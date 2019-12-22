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Николай Сванидзе: «Мы знаем эффективность государственной пропаганды. Она очень эффективна»

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Выступая с лекцией в рамках проекта «Дилетантские чтения» в уфимском отеле «Урал тау» член федерального СПЧ, историк и публицист Николай Сванидзе ответил на вопросы аудитории.

Николай Сванидзе: «Мы знаем эффективность государственной пропаганды. Она очень эффективна»


На вопрос юриста штаба Навального в Уфе Федора Телина о возможной декоммунизации страны, Сванидзе заметил, что это возможно только через готовность общества.

— Все попытки «через колено» — обречены на провал и обратную реакцию. Сначала нужно просто рассказывать об истории. Рассказывать, что означают эти преступления. Иначе это пустой звук. Мы знаем эффективность государственной пропаганды. Она очень эффективна. Она на вас не действует, а на среднего, не очень образованного человека действует. Он верит. Ему хочется верить. Люди верят в то, во что хочется верить. Что у нас все это было замечательное, великое, что Сталин выиграл войну и репрессии были необходимы чтобы он выиграл войну.

А если выиграл войну – значит правильно, что проводил репрессии. Значит было верно, хорошо. И тут мы начинаем декоммунизацию. Они, эти люди, не понимают, они думают, что вы их оскорбляете. Легко впасть в эмоцию. Эмоции – вещь не контролируемая, и чтобы человек не эмоционировал, нужно ему объяснять долго. Это человек.

А общество целое! Состоящее их миллионов. Пойди им объясни.

Он заметил, что в конце 80-х по центральному ТВ показывались сюжеты о преступлениях сталинского режима и соцопросы показывали «совсем другие результаты, не то, что сейчас».

— Долго и нудно нужно показывать, что происходило. Только после этого нужно предпринимать какие-то административные решения. Сейчас общество к этому не готово, — резюмировал Сванидзе.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 20.01.2020, 08:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
"Люди верят в то, во что хочется верить. Что у нас ... было замечательное, великое, что Сталин выиграл войну и репрессии были необходимы ..."

------------------

Коля, опять на грубость нарываешься. Макс не дремлет. Да мы добавим.



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9

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  • 2 | 20.01.2020, 08:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." — Долго и нудно нужно показывать, что происходило. Только после этого нужно предпринимать какие-то административные решения. Сейчас общество к этому не готово, — резюмировал Сванидзе........."
=====================================================
А что можно показывать против Сталина , большевиков и
коммунистов ?
Что на стадии распада и поражения Российской империи в
Первой Мировой Войне 1914 - 1918 годах ,Ленин сохранил
Россию !
А И . В , Сталин из аграрной , лапотной и отсталой страны
превратил за 20 лет в могущественное промышленное
государство , благодаря чему и выиграли ВОВ !
А сейчас в новое время не можем 30 лет встать с колен ? .
Это хотите объяснить ?



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16

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  • Гость
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  • 3 | 20.01.2020, 08:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...что Сталин выиграл войну ...
===========================
Войну выиграл Российский народ, при существенной поддержке стран антегитлеровской каодиции.



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3

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  • 4 | 20.01.2020, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 20.01.2020, 08:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...что Сталин выиграл войну ...
===========================
Войну выиграл Российский народ, при существенной поддержке стран антегитлеровской каодиции.

---------------------------------------

Пошло-поехало, бл.дь. "Российский народ"... Надо понимать, без народов
других союзных республик? Только России? А "Советский Народ" тебе
произнести в падлу? "Антигитлеровской" Европа стала лишь к концу войны. До того все заводы работали на Германию, венгры и прочие румыны
бок о бок сражались на стороне фашистов. Про ленд-лиз не кукарекай: 4%
от всей выпускаемой военной продукции СССР, где за станками на ящиках-подставках стояли подростки, женщины сидели за рычагами тракторов и сеяли хлеб. Вобщем, утухни, жертва вражеской пропаганды от сванидзы.



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13

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  • 5 | 20.01.2020, 09:07 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39308 | Рейтинг: +5299
С 1 февраля увеличится и стоимость набора социальных услуг, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. — Определённые категории граждан получают ежемесячные денежные выплаты и имеют право на получение государственной помощи в виде набора социальных услуг.

— Также будет увеличен размер пособия на погребение, — рассказал адвокат компании AVG Legal Игорь Апостол. — Индексация ЕДВ составит до 3,1% для ветеранов войны и боевых действий, инвалидов всех групп, а также пострадавших на Чернобыльской АЭС.
==========================================================
Прошла зима, наступит лето. Спасибо Путину за это.



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5

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  • 6 | 20.01.2020, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели он забыл какой визг стоял на страницах "Огонка" и Московких Новостей" в перестроечное время и всё для того, чтобы опорочить имя Сталина. Но у народа это вызвало естественное отторжение.



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6

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  • Гость
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  • 7 | 20.01.2020, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 20.01.2020, 08:32 | Автор:

Войну выиграл Российский народ, при существенной поддержке стран антегитлеровской каодиции.
====================================================
Интересно ! А сейчас зачем Российский народ при поддержке
иностранных государств и МФВ сидит в нищей ж..оппе ?
Существенная поддержка , это участие в боевых действиях !
А когда страны антигитлеровской каолиции вступили в боевые действия ?
Правильно в июне 1944 года на севере Франции !
А наша Красная Армия в это время ( 1 944 г) освободила уже такие государства как Румыния , Болгария , Югославия , Венгрия , Словакия , Австрия ,Чехия !
ТАК КАКАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ , была оказана
каолицией ?



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9

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  • Эксперт
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  • 8 | 20.01.2020, 09:20 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39308 | Рейтинг: +5299
6 | 20.01.2020, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели он забыл какой визг стоял в перестроечное время и всё для того, чтобы опорочить имя Сталина. Но у народа это вызвало естественное отторжение.

