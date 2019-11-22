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Мафиозный круговорот

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Они слишком много знают. О пенсионной реформе, оптимизации медицины, бюджетных тратах, войнах, решениях руководства. Чтобы просто так выкинуть их из правительства в суровую повседневную российскую жизнь. Чтобы они ездили в метро, писали разоблачительные мемуары, общались с журналистами, бежали на Запад.

Мафиозный круговорот


Поэтому последние отставки и назначения в российской власти напоминают атмосферное явление испарения воды с последующим выпадением осадков.

Например, бывший минтруд Топилин испарился из правительства Медведева и выпал с неба главой Пенсионного фонда. А оттуда испарился бывший председатель Дроздов и был обнаружен замом министра финансов. То же и с прочими – Скворцовой, Чайкой, Матовниковым, Белоусовым. Пока официально не трудоустроен Мединский. Но Путин вчера успокоил встревоженную общественность: «Бывший министр тоже без работы не останется, ему будет чем заниматься, он будет в этой сфере трудиться».

Если спросить Путина или какое другое российское начальство, то они объяснят происходящее ценностью управленческих кадров. Но гораздо более правильно иное объяснение – закрытость власти, опора на доверенных, проверенных лиц скорее напоминает мафию. Где все говорят на одном языке, не болтают лишнего. Где достаточно намека главного, чтобы броситься исполнять незаконные приказы.

И будь уверен – играешь по правилам, тебя не забудут, с тобой расплатятся. Поместив в синекуру – как Шувалова в ВЭБ или Грефа в Сбербанк. Будешь и там выполнять ценные поручения руководства.

При таком мафиозном устройстве власти не слишком важно, кто формально дает согласие на назначение членов правительства – Госдума или кто-то еще.

Потому что дающие согласие – сами участвуют в круговороте назначений, играют по тем же правилам.

В сторону от этой мафии не уйдешь. До конца. И будешь молчать. Потому что сам повязан решениями. Сам с определенного момента стал звеном мафиозного механизма. И есть на тебя компромат, веревка за которую можно дернуть. Она в руках у твоего доброго, заботливого руководства.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 24.01.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похоже , что своих не бросают , даже если и проштрафился.
Слышали сообщение , что пенсионеров стало меньше на 800 тыс . Пенсионер пенсионеру рознь . Один настолько изработанный к 50 годам , другой всю жизнь проработал в конторе и продолжает работать - так зачем ему пенсия ? Он так и так получает хорошо и обеспечен.



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  • 2 | 24.01.2020, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Если проворовались, то непременно сбегут. Дорожку туда протоптали Гусинский, Кох и Касьянов.



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  • 3 | 24.01.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странная у нас политика.
Мафией называет правительство страны и как с гуся вода.
Значит члены мафии, извините - правительства не возражают?



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  • 4 | 24.01.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В сторону от этой мафии не уйдешь.
===============================
Да уж действительно система "нипель", туда дуй а от туда х...
Многие, кто сейчас в обойме путина, наворовали столько что хватит на десяток поколений, они спят и видят что их уволят, отстранят,отлучат от власти, и они наконец смогут тратить наворованное на себя любимых. Ан нет, путин всех повязал коррупционными схемами, и у них выбор небольшой: или продолжать быть в мафии, или тюррьма, или вперед ногами...



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  • 5 | 24.01.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Уфе засняли на видео пенсионерок, достающих просрочку из мусорных баков
Инцидент произошел в центре города
ВЛАДИСЛАВ КАЗАНЦЕВ газета КП
............." По словам автора видео, пожилые женщины достают из контейнеров просроченную продукцию, которую выбрасывает местный супермаркет. Он, кстати, находится едва ли не в центре города – на проспекте Октября...."



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  • 6 | 24.01.2020, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Честно говоря, поначалу было ожидание, что Путин сменил Правительство
для того, чтобы явить народу некий грандиозный План развития экономики,
обозначить великие цели и задачи будущего рывка в будущее... Тьфу, какой
облом. Всё те же таинственные "нацпроекты", всё те же "майские указы" и
всё те же денежные подачки гражданам с барского стола. (Было пособие на
ребёнка 50 рублей - стало аж 600! Раз сходить в магазин. А с какой помпой
подаётся!)

