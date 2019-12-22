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Жулики и воры

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Госсобрание РБ объявило порицание депутату от КПРФ за его реплики о "жуликах и ворах". Комиссия по этике Госсобрания Башкортостана объявила публичное порицание депутату фракции КПРФ Дмитрию Чувилину за его высказывания о "жуликах и ворах", "голосующих в местах ограничения свободы за "Единую Россию".

Жулики и воры


На заседании Госсобрания 19 декабря прошедшего года, когда обсуждались поправки в республиканский Кодекс о выборах, Чувилин выступил против предложения профильного комитета ГС предоставить право голоса на выборах гражданам без определенного места жительства, вахтовикам, а также лицам, пребывающим в следственных изоляторах. Депутат заявил, что предлагаемые поправки "дают право голосовать лицам содержащимся под стражей, обвиняемым в совершении преступлений: жуликам, ворам, насильникам, убийцам, которые ещё не осуждены", при этом, по словам Чувилина, "если посмотреть, как они голосуют в тюрьмах, то видно, что, в основном, за Путина и "Единую Россию".

Относительно предложения дать право голосовать вахтовикам Чувилин высказал опасение, чтотеперь "толпы этих карусельщиков-вахтовиков будут ходить между участками и своими голосами поддерживать ту или иную политическую партию".

Как сообщали СМИ, Чувилину на том заседании возражали другие депутаты; в частности, справоросс Алексей Нилов напомнил коллеге о презумпции невиновности подследственных, в отшении которых еще не вынесен приговор суда.

Закон был принят большинством голосов, а высказывания Чувилина руководство Госсобрания рекомендовало обсудить в депутатской комиссии по этике.

Комиссия на своем заседании, прошедшем в четверг, объявила депутату публичное порицание.

Сам Чувилин на заседании не присутствовал, поскольку, по его словам, находился в тот день в командировке. Как сообщил он "Idel.Реалии", комиссия проигнорировала его просьбу перенести заседание на другую дату.

— Я направил в комиссию объяснение, в котором указал, что мое высказывание носило оценочный характер, — рассказал депутат. — По существу же, считаю, что всё тогда сказал правильно. Судите, сами, в России сейчас выносится всего 0,24 процента оправдательных приговоров, но что самое любопытное — чем больше ущерб, который нанес преступник государству, тем больше вероятность его оправдания! И многие из таких фигурантов в свое время вступали в партию "Единая Россия", а потом привлекались к уголовной ответственности за такие, как правило преступления, как коррупция, растрата, злоупотребление полномочиями, нецелевое использование бюджетных средств и тому подобное. Другой момент — если взять статистику голосований в местах предварительного заключения, то мы увидим, что там 100-процентно отдаются голоса за Путина и "Единую Россию". Это их, так сказать, "железный" электорат. Вот и понятно, чьи интересы "Единая Россия" больше всего представляет. Получается, что эти поправки, фактически, являются лоббистским законопроектом "единороссов", так, что "жуликами и ворами" я считаю и тех, и других.

Согласно Положению о комиссии Госсобрания по депутатской этике к провинившемуся депутату могут быть применены такие меры воздействия, как объявление публичного порицания, обязание депутата принести публичные извинения, оглашение фактов нарушения депутатом этики на заседании Госсобрания. В отдельных случая комиссия может рекомендовать парламенту лишить провинившегося депутата слова на одном или нескольких заседаниях Госсобрания.

Идель.Реалии
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  • 1 | 20.01.2020, 08:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Согласно Положению о комиссии Госсобрания по депутатской этике к провинившемуся депутату могут быть применены такие меры воздействия, как объявление публичного порицания ...
--------------------

- И вообще... неэтично это.

- Этично - неэтично! Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут, перевоспитывают, а надо, как в Турции в старину поступали: посадют вора в чан с дерьмом - только голова торчит - и возят по городу. А над ним янычар с мечом... и через каждые пять минут как вжик мечом над чаном, так что если вор не нырнет - голова с плеч! Вот так он весь день в дерьмо и нырял!



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  • 2 | 20.01.2020, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Депутат заявил, что предлагаемые поправки "дают право голосовать лицам содержащимся под стражей, обвиняемым в совершении преступлений: жуликам, ворам, насильникам, убийцам....
===========================
Конституция РФ. ст 4 гласит:
3. Не имеют права избирать, быть избранными, осуществлять другие избирательные действия, участвовать в референдуме граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Так о чем базар?!



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  • 3 | 20.01.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
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........." Судите, сами, в России сейчас выносится всего 0,24 процента
оправдательных приговоров, но что самое любопытное —
чем больше ущерб, который нанес преступник государству,
тем больше вероятность его оправдания! ..."
======================================================
Какое государство и такая " справедливость".
Диалектический материализм ! Природу не обманешь !



