Германия выделяет 12 млн. евро блокадникам в Санкт-Петербурге. Основная часть денег под контролем немецкой стороны будет потрачена на модернизацию госпиталя для ветеранов войн. Год назад, когда принималось решение, Германия назвала его «гуманитарным жестом». Было объявлено, что «Германия осознает свою историческую ответственность».Пресс-секретарь Путина объявил, что материальную помощь «можно только приветствовать». Отлично. Согласны. Спасибо, Германия. Очень приятно.Теперь на себя оборотимся.Что с гуманитарными жестами со стороны российских властей в отношении жителей стран Балтии и Центральной Европы, которые были советизированы СССР? С теми, кто был подвергнут НКВД репрессиям на занятых территория? Отправлен в советские концлагеря?Германия не считает себе историческим продолжением нацистской Германии. И тем не менее, современная Германия признает свою историческую ответственность. Важный урок. Есть повод задуматься.Российские власти считают современную Россию продолжением СССР. Сожалеют о геополитической катастрофе (Путин), прославляют советский дипломатический опыт (Лавров). Большевизм, сталинизм не осуждены на государственном уровне. Советский строй не признан преступным. Советизация стран Балтии и Центральной Европы тоже. В Госдуме заседают национал-коммунисты из КПРФ. Каменный истукан Сталину торчит на его могиле на Красной площади.И тем не менее, при таком бережном отношении к советчине, власти России не признают свою историческую ответственность за оккупацию и репрессии в странах Балтии и Центральной Европы. Даже мысли такой нет в пустых правящих головах. Гуманизм там не живет.