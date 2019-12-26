Разовая акция от шулеров ...

Глава ЦИК предложила ввести специальный термин для предстоящего общероссийского голосования по поправкам к основному закону страны.Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила ввести специальный термин для общероссийского голосования по поправкам к Конституции России, которые ранее предложил Владимир Путин.Памфилова заявила, что такое голосование нельзя объявить "референдумом", поскольку для референдума нет оснований. В связи с этим глава ЦИК предложила назвать голосование "эксклюзивным", "разовым" или "уникальным", чтобы избежать ссылок на действующее законодательство. По мнению Памфиловой, в общероссийском голосовании "будет многое от выборов президента".Кроме того, председатель Центральной избирательной комиссии поддержала идею депутата Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова провести общероссийское голосование по правкам к Конституции не в выходной день, а в будни. Памфилова назвала идею "в принципе неплохой".О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. В соответствующем законопроекте предлагается внести изменения в 22 статьи основного закона страны. В частности, президент предложил установить приоритет Конституции России над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрождённого им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечёт срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и таким образом остаться у власти.В четверг законопроект о поправках к Конституции приняла в первом чтении Государственная дума России. Документ был принят единогласно. Второе чтение назначено на 11 февраля.Всенародное голосование по поправкам планируется провести в апреле. При этом о формате голосования в законопроекте ничего не говорится. Предполагается, что его выработает специально созданная рабочая группа и Центризбирком.Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на вопрос корреспондентов Би-би-си о том, зачем нужно проводить не предусмотренное законом голосование помимо одобрения поправок в парламенте, назвал форму принятия поправок "сложной, но демократичной" и призвал представителей других стран "брать и реализовывать" её. "Идите по пути России, всё иное – это вмешательство в наши дела", – сказал Володин. "Мы задаём стандарты принятия решений, а если вы по ним в будущем не пойдёте в плане принятия решений, мы считаем, что это недемократично", – заявил глава Думы.Правозащитное движение "Голос" потребовало, чтобы поправки к Конституции были вынесены на голосование не единым пакетом, а чтобы можно было голосовать за каждую из них в отдельности.