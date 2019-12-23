По его словам, Хабиров оставил о себе приятные воспоминания.
— Это знакомство было не сколько деловое, сколько личное, мы встречались в доме, который я очень любил и очень уважал – в доме Людмилы Михайловны Алексеевой (умерла в декабре 2018). Она с большим уважением, и даже какой-то материнской нежностью относилась к Радию Хабирову, — сказал Сванидзе.
— Я с Радием Хабировым был знаком и как с видным работником администрации президента и потом при личных обстоятельствах.
Он на меня всегда производил благоприятное впечатление. Но каков он как руководитель республики, я сказать не могу.
Эхо Москвы
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«Хабиров оставил о себе приятные воспоминания»
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