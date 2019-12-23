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Импортозамещение полным ходом. На школьниках

  • Опубликовано: ПроУфу | 21.01.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 15380 | Комментарии: 10
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Хабирова рассердило, что школьников Башкирии кормят бразильским мясом. Глава республики не раз говорил о приоритете местных продуктов в школьном питании. Сегодня на оперативном совещании в Правительстве республики Радий Хабиров вновь поднял тему школьного питания. По результатам проверки контрольного управления при Администрации Главы РБ, в Уфимском и Кушнаренковском районе процент местных продуктов в питании школьников равен нулю.

Импортозамещение полным ходом. На школьниках


«В Кушнаренковском районе, согласно ветеринарно-сопроводительным документам, блоки мясные замороженные, говядина, 1 сорт, производство ООО «Союз М», Павелецкий район Московской области, поселок Михайловка, поставляется ООО ТК «Закрома».

В производственном сертификате от 17.10.19 года указано, что для производства использован белок коллагеновый животный, говяжий «Новапро» (пудра), говядина бескостная замороженная (страна происхождения – Бразилия)», – зачитал Радий Хабиров выписку о том мясе, которым кормят наших детей.

«Контрольное управление еще раз пусть проверяет. Я буду ставить вопрос о вашем соответствии вашей работе. Регулярно будем проверять школьное питание, пока вы не наведете порядок», – заключил Радий Хабиров.

Напомним, глава республики неоднократно поднимал вопрос о приоритете местных продуктов в школьном питании взамен продуктов сомнительного качества, в том числе и мяса.

ПроУфу
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  • 1 | 21.01.2020, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы, что уже хрен за мясо не считаете? Вам из-за семи морей (Бразилии) везли первосортное филе (без кости, правда с какой кости срезали одному богу известно). Заелись, вот что я вам скажу. У вас дома холодильнике и куска кенгурятины нет, чтобы накормить своего ребенка перед отправкой в школу накормить. Эх, вы..



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  • Гость
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  • 2 | 21.01.2020, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Импортозамещение полным ходом. На школьниках
=============================
Заместитель премьер–министра – министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов сегодня на оперативном совещание в правительстве, подводя итоги работы АПК в 2019 году, отметил:
«Проблемой является, то что в республику до сих пор завозится блочное мясо из Аргентины, Уругвая, Бразилии. Цена на него на 30% дешевле, чем на мясо, произведенное в республике и пока остановить его завоз полностью невозможно, хотя работа в этом направлении идет совместно с силовыми структурами»
Получается, что вопрос стоит в том чтобы сократить себистоимость продукта, сделать его конкурентноспособным, а не привлекать "силовые органы" в конкурентную борьбу.



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1

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  • 3 | 21.01.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как же так, сначала от ножек Буша отказались, а теперь и бразильское мясо не в почёте. Беспредел.



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  • 4 | 21.01.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что уж говорить, если обыкновенную зубочистку, переносную лампу и т.п. завозят из Китая. Страна привыкла "ничегонеделанию".



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  • 5 | 21.01.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 21.01.2020, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Импортозамещение полным ходом. На школьниках
=============================
Заместитель премьер–министра – министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов сегодня на оперативном совещание в правительстве, подводя итоги работы АПК в 2019 году, отметил:
«Проблемой является, то что в республику до сих пор завозится блочное мясо из Аргентины, Уругвая, Бразилии. Цена на него на 30% дешевле, чем на мясо, произведенное в республике и пока остановить его завоз полностью невозможно, хотя работа в этом направлении идет совместно с силовыми структурами»
Получается, что вопрос стоит в том чтобы сократить себистоимость продукта, сделать его конкурентноспособным, а не привлекать "силовые органы" в конкурентную борьбу.
____________________
"Получается, что вопрос стоит в том чтобы сократить себистоимость продукта, сделать его конкурентноспособным"
А как это сделать, учитывая разницу в условиях содержания скота в пампасах и саваннах Южной Америки и степях Башкирии?



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  • 6 | 21.01.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никто не может заставить частную фирму закупать продукт местного производства взамен импортного до тех пор, пока это не станет выгодно частнику. Если бразильское мясо соответствует всем стандартам качества, предъявляемым к этому продукту в РФ и к тому же дешевле местного, если в условиях тендера не прописано страна происхождения продукта, то как местная власть может повлиять на поставщика?
Мясо из Бразилии, Аргентины поставляется в Европу.
А где говядина из РБ? Качество и цена, вот параметры, на которые ориентируется покупатель. Много ли продуктов питания местного производства в крупных супермаркетах Уфы? Ноль.

Миннебай Улы



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  • 7 | 21.01.2020, 10:35 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19244 | Рейтинг: -3280,9
О том, где местного производства мясо спрашивайте у Хамитова. В свое время так усиленно понастроили супермаркетов со стороны, а их практически невозможно заставить продавать местное. Татары и то поступили лучше. Они развили и местные сети.



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  • 8 | 21.01.2020, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заместитель премьер–министра – министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов сегодня на оперативном совещание в правительстве, подводя итоги работы АПК в 2019 году, отметил:
«Проблемой является, то что в республику до сих пор завозится блочное мясо из Аргентины, Уругвая, Бразилии. Цена на него на 30% дешевле, чем на мясо, произведенное в республике и пока остановить его завоз полностью невозможно, хотя работа в этом направлении идет совместно с силовыми структурами»
====================================
Мне кажется министр пытается оправдать свое ничегонеделанье , неумение думать и принимать верное решение. Решение есть и оно напрямую указывает на некомпетентность Ильшата. Слезь с печки Ильшат и объедени усилия производителей. Мгновенно увидишь результат. А ведь это ТВОЯ работа! Твоя хата не с краю!



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  • 9 | 21.01.2020, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проще , конечно , менять нефть и газ на мясо и китайский ширпотреб.И трудиться не нужно , для населения сплошные выходные дни и праздники.
Это наиболее оптимально,



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  • 10 | 21.01.2020, 16:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нет худа без добра! Школьникам Уфимского и Кушнаренковского районов теперь легче будет овладеть португальским языком! Очень Опытный



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