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Убойная медицина Башкирии продолжает свое дело

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В Башкирии за год на 18% выросла младенческая смертность. В Башкирии по итогам 11 месяцев 2019 года на 18% вырос показатель младенческой смертности, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на данные главы минздрава Максима Забелина.

Убойная медицина Башкирии продолжает свое дело


На динамику повлияло в том числе увеличение на 34% случаев придавливания детей во время кормления или сна. В структуре младенческой смертности на такие случаи приходится 20%.

Только в шести муниципалитетах не зарегистрировано ни одного случая смерти младенца: Бакалинском, Белокатайском, Караидельском, Куюргазинском, Чекмагушевском районах и Агидели.

Улучшить статистику власти рассчитывают с помощью ежедневного мониторинга беременных и детей до года, организации кризисных центров для беременных женщин и трансфера до больниц.

В январе 2020 года показатель младенческой смертности снизился. В начале года минздрав вернул должность заместителя министра по вопросам детства и родовспоможения. Ее занял в прошлом волгоградский бизнесмен, главврач Волгоградского клинического перинатального центра Игорь Засядкин.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 24.01.2020, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Результат оптимизации. Позакрывали ФАПы , уч . больницы. Посокращали фельдшеров в селах - результат налицо !
Кстати , не указано сколько же это в численном выражении!И вообще младенческая смерть до года в %.
А вообще смертность - естественный процесс. Выживают сильнейшие или обычные младенцы . А вот с дефектами вытягивают и в результате появляются явно нежизнеспособные дети, инвалиды, явно нетрудоспособные , умственно отсталые.



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  • 2 | 24.01.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
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В Башкирии за год на 18% выросла младенческая смертность.
=========================
Это результат жизнедеятельности радия.
Радий как тебе спится? Кошмары не снятся?



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  • 3 | 24.01.2020, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Причем тут Радий . Он и за онкологию отвечает , за рождение детей , за смертность , вообще за все . Есть министр здравоохр , который компетентен .



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  • 4 | 24.01.2020, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Не надо обращать внимание на высокую смертность среди младенцев. Это естественный процесс с учетом экологии, среды обитания и т.д. родителей. Идет постепенное вырождение человечества. В древние времена несмотря на эпидемии и т.п. население земли росло. А сейчас процесс наоборот пошел.



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  • 5 | 24.01.2020, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.01.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии за год на 18% выросла младенческая смертность.
=========================
Это результат жизнедеятельности радия.
Радий как тебе спится? Кошмары не снятся
------------------------------------------------------------
----------------------
Причем тут Радий то? Это результат логической цепочки, развивающейся уже лет 20-30, которая к этому и привела...



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  • 6 | 24.01.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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4.Если у суки рождаются 8 щенят , то хозяин топит последних 2 щенят. Они нежизнеспособные .Так и тут - родится маложизнеспособный, помещают в кювезы , в результате рождается инвалид с детства, с пожизненным содержанием за счет общества.
Так нужно ли добиваться снижения ранней младенческой смерти среди явно нежизнеспособных , с врожденными уродствами или генетическими заболеваниями?
Если умер совершенно жизнеспособный, то другое дело!



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  • 7 | 24.01.2020, 12:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67092 | Рейтинг: +12065,9
Не это главное, хотя детская смертность дествительно - зашкаливает. Важней то, что теперь врачи и психологи будут отговаривать женщин от аборта за вознаграждение в 5(ПЯТЬ!!!) тысяч рублей!
В связи с этим я вчера задалась такими вопросами:

Когда будут оценивать результат? После рождения ребенка? Или после 3-х летнего возраста? Ведь кто-то оставляет в роддоме, кто-то подбрасывает - и это тоже может быть результат отговора от аборта... а есть еще и разновидность социального сиротства, когда дети в семье ведущим асоциальный образ жизни родителям, не нужны.
Отговорить от аборта женщину - я считаю - это взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу этой семьи и отслеживать ее благополучие, помогать в трудные моменты. И разделить эту ответственность в случае, если родившийся ребенок будет иметь диагноз ФАС(фетальный алкогольный синдром) и за его дальнейшее поведение и возможные преступления. Ну и , если, ребенок родится не здоровым(аутизм, ДЦП, даун и другие не менее инвалидизорованне диагнозы).

Вот когда матери таких детей придут к тем, кто их настойчиво отговаривал и отговорил от аборта, получив за это премию - как они будут смотреть в глаза этим матерям?!

Готовы ли врачи и психологи к такому обороту событий?! Или сиюминутная материальная выгода заманчивей и юридическое отсутствие последствий, ответственности - сильней мук совести?!
***
Повышение рождаемости - любым путем?! Для чего это нужно? Кто знает ответ?



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  • 8 | 24.01.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
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так можно же бизнес открыть прямо в женских консультациях. В одном кабинете устанавливают беременность, а в другом "уговаривают" сохранить ее, даже когда ты и не планируешь делать аборт. Только с врачами сразу договаривайтесь о сумме 50/50 или как там еще.



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  • 9 | 24.01.2020, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 24.01.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
так можно же бизнес открыть прямо в женских консультациях. В одном кабинете устанавливают беременность, а в другом "уговаривают" сохранить ее, даже когда ты и не планируешь делать аборт. Только с врачами сразу договаривайтесь о сумме 50/50 или как там еще.
_____________________________
мой извращенный моск просчитал эту схему еще как тока заговорили...
не понимаю как вести этот подсчет и что бы не париться - записываешь всех беременных в отказники потом типо проводишь беседу и алга... главное всё по закону
турк



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  • 10 | 24.01.2020, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Идея , и очень хорошая !



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