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Парад наместников-уголовников. Эстафету принял глава Мордовии

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Глава Мордовии раскритиковал "непокорных" журналистов. 17 января в Саранске в Доме республики состоялось собрание, посвященное Дням российской и мордовской печати.

Парад наместников-уголовников. Эстафету принял глава Мордовии


На мероприятие пригласили журналистов, перед которыми выступил глава региона Владимир Волков, сообщает ТК "10 канал".

В ходе своего выступления глава Мордовии раскритиковал "непокорных" журналистов.

— Они критикуют результаты и труд и не ценят труд сотен тысяч жителей Мордовии. В последние несколько месяцев усилились атаки персонально на главу республики. И мы знаем, почему. Мы понимаем, что цели их провокаций — помешать нам в той работе, которую мы проводим по улучшению жизни людей в республике. Мы и не такие времена переживали. Мы пережили гранаты и автоматы, которые нам подкладывали, но мы тогда не сошли со своего пути и не сойдем сейчас, — заявил Волков.

Телеканал также сообщает, что на встрече журналистов премировали за творчество на следующие темы: "Человек труда", "Во имя процветания", "Интонация". Всего на премии выделено несколько сотен тысяч рублей.

18 января глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал "мочить" пишущих "искаженную информацию". Он посетовал на то, что отдельные журналисты "с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят — критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются".

10 января в Чувашии прошли протесты против коррупции и за отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева. В конце прошлого года антикоррупционные акции, связанные с ЧР, прошли в Москве, Башкортостане и Нижегородской области. Участники акций требовали остановить произвол властей и привлечь к ответственности чиновников из-за ситуации с "Чувашкредитпромбанком".

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 21.01.2020, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Парад наместников-уголовников. Эстафету принял глава Мордовии
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Как только посмотрел на фото, сразу мелькнула мысль: уж не из мордовии ли этот мужик?! Начал читать, и понял что "предчувствия меня не обманули",- ну точно из мардовии!!!



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  • Гость
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  • 2 | 21.01.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё правильно, за базар надо отвечать.



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2

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  • Эксперт
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  • 3 | 21.01.2020, 11:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67047 | Рейтинг: +12072,2
Эх, если бы не журналисты - эти деятели стоко бы щастья народу принесли - прямо горы! А так - не могут донести... в своих закромах приходится оставлять...

У СРАдия та же риторика, разве вы не замечали? Защитники шихан - проплачены конкурентами - все те, кто подает голос в защиту Куштау и тоже мешают ему творить "Добро"...

Буквально вчера выяснилось, что разработка проекта хосписа за 25,4 млн рублей была отдана Башгражданпроекту - без конкурса. А знаете чем мотивировано отсутствие конкурса?
Цитирую КомменсантЪ-Уфа:
"Выбор формы закупки заказчик объясняет тем, что она проводилась вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обстоятельств непреодолимой силы и для предотвращения угрозы возникновения таких ситуаций. В обязанности проектировщика входит положительное получение заключения Госэкспертизы. Технические требования к хоспису в документах закупки не раскрываются. "

Оказывается в регионе и в Уфе в частности - форс-мажор...



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4

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  • Гость
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  • 4 | 21.01.2020, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 21.01.2020, 11:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67045 | Рейтинг: +12072,5
Оказывается в регионе и в Уфе в частности - форс-мажор...
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________ Почему-то вспомнился старый советский анекдот про прилетевшего в СССР иностранца и красный флаг над Шереметьево! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 5 | 22.01.2020, 02:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что-то Путин ускоряется, а Хабиров замедлился? Хабиров, проснись, сам то стал, как устаревшие чиновники, проснись, говорю!



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