Ничтожность возни наверху просто удручает. Разве этого ждёт народ?!

Страшно не то, что о чём нам говорили про КОММУНИЗМ-80, оказалось неправдой.

Страшно то, что о чём нам говорили про КАПИТАЛИЗМ - оказалось правдой.



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  • 7 | 24.01.2020, 11:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67092 | Рейтинг: +12065,9
Страшно то, что о чём нам говорили про КАПИТАЛИЗМ - оказалось правдой.
_______________________________________________
А ты КЛЕПТОКРАТИЗМ с капитализмом не путай, как старики оргазм с астмой путают....

Например в капиталистической Финляндии детей младших классов бесплатно кормят горячими обедами с 1943 года(спустя 3 года после попытки захватнической войны Сралина, а старших - с 1970-х...


1
Правотворец
347 подписчиков
«Ты то, что ты ешь».
22 ноября 2019
Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.


Ко второму чтению готовится законопроект об организации горячего питания в российских школах.


Изменения направлены на актуализацию нормативной базы в сфере обеспечения качества и безопасности пищи вообще, а также затрагивают систему питания школьников. Инициатива новая, ведь до этого момента в современной России законодательно на федеральном уровне не был закреплен регулирующий механизм, обязывающий школы обеспечивать учеников 1-4 классов одноразовым горячим питанием.


Как отстроить и наладить систему обеспечения школьников обязательным горячим питанием? Это будет обед или всё-таки скорее завтрак? Обязательное горячее питание только для «началки» или есть планы кормить средние и старшие классы тоже? Питание за счёт государства, родителей или можно к обеспечению горячим питанием школьников привлечь и частный бизнес? Вопросов множество. Интересно, как их решают в других странах.


Во многих странах уже давно существуют соответствующие программы и нормативная база. По словам экспертов, порядка 250 миллионов детей в 144 странах в настоящее время получают бесплатное или льготное школьное питание. К слову, в советское время также успешно работал механизм, регулирующий питание детей. Но чей опыт предпочтительнее взять на вооружение? Попробуем обобщить информацию.


Финляндия
- Что едят?
Школьный завтрак, включающий основное горячее блюдо, салат, молоко и хлеб. Сладкие газированные напитки и раздаточные автоматы в школьных столовых запрещены. Разрешены лишь молоко и вода.
- Кого обеспечивают питанием?
С 1943 года финны кормили бесплатно только младшие классы, и только спустя почти 40 лет ввели бесплатные завтраки для всех учеников от начальной до старшей ступени (от 7 до 19 лет).

Франция
- Что едят?
Обед: главное блюдо - 4-5 вариантов с гарниром, молочный продукт (например, йогурт), несколько видов закуски или десертов. Вода и хлеб без ограничений.
- Кого обеспечивают?
Всех учеников от начальной до старшей ступени.

Великобритания
- Что едят?
В Великобритании история питания школьников насчитывает 150 лет. По традиции, обед должен быть богат питательными веществами.
Школьная еда должна включать фрукты и овощи, молочные продукты, белки с низким содержанием жиров и продукты питания, содержащие небольшое количество крахмала. Жареные продукты, продукты с высоким содержанием жиров и сахара, сладкие напитки ограничены. Школьный план питания применяется ко всем государственным школам.
- Кого обеспечивают?
Всех учеников от начальной до старшей ступени.

Южная Корея
- Что едят?
Школьникам в первые девять лет обучения с утра раздают по 200 мл молока. Что касается обедов, существуют некоторые различия в зависимости от конкретного региона страны. В основном, это суп, салат, горячее блюдо и гарнир.
- Кого обеспечивают?
Всех учеников от начальной до старшей ступени.

