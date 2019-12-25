Реестр отказов и злоупотреблений

Отказы в проведении митингов даются по закону, но в нынешнем законе есть лазейки, позволяющие не давать гражданам легально проводить публичные акции, и муниципальные власти этим всячески злоупотребляют.Об этом в среду на встрече рабочей группы по вопросам законодательства о публичных мероприятиях заявил член БашСПЧ Руслан Валиев. Отсутствует реестр уведомлений, и есть путаница в подаче уведомлений и в администрацию города, и правительство Башкирии. Несуществующий реестр уведомлений Валиев назвал самым слабым местом.Члены СПЧ предложили в статье 4 закона РБ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия» прописать порядок ведения органом власти реестра уведомлений и законодательно закрепить за уведомителем право на собственноручное вписывание времени подачи уведомления, получение информации о порядковом номере заявки, а также дать возможность расписаться ему в реестре.Привели в пример 40 отказов активистам движения «Стоп, Камбарка!», которые не могут провести свои акции из-за того, что их постоянно опережает бизнесмен, зависимый от администрации, а чуть позже он отзывает свои заявки и еще не провел ни одного мероприятия.Также общественники предложили привести публичные площадки в соответствие с решением Конституционного суда, отменить ограничения на места, находящиеся ближе пятидесяти метров к административным зданиям, и определить в каждом населенном пункте «гайд-парк», где граждане до ста человек могут собираться без подачи уведомлений.