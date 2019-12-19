Отрицательное заключение на проект дало правительство республики, указавшее, что новый нерабочий день повлияет на величину средней зарплаты и страховых взносов. Так как работа в выходной или праздничный день оплачивается в двойном размере, изменение в закон «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан» повлечет дополнительные расходы работодателей, отмечено в заключении кабмина. При этом, заявил представитель правительства Александр Лихачев, в кабмине не возражают против того, чтобы сделать 13 ноября памятным днем.
Депутат Чувилин заявил, что считает заключение правительства «предельно циничным, потому что нельзя память о героях мерить деньгами».
В то же время депутаты поддержали похожий проект, который признает 13 ноября памятным, но рабочим днем: его предложил комитет. Этот проект будет вынесен на заседание президиума Курултая, который формирует повестку пленарного заседания парламента.
В республике шесть собственных памятных дат, в том числе День Конституции республики (24 декабря) и День государственного флага (25 февраля), а также три собственных выходных дня — Курбан-байрам, Ураза-байрам (обе даты - плавающие) и День республики (11 октября).
Коммерсант
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Курултайщики не поддержали идею нового выходного дня
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