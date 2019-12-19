Курултайщики не поддержали идею нового выходного дня

Депутаты комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Курултая Башкирии не поддержали идею коммунистов Дмитрия Чувилина и Ильгама Галина о введении в республике нового выходного дня — памяти 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и генерала-майора Минигали Шаймуратова. 13 ноября 1941 года постановлением госкомитета обороны СССР было принято решение о формировании дивизии, 78 участников которой во времена Великой отечественной войны получили звание героев Советского союза.Отрицательное заключение на проект дало правительство республики, указавшее, что новый нерабочий день повлияет на величину средней зарплаты и страховых взносов. Так как работа в выходной или праздничный день оплачивается в двойном размере, изменение в закон «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан» повлечет дополнительные расходы работодателей, отмечено в заключении кабмина. При этом, заявил представитель правительства Александр Лихачев, в кабмине не возражают против того, чтобы сделать 13 ноября памятным днем.Депутат Чувилин заявил, что считает заключение правительства «предельно циничным, потому что нельзя память о героях мерить деньгами».В то же время депутаты поддержали похожий проект, который признает 13 ноября памятным, но рабочим днем: его предложил комитет. Этот проект будет вынесен на заседание президиума Курултая, который формирует повестку пленарного заседания парламента.В республике шесть собственных памятных дат, в том числе День Конституции республики (24 декабря) и День государственного флага (25 февраля), а также три собственных выходных дня — Курбан-байрам, Ураза-байрам (обе даты - плавающие) и День республики (11 октября).