============================================================
===
Это, смотря у какого народа. У Вашего-отторжение, а у нашего- радость.



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2

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  • Участник
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  • 9 | 20.01.2020, 09:28 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1445 | Рейтинг: +356,2
А чо ватаны, война это шахматы что ли, передвинул фигуры и выиграл. Выиграть можно в карты, в домино, казино. А война пот, кровь, голод, смерть. Сралин ваш трупами закидал врага, вот и вся победа. Не будь США, Англии видали бы эту победу.



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6

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  • Гость
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  • 10 | 20.01.2020, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Объяснение простое до примитивности: евреи мстят Сталину за то, что перед войной и после неё Сталин вычищал их из власти. Что устроил им облом с
Мировой революцией, отказав использовать народ в качестве расходного материала.



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6

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  • 11 | 20.01.2020, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из речи У.Черчилля в Палате лордов 21 декабря 1959 г. по случаю 80-летия со дня рождения И.В.Сталина:

"Большим счастьем для России было то, что в годы тяжёлых испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый полководец И.В.Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей жестокому времени того периода, в котором протекала вся его жизнь."



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6

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  • Эксперт
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  • 12 | 20.01.2020, 09:38 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39308 | Рейтинг: +5299
10 | 20.01.2020, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Объяснение простое до примитивности: евреи мстят Сталину ...........
=========================================================
Более того= если в кране нет воды- воду выпили жиды.....



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2

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  • 13 | 20.01.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 20.01.2020, 09:28 | Автор: резус

А чо ватаны, война это шахматы что ли, передвинул фигуры и выиграл. Выиграть можно в карты, в домино, казино. А война пот, кровь, голод, смерть. Сралин ваш трупами закидал врага, вот и вся победа. Не будь США, Англии видали бы эту победу.
==================================================
Слушай резус ! Можно было не закидывать трупами !
По твоему сдать страну и ее Народ на удобрение .
ГЕРМАНСКИХ ПОЛЕЙ ?
Или как порядочные и культурные европейские страны
воевать ?
Польша - 36 дней (1939.09.01 - 1939-10.06)
Югославия - 12 дней (1941.04.06 - 1941.04.17)
Греция - 24 дня (1941.04.06 - 1941.04.29)
Критская операция - 13 дней (1941.05.20 - 1941.06.02)
Норвегия - 63 дня (1940.04.09 - 1940.06.10)
Дания - 1 день (1940.04.09)
Бельгия - 8 дней (1940.05.10 - 1940.05.17)
Люксембург - 1 день (1940.05.10)
Нидерланды - 6 дней (1940.05.10 - 1940.05.15)
Францию - за 44 дня ( 1941 )
И ты бы сейчас был доволен судьбой ?



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6

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  • 14 | 20.01.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Более того= если в кране нет воды- воду выпили жиды.....
--------------------

У нас даже Председатель ТСЖ - еврейка. Мэры: Чернецкий, потом Ройзман, сейчас - Высокинский. Угадай с трёх раз: что их объединяет?



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3

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  • 15 | 20.01.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сванидзе зажравшаяся морда ......если бы не Сталин и советский народ извели бы их как класс.Долго бухтел и гнал грязь на советский период нашей истории .Еще гавнопольский такой же был-"великие " журналисты .И какая то мразь еще ходит слушать и это в УФЕ ,которая так много дала для ПОБЕДЫ !



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10

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  • Гость
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  • 16 | 20.01.2020, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 20.01.2020, 08:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...что Сталин выиграл войну ...
===========================
Войну выиграл Российский народ, при существенной поддержке стран антегитлеровской каодиции.
____________________
Список стран антИгитлеровской коалиции на 22 июня 1941 года, на 5 декабря 1941 года?
Единственной страной кроме СССР, воевавшей в 1941 году с Германией, была Великобритания, но она была неспособна оказать реальную помощь СССР. Контрнаступление советских войск под Москвой началось 5 декабря 1941 года. США вступили в войну с Японией 7 декабря 1941 года, и лишь 11 декабря Германия и Италия, а 13 декабря — Румыния, Венгрия и Болгария — объявляют войну США.
Так что самый тяжёлый период войны СССР выдержал самостоятельно.



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8

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  • Гость
  •  
  • 17 | 20.01.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У нас даже Председатель ТСЖ - еврейка. Мэры: Чернецкий, потом Ройзман, сейчас - Высокинский. Угадай с трёх раз: что их объединяет?
________________________
мозг
турк



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1

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  •  
  • 18 | 20.01.2020, 10:07 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19239 | Рейтинг: -3280,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Всякая шваль и мразь типа свинадзе теперь кидается на имя самого Сталина. Всё это благодаря одному говну по имени хрущев, который был упущен Берией с поля зрения.



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10

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  •  
  • 19 | 20.01.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Единственной страной кроме СССР, воевавшей в 1941 году с Германией, была Великобритания, но она была неспособна оказать реальную помощь СССР.

------------------

Да ещё Британское Адмиралтейство покрыло себя позором: испугавшись
"Тирпитца", приказало кораблям охранения PQ-17 срочно поворачивать домой. Бросив караван на растерзание. Так что доходил до нас мизер помощи.



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4

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  •  
  • 20 | 20.01.2020, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 20.01.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
...
Угадай с трёх раз: что их объединяет?
________________________
мозг
турк

----------------------------------------

Гениально. Вот почему Пугачёва однажды изрекла: "Всю культуру в России сделали евреи."

Ну дык... Димка Маликов и не спорит. Эта публика высаживается на пятачок,
расширяет плацдарм и занимает круговую оборону до подхода главных сил.



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