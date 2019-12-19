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Почему спешит Путин, и что делать обществу в условиях объявленного конституционного переворота?

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Ответьте на один вопрос. Если у Вас в руках — абсолютная власть, до окончания полномочий — как до Второго пришествия, если Вы уверены в своей поддержке, а все враги, реальные и мнимые, подавлены, Вы будете переделывать систему под свое вечное правление в «режиме ошпаренной кошки»? Да еще проводить для этого спецоперацию прикрытия под названием «смена Правительства России»?! Почему же так спешит Путин?

Почему спешит Путин, и что делать обществу в условиях объявленного конституционного переворота?


Ответ очевиден: пока народ не проснулся от зимней праздничной спячки, не начал вспоминать о проваленных президентом обещаниях и бузить в отношении новых поборов, налогов и цен, надо «стремительным броском» решить главную задачу — сохранить власть после 2024. Не остается никаких сомнений в том, что пожарная спешка переделки Конституции вызвана потерей поддержки реального большинства, падающим рейтингом самого Путина, а также всех других институтов государства, углубляющимся кризисом и нарастающей деградацией всех систем управления страной.

Судите сами: еще утром 15 января 2020 ничего не предвещало резких перемен в жизни государства. Но днем выступает Путин, предлагает перекромсать Конституцию под него, тут же следует беспричинная отставка всего Правительства (и внимание людей переключается на эту новость!), а уже к ВЕЧЕРУ (!!!) Кремлем формируется некая «рабочая группа» из многих десятков депутатов, чиновников, правоведов, артистов, спортсменов («всякой твари по паре»), которой поручается чуть ли не «к утру» выдать на гора необходимые поправки в Основной закон. Госдума также бежит впереди паровоза, заявляя в этот же день о том, что немедленно проголосует эти поправки (не читая и даже не глядя!) до конца летней сессии?! То есть до июля с. г. Россия, как нам заявлено, уже станет жить ПО ДРУГОЙ Конституции. Круто?

Очевидно, что задача Кремля — ошеломить народ, не дать ему собраться с мыслями, осознать происходящее, не позволить начать широкую дискуссию в обществе, СМИ, политических кругах. Вот — истинная цель небывалой поспешности, втайне готовившейся все эти новогодние праздники «узким кругом ограниченных лиц» в Кремле. Думаю, даже не в Кремле, а на даче Путина, дабы избежать утечки информации и не сорвать «театральный эффект» речи президента на Послании.

Теперь два слова о юридической подоплеке. В 2024 году Путин обязан был уйти, назначив выборы нового президента, который (по Конституции) обладает в стране гигантскими, просто неограниченными полномочиями. Любой человек, избранный в 2024 на этот пост, получил бы в свои руки огромную власть, которой он мог воспользоваться как угодно, включая полный передел сфер влияния, расстановку сил, финансовых ресурсов и резервов, кадровых назначений и т. д. Совершенно очевидно, что Путин с этого момента переставал быть «хозяином страны», влиять на кадровые назначения, на формирование Парламента, Суда и т. д.

Не найдя никакого приемлемого варианта — например, объединение с Белоруссией — Путин решил пойти по апробированному «азиатскому пути», тупо переделав Конституцию под свое пожизненное правление. Скоро появятся текст поправок, и тогда я точно вам расскажу, как будет называться должность (должности) Путина; но очевидно одно: 15 января в стране объявлен «блиц-криг» действующей Конституции. Еще точнее — положено начало КОНСТИТУЦИОННОГО ПЕРЕВОРОТА, крайне опасного для будущего КАЖДОЙ российской семьи.

Я проанализировал состав «рабочей группы», созданной Кремлем для узаконения этого позорнейшего процесса. Дело не в именах популярных артистов и спортсменов: они там для гарнира, для повышения доверия, типа вишенки к торту. Хуже другое: в эту группу вошли видные члены ВСЕХ ФРАКЦИЙ ГОСДУМЫ. Очевидно, что их (фракций) согласие участвовать в узаконении Путина пожизненно — абсолютно добровольное. Никто не нашел в себе смелости, мужества отказаться от сделанного предложения, увы! Это означает полное и окончательное предательство российского народа ВСЕМИ думскими ПАРТИЯМИ и их ЛИДЕРАМИ.

