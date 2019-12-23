Импортозамещение полным ходом. На школьниках

Хабирова рассердило, что школьников Башкирии кормят бразильским мясом. Глава республики не раз говорил о приоритете местных продуктов в школьном питании. Сегодня на оперативном совещании в Правительстве республики Радий Хабиров вновь поднял тему школьного питания. По результатам проверки контрольного управления при Администрации Главы РБ, в Уфимском и Кушнаренковском районе процент местных продуктов в питании школьников равен нулю.«В Кушнаренковском районе, согласно ветеринарно-сопроводительным документам, блоки мясные замороженные, говядина, 1 сорт, производство ООО «Союз М», Павелецкий район Московской области, поселок Михайловка, поставляется ООО ТК «Закрома».В производственном сертификате от 17.10.19 года указано, что для производства использован белок коллагеновый животный, говяжий «Новапро» (пудра), говядина бескостная замороженная (страна происхождения – Бразилия)», – зачитал Радий Хабиров выписку о том мясе, которым кормят наших детей.«Контрольное управление еще раз пусть проверяет. Я буду ставить вопрос о вашем соответствии вашей работе. Регулярно будем проверять школьное питание, пока вы не наведете порядок», – заключил Радий Хабиров.Напомним, глава республики неоднократно поднимал вопрос о приоритете местных продуктов в школьном питании взамен продуктов сомнительного качества, в том числе и мяса.