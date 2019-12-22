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«Налоговый оборотень»: Откуда у премьер-министра Мишустина криминальные миллиарды

  • Опубликовано: natall | 20.01.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 21928 | Комментарии: 17
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Налоги россиян, теневой бизнес или деньги Госдумы? «Международный компьютерный клуб» уже в 2002 году позволил Мишустину распоряжаться 260 миллионами долларов. И это он еще не стал главой налоговиков России.

«Налоговый оборотень»: Откуда у премьер-министра Мишустина криминальные миллиарды


Несколько дней назад стало известно, что бывший президент России и покорный премьер-министр Дмитрий Медведев уходит в отставку. Тут же стало известно, что его место займет некий Михаил Мишустин. Нашему аналитику не составило труда раскрыть все схемы получения его денег.

Аналитик утверждает, что роковую роль в жизни Михаила сыграл 2002 год. Сначала он знакомится с армянином Левоном Амдиляном, создателем «Международного компьютерного клуба» (МКК). За счет того, что сам Мишустин является наполовину армянином — за ним сохраняются доверие и хорошие должности в МКК.

После этого Мишустин приобретает много влиятельных знакомых и становится «Заместителем министра по налогам и сборам». Не теряя хватки он практически сразу организовывает получения двух кредитов от Всемирного банка на покупку компьютерной техники, общая сумма которых составляет 260 миллионов долларов.

Тогда же у Мишустина появляется особняк с большим спортивным комплексом на Рублёвке, а счета его жены, Владлены Мишустиной, растут в арифметической прогрессии.

Спустя несколько лет устанавливается «рабочая» схема отмывания денег, считает аналитик. В те годы получить возмещение НДС их бюджета можно было лишь при помощи одной платежки, подтверждающей оплату за какой-нибудь товар своему контрагенту.

«Нечистоплотные» предприниматели ежедневно платили миллионы на счет компании-помойки в хорошо знакомом банка, получали деньги в наличке за вычетом комиссии за обналичивание в размере 0,5-3%, предоставляли справки по потере средств на НДС и получали возврат в размере 20%.

Позже «Налоговый оборотень», как называют Мишустина в народе, прославился схемами на получении криминальных миллиардов на счета своей жены.

Известно, что на 2014 год, Владлена Мишустина занимала 3 место в списке самых богатых чиновниц России.

Версия.Инфо
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  • 1 | 20.01.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самое интересное здесь, что Мишустин и его жене со всех доходов платят налоги. А из статьи следует, что каждый налогоплательщик непременно имеет криминальные доходы.



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  • 2 | 20.01.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Налоговый оборотень»: Откуда у премьер-министра Мишустина криминальные миллиарды
============================
Ну что вы к мужику пристали! Зато он идеально подходит по росту: Рост Дмитрия Медведева около 160 см., Путин на большинстве фото ниже Димона, значит, он совсем невысокого роста? Рост Мишустина 165 сантиметров, а это очень важный фактор в современной российской политике,- он не будет нависать над Путиным на разных встречах. А если путин наденет свои башмаки на платформе, а Мишустин будет чуть сутулится, то вообще все будет тип-топ!
Ну не Кудрина же назначать с его 177 см. ростом?!



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  • 3 | 20.01.2020, 09:51 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39308 | Рейтинг: +5299
Чем меньше ростом, тем злее и злопамятнее..



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  • 4 | 20.01.2020, 10:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67038 | Рейтинг: +12074,1
3 | 20.01.2020, 09:51 | Автор: юнг

Чем меньше ростом, тем злее и злопамятнее..
_______________________________
Сказал карлик ростом в 165)))))



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  • 5 | 20.01.2020, 10:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67038 | Рейтинг: +12074,1
Вчера Ведомости опубликовали подробный разбор по доходам Мишустина, включая время покупки дома, получения (бесплатно) квартиры от налоговой службы(что вполне возможно по закону, как госчиновнику).
В общем - пока ждем разбора более подробного - чот не верится, что умея зарабатывать десятки миллионов на ровном месте(инвестициями) будешь работать каждый день за 300-500 тыщ в месяц... при таких "жёниных" доходах и при такой зарплате - работа принимает форму хобби.



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  • Гость
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  • 6 | 20.01.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все хлеще и хлеще, все изощреннее и изощреннее пукин вуалирует свои преступные замыслы в отношении граждан России, преподнося их нам быдлам как помощь и спасение от нищеты.
Упырь проклятый, свою честь в сортире потерял.
а этот полуармянин изощренный шулер-. жулик, с кооператива озеро и дзюдо уже всех использовал, так кинулся к нему - будут вдвоем дружно обирать народ.



