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В регионах жизни нет

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В Башкирии сохранилась миграционная убыль населения. В Башкирии в 2019 году сохранился миграционный отток населения — минус 4,2 тыс. человек, следует из данных Башстата за январь-октябрь прошлого года. В регион за этот период прибыли 117,13 тыс. человек, из которых 56,28 тыс. имели в Башкирии регистрацию по месту жительства, 26,36 тыс. — по месту пребывания, 34,5 тыс. вернулись по окончании временного срока пребывания.

В регионах жизни нет


Число выбывших из республики составило 121,34 тыс. человек: из них регистрацию по месту жительства имели 62,5 тыс., по месту пребывания — 27,36 тыс., уехали из региона после окончания временного срока пребывания 31,5 тыс. человек.

Убыль жителей Башкирии, имевших здесь регистрацию, наиболее заметна — 6,2 тыс. человек. Среди зарегистрированных по месту пребывания она составила 998 человек. При этом, напротив, отмечен прирост тех, кто вернулся по окончании временного срока пребывания — 2,98 тыс. человек.

За тот же период 2018 года миграционная убыль в регионе была выше — 6,65 тыс. человек.

Среди городов наибольшая миграционная убыль населения отмечена в Стерлитамаке — 1,8 тыс. человек. В Салавате и Сибае она составила 318 и 317 человек соответственно, в Агидели — 342, в Октябрьском 129 человек.

В Уфе за 10 месяцев 2019 года был отмечен миграционный прирост населения — 2,2 тыс. человек. В Уфимском районе он составил 3,3 тыс., в Нефтекамске — 1,33 тыс. человек.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 21.01.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Или я дурак , или эта каша из миграционных цифр
в голове не укладывается в конкретику настоящего положения дел .
Мы твердо приростаем или убываем ?
Из статьи получается - То ли это старый ежик , то ли кобура от старого топора !



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  • Гость
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  • 2 | 21.01.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Уфе за 10 месяцев 2019 года был отмечен миграционный прирост населения — 2,2 тыс. человек....
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Из московии бегут заграницу, русскоязычные из Уфы, в Московию, их места занимают аульные, все ишут лучшей доли...



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  • Гость
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  • 3 | 21.01.2020, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...Из московии бегут заграницу, русскоязычные из Уфы...

----------------------

Из огня да в полымя: из-под "титульных" под "богоизбранных". Всё. Амба.



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  • 4 | 21.01.2020, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тоже уезжаем из Башкирии.Пусть приезжают китайцы.Так будет лучше.



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1

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  • Эксперт
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  • 5 | 21.01.2020, 12:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67047 | Рейтинг: +12072,2
Пусть приезжают китайцы.Так будет лучше.
_________________________________

А они уже не только приезжают - но уже и намерены тыщами в день креститься:

На Урале может появиться самый большой православный храм в мире. Его хочет построить духовник Поклонской
15:55, 20 января 2020 1
Схиигумен Сергий (Николай Романов), которого СМИ называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, намерен построить в Свердловской области самый большой православный храм в мире. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на одного из местных бизнесменов, которому Романов предложил вложить деньги в строительство.

Эту информацию изданию подтвердила руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева. По ее словам, проект храма одобрил схиархимандрит Илий (Алексей Ноздрин), которого считают духовным наставником патриарха Кирилла.

Еще один предприниматель анонимно рассказал, что софинансировать проект будут китайцы. В соборе якобы «будут ежедневно проходить крещение до тысячи граждан Китая».

Согласно проекту, высота собора Софии Премудрости Божией должна быть 77 метров, а диаметр — 33 метра. Общая вместимость — 37 тысяч человек. Строительство должны начать в этом году. На вопрос о дате окончания строительства Рябцева сказала, что «на все воля Божия».



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  • Начинающий
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  • 6 | 21.01.2020, 13:58 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 140 | Рейтинг: -8,1
Причина одна : Хабиров не меняет старых глав районов, они не понимают, как работать в новых условиях, дёргаются тихонько, эти вялые движения называются работой, но результата не приносят. Хабиров, срочно меняй тактику и стратегию, время истекает.



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  • 7 | 21.01.2020, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слишком много людей в Россий .Да и чем заняться . Новое нарождающееся поколение обречено на бескормицу , т.е . на безработицу . Да и кому нужны дети , которые обречены ?



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  • 8 | 21.01.2020, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уважаемый Радий Фаритович, поменяйте, пожалуйста, в Дуванском районе главу на честного человека, не вхожего в местные кланы.



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  • 9 | 21.01.2020, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 21.01.2020, 15:46 | Автор:

Уважаемый Радий Фаритович, поменяйте, пожалуйста, в Дуванском районе главу на честного человека, не вхожего в местные кланы.
===============================================
Господи ! Вразуми раба своего , призри милостивно и наставь на
ум.!
Нет не избавит , господин - Радий Фаритович , раба Божьего
Фаиля Рафаэлевича Мухамадеева от всех соблазнов , от бесов
искушающих, от мыслей соблазняющих. и от власти !!
И как всегда , раба лукавого и грешного , помилует ,
Владыка, Искупитель и Учитель в РБ - ОН и только ОН !.
Господи , настави его на истинный путь заповедей
Твоих и вразуми его и просвети светом ( если конечно захочет )!



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  • 10 | 21.01.2020, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и появлются вместо нормальных одни шиномони , которые ничему не способны . Рассея деградирует ...



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  • 11 | 21.01.2020, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 21.01.2020, 12:15 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67045 | Рейтинг: +12072,5
В соборе якобы «будут ежедневно проходить крещение до тысячи граждан Китая».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Это на сколько же тысяч лет храм будет обеспечен бесперебойной работой???????????????? А за это время там ещё и новые китайцы народятся! Очень Опытный



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