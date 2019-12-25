Реестр отказов и злоупотреблений

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии
75. Это не ваша победа!

усатый таракан умышленно сунул в ржевскую мясорубку несколько миллион ...
  Рейтинг: +5  Иннокентий Иванов

А на самом деле, проголос ...

это близко в паранойи Путина. 0н деньги из РФ сплавляет за границу и я ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Когда следующий Благовеще ...

13 | 26.12.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

Обсуждаемое за месяц
Ильдар Габдрафиков: ...

Кандидат исторических наук, этнополитолог Ильдар Габдрафиков комментируя в ...
  23.01.2020   20933    63

Посмел бороться за свои ...

Анонимный собеседник сообщил Наталье Зыряновой, что её семьей снова ...
  23.01.2020   36922    10

Реестр отказов и ...

Отказы в проведении митингов даются по закону, но в нынешнем законе есть ...
  23.01.2020   13204    4

Новый министр культуры ...

Увидев это фото и почитав ЖЖ нового министра культуры, многие вспомнили анекдот ...
  23.01.2020   31767    40

Шендерович: Про нового ...

Про нового министра культуры. Боюсь задеть чувства моих многочисленных ...
  23.01.2020   35116    15

Последние публикации
Ильдар Габдрафиков: ...

Кандидат исторических наук, этнополитолог Ильдар Габдрафиков комментируя в ...
  23.01.2020   31978    63

Посмел бороться за свои ...

Анонимный собеседник сообщил Наталье Зыряновой, что её семьей снова ...
  23.01.2020   18968    10

Реестр отказов и ...

Отказы в проведении митингов даются по закону, но в нынешнем законе есть ...
  23.01.2020   15519    4

Новый министр культуры ...

Увидев это фото и почитав ЖЖ нового министра культуры, многие вспомнили анекдот ...
  23.01.2020   34751    40

Шендерович: Про нового ...

Про нового министра культуры. Боюсь задеть чувства моих многочисленных ...
  23.01.2020   23163    15

Крепыш на большой ...

Очередной вялый сеанс внушения. Путин объявил, что России нужна крепкая ...
  23.01.2020   30326    9

Еще платите налоги? ...

За эту сумму Госкомтранс республики намерен зафрахтовать самолет на 23 летных ...
  22.01.2020   24395    11

Татарский общественный ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин вспоминает историю создания ТОЦ ...
  22.01.2020   26750    106

Благородные люди тут ...

В Уфе ветеринара клиники при Аграрном университете уволили из-за лечения ...
  22.01.2020   33734    37

Евгения Куцуева: «Что ...

Евгения Куцуева — блогер. В сентябре 2019 на выборах главы региона с ...
  22.01.2020   38760    13

Читаемое за месяц
Государство съела моль ...

Есть четкий критерий, когда можно сказать, что общество загнило и страна на ...
  25.12.2019   38160    58

Борьба нанайских ...

Прокуратура Башкирии направила в Верховный суд республики апелляционное ...
  25.12.2019   32649    5

«Варяг будет ...

Экономист Дмитрий Котов в эфире «Эха» заметил, что по итогам 2019 года не стоит ...
  25.12.2019   39429    27

Ильнар Гарифуллин: «Все ...

Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. Из ...
  25.12.2019   15416    49

А на самом деле, ...

Сенатор Ирек Ялалов в эфире «Эха» пояснил, что проголосовал за закон о ...
  26.12.2019   30544    40

Архив публикаций
Январь 2020 (68)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)


Реестр отказов и злоупотреблений

Оценили
0


Отказы в проведении митингов даются по закону, но в нынешнем законе есть лазейки, позволяющие не давать гражданам легально проводить публичные акции, и муниципальные власти этим всячески злоупотребляют.

Реестр отказов и злоупотреблений


Об этом в среду на встрече рабочей группы по вопросам законодательства о публичных мероприятиях заявил член БашСПЧ Руслан Валиев. Отсутствует реестр уведомлений, и есть путаница в подаче уведомлений и в администрацию города, и правительство Башкирии. Несуществующий реестр уведомлений Валиев назвал самым слабым местом.

Члены СПЧ предложили в статье 4 закона РБ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия» прописать порядок ведения органом власти реестра уведомлений и законодательно закрепить за уведомителем право на собственноручное вписывание времени подачи уведомления, получение информации о порядковом номере заявки, а также дать возможность расписаться ему в реестре.

Привели в пример 40 отказов активистам движения «Стоп, Камбарка!», которые не могут провести свои акции из-за того, что их постоянно опережает бизнесмен, зависимый от администрации, а чуть позже он отзывает свои заявки и еще не провел ни одного мероприятия.

Также общественники предложили привести публичные площадки в соответствие с решением Конституционного суда, отменить ограничения на места, находящиеся ближе пятидесяти метров к административным зданиям, и определить в каждом населенном пункте «гайд-парк», где граждане до ста человек могут собираться без подачи уведомлений.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 23.01.2020, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Члены СПЧ предложили в статье 4 закона РБ «О порядке подачи....
=========================
Какая нахрен ст.4?!!!!
Есть Конституция в которой пропмсаны Права Человека а ЧЛЕНЫ должны в первую очередь защищать Конституционные права!!!
А то получается как в анекдоте: Адвокат не смог добится отмены смертной казни на эллектрическом стуле для своего подзащитного, зато ему удолось значительно понизить мощьность тока....



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 23.01.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Организм больной сифилисом беспутства нужно лечить от бледной трепонелы, а предлагается лечить язвочки!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 23.01.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ в России ничего не решает, решают за него "слуги народа" - как жить, что есть и как подохнуть (пенсионная реформа). Загоняют в стоило как скот, скоту нравится.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 23.01.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3-ему
Хуже.
Скоту кров и корм обеспечивают, а гражданам рф Путин даже в этих гантиях права на жизнь отказывает.
А народ, он всегда и во все эпохи жил как скот или как раб, что, в принципе, равнозначно,, но это уже пережитки крепостного рабства частично продолжающегося и по сей день, это и бесплатная воинская обязаловка, МР0Т ниже концлагерного пайка и даже отказ его обеспечивать.
"Было так всегда, будет так всегда,.."



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com