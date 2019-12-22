Несколько дней назад стало известно, что бывший президент России и покорный премьер-министр Дмитрий Медведев уходит в отставку. Тут же стало известно, что его место займет некий Михаил Мишустин. Нашему аналитику не составило труда раскрыть все схемы получения его денег.
Аналитик утверждает, что роковую роль в жизни Михаила сыграл 2002 год. Сначала он знакомится с армянином Левоном Амдиляном, создателем «Международного компьютерного клуба» (МКК). За счет того, что сам Мишустин является наполовину армянином — за ним сохраняются доверие и хорошие должности в МКК.
После этого Мишустин приобретает много влиятельных знакомых и становится «Заместителем министра по налогам и сборам». Не теряя хватки он практически сразу организовывает получения двух кредитов от Всемирного банка на покупку компьютерной техники, общая сумма которых составляет 260 миллионов долларов.
Тогда же у Мишустина появляется особняк с большим спортивным комплексом на Рублёвке, а счета его жены, Владлены Мишустиной, растут в арифметической прогрессии.
Спустя несколько лет устанавливается «рабочая» схема отмывания денег, считает аналитик. В те годы получить возмещение НДС их бюджета можно было лишь при помощи одной платежки, подтверждающей оплату за какой-нибудь товар своему контрагенту.
«Нечистоплотные» предприниматели ежедневно платили миллионы на счет компании-помойки в хорошо знакомом банка, получали деньги в наличке за вычетом комиссии за обналичивание в размере 0,5-3%, предоставляли справки по потере средств на НДС и получали возврат в размере 20%.
Позже «Налоговый оборотень», как называют Мишустина в народе, прославился схемами на получении криминальных миллиардов на счета своей жены.
Известно, что на 2014 год, Владлена Мишустина занимала 3 место в списке самых богатых чиновниц России.
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«Налоговый оборотень»: Откуда у премьер-министра Мишустина криминальные миллиарды
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