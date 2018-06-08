Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии
75. Это не ваша победа!

усатый таракан умышленно сунул в ржевскую мясорубку несколько миллион ...
  Рейтинг: +5  Иннокентий Иванов

Виктор Шендерович: «Ко дн ...

Сталинизм, к сожалению, действительно не связан со Сталиным. Это некая ...
  Рейтинг: +4  Karim Yaushev

А на самом деле, проголос ...

это близко в паранойи Путина. 0н деньги из РФ сплавляет за границу и я ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
«Хабиров оставил о себе ...

Николай Сванидзе: «Я с Радием Хабировым был знаком и как с видным работником ...
  21.01.2020   35212    34

Импортозамещение полным ...

Хабирова рассердило, что школьников Башкирии кормят бразильским мясом. Глава ...
  21.01.2020   22754    10

В регионах жизни нет ...

В Башкирии сохранилась миграционная убыль населения. В Башкирии в 2019 году ...
  21.01.2020   24842    11

Парад ...

Глава Мордовии раскритиковал "непокорных" журналистов. 17 января в Саранске в ...
  21.01.2020   22800    4

Поганый рот ...

«Мы обязательно создадим центр архивных документов, кино— и фотоматериалов, и ...
  21.01.2020   34020    12

Последние публикации
«Хабиров оставил о себе ...

Николай Сванидзе: «Я с Радием Хабировым был знаком и как с видным работником ...
  21.01.2020   40267    34

Импортозамещение полным ...

Хабирова рассердило, что школьников Башкирии кормят бразильским мясом. Глава ...
  21.01.2020   23551    10

В регионах жизни нет ...

В Башкирии сохранилась миграционная убыль населения. В Башкирии в 2019 году ...
  21.01.2020   21802    11

Парад ...

Глава Мордовии раскритиковал "непокорных" журналистов. 17 января в Саранске в ...
  21.01.2020   42288    4

Поганый рот ...

«Мы обязательно создадим центр архивных документов, кино— и фотоматериалов, и ...
  21.01.2020   27408    12

Чего гоним-то, Владимир ...

Ничего в предложении Президента не вызывает изумления. Транзит, он такой ...
  21.01.2020   20744    14

Режим необъяснизма ...

Обществу не объяснили, чем Мишустин лучше Медведева и почему в Совбезе ...
  21.01.2020   37212    15

Николай Сванидзе: «Мы ...

Выступая с лекцией в рамках проекта «Дилетантские чтения» в уфимском отеле ...
  20.01.2020   37540    71

Жулики и воры ...

Госсобрание РБ объявило порицание депутату от КПРФ за его реплики о "жуликах и ...
  20.01.2020   20854    16

У нас своруют права, ...

В последние дни мы стали свидетелями активной реализации намерений изменить ...
  20.01.2020   23620    21

Читаемое за месяц
По самым острым вопросам ...

В Арбитражном суде Башкортостана продолжается судебный процесс, иницированный ...
  23.12.2019   29678    10

Почему татаро-башкир в ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о Всероссийской ...
  23.12.2019   34947    87

Дмитрий Михайличенко: ...

Дмитрий Михайличенко — политолог. Из facebook. При назначении Ахмадинурова ...
  23.12.2019   16192    32

Откуда украдено ...

Как любитель истории, купил книгу «Преображение Республики. Путь в 100 лет». ...
  23.12.2019   13162    64

Итоги обязаловки. А ...

В Уфе на одной из пиксельных елок сделали ошибки в новогоднем поздравлении на ...
  24.12.2019   32218    22

Архив публикаций
Январь 2020 (56)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)


Поганый рот

Оценили
0


«Мы обязательно создадим центр архивных документов, кино— и фотоматериалов, и мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю… Хочу еще раз подчеркнуть, мы этот поганый рот заткнем документами навсегда, чтобы неповадно было… Еще раз хочу это повторить, пускай это прозвучит грубовато, но это так и есть: этот поганый рот, который открывают некоторые деятели «за бугром», чтобы достичь своих сиюминутных политических целей, мы заткнем правдивой документальной информацией».

Поганый рот


Так говорил Владимир Владимирович Путин 18 января с. г. на встрече с ветеранами и представителями патриотической общественности. Кстати, гляжу я на этих ветеранов, и аж дух захватывает: румяные, подтянутые, бодрые — и это в возрасте хорошо за 90! Богатыри, они бы еще в ФСО могли Родине послужить… Однако, к делу. Предложение поддерживаю и одобряю. Фальсификацию истории 2МВ пора уже «заткнуть» правдивой документальной информацией. Давно пора! И все возможности для этого у В.В. Путина есть.

