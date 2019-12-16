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Протестов конечно ждем, но у всех хата с краю

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Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, связанных с ними отставок в правительстве, а также массовых протестов. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", проведенного в середине декабря.

Протестов конечно ждем, но у всех хата с краю


Согласно исследованию, скандалов и отставок ожидают 66 процентов россиян. Это рекордный показатель с 2013 года. Массовых протестов ждут 45 процентов опрошенных. Этот показатель вырос на 11 процентных пунктов за два года.

В то же время число россиян, которые считают, что в 2020 году случится экономический кризис, стало меньше. Так думают 49 процентов опрошенных.

Также респонденты стали меньше ждать вооруженных конфликтов с соседними странами (23 процента) и войны с США или НАТО (14 процентов).

По мнению 63 процентов россиян, наступивший год будет лучше предыдущего, отмечают социологи. 55 процентов россиян опасаются в новом году напряженности в политике, 57 процентов – в экономике. Эти показатели снизились по сравнению с 2019 годом.

65 процентов опрошенных считают, что этот год пройдет спокойно для них и их семей, это максимальный показатель с 2013 года.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 14.01.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Протестов конечно ждем, но у всех хата с краю
=====================
МОЯ ХАТА С КРАЮ, ПОТОМУ ЧТО ПЕРВЫМ ВРАГА ВСТРЕЧАЮ !
Неправильное толкование пословицы: «отойдите, отстаньте от меня, я ничего не знаю».
Это сегодня мы так говорим, а раньше на тех людях, чьи хаты стояли с краю посёлка, лежала особая ответственность – они первыми встречали любую опасность, будь то нападение врагов, лесной пожар, весенний разлив реки или стремительно мчащийся табун лошадей.
Именно они и должны были дать отпор.
Поэтому «в хатах с краю» жили самые смелые и сильные люди.
Выбирая место для дома на краю деревни, его хозяин как бы говорил односельчанам:
«Я буду охранять покой всех». Готовность к самопожертвованию всегда была свойственна русскому народу, что и запечатлелось в этой пословице.



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3

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  • Гость
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  • 2 | 14.01.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
осталось только умереть в угоду путлеру и его друзьям -им меньше проблем



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1

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  • Гость
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  • 3 | 14.01.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...раньше на тех людях, чьи хаты стояли с краю посёлка, лежала особая ответственность – они первыми встречали любую опасность...

----------------------

Вспоминаю далёкое послевоенное детство: наш дом тоже стоял с краю.
И очень часто ночевали путники из соседних деревень. Придут зАтемно уже,
постучат в окно: "Хозяева! Пустите до утра..." Обычно они пораньше хотели
управиться со своими делами в райцентре. Опасности они не представляли. :)



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2

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  • Начинающий
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  • 4 | 14.01.2020, 11:32 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 323 | Рейтинг: +8,7
Всегда относился сочувственно к живущим в крайнем доме поселения и верил в их особые условия проживания. Желаю им удач и здоровья.



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3

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  • Эксперт
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  • 5 | 14.01.2020, 15:49 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38738 | Рейтинг: +6478,3
Чудаки!!!
С 1917 года у России раздирают и растаскиваю единый фундамент самого государства, а вы опять предлагаете фасад покрасить.

Единственная просьба ко всем карбонариям.
Не тащите за собой глупый молодняк.
Ибо этих идиотов хватают и сажают, ломая им жизнь и гробя здоровье, а предводитель этого движения на свободе обсасывает пальцы мусоля их при пересчёте бабла.



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