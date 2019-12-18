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Теперь барину международное право не указ

  • Опубликовано: ПроУфу | 16.01.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 41503 | Комментарии: 10
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Ирек Ялалов: «Владимир Путин запустил главную политическую дискуссию на ближайшие годы». Конституционные новеллы, предложенные Президентом России, станут самой главной темой на ближайшие годы. А вот социальная часть послания главы государства уже прорабатывалась парламентариями.

Теперь барину международное право не указ


Сегодняшнее послание Президента РФ Владимира Путина оказалось не только насыщенным по конкретике, но во многом и революционным по характеру.

Сенатор от Башкортостана Ирек Ялалов сдержанно назвал его «знаковым», но признает, что задана самая главная политическая дискуссия на ближайшие годы.

- Я бы не стал его называть по характеру «революционным», оно скорее знаковое. Но предложенные президентом страны конституционные новеллы, безусловно, станут главной темой для страны. При этом сами новеллы очень сбалансированы. Не секрет, что в обществе последние 5 лет идет жесткая дискуссия о курсе страны. Одни говорят о необходимости большей либерализации, расширении прав и свобод. Другие напротив о необходимости роста роли государства. С одной стороны, призыв к приоритету Конституции РФ над нормами международного права и договоров звучит в пользу патриотической части общества, а вот увеличение роли законодательной власти, парламента и местной власти будет услышано либеральным спектром.

Касательно первой социальной части Послания, то она уже долгое время прорабатывалась в Федеральном Собрании РФ. Во всяком случае, мы не раз на различных площадках обсуждали большую часть мер, озвученных президентом. Это были депутаты Госдумы РФ, сенаторы. Министры и вице-премьеры.

Работа велась и даже не один год. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что очень многое будет реализовано уже в этом году. Если внимательно посмотреть на исполнение бюджета 2019 года, то можно увидеть, что есть резервы, которые позволят найти ресурсы на реализацию послания уже в этом году. Бюджет принят на три года, вопрос поправок к нему сейчас на Правительстве РФ. Обе палаты Федерального Собрания смогут максимально быстро их внести в текущий бюджет.

А вот часть послания об изменениях в Конституцию РФ парламентским корпусом не обсуждалась. Во всяком случае, я не принимал участие в таких круглых столах. Повторюсь, согласен с тем, что это станет одной из самых главных тем обсуждения в обществе на следующий и последующий годы, - прокомментировал ProUfu Ирек Ялалов послание главы государства.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 16.01.2020, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё правильно, нужно расширить права избирателей и убрать из Конституции слова "два срока подряд". Сколько можно кошмарить народ всевозможными запретами.



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  • Гость
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  • 2 | 16.01.2020, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь барину международное право не указ
============================
Скажите на милость какой инвестор станет вкладывать свои "кровные" в страну, в которой игнарируется международное право?!
Ну а гражданам, надо забыть про суд в Гааге,- "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире"(к/ф Кавказская пленница)



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  • Гость
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  • 3 | 16.01.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во всех нормальных странах всегда приоритет национального права над международным. Взять например те же США.



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4

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  • Эксперт
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  • 4 | 16.01.2020, 10:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 66987 | Рейтинг: +12079,1
3 | 16.01.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован

Во всех нормальных странах всегда приоритет национального права над международным. Взять например те же США.
________________________________
Извиняюсь - плюс поставила нечаянно - там БОЛЬШОЙ минус.

1. В США признают только те международные договора, которые подписаны США, в таком случае такие международные соглашения ставятся на одну ступень с национальным правом.
2. США — это образец для россиян?! Да? Когнетивный диссонанс не зае-бал?



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  • Гость
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  • 5 | 16.01.2020, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" С одной стороны, призыв к приоритету Конституции РФ над нормами международного права и договоров звучит в пользу патриотической части общества,......"
======================================================
Как понимаю большая часть наших властных руководителей и
чиновников " патриотов " ,
это граждане других стран !
Представляю , что может случиться с нашей Колониальной
страной , если Законы РФ , станут Приорететными над
нормами международного права и договоров .
Вот будет ФЕОДАЛИЗМ , вот развяжутся у них руки !!
Всю Историю переплюнем !



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1

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  • Участник
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  • 6 | 16.01.2020, 11:08 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13934 | Рейтинг: -2008,6
4 | 16.01.2020, 10:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 66975 | Рейтинг: +12078,7

Извиняюсь - плюс поставила нечаянно - там БОЛЬШОЙ минус.

1. В США признают только те международные договора, которые подписаны США, в таком случае такие международные соглашения ставятся на одну ступень с национальным правом.
2. США — это образец для россиян?! Да? Когнетивный диссонанс не зае-бал?
_________________________________________
Да на твои плюса-минуса только тебе и Иришке не наплевать.
А США являлись и являются образцом для либерастов. Да и нормальные люди считают, что оттуда много хорошего можно взять.
Итак, есть ли в Конституции США статья о приоритете международного права над национальным?



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1

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  • Участник
  •  
  • 7 | 16.01.2020, 11:17 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13934 | Рейтинг: -2008,6
Хотя вопрос о наличии в Конституции США статьи о приоритете международного права над национальным чисто формальный.
Естественно, её нет.
Вопрос надо ставить по другому.
Соблюдают ли США международное право?



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  • Начинающий
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  • 8 | 16.01.2020, 11:42 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 130 | Рейтинг: -6
Ялалову идти на ферму, скотников работать. Чиновник, ничего не сделавший для людей, трутень, клоп, пьющий кровь народа.



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  • 9 | 16.01.2020, 12:23 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 326 | Рейтинг: +8,6
Для тех, кто не смотрел трансляцию послания: В зале сидели безропотные кролики перед насмехающимся удавом. Один так сразу побежал сдаваться, другие повизгивали, что им пообещали местечки для откорма.



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  • Гость
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  • 10 | 16.01.2020, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
призыв к приоритету Конституции РФ над нормами международного права и договоров звучит в пользу патриотической части общества,
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Давно пора! Я уже сколько раз писал здесь на УЖе, что надо выйти из всех международных организаций, кроме ООН, где у РФ есть право Вето! Сколько можно терпеть политизированные решения различных организаций! Всех на ...! Только решения наших судов принимаются к исполнению на нашей территории! Хотите сотрудничать с РФ - только по нашим правилам и законам, нет - скатертью дорога! К сожалению, до этого ещё далеко, и после принятия изменений так не будет! Но стремиться к этому надо! Одновременно надо полностью реформировать наше кривосудие, поставив судей под строжайший контроль общества, введя в судебный процесс присяжных! Много чего менять надо! Очень Опытный



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