Итог вполне закономерный: соглашательская позиция этих так называемых «системных партий» — КПРФ, ЛДПР и СР — за последние годы не могла не привести к их полному перерождению и тотальной деградации. Вся нынешняя политическая система России сгнила полностью и бесповоротно, поэтому нет у России больше ни Парламента, ни политических партий! Это сегодня должен понимать каждый.

Что может и должно сделать российское гражданское общество, чтобы не позволить Путину превратить Россию в Северную Туркмению? Во-первых, необходимо единое и публичное требование проведения ВСЕРОССИЙСКОГО РЕФЕРЕНДУМА по столь важным вопросам, как изменения Основного Закона. Необходимо это требование выдвинуть немедленно всеми гражданскими структурами и объединениями, еще способным влиять на массы. Кстати — сегодня это главный тест на НОРМАЛЬНОСТЬ! Гражданское общество сегодня — единственная сила, способная биться за сохранение Конституции и возможность смены власти в России мирным, законным и КОНСТИТУЦИОННЫМ путем.

Во-вторых, необходимо массовое МИРНОЕ общественное движение, включающее в себя абсолютно все конституционные формы — собрания, митинги, шествия и т. д. Если (и когда) идею референдума поддержат миллионы — она обретет в стране реальную силу.

Предлагаю начать этот процесс с Марша Немцова. Провести его не только в форме традиционного короткого шествия по бульварам, но и завершить мощным митингом, в котором заявить о неприемлемости в России пожизненных вождей и нацлидеров. Режиму крайне сложно будет запретить или не согласовать этот марш в 5-летнюю годовщину убийства прогрессивного политика. На (согласованный) марш Немцова обязаны выйти все, кто понимает, в какую пропасть нынешний режим толкает российское государство. Общим лозунгом Марша смело может стать «Отечество в опасности!» Увы, сегодня это совсем не преувеличение. Безусловно, движение за референдум надо организовывать в каждом городе, каждом регионе, это должно и может стать реальным ответом МИЛЛИОНОВ на сползание России к диктатуре.

Никаких иных способов остановить средневековое безумие по превращению России в диктат вечного Вождя не существует. Просто надо понимать: если общество, граждан лишают любых способов мирно и цивилизованно менять власть, страна очень скоро, неизбежно придет к революции, восстанию народа, не дай Бог — к гражданской войне с непредсказуемыми (или, вернее, с очень предсказуемыми) последствиями. История наших революций, неоднократно потрясших мир, говорит, увы, в пользу такого сценария. Так что «сейчас — или никогда!» По другому уже не получится.

Геннадий Гудков, Эхо Москвы
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  • Участник
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  • 1 | 17.01.2020, 09:07 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1334 | Рейтинг: +92,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
“Почему спешит Путин, и что делать обществу в условиях объявленного конституционного переворота? Эхо Москвы | 17.01.20...Геннадий Гудков, Эхо Москвы”

Гудков, ходорёнок непристёгнутый, пнх со всей камарильей ЕХОистов. Вали к спонсорам забугорным!



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5

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  • Гость
  •  
  • 2 | 17.01.2020, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как же Гудков рвётся к власти, чтобы навести свои КГБ-шние порядки. Он для переворота собрал свою армию, но пока застенчиво именует её ЧОПами.



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  • Эксперт
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  • 3 | 17.01.2020, 10:00 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38747 | Рейтинг: +6478,2
Скоро появятся текст поправок, и тогда я точно вам расскажу, как будет называться должность...
===
Россия должна стать опять нормальной унитарной страной, и ей плевать кто и при какой должности это сделает.



