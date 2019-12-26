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Разовая акция от шулеров

  • Опубликовано: natall | 24.01.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 39878 | Комментарии: 9
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Глава ЦИК предложила ввести специальный термин для предстоящего общероссийского голосования по поправкам к основному закону страны.

Разовая акция от шулеров


Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила ввести специальный термин для общероссийского голосования по поправкам к Конституции России, которые ранее предложил Владимир Путин.

Памфилова заявила, что такое голосование нельзя объявить "референдумом", поскольку для референдума нет оснований. В связи с этим глава ЦИК предложила назвать голосование "эксклюзивным", "разовым" или "уникальным", чтобы избежать ссылок на действующее законодательство. По мнению Памфиловой, в общероссийском голосовании "будет многое от выборов президента".

Кроме того, председатель Центральной избирательной комиссии поддержала идею депутата Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова провести общероссийское голосование по правкам к Конституции не в выходной день, а в будни. Памфилова назвала идею "в принципе неплохой".

О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. В соответствующем законопроекте предлагается внести изменения в 22 статьи основного закона страны. В частности, президент предложил установить приоритет Конституции России над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрождённого им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечёт срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и таким образом остаться у власти.

В четверг законопроект о поправках к Конституции приняла в первом чтении Государственная дума России. Документ был принят единогласно. Второе чтение назначено на 11 февраля.

Всенародное голосование по поправкам планируется провести в апреле. При этом о формате голосования в законопроекте ничего не говорится. Предполагается, что его выработает специально созданная рабочая группа и Центризбирком.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на вопрос корреспондентов Би-би-си о том, зачем нужно проводить не предусмотренное законом голосование помимо одобрения поправок в парламенте, назвал форму принятия поправок "сложной, но демократичной" и призвал представителей других стран "брать и реализовывать" её. "Идите по пути России, всё иное – это вмешательство в наши дела", – сказал Володин. "Мы задаём стандарты принятия решений, а если вы по ним в будущем не пойдёте в плане принятия решений, мы считаем, что это недемократично", – заявил глава Думы.

Правозащитное движение "Голос" потребовало, чтобы поправки к Конституции были вынесены на голосование не единым пакетом, а чтобы можно было голосовать за каждую из них в отдельности.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 24.01.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наши бараны проголосуют скопом , даже не задумываясь. Проголосуют скопом даже на приглашение в крематорий .
С такими баранами жить легко



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2

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  • Гость
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  • 2 | 24.01.2020, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Значит за конституцию можно было голосовать чохом даже не предлагая альтернативный вариант, а здесь за каждую статью в отдельности? Где были эти голосистые ребята в 93-ем?



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1

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  • Гость
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  • 3 | 24.01.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Памфилова заявила, что такое голосование нельзя объявить "референдумом", поскольку для референдума нет оснований.
====================================
Баба в конец скурвилась!!!!



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  • Гость
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  • 4 | 24.01.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Она и курва настоящая . Чтоб удержаться во власти пойдет на ложь ради власть держащих.



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1

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  • Гость
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  • 5 | 24.01.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
памфилова конечно с низкой социальной ответственностью - это без базара.
теперь ставим себя на её место и ....
опять народ БЫДЛОООО
турк



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1

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  • Эксперт
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  • 6 | 24.01.2020, 11:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67092 | Рейтинг: +12065,9
Ну то есть САМИ признают, что всё это действо лежит вне правового поля - то есть - незаконно!

Разумеется - это конституционный переворот и всем это должно быть понятно, как два пальца об асфальт.



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3

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  • Начинающий
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  • 7 | 24.01.2020, 12:05 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 337 | Рейтинг: +7,9
"Голосование" - голосов сование.



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0

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  • Гость
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  • 8 | 24.01.2020, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да пусть делают что хотят. А для меня в деревне день голосования это лишний повод пинжак своей одеть побитый молью и потусоватся в сельсовете.. Так и живем от Ильича до Ильича.



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  • Гость
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  • 9 | 24.01.2020, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот такие бараны и помогают политикам , Б...ляд..и!



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