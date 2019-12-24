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Кремлевский мусор

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Поправки в Конституцию спущены из Кремля во всеядный зев думского мусоропровода. Он проглотит все, что в него бросят сверху, любой пакет с помоями, и крикнет наверх по трубе: «Вкусно»!

Кремлевский мусор


Между тем, у скинутых поправок есть одна бесспорная черта – они не нужны гражданам. Это нетрудно показать. Никакие народные массы не просили Путина выдумывать Госсовет, получить право изгонять судей, придумать для себя еще два срока правления. Не было пикетов, митингов, петиций.

Не было в стране не то что массовых, а хоть каких акций граждан, ответом на которые послужили бы придуманные путинцами поправки.

Были другие акции – за свободные выборы, сменяемость власти, против роста пенсионного возраста, увеличения тарифов ЖКХ. Но на эти инициативы коррумпированные снизу доверху власти отвечают не поправками в законы, а репрессиями. Мнение людей их интересует только в том смысле, чтобы «заткнули поганые рты».

Все путинские поправки в Конституцию придуманы им только для себя и своей группы без какой-либо реальной потребности российского общества в подобных переменах.

Народу вся эта суета сверху побоку. Неудивительно поэтому массовое равнодушие к предложениям. Это тоже, своего рода, протест – омертвение страны к инициативам просроченного лидера. «Вам надо? Принимайте. Все равно мы ничего сделать с этим не можем. Лучше от того не станет».

Потом будут писать о государственной катастрофе. Как чудаки пишут про СССР. Дескать, стоял-стоял такой крепкий, а потом вдруг в момент развалился!

Без всяких причин! Да он весь гнилой был, внутри одна ложь, как в нынешней России. Когда случится, никто не вспомнит о каком-то там пакете мусорных поправок, скинутых в Конституцию, давно ставшую фикцией.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 22.01.2020, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно подмечено , что с принятием поправок презинет может остаться на 2 следующих срока . Второй вариант - ханская республика наподобии казахстанской..Вроде не президент Нур- СУЛТАН, но остается на правах Хана.
Может и Путину принять сан Хана или Султана



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  • 2 | 22.01.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все путинские поправки в Конституцию придуманы им только для себя и своей группы
============================
Эти поправки наглядно показывают какой животный страх охватил путина, когда к нему просочилась информация о реальном отношении к нему народа России. Он начал крутится как уж на сковородке, срочно готовя себе "запосной аэродром" в виде "Совета по путинской безопасности".



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3

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  • 3 | 22.01.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти поправки наглядно показывают какой животный страх охватил путина, когда к нему просочилась информация о реальном отношении к нему народа России. Он начал крутится как уж на сковородке, срочно готовя себе "запосной аэродром" в виде "Совета по путинской безопасности".

Ещё больше он испугался когда к нему в Германии началось паломничество лидеров западных стран. От испуга он даже фотографироваться не хотел. Но Мкркель быстро призвала его к порядку и всё-таки заставила сфотографироваться.



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  • 4 | 22.01.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кремлевский мусор
=============================
Примечательный факт: в книжных магазинах продают уцененную Конституцию РФ. А ведь по факту она такой и является....



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  • 5 | 22.01.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Как чудаки пишут про СССР. Дескать, стоял-стоял такой крепкий, а потом вдруг в момент развалился!

Без всяких причин! Да он весь гнилой был, внутри одна ложь, как в нынешней России."

-----------------

Но-но, бл.дь! Не замай, сволочь. Не СССР был гнилой, а партноменклатура.
Товарищ Мао видел далеко, на много лет вперёд: “К власти в СССР после 1953–го пришли еврейские националисты и карьеристы–взяточники. Покрываемые из Кремля, когда придёт время, - они сбросят маски, выбросят партбилеты и будут в открытую править своими уездами, как феодалы и крепостники…” Мао Цзэдун, “Новый Китай”, Пекин, 1964, N 12.



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  • 6 | 22.01.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Мао предвидел , это удивительно . То что на самом деле и произошло



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  • 7 | 22.01.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Мразь. Помним. Ненавидим. Не простим.



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  • 8 | 22.01.2020, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Назначенный накануне министром спорта РФ Олег Матыцин восемь лет назад был осужден за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.

О приговоре Матыцину, в частности, писало РАПСИ. С 2001 по 2006 годы Матыцин был ректором университета физкультуры. По данным следствия, он превысил свои должностные полномочия и передал в аренду коммерческим структурам участок земли, находящийся в федеральной собственности. На территории участка функционировал Черкизовский рынок. Следствие посчитало, что в результате действий Матыцина бюджету РФ был причинен ущерб в размере 120 млн рублей.

В 2009 году Матыцин по решению Басманного суда был отстранен от должности ректора. В этом же гожу Черкизовский рынок был закрыт в связи с нарушениями санитарных и пожарных норм. Впоследствии его снесли.
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__ Видимо скоро и настоящие "воры в законе" в правительство придут! Очень Опытный



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  • 9 | 22.01.2020, 15:17 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 22.01.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ещё больше он испугался когда к нему в Германии началось паломничество лидеров западных стран. От испуга он даже фотографироваться не хотел. Но Мкркель быстро призвала его к порядку и всё-таки заставила сфотографироваться.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Пугаются только либерасты от любого чиха Путина! А Путина, который якобы изгой по версии либерастов, задержали многочисленными вопросами журналисты, а Меркель и Макрон посчитали, что если на фото не будет Путина, то такое фото будет мало кому интересно и лично стали его звать! Так что хватит врать! Как же Вы, либерасты, его боитесь, что каждый шаг и движение глаз отслеживаете! Очень Опытный



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  • 10 | 22.01.2020, 20:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Бывший министр Абызов заболел и потерял память
22 января 2020, 18:03
В суде обвиняемый в мошенничестве бывший чиновник не смог назвать домашний адрес - МК.

Экс-министр Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве и организации преступного сообщества, забыл свой домашний адрес из-за неврологического заболевания, которое появилось у него за время нахождения под арестом. Обвиняемый в особо крупном мошенничестве чиновник в Басманном суде 22 января объяснил внезапный приступ амнезии плохим самочувствием.

- Я не знаю как характеризовать те заболевания, которые у меня сейчас проявились. За время пребывания в СИЗО у меня диагностировали острое неврологическое расстройство. Сказать что я здоров, я не могу, потому что сейчас я нахожусь в стадии острого неврологического заболевания, - заявил Абызов на вопрос судьи Артура Карпова о состоянии здоровья обвиняемого.
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__ Почему когда воруют, то все здоровые, а как поймают на этом, то все сильно больны? Очень Опытный



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  • 11 | 22.01.2020, 20:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Губернатор Пермского края Максим Решетников вошел в состав нового кабинета министров правительства РФ.
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________ У него в крае ещё даже не успели похоронить обварившихся постояльцев гостиницы, а его на повышение! Очень Опытный



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  • 12 | 22.01.2020, 20:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Что-то Хабиров затух. Пфф, а мы ему поверили. Иди нафиг!



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  • 13 | 22.01.2020, 22:01 | Автор: Не зарегистрирован
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С удивлением узнал ,что Хабиров и Диль однокашники.Что ж он не хочет помогать товарищу?
Нехорошо это бросать однокашника . Да и до сих пор Дилю не могут подобрать статью,,хотя бьются над этим лучшие юристы РБ



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