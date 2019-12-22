Жулики и воры ...

Госсобрание РБ объявило порицание депутату от КПРФ за его реплики о "жуликах и ворах". Комиссия по этике Госсобрания Башкортостана объявила публичное порицание депутату фракции КПРФ Дмитрию Чувилину за его высказывания о "жуликах и ворах", "голосующих в местах ограничения свободы за "Единую Россию".На заседании Госсобрания 19 декабря прошедшего года, когда обсуждались поправки в республиканский Кодекс о выборах, Чувилин выступил против предложения профильного комитета ГС предоставить право голоса на выборах гражданам без определенного места жительства, вахтовикам, а также лицам, пребывающим в следственных изоляторах. Депутат заявил, что предлагаемые поправки "дают право голосовать лицам содержащимся под стражей, обвиняемым в совершении преступлений: жуликам, ворам, насильникам, убийцам, которые ещё не осуждены", при этом, по словам Чувилина, "если посмотреть, как они голосуют в тюрьмах, то видно, что, в основном, за Путина и "Единую Россию".Относительно предложения дать право голосовать вахтовикам Чувилин высказал опасение, чтотеперь "толпы этих карусельщиков-вахтовиков будут ходить между участками и своими голосами поддерживать ту или иную политическую партию".Как сообщали СМИ, Чувилину на том заседании возражали другие депутаты; в частности, справоросс Алексей Нилов напомнил коллеге о презумпции невиновности подследственных, в отшении которых еще не вынесен приговор суда.Закон был принят большинством голосов, а высказывания Чувилина руководство Госсобрания рекомендовало обсудить в депутатской комиссии по этике.Комиссия на своем заседании, прошедшем в четверг, объявила депутату публичное порицание.Сам Чувилин на заседании не присутствовал, поскольку, по его словам, находился в тот день в командировке. Как сообщил он "Idel.Реалии", комиссия проигнорировала его просьбу перенести заседание на другую дату.— Я направил в комиссию объяснение, в котором указал, что мое высказывание носило оценочный характер, — рассказал депутат. — По существу же, считаю, что всё тогда сказал правильно. Судите, сами, в России сейчас выносится всего 0,24 процента оправдательных приговоров, но что самое любопытное — чем больше ущерб, который нанес преступник государству, тем больше вероятность его оправдания! И многие из таких фигурантов в свое время вступали в партию "Единая Россия", а потом привлекались к уголовной ответственности за такие, как правило преступления, как коррупция, растрата, злоупотребление полномочиями, нецелевое использование бюджетных средств и тому подобное. Другой момент — если взять статистику голосований в местах предварительного заключения, то мы увидим, что там 100-процентно отдаются голоса за Путина и "Единую Россию". Это их, так сказать, "железный" электорат. Вот и понятно, чьи интересы "Единая Россия" больше всего представляет. Получается, что эти поправки, фактически, являются лоббистским законопроектом "единороссов", так, что "жуликами и ворами" я считаю и тех, и других.Согласно Положению о комиссии Госсобрания по депутатской этике к провинившемуся депутату могут быть применены такие меры воздействия, как объявление публичного порицания, обязание депутата принести публичные извинения, оглашение фактов нарушения депутатом этики на заседании Госсобрания. В отдельных случая комиссия может рекомендовать парламенту лишить провинившегося депутата слова на одном или нескольких заседаниях Госсобрания.