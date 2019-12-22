Николай Сванидзе: «Мы знаем эффективность государственной пропаганды. Она очень эффективна»

Выступая с лекцией в рамках проекта «Дилетантские чтения» в уфимском отеле «Урал тау» член федерального СПЧ, историк и публицист Николай Сванидзе ответил на вопросы аудитории.На вопрос юриста штаба Навального в Уфе Федора Телина о возможной декоммунизации страны, Сванидзе заметил, что это возможно только через готовность общества.— Все попытки «через колено» — обречены на провал и обратную реакцию. Сначала нужно просто рассказывать об истории. Рассказывать, что означают эти преступления. Иначе это пустой звук. Мы знаем эффективность государственной пропаганды. Она очень эффективна. Она на вас не действует, а на среднего, не очень образованного человека действует. Он верит. Ему хочется верить. Люди верят в то, во что хочется верить. Что у нас все это было замечательное, великое, что Сталин выиграл войну и репрессии были необходимы чтобы он выиграл войну.А если выиграл войну – значит правильно, что проводил репрессии. Значит было верно, хорошо. И тут мы начинаем декоммунизацию. Они, эти люди, не понимают, они думают, что вы их оскорбляете. Легко впасть в эмоцию. Эмоции – вещь не контролируемая, и чтобы человек не эмоционировал, нужно ему объяснять долго. Это человек.А общество целое! Состоящее их миллионов. Пойди им объясни.Он заметил, что в конце 80-х по центральному ТВ показывались сюжеты о преступлениях сталинского режима и соцопросы показывали «совсем другие результаты, не то, что сейчас».— Долго и нудно нужно показывать, что происходило. Только после этого нужно предпринимать какие-то административные решения. Сейчас общество к этому не готово, — резюмировал Сванидзе.