Теперь барину международное право не указ

Ирек Ялалов: «Владимир Путин запустил главную политическую дискуссию на ближайшие годы». Конституционные новеллы, предложенные Президентом России, станут самой главной темой на ближайшие годы. А вот социальная часть послания главы государства уже прорабатывалась парламентариями.Сегодняшнее послание Президента РФ Владимира Путина оказалось не только насыщенным по конкретике, но во многом и революционным по характеру.Сенатор от Башкортостана Ирек Ялалов сдержанно назвал его «знаковым», но признает, что задана самая главная политическая дискуссия на ближайшие годы.- Я бы не стал его называть по характеру «революционным», оно скорее знаковое. Но предложенные президентом страны конституционные новеллы, безусловно, станут главной темой для страны. При этом сами новеллы очень сбалансированы. Не секрет, что в обществе последние 5 лет идет жесткая дискуссия о курсе страны. Одни говорят о необходимости большей либерализации, расширении прав и свобод. Другие напротив о необходимости роста роли государства. С одной стороны, призыв к приоритету Конституции РФ над нормами международного права и договоров звучит в пользу патриотической части общества, а вот увеличение роли законодательной власти, парламента и местной власти будет услышано либеральным спектром.Касательно первой социальной части Послания, то она уже долгое время прорабатывалась в Федеральном Собрании РФ. Во всяком случае, мы не раз на различных площадках обсуждали большую часть мер, озвученных президентом. Это были депутаты Госдумы РФ, сенаторы. Министры и вице-премьеры.Работа велась и даже не один год. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что очень многое будет реализовано уже в этом году. Если внимательно посмотреть на исполнение бюджета 2019 года, то можно увидеть, что есть резервы, которые позволят найти ресурсы на реализацию послания уже в этом году. Бюджет принят на три года, вопрос поправок к нему сейчас на Правительстве РФ. Обе палаты Федерального Собрания смогут максимально быстро их внести в текущий бюджет.А вот часть послания об изменениях в Конституцию РФ парламентским корпусом не обсуждалась. Во всяком случае, я не принимал участие в таких круглых столах. Повторюсь, согласен с тем, что это станет одной из самых главных тем обсуждения в обществе на следующий и последующий годы, - прокомментировал ProUfu Ирек Ялалов послание главы государства.