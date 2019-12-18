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Ассоциация по защите геонаследия Европы вступилась за Куштау

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Ассоциация по защите геологического наследия Европы ProGEO выступила за сохранение шихана Куштау. Президент ассоциации Ларс Эрикстад (Норвежский институт природных ресурсов) и вице-президент, руководитель российской группы ProGEO Марина Вдовец направили теперь уже экс-министру природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину, главе Башкортостана Радию Хабирову и председателю комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаю Николаеву обращение с рекомендацией создать на территории, включающей поверхность горы, особо охраняемую природную территорию (ООПТ).

Ассоциация по защите геонаследия Европы вступилась за Куштау


В обращениях напоминается, что Куштау, согласно постановлению правительства республики, принятому в августе 2015 года, вошел в перечень проектируемых в Башкортостане ООПТ и уже отнесен к категории природных памятников.

"До недавних пор это свидетельствовало об ответственности правительства республики за охрану шиханов и вселяло уверенность, что их целостность не будет нарушена в результате хозяйственной деятельности... Однако, мировому геологическому сообществу стало известно, что, несмотря на многолетние усилия природоохранных организаций и деятельность региональных органов власти по сохранению горы Куштау путем создания на ней ООПТ, была выдана лицензия на проведение на Куштау геологической разведки и добычу известняка для производства соды, что приведет к утрате ценнейшего геологического объекта. Между тем, в регионе существуют месторождения известняка, использование которых не грозит уничтожением всемирно значимым геологическим объектам", — говорится в обращении руководителей ProGEO.

Отметив также, что шихан Куштау включен в Список объектов геологического наследия РФ всемирного и национального наследия, не имеющих статуса ООПТ и находящихся под угрозой уничтожения, авторы обращения призвали срочно зарезервировать землю на территории горы для создания на ней ООПТ регионального значения, что, по мнению авторов, "предотвратит хозяйственную деятельность, способную оказать вредное воздействие на шихан или уничтожить его до присвоения ему природоохранного статуса". После этого, считают руководители ProGEO, "целесообразно рассмотреть вопрос о создании национального парка, в состав которого должны войти все три сохранившихся шихана, как неотъемлемые составляющие единого природного комплекса".

Аналогичные рекомендации были в августе прошедшего года направлены органам госвласти Башкортостана и Советом по правам человека при президенте РФ. Еще раньше Минприроды России также высказалось за создание на территории Куштау ООПТ федерального значения и сообщило активистам, что направило врио главы республики Радию Хабирову письмо с просьбой "предоставить позицию по рассматриваемому вопросу". За присвоение горе статуса природного памятника выступали (и продолжают выступают) многочисленные общественники республики, публикуя петиции и проводя флеш-мобы в защиту горы. Однако, в декабре прошлого года Радий Хабиров, оглашая свое послание Госсобранию республики, заявил, что "Куштау будет разрабатываться".

— В 2015 ProGEO уже обращалась к министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому по вопросу сохранения Шиханов, — рассказала "Idel.Реалии" политолог и активистка движения "Сохраним шиханы" Карина Горбачева, связывавшаяся с руководством Ассоциации. — Тогда основное внимание было уделено защите от разработки горы Торатау. Тем не менее, ProGEO уже тогда указывала на важность для развития мировой геологической науки всех рифов, в том числе Куштау, несмотря на отсутствие у него охранного статуса. Тогда республиканское министерство промышленности сообщило руководству Ассоциации, что предприятиями "БСК" и "Башкиргеология" было решено прекратить буровые работы на Куштау из-за неудовлетворительного качества известняков. Минпром РБ, при этом, указал, что окончательное решение об этом было принято на заседании научно-технического совета "Башнедра" еще в январе 2009 года. Также в письме министерство пообещало, что "к решению сырьевого вопроса "БСК" будет применяться взвешенный подход, максимально учитывающий все социально-экономические аспекты и экологические последствия."

Активистка полагает, что информационную кампанию в защиту Куштау нужно развивать и дальше, подключая к ней и другие влиятельные международные организации.

— Надо действовать по всем направлениям — и юридическим, и общественным путем, и, прежде всего, развивать информационное направление, потому что о проблеме сохранения Куштау сейчас всё еще мало знают даже в самой республике, не говоря уж о том, что за пределами Башкортостана об этом осведомлены совсем немногие. Полагаю, что можно обратиться во Всемирный фонд дикой природы (WWF), в Международный союз геологических наук (IUGS) — крупнейшую в мире неправительственную научную организацию, включающуюнаучные национальные и региональные геологические организации 121-й страны мира. В 2018 году президент IUGS профессор Роланд Оберхансли приезжал в Башкортостан, посещал Шиханы и высказался за безусловное сохранение этих гор, — рассказала Карина Горбачева.

