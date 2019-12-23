Николай Сванидзе: «Я с Радием Хабировым был знаком и как с видным работником администрации президента и потом при личных обстоятельствах». Публицист-историк Николай Сванидзе, читавший в выходные в Уфе лекцию в рамках проекта «Дилетантские чтения», рассказал о знакомстве с нынешним главой региона Радием Хабировым.По его словам, Хабиров оставил о себе приятные воспоминания.— Это знакомство было не сколько деловое, сколько личное, мы встречались в доме, который я очень любил и очень уважал – в доме Людмилы Михайловны Алексеевой (умерла в декабре 2018). Она с большим уважением, и даже какой-то материнской нежностью относилась к Радию Хабирову, — сказал Сванидзе.— Я с Радием Хабировым был знаком и как с видным работником администрации президента и потом при личных обстоятельствах.Он на меня всегда производил благоприятное впечатление. Но каков он как руководитель республики, я сказать не могу.