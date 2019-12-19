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Может он пролечит мертвую медицину Башкирии?

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У главы минздрава Башкирии Максима Забелина появился новый заместитель. Эту должность занял волгоградский бизнесмен, в прошлом главврач областного клинического перинатального центра Игорь Засядкин. По информации портала «Проуфу», господин Засядкин накануне был представлен сотрудникам Республиканской клинической больницы как куратор вопросов детства и родовспоможения. Его официальная биография не опубликована.

Может он пролечит мертвую медицину Башкирии?


По данным волгоградского выпуска «Комсомольской правды», Игорь Засядкин родился в семье врачей, его семье принадлежит стоматологическая клиника «Лазурь».

Он окончил Волгоградский медуниверситет с красным дипломом, окончил ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии Российской академии последипломного образования в Москве.

До 2012 года он руководил родильным отделением и операционным блоком в Волгоградском перинатальном центре №2, который в 2012 году возглавил и руководил до 2014 года.

Затем, после смены губернатора области, с июня по ноябрь 2014 года, он управлял Волгоградским областным медицинским информационно-аналитическим центром.

Позже, по данным kartoteka.ru, господин Засядкин возглавлял компании «Стоматологическая клиника Энамель» и «Стоматологический центр гигиены» (последняя была основана им в 2017 году вместе с партнерами).

Коммерсант
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  • 1 | 17.01.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может он пролечит мертвую медицину Башкирии?
=============================
Чтобы реанимировать медицину башкирии на пост министра, надо бы назначить старика Хотабыча с его волшебной бородой, так только гдеж его взять?!
Вот лиш некоторые цыфры:
Расходы стран на здравоохранение в% от ВВП
1 Маршалловы о-ва 23,3
2 США 17,1
...
7 Куба 12,2
...
35 Сербия 9,1
...
46 Грузия 8,4
...
122 Гаити 5,4
....
125 Россия 5,3



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  • 2 | 17.01.2020, 10:01 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4810 | Рейтинг: -735,6
Я предлагаю министром поставить Захарову Елену. и через неделю у нее будет отрицательный рейтинг в УЖе.



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  • 3 | 17.01.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все руководство Минздрава РБ вахтовики из других регионов. А что, своих местных медиков, способных руководить ведомством, уже не осталось?



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1

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  • Гость
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  • 4 | 17.01.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 17.01.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
___________________________
полностью с тобой прав , тока добавлю - выделенные и без того малые средства на медицину нужно умело использовать, а если их (средств) добавится - тем более. у нас такого не предвидится.. по сути щас в Обре и Меде двоевластие.. есть министерства Обра и Меда которые определяют общий курс, но ответственость и подчинение местных педиков и медиков возложили на местные власти.
т.е. минздрав говорит - 1. требуется создать стока то ФАПов... 2. довести ЗП рядового персонала до... 3. понизить смертность ... - ответственный - глава региона
Губер собирает своих министров , те рассылают эту указивку по муниципалитетам - ответственный глава муниципалитета
а сцуко чем обеспечить, как обеспечить главу муниципалитета никто не думает..
глава муниципалитета вызывает своих ГорЗдрава, начОбра - обеспечить фапы , ЗП.... те под козырек (иначе должности лишишься) и начинают драть своих главврачей , директоров школ
директора и ГВ начинают драть врачей и учителей
итог - красивый отчёт , а по делу ни с места
турк



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  • 5 | 17.01.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
лечусь 25 лет за свой счёт бюджета. пальто 20лет труха а вчера ещё и перчатки подарок украли они 20 лет служили теплом. вы кто все? а я кто?

Новый премьер сказал: сначала разберемся с пенс на дожитиииииии !



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  • 6 | 17.01.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.01.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все руководство Минздрава РБ вахтовики из других регионов. А что, своих местных медиков, способных руководить ведомством, уже не осталось?
------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------

Какие свои то?? Свои уже привели к тому, что с медициной у нас сейчас. Вопрос только сколько времени нужно, чтобы ее поднять...Тут блин нужно процентов 50 заменить, и то незнай поможет или нет



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  • 7 | 17.01.2020, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Общая смертность в республике за 11 месяцев прошлого года снизилась почти на 12 процентов.
По этому показателю Башкирия сейчас находится на 11 месте в стране.
По словам министра, в прошлом году на нужны здравоохранения республики из всех источников было направлено 74 миллиарда рублей. В этом будет больше на девять процентов — это 81,6 миллиарда, в том числе 5,6 миллиарда за счет федеральной казны.
=================================================
Итак 74 миллиарда делим на 4 миллиона ! Нас в прошлом году каждого пролечили в среднем на 18 500 рублей ! Каждого !!
Можно поверить ?



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  • 8 | 17.01.2020, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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1-ому
РБ эрэфия как всегда ущемляет = резерв ация!



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  • 9 | 17.01.2020, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Беда баширской медицины не в слабом финансировании.
Беда в ее врачебных кадрах.
Советских врачей по призванию изжили квотники , грязные дупшой и телом, не любящие людей, не знающие дела работающие из- под палки и совершенно не заинтересованные в результатах своего труда.
Власть и деньги. Аул, институт, шаурма, аул, сплетни, интриги, выживание удачливых, уфа, общий туалет,полы в разводах, курилки на лестницахотвратительная еда,6 коеек в палате, душ только для толстых крикливых сплетниц, которых почему то все считают медсестрами?



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  • 10 | 17.01.2020, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот приехали русские варяги , повыгонят всех аульных....далее жизнь начнется ваще лафа!



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  • 11 | 17.01.2020, 15:54 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4810 | Рейтинг: -735,6
Кухарка, может пойдешь министром здравоохранения РФ? говорят Скворцова уходит, хотя куда тебе, сиди в сайте Уфимского журнала и пиши свои пасквили.



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  • 12 | 17.01.2020, 16:58 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1248 | Рейтинг: +535,4
Дайте сторожу больницы оклад в 100тыс руб и доверьте ему приём больных. Он много наслышался о больных...
.В мединституте давно пора менять преподавательский состав и принимать в институт студентов не по нацпризнаку,а по объективно проведённому конкурсу.



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  • 13 | 17.01.2020, 18:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-й
Вы привели шкалу фашизма?



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  • 14 | 17.01.2020, 19:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 17.01.2020, 16:58 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1248 | Рейтинг: +535,4
Дайте сторожу больницы оклад в 100тыс руб и доверьте ему приём больных. Он много наслышался о больных...
.В мединституте давно пора менять преподавательский состав и принимать в институт студентов не по нацпризнаку,а по объективно проведённому конкурсу.
__________________________________
для этого ни много ни мало нужно сделать так, что бы профессия госбольничного врача стала привлекательна. не частного врача, не главврача, а именно ГОСбольничного!!! точно так же нужно сделать с Пединститутами, с Политехами и с Аграрными... более того , техникумы и ПТУ должны выпускать узконаправленных спецов в новых технологиях, а не в старом понимании "в СССРе было лучшее образование"
турк



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