В декабре 2019 года прошедшее в Уфе собрание активистов, общественных и научных деятелей Башкортостана приняло "Обращение к мировой общественности", в котором указало, что башкирские Шиханы являются мировым достоянием всего человечества и призвало оказать содействие в защите Куштау.

В начале января у Куштау прошел очередной массовый флеш-моб в защиту горы под названием "Живая цепь", собравший, по некоторым оценкам, до 900 участников. Следующая подобная акция, по некоторым данным, намечена на конец февраля.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 16.01.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" башкирские Шиханы являются мировым достоянием всего человечества..."
==============================
Так вот пусть служит Башкирии и всему миру.



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  • Гость
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  • 2 | 16.01.2020, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Башкиргеология" было решено прекратить буровые работы на Куштау из-за неудовлетворительного качества известняков.
============================
Вполне может получится так что и гору узувечат, и сырья не получат!
Радий остановись!!!



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  • Эксперт
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  • 3 | 16.01.2020, 10:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 66987 | Рейтинг: +12079,1
На СРАдия это не подействует - это одно из двух условий с которыми его сюда назначали(второе - нейтрализовать нацистов Башкорта, хотя они сейчас в Б-стане весьма лайтовые, в отличие от СБМ и Кук-буре) - да и БСК уже основательно вложилась в башлычка и долю ему думаю, что не малую, выделила на всю оставшуюся жизнь... в качестве получателя нехилых дивидендов.

НО! Нужно бить из всех точек,какие только можно использовать! Сдаваться НЕЛЬЗЯ!



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3

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  • Участник
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  • 4 | 16.01.2020, 10:19 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4808 | Рейтинг: -735,5
66866 | 16.01.2020, 10:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 66973 | Рейтинг: +12078,7
Ассоциация по защите геонаследия Европы вступилась за Куштау

На СРАдия это не подействует - это одно из двух условий с которыми его сюда назначали(второе - нейтрализовать нацистов Башкорта, хотя они сейчас в Б-стане весьма лайтовые, в отличие от СБМ и Кук-буре) - да и БСК уже основательно вложилась в башлычка и долю ему думаю, что не малую, выделила на всю оставшуюся жизнь... в качестве получателя нехилых дивидендов.

НО! Нужно бить из всех точек,какие только можно использовать! Сдаваться НЕЛЬЗЯ!
-----------------------------
А есть доказательства в твоих словах? если нет, то это статья о клевете.
Я думаю, скоро предстанешь перед судом.



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  • Гость
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  • 5 | 16.01.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По хотелке хабирова в угоду мантурову кипрскому москвичу чиновнику за 54млн.руб. на выборы протаскивается эта махинация.
а зачем хабирову народ республики - он смотрит только на путина и на свой семейный кошелек



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  • 6 | 16.01.2020, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Принимая во внимание, что сода является стратегическим сырьем, можно предположить, что у Шиханов незавидная судьба - им будет приказано долго жить.



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  • 7 | 16.01.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гору срыть, котлован заполнить водой и превратить в искусственный водоем и назвать "Стерлитамакское море". Рядом с уцелевшими шиханами будет и море! Мне эта идея очень нравится!!



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  • Начинающий
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  • 8 | 16.01.2020, 11:38 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 130 | Рейтинг: -6
Ещё раз повторю, гор много. Отчепитесь от этой горы. Видали, что в Австралии происходит. И никто не виноват.



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  • 9 | 16.01.2020, 11:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 66987 | Рейтинг: +12079,1
Гору срыть, котлован заполнить водой и превратить в искусственный водоем и назвать "Стерлитамакское море". Рядом с уцелевшими шиханами будет и море! Мне эта идея очень нравится!!
_____________________
Там уже на месте Шахтау - есть моря - белые и голубые - гугл Мапс тебе в помощь - только желающих загорать и купаться там - не обнаруживается...
А еще есть огромные подземные "моря" - потомки будут материть нас последними словами за эти экологические подарочки...



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  • Начинающий
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  • 10 | 16.01.2020, 12:16 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 326 | Рейтинг: +8,6
ХаПиров ненавидит граждан Башкирии, для него они "бабуины", "невежды". Поэтому и Куштау - национальную ценность республики, России и мира - отдаёт на сторону. Кыш от Тау!



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  • Наблюдатель
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  • 11 | 16.01.2020, 13:44 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8138 | Рейтинг: +2059,8
Рахимов изуродовал заповедную часть Агидели (р.Белая) бессмысленным никому не нужным водохранилищем со стоячей фенольной водой, не смотря ни на какие обращения и протесты бурзянских башкир, российских и международных природоохранных организаций. Его достойный приемник Хабиров продолжил его "дело", но уже с большей выгодой.

Моральные уроды-палачи и убийцы планеты земля. Прожорливые свиньи гадящие под себя...



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