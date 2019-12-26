На динамику повлияло в том числе увеличение на 34% случаев придавливания детей во время кормления или сна. В структуре младенческой смертности на такие случаи приходится 20%.
Только в шести муниципалитетах не зарегистрировано ни одного случая смерти младенца: Бакалинском, Белокатайском, Караидельском, Куюргазинском, Чекмагушевском районах и Агидели.
Улучшить статистику власти рассчитывают с помощью ежедневного мониторинга беременных и детей до года, организации кризисных центров для беременных женщин и трансфера до больниц.
В январе 2020 года показатель младенческой смертности снизился. В начале года минздрав вернул должность заместителя министра по вопросам детства и родовспоможения. Ее занял в прошлом волгоградский бизнесмен, главврач Волгоградского клинического перинатального центра Игорь Засядкин.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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Убойная медицина Башкирии продолжает свое дело
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