Кремлевский мусор ...

Поправки в Конституцию спущены из Кремля во всеядный зев думского мусоропровода. Он проглотит все, что в него бросят сверху, любой пакет с помоями, и крикнет наверх по трубе: «Вкусно»!Между тем, у скинутых поправок есть одна бесспорная черта – они не нужны гражданам. Это нетрудно показать. Никакие народные массы не просили Путина выдумывать Госсовет, получить право изгонять судей, придумать для себя еще два срока правления. Не было пикетов, митингов, петиций.Не было в стране не то что массовых, а хоть каких акций граждан, ответом на которые послужили бы придуманные путинцами поправки.Были другие акции – за свободные выборы, сменяемость власти, против роста пенсионного возраста, увеличения тарифов ЖКХ. Но на эти инициативы коррумпированные снизу доверху власти отвечают не поправками в законы, а репрессиями. Мнение людей их интересует только в том смысле, чтобы «заткнули поганые рты».Все путинские поправки в Конституцию придуманы им только для себя и своей группы без какой-либо реальной потребности российского общества в подобных переменах.Народу вся эта суета сверху побоку. Неудивительно поэтому массовое равнодушие к предложениям. Это тоже, своего рода, протест – омертвение страны к инициативам просроченного лидера. «Вам надо? Принимайте. Все равно мы ничего сделать с этим не можем. Лучше от того не станет».Потом будут писать о государственной катастрофе. Как чудаки пишут про СССР. Дескать, стоял-стоял такой крепкий, а потом вдруг в момент развалился!Без всяких причин! Да он весь гнилой был, внутри одна ложь, как в нынешней России. Когда случится, никто не вспомнит о каком-то там пакете мусорных поправок, скинутых в Конституцию, давно ставшую фикцией.