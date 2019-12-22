«Налоговый оборотень»: Откуда у премьер-министра Мишустина криминальные миллиарды

Налоги россиян, теневой бизнес или деньги Госдумы? «Международный компьютерный клуб» уже в 2002 году позволил Мишустину распоряжаться 260 миллионами долларов. И это он еще не стал главой налоговиков России.Несколько дней назад стало известно, что бывший президент России и покорный премьер-министр Дмитрий Медведев уходит в отставку. Тут же стало известно, что его место займет некий Михаил Мишустин. Нашему аналитику не составило труда раскрыть все схемы получения его денег.Аналитик утверждает, что роковую роль в жизни Михаила сыграл 2002 год. Сначала он знакомится с армянином Левоном Амдиляном, создателем «Международного компьютерного клуба» (МКК). За счет того, что сам Мишустин является наполовину армянином — за ним сохраняются доверие и хорошие должности в МКК.После этого Мишустин приобретает много влиятельных знакомых и становится «Заместителем министра по налогам и сборам». Не теряя хватки он практически сразу организовывает получения двух кредитов от Всемирного банка на покупку компьютерной техники, общая сумма которых составляет 260 миллионов долларов.Тогда же у Мишустина появляется особняк с большим спортивным комплексом на Рублёвке, а счета его жены, Владлены Мишустиной, растут в арифметической прогрессии.Спустя несколько лет устанавливается «рабочая» схема отмывания денег, считает аналитик. В те годы получить возмещение НДС их бюджета можно было лишь при помощи одной платежки, подтверждающей оплату за какой-нибудь товар своему контрагенту.«Нечистоплотные» предприниматели ежедневно платили миллионы на счет компании-помойки в хорошо знакомом банка, получали деньги в наличке за вычетом комиссии за обналичивание в размере 0,5-3%, предоставляли справки по потере средств на НДС и получали возврат в размере 20%.Позже «Налоговый оборотень», как называют Мишустина в народе, прославился схемами на получении криминальных миллиардов на счета своей жены.Известно, что на 2014 год, Владлена Мишустина занимала 3 место в списке самых богатых чиновниц России.