Бразилия
- Что едят?
Бразилия - большая страна, состоящая из 27 штатов, в которых не только действуют свои законы и правила, но и существуют радикальные отличия от региона к региону в рационе питания населения. Поэтому каждое образовательное учреждение наделено правом составлять собственное меню, исходя из доступности тех или иных продуктов и, конечно, гастрономических предпочтений детей. Где-то основу ежедневного рациона составляют рис и мясо курицы, в другой части страны - фасоль, ямс и говядина. Все порции сопровождаются небольшим количеством сезонных овощей и фруктов, из напитков предлагают молоко и другие напитки на его основе, натуральные соки, а в некоторых местах и кокосовую воду. Любая газировка запрещена.
- Кого обеспечивают?
Всех учеников от начальной до старшей ступени.



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  • 8 | 24.01.2020, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Воронеж. 23 января. ИНТЕРФАКС - Руководство ГК "Продимекс" приняло решение о временном закрытии АО "Мелеузовский сахарный завод" в Башкирии, говорится в сообщении ГК.

По данным компании, это решение обусловлено сложной ситуацией, сложившейся на российском сахарном рынке.

"Мелеузовский сахарный завод" будет законсервирован и сохранен в работоспособном состоянии до более экономически благоприятных времен.



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  • 9 | 24.01.2020, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 24.01.2020, 11:41 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67082 | Рейтинг: +12066,5
Страшно то, что о чём нам говорили про КАПИТАЛИЗМ - оказалось правдой.
_______________________________________________
А ты КЛЕПТОКРАТИЗМ с капитализмом не путай

---------------------------------

А ты свою собственную шерсть с государственной.

Все социальные послабления там происходят не благодаря капитализму,
а вопреки ему.

У нас даже со школьной скамьи приучают к неравенству: простым школьникам - морковку, состоятельным - "шведский стол". И при чём тут клептократия, хотя и мрази, разумеется, конченые. Капитализм живёт по своим законам. Ты их знаешь, так что нечего жевать. (В прямом смысле. :))



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  • 10 | 24.01.2020, 12:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67092 | Рейтинг: +12065,9
9 | 24.01.2020, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован

Тебе рассказать КТО первым установил своим рабочим 8-часовой рабочий день?
Когда проявились первые отпуска на заводах?
Когда появились первые пенсии для рабочих?

СПОЙЛЕР: за долго до того, как мир узнал слово "социализм", но уже века знал слово капитализм.

В 1888 году собственник завода «Carl Zeiss» Эрнст Карл Аббе установил 8-часовой рабочий день, 12-дневный ежегодный отпуск, пенсионное обеспечение и т. д. Каждый служащий, от директора (самого Аббе) до рабочего, получал заработную плату и долю в прибыли, соответствующую его годичному заработку, причём максимальный оклад любого сотрудника не должен был превышать минимальный более чем в десять раз.



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  • # 11 | 24.01.2020, 12:29 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39325 | Рейтинг: +5297,2

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  • 12 | 24.01.2020, 12:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67092 | Рейтинг: +12065,9
Спорим - ты не знал?

Первой в мире страной, закрепившей восьмичасовой рабочий день на конституционном уровне, стала Мексика в феврале 1917 года.

Не помню, чтобы в Мексике капитализм заменяли социализмом...



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  • # 13 | 24.01.2020, 12:30 | Автор: юнг
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  • # 14 | 24.01.2020, 12:31 | Автор: юнг
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  • 15 | 24.01.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
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гавно в бочке перемешали , имитируя кипучую деятельность
турк



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  • 16 | 24.01.2020, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
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На снимке весьма знаковые личности :слева главный башкирский прокурор
Ведерников В.В.,справа начальник службы собственной безопасности
Прокуратуры Башкирии Арсланов Ю.Б.после получения награды , вероятно, за выдающиеся успехи по выявлению оборотней в дружных прокурорских рядах. Всем известны прокуроры Олег Горбунов, Рамиль Гарифуллин, Александр Галицын и другие фигуранты уголовных дел за коррупцию. Но самое интересное , что Юрис Барисович сам главный коррупционер , изгнанный из МВД министром Диваевым за проступки , невероятным образом заделался прокурором , да еще по УСБ.
Наверное , прежние надзиратели законов Хуртин и Назаров учли умение Арсланова укрывать и прикрывать преступные деяния силовиков не смотря на явное нарушение оставили его на должности . А новый прокурор Ведерников может пока не в курсе бурной деятельности на ниве личного не законного обощения своего начальника УСБ . Такой прокол Евгения Викторовича по награждению « за заслуги » Юриса Борисовича в начале своей работы наводит на грустные мысли : не ужели в Башкирию прислали надзирать за законностью очередного коррупционера или по крайней мере укрывателя нарушений.



