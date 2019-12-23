«В Кушнаренковском районе, согласно ветеринарно-сопроводительным документам, блоки мясные замороженные, говядина, 1 сорт, производство ООО «Союз М», Павелецкий район Московской области, поселок Михайловка, поставляется ООО ТК «Закрома».
В производственном сертификате от 17.10.19 года указано, что для производства использован белок коллагеновый животный, говяжий «Новапро» (пудра), говядина бескостная замороженная (страна происхождения – Бразилия)», – зачитал Радий Хабиров выписку о том мясе, которым кормят наших детей.
«Контрольное управление еще раз пусть проверяет. Я буду ставить вопрос о вашем соответствии вашей работе. Регулярно будем проверять школьное питание, пока вы не наведете порядок», – заключил Радий Хабиров.
Напомним, глава республики неоднократно поднимал вопрос о приоритете местных продуктов в школьном питании взамен продуктов сомнительного качества, в том числе и мяса.
ПроУфу
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Импортозамещение полным ходом. На школьниках
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