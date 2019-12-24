Евгения Куцуева: «Что произошло с соперниками Хабирова после выборов в Башкирии»

Евгения Куцуева — блогер. В сентябре 2019 на выборах главы региона с результатом 82,02 победил ВРИО главы Радий Хабиров. Что произошло с его «соперниками» и чем они занимаются теперь?Рафис Кадыров. Сразу после выборов, точнее, еще раньше, после дебатов на БСТ пропал из публичной плоскости. С сентября, не считая одного поста в январе, нет публикаций и в фейсбуке.Владимир Кобзев. Всю кампанию позиционировал себя как Блогер Кабзон. Пожалуй, блогерскую историю избирательная кампания только ослабила.Ранее нейтральная позиция, вне политики и «над схваткой» обеспечивала бОльший уровень доверия. Но, возможно, это компенсировалось заказами с более высоким ценником. Тут мы можем только предполагать. Что происходит с партией «Пенсионеры за социальную справедливость» мы не знаем и вряд ли когда-то узнаем.Владимир Барабаш. «Самый обеспеченный кандидат», получающий, согласно декларации, «500 000 в месяц». «Монетизировал» свое участие через повышение социального статуса в республике. Хабиров своим распоряжением назначил Владимира председателем Совета по правам человека при Главе РБ. Что было особенно важно после нескольких лет репутационных потерь из-за статуса советника бывшего вице-мэра Уфы Филиппова, фигуранта уголовного дела.*СПЧ РБ–консультативный орган, собирающиеся раз в полгода, который курируется Управлением общественно-политического развития Администрации Главы РБ. Безусловным его плюсом является вхождение многих активных и профессиональных людей, которые своим авторитетом и ежедневными действиями легитимизует орган без прав, дублирующий деятельность Уполномоченного по правам человека в РБ.Юрий Игнатьев — отстояв тихо избирательную вахту, так и продолжил тихо стоять, где именно доподлинно неизвестно. Вероятно, в Курултае через представление Справедливой России обеспечивает многопартийность.Юнир Кутлугужин – понаисключал из КПРФ в Башкирии наиболее активных членов, сам иногда вступает в «баталии несогласия». Но ненадолго. Что изменилось в его статусе после выборов как и в деятельности – неизвестно.Иван Сухарев – как был в Москве и не интересовался Башкирией, так и продолжает это делать. В публичном дискуссионном поле Башкирии не присутствует, ограничивается позитивными визитами, так нужными для каждого депутата, особенно в «региональную неделю».Зульфия Гайсина. По распоряжению Хабирова стала ответственным секретарем того же Совета по правам человека Республики Башкортостан. Проиграла в Верховном суде политтехнологу Андрею Потылицыну, который с полным правом субъективного оценочного суждения назвал данного кандидата спойлером, то есть техническим кандидатом, не имеющим шансов на победу. События подтвердили, что шансов действительно не было. Зато в процессе выяснилось, что дольщики не считают Гайсину своим представителем, что она в долгах на миллионы рублей, и теперь ей еще и грозит иск от Потылицына на возмещения судебных расходов на полмилллиона. Партия Яблоко в регионе с тех пор активности не проявляла.Три кандидата зарегистрированы не были, но баллотироваться хотели.Сания Тимасова. Нашла свою нишу в эпатаже. Наряду с организациями модных показов, Сания встает из гроба на фотосессии, рисует серию картин голой грудью, развивает свой инстаграм, размещая коммерческие сториз. Регулярно радует республиканских журналистов информационными поводами с кликабельными заголовками. Бывают среди них и совсем нерадостные, так незарегистрированного кандидата избил муж, правда, муж все отрицает. Кто прав знают только в их семье, а вот подключиться к обсуждению могли все, кто желал это сделать. Партия Зеленых тем временем тиха и молчалива.Рамиля Саитова развивает свой канал на YouTube, смело высказывается по самым острым поводам общественно-политической жизни республики. И похоже самые преданные подписчики канала сотрудники регионального ФСБ.Евгения Куцуева, я то есть, сразу же после выборов вышла из Партии Роста, в которой была 3 года. Партия, не принимающая участие в выборах, не партия. А что я ежедневно делаю вы видите.