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  • 17 | 24.01.2020, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Назначенец Толкачева и иных приближенных лиц господин Гизатуллин Руслан продолжает «славную» традицию прежних глав Кушнаренковского района. Недавно в прессе прошло сообщение, что из райбюджета исчезли пока непонятно куда 15 000 000 рублей. Когда об этом прямо в лоб заявили Азату Исмагилову, он аж затрясся. Не знал, что сказать в ответ. Теперь на свет вылазиет новая афера чиновников: идет отжим здания возле АЗС «Лукойла» у Чекмагушевского бизнесмена Халиля, его заставляют продать за смехотворную сумму порядка 5 (пяти) миллиона целковых. По слухам претендент член общественной палаты некто Файзуллина Айгуль. С ней аффилирован владелец «Пятерочки» Рамазанов. Сообщество около криминальных особей стремиться прибрать последние кусочки районного пирога.
В данное время развернулась борьба за имущество и землю предпринимателя Мажита в промзоне райцентра. Юрист райадминистрации Давлетов Эльдар с маниакальным упорством продолжает попытки отобрать здания и прихватизировать участок бизнесмена, хотя имеется решение суда в его пользу.
Всплыл неприглядный случай деятельности Руслана Ринатовича на посту директора Уфимского ипподрома. На девочку 6 лет рухнул забор из профнастила, ребенок получил тяжелые травмы, пролежал несколько месяцев в больнице. Родители через суд доказали вину Гизаттулина, заставили выплатить компенсацию. Руслан Ринатович с пеной у рта доказывал, что девочка мол баловалась и свалила тяжелый металлический забор, который был, кстати, незакреплен. Ситуация была точь в точь как с «пьяным» мальчиком шести лет, задавленным насмерть. И вот по существу преступника поставили руководить Кушнаренково.



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  • 18 | 24.01.2020, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Коллаген из Бразилии вместо мяса Кушнаренковским школьникам возило “ООО ТОРГ” . Адрес отравителя Поселок Чишмы ул. Птицекомбинат №1 компания закрома . Директор Ахмеров Максим Дамирович сам лично приезжал в Кушнаренково и договорился с главой Гизатуллиным Р.Р. о поставках негодного продукта . Руслан Ринатович внаглую врал в глаза Хабирову, что мол лично первым обнаружил Бразильский заменитель мяса . Ученики школ района сейчас страдают от поноса и кишечных болезней. Директор Старотукмаклинской школы Шайхутдинов Наиль устроил собрание родителей, агитировал потреблять эту отраву . да ещё он цены повысил на школьное питание довел его до 900 с лишним рублей за месяц. Практически все дети отказались кушать . Так что формально в этой школе Якобы питание организовано. Собранные деньги оседают в карманах зав роно Ибаковой а далее идут самому Гизатуллину . Сегодня 22.01,2020г говорят приедет БСТ снимать сюжет про дорогу из свеклы , заодно про отравление детей . После такого скандала участь Гизатуллина предрешена, им должна заняться прокуратура.



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  • 19 | 24.01.2020, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Имение Арсланова Юриса вблизи деревни Старобаширово Чекмагушевского района . Оно записано оно записано на родную сестру начальника УСБ прокуратуры РБ . Кстати Латифундия Юриса Барисовича составляет порядка 200-300гк окружена металлическим забором сверху которого тянется колючка-егоза по которой по слухам временами пропускают электроток напряжением 220-380 в .



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