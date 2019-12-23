В регионах жизни нет ...

В Башкирии сохранилась миграционная убыль населения. В Башкирии в 2019 году сохранился миграционный отток населения — минус 4,2 тыс. человек, следует из данных Башстата за январь-октябрь прошлого года. В регион за этот период прибыли 117,13 тыс. человек, из которых 56,28 тыс. имели в Башкирии регистрацию по месту жительства, 26,36 тыс. — по месту пребывания, 34,5 тыс. вернулись по окончании временного срока пребывания.Число выбывших из республики составило 121,34 тыс. человек: из них регистрацию по месту жительства имели 62,5 тыс., по месту пребывания — 27,36 тыс., уехали из региона после окончания временного срока пребывания 31,5 тыс. человек.Убыль жителей Башкирии, имевших здесь регистрацию, наиболее заметна — 6,2 тыс. человек. Среди зарегистрированных по месту пребывания она составила 998 человек. При этом, напротив, отмечен прирост тех, кто вернулся по окончании временного срока пребывания — 2,98 тыс. человек.За тот же период 2018 года миграционная убыль в регионе была выше — 6,65 тыс. человек.Среди городов наибольшая миграционная убыль населения отмечена в Стерлитамаке — 1,8 тыс. человек. В Салавате и Сибае она составила 318 и 317 человек соответственно, в Агидели — 342, в Октябрьском 129 человек.В Уфе за 10 месяцев 2019 года был отмечен миграционный прирост населения — 2,2 тыс. человек. В Уфимском районе он составил 3,3 тыс., в Нефтекамске — 1,33 тыс. человек.