных средств, было решено сократить должность зампреда комитета по образованию, которую пока занимает Андрей Иванюта.

- Тут кабинетов для всех не хватает, а вот для Рустема Ахмадинурова сделали ремонт и соединили два кабинета. Так что ждем его в качестве вице-спикера. Это будет освобожденная оплачиваемая должность, поэтому с поста секретаря отделения «Единой России» он должен будет уйти. Кто его сменит, для партфункционеров – это вопрос на миллион, – говорит один из членов фракции партии власти в башкирском парламенте.

Депутат от КПРФ Дмитрий Чувилин высказался резко негативно против планов коллег из «Единой России».

- Я не считаю, что Константин Борисович (Толкачев - прим. ред.) настолько стар и немощен, что ему требуются целых 4 заместителя. Честно говоря, я не очень понимаю их функционал, что они такого важного делают. Сейчас вице-спикер от КПРФ Вадим Старов работает на общественных началах, два других от партии власти получают зарплату в Госсобрании РБ.

Я не думаю, что мы должны менять структуру парламента, чтобы три единоросса получали немаленькую зарплату. Это просто пошло.

Я буду голосовать против таких действий.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 14.01.2020, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Против него голосовать нельзя !!! Он очень деловой !!! Ахти какой !!!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 14.01.2020, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тут кабинетов для всех не хватает, а вот для Рустема Ахмадинурова сделали ремонт и соединили два кабинета.
=================================
Прочитал, и прослезился: Это ведь надож в каких нечеловеческих условиях приходится работать "слугам народа"! А посмотрите на их лица, ну один в один узники Бухенвальда...
Немогу безучастно походить мимо чужой беды, и по этому обьявляю сбор денег на строительство пристроя к курул...(хрен выговариш) ну в общем вы поняли, так же деньги пой дут на бесплатные обеды "слугам народа".
Деньги прошу перечислят на Главпочтамп , довостребования, Мне.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 14.01.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
остается только умереть в протест этим хабировцам



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 14.01.2020, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рустик, рад за тебя, горжусь, но ... зачем ты усы сбрил?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 14.01.2020, 14:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глядя на фото этих двух п.доров, можно подумать, что они пошли положить под перину топор и сделать мальчика-единоросса! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 14.01.2020, 14:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 66944 | Рейтинг: +12077,6
5 | 14.01.2020, 14:44 | Автор: Не зарегистрирован

Глядя на фото этих двух п.доров, можно подумать, что они пошли положить под перину топор и сделать мальчика-единоросса! Очень Опытный
___________________________________________
О, Боже! Вот это ассоциации!
Свояк свояка - видит издалека...

Сейчас опять завизжит, что это поддельный...



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 14.01.2020, 17:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава Башкирии пообещал объехать все районы республики «не для галочки»
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Конечно не для галочки, а для Каринэ! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 14.01.2020, 17:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.01.2020, 14:47 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 66933 | Рейтинг: +12078,9
5 | 14.01.2020, 14:44 | Автор: Не зарегистрирован

Глядя на фото этих двух п.доров, можно подумать, что они пошли положить под перину топор и сделать мальчика-единоросса! Очень Опытный
___________________________________________
О, Боже! Вот это ассоциации!
Свояк свояка - видит издалека...

Сейчас опять завизжит, что это поддельный...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Теперь понятно, почему ты всех подряд кем только не обзываешь: своих видишь издалека! Спасибо за разъяснение! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 14.01.2020, 19:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Белорецке ждут не дождутся перемен.
Народ устал от коррумиированного клана карепановых. Устал Сибай, куда протянулись эти .шупальца.
Устали Белорецкие леса и земли.
Новому прокурору будет над чем поработать в Зауралье.
Рахимовская родоплеменная власть в стране башкир должна кануть в небытие вместе хабировцами.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 14.01.2020, 19:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 66944 | Рейтинг: +12077,6
9 | 14.01.2020, 19:01 | Автор: Не зарегистрирован

М.М.Жванецкий лет 40 назад сказал про тебя в интермедии "Он - наше чудо":

Это же он как-то сказал: “Давайте напишем, пусть этого продавца заменят другим, иначе будет”.

Пока систему не поменяем - нихера хорошего не дождешься.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 14.01.2020, 20:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 ой.
Прекрасно понимаю, что Москва решила из каких- то скрытых интересов перезагрузить рахимовщину на очередной срок.
Падение уровня жизни в стране башкир резко ускориться, поскольку у хабировских карьерных экспатов нет той общей острой боли за судьбу Башкирии, как у простых людей труда.
Почти полтора года административные истерики с лживыми пряничными сказками и откровенное, спесивое нежелание слышать и слушать людей.
Ждать подьема экономики, улучшения социальной жизни и построения стабильного гражданского общества от кумовской команды Хабирова не стоит.
За 14 месяцев все решения башкирского большого белого балагана сводились к хаотичному силовому давлению на больные точки.
Но уфимские трамвайные пути от учеников Рахимова все- таки беречь надо. Временщики они и есть временщики, аьнам еще жить в старинном русском городе, волей судеб ставшим главным аулом местных башкир.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 14.01.2020, 20:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 66944 | Рейтинг: +12077,6
Осспадя! Ну хабиров или иванов - какая хрен разница?! Пока пуйло будет у власти - во главе регионов будут сидеть пуйлёныши и делать всё, как им велят! В Иркутской области быстренько ИЗБРАННОГО коммуниста сняли - формально за Тулун, на самом деле - потому что не совсем пуйлёныш - не ставленник пуйла.
В ранее затопленных регионах - 2-3 года назад - такой же бардак с восстановлением - и никого не снимали, потому что - пуйлёныши.

Что творилось в Крымске - не помнишь? А до этого в Кущевке... А Ткачева на повышение пуйло забрал да еще самым крупным землевладельцем России(и Европы) сделал - поскольку - одна банда.



Оценили
2






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com