Во-первых, в его прямом подчинении находится то, что раньше назвалось «Архив Президента РФ» (АП РФ). Аббревиатура эта и по сей день повсеместно используется, причем во вполне серьезных научно-исторических изданиях, но Архива как такового давно уже нет. Еще в далеком 1998 году он был ликвидирован и преобразован в «Управление информационного и документационного обеспечения президента». Слова имеют значение. То есть и АП РФ был закрыт намертво, он даже формально не входил в систему Государственной архивной службы РФ, но всё же — слово «архив» в названии провоцировало на попытки задать вопрос, послать запрос и пр. Ну, а в «Управление обеспечения президента» мне и соваться как-то не с руки — я не президент, они мне ничего не должны…

В фонды АП РФ в начале 90-х сгребли горы важнейшей информации: 15 млн. дел, документы Политбюро, ГКО, личные архивы Сталина, Молотова, Хрущева, Брежнева. Сгребли и для начала строго засекретили, даже описи дел (аналог библиотечного каталога) абсолютно недоступны. Правду сказать, в 1993 году было принято решение о передаче документов «исторической части АП РФ» в федеральные (т.е. хотя бы теоретически доступные исследователям) архивы. Работа закипела. По состоянию на 2012 год передали ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТЫХ ПРОЦЕНТА дел. Что сейчас — не знаю, может быть и до полпроцента дошли.

И не спешите радоваться — передача дел в государственный архив еще не означает рассекречивание содержавшейся (прошедшее время) в них информации. Например, в РГАСПИ передали т.н. «Особые папки» Политбюро ЦК ВКП (б). Звучит оглушительно. Дрожащими от волнения руками открываем «особые папки» за август 1939 года — и не видим! Не видим фамилию Риббентропа ни в одном падеже: то ли его вовсе в Москве не было, то ли такая мелочь, как соглашение о разделе на пару с Гитлером Восточной Европы внимание Политбюро ЦК не привлекло.


Есть протокол от 19 августа. Это тот самый день, когда — если верить лживому сообщению лживого буржуазного агентства ГАВАС — Сталин собрал своих подельников дабы в предельно отчетливых выражениях объяснить им смысл крутого поворота во внешней политике СССР. Так нельзя же верить буржуям! Судя по рассекреченным бумагам, 19 августа, за четыре дня до прибытия Риббентропа и за 12 дней до начала мировой войны, Политбюро собралось для того, чтобы решить два важнейших вопроса: о присвоении имени Надежды Константиновны Крупской какому-то ПТУ и о предоставлении отсрочки от призыва рабочим, рывшим канал в Средней Азии, не самый, кстати, крупный канал. В «папках» за июнь 1940 года информации про оккупацию трех стран Балтии… есть! Есть решение Политбюро о повышении норм выдачи табака, спичек и папиросной бумаги для красноармейцев частей, выполняющих «особое задание». Другие вопросы Политбюро не беспокоили.

Далее, как Верховный главнокомандующий В.В. Путин может дать приказ начальнику Центрального архива МО. А уж там-то есть чем заткнуть рот фальсификаторам! Стеллажи засекреченных дел до потолка. Описи дел также секретны, но, кажется, мне приснилось, что в перечне засекреченных есть и донесения советских военных советников в Китае 20-х (да-да, 20-х) годов. В деле «Исходящие телеграммы наркома обороны» за первую половину 1941 года почти все листы имеют по два порядковых номера, а некоторые и по три — то есть документы вырывали, вырывали, вырывали, и всякий раз приходилось менять нумерацию. Само дело прошито и скреплено сургучной печатью в 1949 году — а где раньше эти документы хранились? И что от них осталось? Ну, что осталось-то, я знаю. Судя по оставленному, в последнюю до 22 июня неделю наркомат обороны решал один вопрос: сокращение расхода цемента и арматуры на строительстве ДОТов «линии Молотова». И еще проволока. В ночь на 22 июня из Москвы в Ленинград уходит шифровка («сов.секретно», как положено) с приказом доложить о хранении и использовании ржавой колючей проволоки, смотанной годом раньше с «линии Маннергейма».