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  • 4 | 20.01.2020, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
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При Сталине оправдательных вердиктов было до 10%.



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  • 5 | 20.01.2020, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Lexa90
Назначенец Толкачева и иных приближенных лиц господин Гизатуллин Руслан продолжает «славную» традицию прежних глав Кушнаренковского района. Недавно в прессе прошло сообщение, что из райбюджета исчезли пока непонятно куда 15 000 000 рублей. Когда об этом прямо в лоб заявили Азату Исмагилову, он аж затрясся. Не знал, что сказать в ответ. Теперь на свет вылазиет новая афера чиновников: идет отжим здания возле АЗС «Лукойла» у Чекмагушевского бизнесмена Халиля, его заставляют продать за смехотворную сумму порядка 5 (пяти) миллиона целковых. По слухам претендент член общественной палаты некто Файзуллина Айгуль. С ней аффилирован владелец «Пятерочки» Рамазанов. Сообщество около криминальных особей стремиться прибрать последние кусочки районного пирога.
В данное время развернулась борьба за имущество и землю предпринимателя Мажита в промзоне райцентра. Юрист райадминистрации Давлетов Эльдар с маниакальным упорством продолжает попытки отобрать здания и прихватизировать участок бизнесмена, хотя имеется решение суда в его пользу.
Всплыл неприглядный случай деятельности Руслана Ринатовича на посту директора Уфимского ипподрома. На девочку 6 лет рухнул забор из профнастила, ребенок получил тяжелые травмы, пролежал несколько месяцев в больнице. Родители через суд доказали вину Гизаттулина, заставили выплатить компенсацию. Руслан Ринатович с пеной у рта доказывал, что девочка мол баловалась и свалила тяжелый металлический забор, который был, кстати, незакреплен. Ситуация была точь в точь как с «пьяным» мальчиком шести лет, задавленным насмерть. И вот по существу преступника поставили руководить Кушнаренково.



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  • 6 | 20.01.2020, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Курултай во главе с эти постоянно действующим ,за исключением единиц ( того же Чувилина, пора отправить на физ.работы на всю оставшуюся жизнь,еае особо опасных для простого народа. "Общественная Палата" тоже из их же Общества .



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  • 7 | 20.01.2020, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Речь идет об использовании в школьном питании продуктов, произведенных на территории Башкирии. Как показали проверки, в Уфимском и Кушнаренковском районах процент таких продуктов оказался равен нулю.



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  • 8 | 20.01.2020, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Более того в Кушнаренковском районе в соответствии с ветеринарными сопроводительными документами блоки мясные замороженные «Говядина первый сорт» производства ООО «Союз М», Люберецкий район, поставляется ООО «Закрома». Для производства использовался белок коллагеновый, животный, говяжий «Новопро» и говядина бескостная замороженная, страна производителя - Бразилия.



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  • 9 | 20.01.2020, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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— Уважаемые главы муниципалитетов, мы с вами говорили, что школьное питание имеет исключительное значение, — обратился к чиновникам Радий Хабиров. — Два района меня очень неприятно удивили



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  • 10 | 20.01.2020, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Есть сводная партия ПЖиВ в составе которой ЕР, СР, Зю, Жирик и т.п..
Единственная Яблоко ха народ, но она оболгана !



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  • 11 | 20.01.2020, 16:49 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 327 | Рейтинг: +8,5
ЯБЛОКО призывает вносить поправки в Конституцию альтернативные намеченным оПуЕРами



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  • 12 | 20.01.2020, 17:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну хорошо, не "жулики и воры", а можно и помягше - приспосоленцы, прохвосты, бездельники и тунеядцы, одним словом - воры и жулики.



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  • 13 | 20.01.2020, 19:49 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 20.01.2020, 16:49 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 327 | Рейтинг: +8,6
ЯБЛОКО призывает вносить поправки в Конституцию альтернативные намеченным оПуЕРами
_______________________
и чё что вы призываете? кто за вами пойдет ? ... читай тегу на другой ветке и учись работать , а не призывать
турк



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  • 14 | 20.01.2020, 22:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я 00 потому что в очко! Не умные вы все и дураки! Я тут на УЖе самый эрудированный и умный, остальные вы все тупые и безмозглые, в особенности Кухарка, потому что без Админа она не кто! Я самый Умный!!! Запомните все вы олухи тупые!!! Очень Опытный



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  • 15 | 20.01.2020, 23:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Времена такие пошли: воров , бандитов, бездельников, проституток и прочую шваль Запрещено называть своими именами, они теперь уважаемые, доблестные, обвешанные госнаградами и при зеленом свете на пути личного обогащения не по труду.



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