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Евгения Куцуева: «Что произошло с соперниками Хабирова после выборов в Башкирии»

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Евгения Куцуева — блогер. В сентябре 2019 на выборах главы региона с результатом 82,02 победил ВРИО главы Радий Хабиров. Что произошло с его «соперниками» и чем они занимаются теперь?

Евгения Куцуева: «Что произошло с соперниками Хабирова после выборов в Башкирии»


Рафис Кадыров. Сразу после выборов, точнее, еще раньше, после дебатов на БСТ пропал из публичной плоскости. С сентября, не считая одного поста в январе, нет публикаций и в фейсбуке.

Владимир Кобзев. Всю кампанию позиционировал себя как Блогер Кабзон. Пожалуй, блогерскую историю избирательная кампания только ослабила.

Ранее нейтральная позиция, вне политики и «над схваткой» обеспечивала бОльший уровень доверия. Но, возможно, это компенсировалось заказами с более высоким ценником. Тут мы можем только предполагать. Что происходит с партией «Пенсионеры за социальную справедливость» мы не знаем и вряд ли когда-то узнаем.

Владимир Барабаш. «Самый обеспеченный кандидат», получающий, согласно декларации, «500 000 в месяц». «Монетизировал» свое участие через повышение социального статуса в республике. Хабиров своим распоряжением назначил Владимира председателем Совета по правам человека при Главе РБ. Что было особенно важно после нескольких лет репутационных потерь из-за статуса советника бывшего вице-мэра Уфы Филиппова, фигуранта уголовного дела.

*СПЧ РБ–консультативный орган, собирающиеся раз в полгода, который курируется Управлением общественно-политического развития Администрации Главы РБ. Безусловным его плюсом является вхождение многих активных и профессиональных людей, которые своим авторитетом и ежедневными действиями легитимизует орган без прав, дублирующий деятельность Уполномоченного по правам человека в РБ.

Юрий Игнатьев — отстояв тихо избирательную вахту, так и продолжил тихо стоять, где именно доподлинно неизвестно. Вероятно, в Курултае через представление Справедливой России обеспечивает многопартийность.

Юнир Кутлугужин – понаисключал из КПРФ в Башкирии наиболее активных членов, сам иногда вступает в «баталии несогласия». Но ненадолго. Что изменилось в его статусе после выборов как и в деятельности – неизвестно.

Иван Сухарев – как был в Москве и не интересовался Башкирией, так и продолжает это делать. В публичном дискуссионном поле Башкирии не присутствует, ограничивается позитивными визитами, так нужными для каждого депутата, особенно в «региональную неделю».

Зульфия Гайсина. По распоряжению Хабирова стала ответственным секретарем того же Совета по правам человека Республики Башкортостан. Проиграла в Верховном суде политтехнологу Андрею Потылицыну, который с полным правом субъективного оценочного суждения назвал данного кандидата спойлером, то есть техническим кандидатом, не имеющим шансов на победу. События подтвердили, что шансов действительно не было. Зато в процессе выяснилось, что дольщики не считают Гайсину своим представителем, что она в долгах на миллионы рублей, и теперь ей еще и грозит иск от Потылицына на возмещения судебных расходов на полмилллиона. Партия Яблоко в регионе с тех пор активности не проявляла.

Три кандидата зарегистрированы не были, но баллотироваться хотели.

Сания Тимасова. Нашла свою нишу в эпатаже. Наряду с организациями модных показов, Сания встает из гроба на фотосессии, рисует серию картин голой грудью, развивает свой инстаграм, размещая коммерческие сториз. Регулярно радует республиканских журналистов информационными поводами с кликабельными заголовками. Бывают среди них и совсем нерадостные, так незарегистрированного кандидата избил муж, правда, муж все отрицает. Кто прав знают только в их семье, а вот подключиться к обсуждению могли все, кто желал это сделать. Партия Зеленых тем временем тиха и молчалива.

Рамиля Саитова развивает свой канал на YouTube, смело высказывается по самым острым поводам общественно-политической жизни республики. И похоже самые преданные подписчики канала сотрудники регионального ФСБ.

Евгения Куцуева, я то есть, сразу же после выборов вышла из Партии Роста, в которой была 3 года. Партия, не принимающая участие в выборах, не партия. А что я ежедневно делаю вы видите.

Евгения Куцуева, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 22.01.2020, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что произошло с его «соперниками» и чем они занимаются теперь?

Мне лично хлубоко нарсать,чем они там сейчас занимаются, включая и тебя, дорогая.



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  • Гость
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  • 2 | 22.01.2020, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что я ежедневно делаю вы видите.
================================
Судя по фото, с миужиками чтоли тусуешься?



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  • Начинающий
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  • 3 | 22.01.2020, 12:11 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 330 | Рейтинг: +8,2
Кроме этого фото нигде не видел её "проявленности" за прошедшие 5 месяцев.



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  • Эксперт
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  • 4 | 22.01.2020, 12:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67052 | Рейтинг: +12070
Вам бы, Альберт, лучше промолчать. Окончательно обосрались с мошенницей Гайсиной. Понятно, что не за бесплатно.
Вы ничтожили Б-станское Яблоко - окончательно.



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4

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  • Гость
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  • 5 | 22.01.2020, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.01.2020, 12:36 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67048 | Рейтинг: +12071
Вам бы, Альберт, лучше промолчать. Окончательно обосрались с мошенницей Гайсиной. Понятно, что не за бесплатно.
Вы ничтожили Б-станское Яблоко - окончательно.
____________________________
я бы не зацикливался на только на Альберте...
все, кто принимал участие в шоу - легитимировали узурпацию в надежде выкроить себе кусочек, т.е. тупо обманули людей, взамен на место у кормушки
кроме того , я так думаю, половина кандидатов были проспонсированы из штаба Х-2, дабы создать видимость ...
а Хруль всё еще ходит на выборы???
турк



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  • 6 | 22.01.2020, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4й Кухарке.
Зачем так жестоко. Бабаю за 80, решил урвать напоследок..



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  • 7 | 22.01.2020, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарке.
Что вы хотите от человека, уровня Ельцина, развпдившего страну, ну куда же он из "колеи"?



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  • 8 | 22.01.2020, 13:51 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 330 | Рейтинг: +8,2
4-у. Не распространяйте ложь. Если что-то хотите узнать про Башкирское "ЯБЛОКО" спросите тех, кто там работает или позвоните мне, могу встретиться с Вами растолковать. Приходите на наши пикеты. Предлагаю поделиться предложениями по НАШИМ изменениям в Конституцию РФ. Выслушаю Ваши, если по-делу.



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  • 9 | 22.01.2020, 13:52 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 330 | Рейтинг: +8,2
7-му. Спасибо за сравнение.



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  • 10 | 23.01.2020, 00:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рафис Кадыров скрывается от долгов и судебных приставов.



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