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«Хабиров оставил о себе приятные воспоминания»

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Николай Сванидзе: «Я с Радием Хабировым был знаком и как с видным работником администрации президента и потом при личных обстоятельствах». Публицист-историк Николай Сванидзе, читавший в выходные в Уфе лекцию в рамках проекта «Дилетантские чтения», рассказал о знакомстве с нынешним главой региона Радием Хабировым.

«Хабиров оставил о себе приятные воспоминания»


По его словам, Хабиров оставил о себе приятные воспоминания.

— Это знакомство было не сколько деловое, сколько личное, мы встречались в доме, который я очень любил и очень уважал – в доме Людмилы Михайловны Алексеевой (умерла в декабре 2018). Она с большим уважением, и даже какой-то материнской нежностью относилась к Радию Хабирову, — сказал Сванидзе.

— Я с Радием Хабировым был знаком и как с видным работником администрации президента и потом при личных обстоятельствах.

Он на меня всегда производил благоприятное впечатление. Но каков он как руководитель республики, я сказать не могу.

Эхо Москвы
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  • 1 | 21.01.2020, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Хабиров оставил о себе приятные воспоминания»
============================
Вот блин, старый лис, опять выкрутелся!!!
- Оставил приятные впечатления
- Это знакомство было не сколько деловое, сколько личное,
- Но каков он как руководитель республики, я сказать не могу.
Короче, ни к чему не обязывающие общие фразы: И нашим и вашим и башкирам и чувашам
Путин основательно зачистил СПЧ от неугодных ему лиц, а вот этого приспособленца оставил...
Сейчас время таких как сванидзе, они банкуют....



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  • 2 | 21.01.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
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При козлах к нам приезжали в основном голубые и шизики.Сейчас хоть нормальные начали появляться.



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  • 3 | 21.01.2020, 09:27 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1447 | Рейтинг: +356,4
Ну вначале Пупкин попал в струю. Дорожала нефть , работали остатки советского производства, а главное запад думал что он не людоед.Так прошли 8 лет. А в 2012 не только запад но и свои поняли что он людоед. Передвинул овцу димона и понеслось. Теперь имеем то что заслужили своим молчанием ягнят- дороговизну, инфляцию, убитую экономику, дохлую медицину и мощных пропагандонов.То что власть наркотик знают все, вот моль и вцепилась в него. Нужен дихлофос, дуст ддт, нафталин.



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  • 4 | 21.01.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 21.01.2020, 09:27 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1446 | Рейтинг: +356,2
Ну вначале Пупкин попал в струю. Дорожала нефть , работали остатки советского производства

-----------------------------------

А-а-а, блять... Теперь резус советское производство вспомнил? Хули тада топишь за буржуев?



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  • 5 | 21.01.2020, 10:29 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19244 | Рейтинг: -3280,9
Этот сван хочет пристроиться в РБ? Больно уж смачно лизнул.



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  • 6 | 21.01.2020, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 21.01.2020, 10:29 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 19241 | Рейтинг: -3280,3
Этот сван ...
-----------------

"Николай Сванидзе – известный российский журналист, политолог, историк, теле- и радиоведущий. Создал ряд авторских политических программ.

Состоит в Общественном совете Российского еврейского конгресса."

Бу-га-га, кацман. Кстати, чё ты погоняло такое взял? Без тебя хватает.
Боже мой!.. Башкир косит под еврея, еврей - под грузина... Был у нас на курсе грузин, звали его Авас. Приходит на экзамен. Профессор:
- Как вас зовут?
- Авас.
- Меня - Кац. А вас?
- Авас.
- Меня - Кац, йобтвоюмать!..



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  • # 7 | 21.01.2020, 11:21 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19244 | Рейтинг: -3280,9

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  • 8 | 21.01.2020, 11:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67047 | Рейтинг: +12072,2
Престарелые женщины зачастую выживают из ума - схоже... Алексеева пуйлу ручки целовала, с материнской нежностью относилась к СРАдию. Аналогично ведет себя и здешняя старушенция черепаха.
Деменция не дает им вспомнить, какие преступления лежат на плечах этих упырей и мерзавцев, а если им напоминаешь - они только раздражаются и злятся - но не на себя, а на тех, кто им это напоминает...

Впрочем, гитлеров-сралиных всегда было кому боготворить... кричали женщины "ура" и в воздух чепчики бросали...

Видимо это происходит от недостатка взаимной любви - вот и сотворяют себе кумиров...



