Может он пролечит мертвую медицину Башкирии?

У главы минздрава Башкирии Максима Забелина появился новый заместитель. Эту должность занял волгоградский бизнесмен, в прошлом главврач областного клинического перинатального центра Игорь Засядкин. По информации портала «Проуфу», господин Засядкин накануне был представлен сотрудникам Республиканской клинической больницы как куратор вопросов детства и родовспоможения. Его официальная биография не опубликована.По данным волгоградского выпуска «Комсомольской правды», Игорь Засядкин родился в семье врачей, его семье принадлежит стоматологическая клиника «Лазурь».Он окончил Волгоградский медуниверситет с красным дипломом, окончил ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии Российской академии последипломного образования в Москве.До 2012 года он руководил родильным отделением и операционным блоком в Волгоградском перинатальном центре №2, который в 2012 году возглавил и руководил до 2014 года.Затем, после смены губернатора области, с июня по ноябрь 2014 года, он управлял Волгоградским областным медицинским информационно-аналитическим центром.Позже, по данным kartoteka.ru, господин Засядкин возглавлял компании «Стоматологическая клиника Энамель» и «Стоматологический центр гигиены» (последняя была основана им в 2017 году вместе с партнерами).