Нынешний год — год 75-й годовщины Победы. Нормальные (не занятые безнадежным боданием с дубом) люди не понимают — в чем смысл цифры 75. Объясняю. Это последняя поганая «отмазка», и та закончилась. По закону у нас срок секретности документов 30 лет. Да, конечно, этот срок может быть продлен — но по каждому делу конкретно, и с конкретным же указанием причин такого экстраординарного засекречивания.

Поскольку нет никакой возможности придумать хоть какую-то разумную причину, по которой рассекречивание документов 39-45 годов может подорвать обороноспособность современной России (нет уже ни той армии, ни того государства, ни той территории, ни тех людей, давно померли агенты и резиденты, вооружение годится лишь для музея), то уцепились за «тайну личной жизни».

Ура! По закону тайна личной жизни охраняется 75 лет. И хотя Верховный суд разъяснил, что обстоятельства исполнения обязанностей государственной (в частности воинской) службы не входят в понятие «личная жизнь», архивы цеплялись за эту «жизнь» мертвой хваткой. Теперь все сроки вышли (по самому интересному периоду, т.е. 38-41 гг. они, как понимаете, вышли уже давно), так что пора придумать что-то новенькое.

А пока не придумалось — вспомнить народную поговорку про корову, которой лучше молчать, а не мычать.

Марк Солонин, Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 21.01.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Мы обязательно создадим центр архивных документов, кино...
Кто тебе полверит не раз совравшему!!!!
- Ты и пенсионный возраст обещал не поднимать: "Пока я президент, пенсионный возраст не увеличится"
- В 2004 году Путин говорил о Конституции на встрече с доверенными лицами. Стенограмма этого мероприятия есть на сайте Кремля. «Как только начнем править Конституцию — это уже путь к какой‑то нестабильной ситуации. Вот стоит только начать — потом не остановиться будет. Поэтому лучше не трогать основной закон государства и работать в тех рамках, которые те люди, которые работали над этим законом, заложили», — сказал тогда Путин.
Короче: ВРЕТ КАК ДЫШИТ!!!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 21.01.2020, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"этот поганый рот, который открывают некоторые деятели «за бугром»,...мы заткнем правдивой документальной информацией»" ================
Ой надоело уже, сколько можно??? Мы уже в течение 10 лет и в сортире мочили, ещё чего?!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 21.01.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот Британия несколько раз пыталась рассекретить данные полёта Гесса и его героического приземления, но так и не смогла. Тогда какие претензии к тоталитарному режиму.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 21.01.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даже любопытно: махровые антисоветчики из Кремля будут потрясать пачками советских документов, аргументируя свою правоту. Вы уж или
трусы наденьте...



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 21.01.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вы бы батенька хотя б группу Дятлова расскретили бы........

про Норд Ост с Бесланом не смеем заикнуться



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 21.01.2020, 11:30 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13940 | Рейтинг: -2009,6
Она пришла на место Псаки.
"Они не тупые, они животные" М. Задорнов.

Госдеп назвал высадку в Нормандии примером «крепких связей» США с Германией

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт назвала высадку союзников в Нормандии в 1944 году примером крепких связей Соединенных Штатов и Германии.

Об этом она сказала, выступая с заявлением, приуроченным к 74-й годовщине начала операции союзных войск в Нормандии против нацистской Германии, передает Independent.

«Оглядываясь на историю, сегодня годовщина речи, которая провозгласила план Маршалла. Завтра годовщина высадки в Нормандию. У нас очень долгая история и крепкие отношения с правительством Германии», — сказала Науэрт.

В свою очередь пользователи социальной сети Twitter призвали Государственный департамент Соединенных Штатов Америки выучить историю. По их словам, если официальные представители Вашингтона не выучат историю, то уже очень скоро операцию в Перл-Харбор США будут называть примером крепких отношений США и Японии.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 21.01.2020, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 21.01.2020, 11:30 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 13938 | Рейтинг: -2009,3

....
В свою очередь пользователи социальной сети Twitter призвали Государственный департамент Соединенных Штатов Америки выучить историю. По их словам, если официальные представители Вашингтона не выучат историю, то уже очень скоро операцию в Перл-Харбор США будут называть примером крепких отношений США и Японии.
__________________________
обосцаться - ну тупыыые... савсем пиндосня историю не знает , как только миром управляют ? Вот мы другое дело ...
Мы старания утроим,
Построение устроим,
И пройдем железным строем
Накануне перед боем.
Пусть не кажется порою
Что сражаться будет просто.
Мы отважные герои
Очень маленького роста.
Мы отважные герои
Очень маленького роста.

