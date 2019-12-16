Согласно исследованию, скандалов и отставок ожидают 66 процентов россиян. Это рекордный показатель с 2013 года. Массовых протестов ждут 45 процентов опрошенных. Этот показатель вырос на 11 процентных пунктов за два года.
В то же время число россиян, которые считают, что в 2020 году случится экономический кризис, стало меньше. Так думают 49 процентов опрошенных.
Также респонденты стали меньше ждать вооруженных конфликтов с соседними странами (23 процента) и войны с США или НАТО (14 процентов).
По мнению 63 процентов россиян, наступивший год будет лучше предыдущего, отмечают социологи. 55 процентов россиян опасаются в новом году напряженности в политике, 57 процентов – в экономике. Эти показатели снизились по сравнению с 2019 годом.
65 процентов опрошенных считают, что этот год пройдет спокойно для них и их семей, это максимальный показатель с 2013 года.
Идель.Реалии
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Протестов конечно ждем, но у всех хата с краю
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