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  • # 9 | 21.01.2020, 11:44 | Автор: кац
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  • 10 | 21.01.2020, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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За шо тебя, кац?



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  • 11 | 21.01.2020, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Шевченко VS Сванидзе (Полная версия)
А мне по душе вот это!!!



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  • 12 | 21.01.2020, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 21.01.2020, 11:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67042 | Рейтинг: +12072,2
Престарелые женщины зачастую выживают из ума
=================================
Камень в том числе в огород Черепахи?
А ведь в этом ты чертовски права!



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  • 13 | 21.01.2020, 13:26 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1335 | Рейтинг: +92,3
“5 | 21.01.20: кац …Этот сван хочет пристроиться в РБ?
Больно уж смачно лизнул.”

Вспомнили, как начинал сотрудничать Раиль Сарбаев с Владимиром
Соловьёвым? История повторяется!

Готовится инфоподдержка под “кисэм” куска Б_стана? А там хоть трава не расти, московская область уже в ожидании.



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  • 14 | 21.01.2020, 13:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67047 | Рейтинг: +12072,2
В Уфе ветеринара клиники при Аграрном университете уволили из-за лечения бездомных животных
Об увольнении Ансар Шарипов сообщил в соцсетях. Портал Ufa1.ru пишет, что ветеринара попросили уволиться из клиники, поскольку он бесплатно лечил бездомных животных, которых приносили люди.

По его словам, «Центр здоровья животных» при аграрном университете ранее был государственным учреждением, а сейчас перешел предпринимателю.

— Потом туда пришел частник, коммерсант, ему не понравилось, что я принимаю бездомных животных. У них же хозяев нет, и денег за лечение мне не платят. А этот директор, он же коммерсант, ему деньги и нужны. Меня начали постепенно выживать из клиники. Вначале перестали давать премии за работу, отобрали рабочий стол. Он говорил мне, мол, увольняйся и увольняйся. Он это талдычил мне пять месяцев кряду. Ну и я написал заявление по собственному, — цитирует Шарипова издание.

Ветеринар доработает в клинике до 1 февраля.

В «Центре здоровья животных» журналисту «Эха» заявили, что руководителя нет на месте и не прокомментировать ситуацию некому.
________________________________________________

Запомните, УЖастики, это имя! Ансар Шарипов - уфимский доктор Айболит!
Поможем ему встать на ноги, заведя свою вет-клинику. Будем обращаться к нему со своими питомцами платно, чтобы ему было как и чем лечить бездомных животинок - БЕСПЛАТНО!



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  • 15 | 21.01.2020, 13:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67047 | Рейтинг: +12072,2
13 | 21.01.2020, 13:26 | Автор: alis

А алис мало того что тат-нацист - еще и пидорюга пуйлососная!
Вот так... столько лет на сайте(с 11 сентября 2010) - и только 17 января 2020г личинка расчехлилась...



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  • # 16 | 21.01.2020, 14:13 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19244 | Рейтинг: -3280,9

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  • 17 | 21.01.2020, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сванидзе подбирается к РБ и хочет теплого местечка , Уже лизнул смачно и долго..
Вышел в тираж , согласен хоть в Хакассию, хоть в Гондурас,
Но нужен ли он нам? Вот вопрос!



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  • 18 | 21.01.2020, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Перелом начался после Одимпиады и захвата Крыма . Далее попытка аннексии Украины, но мало что получилось. Хотел присоединить Белоруссию, но там такой же как наш , упертый. Вроде как поддерживают кухарчатые насекомые за Крым , Лугандонию и проч. Вроде и денег до ебени-фени . Но народ не чувствует облегчения жизни .В суровой по климату стране трудно выжить без помощи государства и прежде без организационной .



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  • 19 | 21.01.2020, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 Вот ты про себя написала. Но забыло , что сама хабалка и бескультурная баба с рабочих окраин.



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  • 20 | 21.01.2020, 16:53 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9489 | Рейтинг: -726,7
8 | 21.01.2020, 11:34 | Автор: Кухарка

Престарелые женщины зачастую выживают из ума - схоже...
++++++++++++++++++++++++++++
Могла бы и не говорить, картина же эта твоя известна.

Видимо это происходит от недостатка взаимной любви -
++++++++++++++++++++++++++++
И это совершенно лишнее, и это твоё известно, наверное уже даже тапочкам пользователей УЖа.



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