А враги - гора-горою,
Мимо нас глядят устало,
Они вовсе не герои,
Но огромные, как скалы.
И холодные, как льдины,
Не воюют, а скучают,
Мы бы всех их победили,
Только нас не замечают,
Только нас не замечают,
Из-за разницы в размерах
И за это нас прощают
Очень маленьких, но смелых. (Макар)
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 21.01.2020, 15:53 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38756 | Рейтинг: +6479,2
«Мы обязательно создадим центр архивных документов, кино— и фотоматериалов, и мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю… Хочу еще раз подчеркнуть, мы этот поганый рот заткнем документами навсегда, чтобы неповадно было… , мы заткнем правдивой документальной информацией».
===
Газета "Коммерсантъ" №99 от 08.06.2018, стр. 1

Террор снимают с архивного учета

Музей истории ГУЛАГа узнал об уничтожении информации о репрессированных по секретному приказу

Господин Романов пояснил, что исследователи прошлого получили ответы из МВД, в которых говорилось об уничтожении архивных учетных карточек осужденных.

«В случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение,— пояснил “Ъ” господин Романов.— А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения».

https://www.kommersant.ru/doc/3652040



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 21.01.2020, 18:10 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13940 | Рейтинг: -2009,6
обосцаться - ну тупыыые... савсем пиндосня историю не знает , как только миром управляют ? Вот мы другое дело
________________________
После распада СССР они стали слишком самоуверенны.
Ведут себя, как слон в посудной лавке.
И подбор кадров очень слабый.
Надоели они многим.
Они уже умылись с Северной Кореей, умылись с Ираном и Сирией, с Россией, с Китаем.
Недолго им осталось быть единоличными хозяевами.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 21.01.2020, 20:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ведут себя, как слон в посудной лавке.
И подбор кадров очень слабый.
Надоели они многим.
Они уже умылись с Северной Кореей, умылись с Ираном и Сирией, с Россией, с Китаем.
Недолго им осталось быть единоличными хозяевами.
_____________________________
абсолютно с тобой прав !!! дать бы им дюлей да в стойло, что б не сцали у нас в подъездах...
но вот какое отношение имеет высказывания тупыыых пиндосов к мощИ государства? обратно пропорциональное? с каждым годом они тупеют на глазах , а мы умнеем более того , мы уже и крым и сирию и венесуэлу... а сцуко живём всё равно в шопе...
как так, у них тупые политики , поставленные управлять странной еврейскими банкирами - не воруют, на ПМЖ в РФ не едут ...а у нас умные правители , поставленные еврейскими банкирами управлять страной грабят свой народ и через одного бегут к тупым???
а ты в курсе , что пиндосы опять развернули нашу колонну в сирии и не пустили наших к нефтянке???? хотя вроде вова уже и с Турком договорился о совместном контроле нефти на границах курдистана и ирана
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 21.01.2020, 20:59 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13940 | Рейтинг: -2009,6
Турк, у тебя в подъезде постоянно нассано?
Сочувствую.
А в их подъездах ты был?
И говоришь у них не воруют?
Ну-ну.
Колонну развернули? И что? Чем бы дитя не тешилось.
Дальше что будет? Будут стоять насмерть?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 21.01.2020, 21:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 21.01.2020, 20:59 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 13940 | Рейтинг: -2009,4
_______________________
не доёпывайся - насцано в подъезде - образное выражение, означающее эффект разбитых окон или упадок в экономике.

даже если там воруют - мне абсолютно пох, а вот когда меня мои грабят - мне не пох.
смертность населения - статистика , почему не в нашу пользу? уровень жизни ???
главное - почему наши бегут туда , а их к нам не хотят?
всё это я тебе написал по одной простой причине - ты пытаешься заострить внимание на НИХ ... а они мне как бы пох. Но вот еще интересно - система выстроена так, что даже ТУПЫЫЫЫЕЕ не могут её развалить. Скока смеялись над Бушем и Псакой, над моникой и Билом, над псакой и кандолизой... а система выживает..
в отличие от нашей ментальности - тупой Хрущ - пистец стране, предатель Меченый - пистец стране...
надежа была на вову, но 20 лет псу под хвост и тока усугубил.
почему МЫ не можем построить СИСТЕМУ, что бы вне зависимости от царя на троне она могла бы существовать ?
вот без обид... я по чеснаку на вову возлагал надежды , лет 5 думал систему настраивает - )(ер там .. а когда мои надежды прокидывают - ловят себе непримиримого...
вот и яблоко щас всё ближе к краю
турк



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com