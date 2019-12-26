Убойная медицина Башкирии продолжает свое дело

В Башкирии за год на 18% выросла младенческая смертность. В Башкирии по итогам 11 месяцев 2019 года на 18% вырос показатель младенческой смертности, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на данные главы минздрава Максима Забелина.На динамику повлияло в том числе увеличение на 34% случаев придавливания детей во время кормления или сна. В структуре младенческой смертности на такие случаи приходится 20%.Только в шести муниципалитетах не зарегистрировано ни одного случая смерти младенца: Бакалинском, Белокатайском, Караидельском, Куюргазинском, Чекмагушевском районах и Агидели.Улучшить статистику власти рассчитывают с помощью ежедневного мониторинга беременных и детей до года, организации кризисных центров для беременных женщин и трансфера до больниц.В январе 2020 года показатель младенческой смертности снизился. В начале года минздрав вернул должность заместителя министра по вопросам детства и родовспоможения. Ее занял в прошлом волгоградский бизнесмен, главврач Волгоградского клинического перинатального центра Игорь Засядкин.