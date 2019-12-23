Парад наместников-уголовников. Эстафету принял глава Мордовии

Глава Мордовии раскритиковал "непокорных" журналистов. 17 января в Саранске в Доме республики состоялось собрание, посвященное Дням российской и мордовской печати.На мероприятие пригласили журналистов, перед которыми выступил глава региона Владимир Волков, сообщает ТК "10 канал".В ходе своего выступления глава Мордовии раскритиковал "непокорных" журналистов.— Они критикуют результаты и труд и не ценят труд сотен тысяч жителей Мордовии. В последние несколько месяцев усилились атаки персонально на главу республики. И мы знаем, почему. Мы понимаем, что цели их провокаций — помешать нам в той работе, которую мы проводим по улучшению жизни людей в республике. Мы и не такие времена переживали. Мы пережили гранаты и автоматы, которые нам подкладывали, но мы тогда не сошли со своего пути и не сойдем сейчас, — заявил Волков.Телеканал также сообщает, что на встрече журналистов премировали за творчество на следующие темы: "Человек труда", "Во имя процветания", "Интонация". Всего на премии выделено несколько сотен тысяч рублей.18 января глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал "мочить" пишущих "искаженную информацию". Он посетовал на то, что отдельные журналисты "с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят — критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются".10 января в Чувашии прошли протесты против коррупции и за отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева. В конце прошлого года антикоррупционные акции, связанные с ЧР, прошли в Москве, Башкортостане и Нижегородской области. Участники акций требовали остановить произвол властей и привлечь к ответственности чиновников из-за ситуации с "Чувашкредитпромбанком".