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1

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  • Гость
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  • 4 | 17.01.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему спешит Путин, и что делать обществу в условиях объявленного конституционного переворота?
================================
После того как "общество" никак не треагировало на пенсионную реформу, путин понял что с этим народом можно делать все что захочешь:
На наш народ не нужен нож:
ему с три короба наврешь --
и делай с ним что хошь.



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2

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  • Участник
  •  
  • 5 | 17.01.2020, 10:25 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1440 | Рейтинг: +355,4
Поздняк ему уже мететься. Если экономика летит в пропасть никакие припарки не помогут. Просто старпер ошалел от безмерной власти и молчания населения. Ему уже не нужна страна, больше смерти боится потерять власть.



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1

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  • Гость
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  • 6 | 17.01.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 17.01.2020, 10:25 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1439 | Рейтинг: +355,1
Поздняк ему уже мететься. Если экономика летит в пропасть никакие припарки не помогут. Просто старпер ошалел от безмерной власти и молчания населения. Ему уже не нужна страна, больше смерти боится потерять власть.
_________________________
это было всегда в РФ... и пока народ в массе не поймет , что старый-новый царь всего лишь исполнитель - можно переделывать, можно не переделывать конституцию, законы... вот ваще пох
пока крестьянин , работяга, учитель медик в низком поклоне рвёт с себя шапку перед барином - ничего не изменится!!!
турк



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  • 7 | 17.01.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
пока крестьянин , работяга, учитель медик в низком поклоне рвёт с себя шапку перед барином - ничего не изменится!!!
турк

-----------------------

- Михал Лукич, смилуйся!.. Гонит меня Демьян с работы-то!..

- Милую-у!!! Милую-у!!! Милую-у!!!

Турк, тебе знакома эта сценка, когда Кафтанов на лошадях едет в загул.
А куда податься Силантию, если вся работа крутится вокруг этого мироеда?



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  • 8 | 17.01.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4 | 17.01.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему спешит Путин, и что делать обществу в условиях объявленного конституционного переворота?
================================
После того как "общество" никак не треагировало на пенсионную реформу, путин понял что с этим народом можно делать все что захочешь:
На наш народ не нужен нож:
ему с три короба наврешь --
и делай с ним что хошь.
___________________
А причём здесь Путин?
Как соловьём заливались либерасты начала 90-х о том, как "демократия", "приватизация" и "свободный рынок" осчастливят народ.
Некоторые до сих пор боготворят всяких Ходорковских, Собчаков и Немцовых. Грешно таких дураков не разводить и дальше.



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  • 9 | 17.01.2020, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Михал Лукич, смилуйся!.. Гонит меня Демьян с работы-то!..

- Милую-у!!! Милую-у!!! Милую-у!!!

Турк, тебе знакома эта сценка, когда Кафтанов на лошадях едет в загул.
А куда податься Силантию, если вся работа крутится вокруг этого мироеда?
_______________________
есно знакомо, почти настольная книга
применительно как к той ситуевине, так и к нашей - организовывайтесь и сами делайте... земли много, работы навалом
турк



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  • 10 | 17.01.2020, 12:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67002 | Рейтинг: +12075,7
1 | 17.01.2020, 09:07 | Автор: alis

А алис мало того что тат-нацист - еще и пидорюга пуйлососная!
Вот так... столько лет на сайте(с 11 сентября 2010) - и только сегодня личинка вылезла...



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  • 11 | 17.01.2020, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Против краж голосов уносите домой, а потом в прокуратуру им 4 г лишения свободы!



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  • 12 | 17.01.2020, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как же молниеносно пукин переобулся, не успел лукашенко ему категорически отказать. пукин тут как тут с Конституцией.
Негодяй, чувствует, как его народ "уважает и любит"
Ему плешивому опять власть нужна, еще четыре года, а у него зудит - скорей -скорей переделать Конституцию" и окончательно назад в средневековье.
Демократический запад, сша его отвергли, так кинулся к азиатам на ближний восток защиать асарав сирии, иран....мерзавец ... и все под видом подачки людям, многодетным - только все это фикция, его говорильня...дурить всех быдлов



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