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  • 7 | 20.01.2020, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 20.01.2020, 09:51 | Автор: юнг
Публикации: 157 | Комментарии: 39308 | Рейтинг: +5299,1
Чем меньше ростом, тем злее ...

==========================

- Да ты погляди на неё: то ж не женщина, а "памятник"!..

- Ну и что?

- А то, что мелковатый твой рост для неё, ясно?

- Хе-хе-хе... До седых волос ты дОжил, страшина,
а не знаешь того, что знает любая женщина...

- Чего ж это я не знаю, дозволь спросить?

- А то, что мелкая блоха злей кусает!..

("Они сражались за Родину")



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  • 8 | 20.01.2020, 11:42 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 135 | Рейтинг: -7,6
Да вы все врете, не верю я вам. У неё обычный бизнес.



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  • 9 | 20.01.2020, 12:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67038 | Рейтинг: +12074,1
У неё обычный бизнес.
_______________________
Методичек не раздали? Нет и не было у нее никакого бизнеса. Бизнес был у Мишустика - но оооооочень давно! в 90-е - и такой талантливый бизнесмен, что сумел в 1998-ом шибко кризисном году с деноминацией навариться - да так, что стал миллиардером!
В общем - пока что мало верится в статью Ведомостей, которые якобы все двухтысячные годы пристально следили за доходами честного мытаря Мишустика.

Более того - пуйло НИКОГДА не назначает на значимые должности человека, которого нельзя крепко держать за жопу или яйца папочкой с уголовным делом на несколько лет строгача...



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  • 10 | 20.01.2020, 13:48 | Автор: Гарри
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Кухарка с ума сошла.



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  • 11 | 20.01.2020, 19:06 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 20.01.2020, 09:51 | Автор: юнг
Публикации: 157 | Комментарии: 39308 | Рейтинг: +5299

Чем меньше ростом, тем злее и злопамятнее..

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Люди маленького роста-самые говнистые. Очевидно от того, что их голова находится ближе к жопе, чем у нормальных людей. генерал Лебедь.



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  • 12 | 20.01.2020, 19:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка с ума сошла.
----------
Два минуса видишь? Раздвоение личности, плюс ко всему.



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  • 13 | 20.01.2020, 19:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сказал карлик ростом в 165)))))
----------------
Сказала стройная блондинка 185 см.



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  • 14 | 20.01.2020, 19:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Какие то жалкие карлики имеют и вертят на уу всю страну, прям как в сказке "Город мастеров".



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  • 15 | 20.01.2020, 19:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67038 | Рейтинг: +12074,1
Сказала стройная блондинка 185 см.
______________________
Я не имею привычки указывать человеку на физические параметры, в отличие от старого пидораса по кличке доцент.
Более того - он не раз пуйло называл плешивым карликом - хотя сам как раз таковым и является - и плешивым, и карликом.

Я - не худенькая, на то есть свои причины, сидя много лет на гормональных препаратах - даже на капусте поправляешься, но я никогда не стебаюсь над сыном Чайки, например, за его полноту. По его лицу видно, что он тоже на гармонах.
У человека, зависимого от гормональных препаратов, лицо приобретает определенные черты, по которым, знающий человек, безошибочно определяет, что данный чел на гормонах.
Ортопед, как только я вошла к нему на прием - сразу сказал, понятно - на гормонах...
Так что - меня как раз подЪёбывать в этом вопросе не нужно.



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  • 16 | 20.01.2020, 21:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Да мы знаем что страшна как черт, не надо из нас слезу давить.



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  • 17 | 20.01.2020, 21:46 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 20.01.2020, 10:52 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67038 | Рейтинг: +12074,1
Вчера Ведомости опубликовали подробный разбор по доходам Мишустина, включая время покупки дома, получения (бесплатно) квартиры от налоговой службы(что вполне возможно по закону, как госчиновнику).
В общем - пока ждем разбора более подробного - чот не верится, что умея зарабатывать десятки миллионов на ровном месте(инвестициями) будешь работать каждый день за 300-500 тыщ в месяц... при таких "жёниных" доходах и при такой зарплате - работа принимает форму хобби.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Человек достиг такого материального положения, что ему уже не надо задумываться о хлебе насущном! У него теперь мечта реализовать свои властные мечты! Если при этом он сможет, а он явно сможет, улучшать и своё материальное положение, то это два в одном! Есть такие люди! Очень Опытный



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