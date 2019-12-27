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Гуманизм там не живет

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Германия выделяет 12 млн. евро блокадникам в Санкт-Петербурге. Основная часть денег под контролем немецкой стороны будет потрачена на модернизацию госпиталя для ветеранов войн. Год назад, когда принималось решение, Германия назвала его «гуманитарным жестом». Было объявлено, что «Германия осознает свою историческую ответственность».

Гуманизм там не живет


Пресс-секретарь Путина объявил, что материальную помощь «можно только приветствовать». Отлично. Согласны. Спасибо, Германия. Очень приятно.

Теперь на себя оборотимся.

Что с гуманитарными жестами со стороны российских властей в отношении жителей стран Балтии и Центральной Европы, которые были советизированы СССР? С теми, кто был подвергнут НКВД репрессиям на занятых территория? Отправлен в советские концлагеря?

Германия не считает себе историческим продолжением нацистской Германии. И тем не менее, современная Германия признает свою историческую ответственность. Важный урок. Есть повод задуматься.

Российские власти считают современную Россию продолжением СССР. Сожалеют о геополитической катастрофе (Путин), прославляют советский дипломатический опыт (Лавров). Большевизм, сталинизм не осуждены на государственном уровне. Советский строй не признан преступным. Советизация стран Балтии и Центральной Европы тоже. В Госдуме заседают национал-коммунисты из КПРФ. Каменный истукан Сталину торчит на его могиле на Красной площади.

И тем не менее, при таком бережном отношении к советчине, власти России не признают свою историческую ответственность за оккупацию и репрессии в странах Балтии и Центральной Европы. Даже мысли такой нет в пустых правящих головах. Гуманизм там не живет.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 25.01.2020, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все осуждают свои прошлые ошибки , только РФ не осуждает разгром польского восстания в начале 45 года , тем самым разгромив чужими руками государство Польское во главе Миколайчиком .Все свои ошибки исправили, осудили и живем дальше.
А вот интересно , что такая богатая Германия .Может нефтескважины открыли и помогают другим . Помощь не дойдет до блокадника -, растаскают по закромам эту халяву .



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  • Гость
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  • 2 | 25.01.2020, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как живут победители и побежденные:
1.Чистый средний заработок немца – 2340 евро (175 500 рублей). Зарплата среднестатистического россиянина после выплаты налогов составит 31320.

2. Средний размер пенсии - 1013 евро (75 975 рублей по текущему курсу). Средний размер пенсии в нашей стране – 14 100 рублей.

3.Социальные выплаты по безработицы в Германии колеблются от 2000 евро (150 000 рублей в случае недавней потери работы немцу выплачивается до 80% зарплаты). В том случае, если без работы осталась женщина с несовершеннолетними детьми, то она будет получать надбавку в 140 евро за каждого ребенка.В РФ уровень социальных выплат намного ниже. Наибольшее пособие по безработицы в РФ – 4900.



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  • Участник
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  • 3 | 25.01.2020, 09:34 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1453 | Рейтинг: +356,7
Ну наживутся чинуши всех мастей теперь. На эти средства такую истерию устроят.



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  • Гость
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  • 4 | 25.01.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мужик с серпом не знает, что Прибалтика была одним из самых дотируемых регионов? Неужели он думает, что немцы при осаде Ленинграда усиленно кормили его население? Очень интересен его призыв и сейчас продолжать помогать Прибалтике.



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  • Эксперт
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  • 5 | 25.01.2020, 10:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67102 | Рейтинг: +12064,3
Прибалтика была одним из самых дотируемых регионов
_____________________________________________
Они как-то выживали без СССР и в него - не просились. Да, Сралин, а затем все остальные - покупали лояльность прибалтов, снабжая этот регион лучше, чем все остальные. Там ведь было живо поколение тех, кто прекрасно знал о том, как Сралин оккупировал(аннексировал) Прибалтику. Почти бескровно... примерно по такому же сценарию, как и пу-йло Крым. Только вместо референдума - там были подкуплены управленцы...



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2

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  • Гость
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  • 6 | 25.01.2020, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 25.01.2020, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как живут победители и побежденные:
1.Чистый средний заработок немца – 2340 евро (175 500 рублей). Зарплата среднестатистического россиянина после выплаты налогов составит 31320.

2. Средний размер пенсии - 1013 евро (75 975 рублей по текущему курсу). Средний размер пенсии в нашей стране – 14 100 рублей.

3.Социальные выплаты по безработицы в Германии колеблются от 2000 евро (150 000 рублей в случае недавней потери работы немцу выплачивается до 80% зарплаты). В том случае, если без работы осталась женщина с несовершеннолетними детьми, то она будет получать надбавку в 140 евро за каждого ребенка.В РФ уровень социальных выплат намного ниже. Наибольшее пособие по безработицы в РФ – 4900.
__________________
Опять этот 3,14сдёж ни о чём.
Дайте развёрнутый баланс доходов и расходов среднего жителя Германии.
Периодически общаюсь с бывшим уфимцем, живущим в Германии, слушаю его рассказы о жизни там. Да, жить можно, но мёдом совсем не намазано, а уж жёсткость немецких законов и чиновников их исполняющих россияне бы не выдержали.



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4

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  • Участник
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  • 7 | 25.01.2020, 10:25 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13976 | Рейтинг: -2012,2
Что с гуманитарными жестами со стороны российских властей в отношении жителей стран Балтии и Центральной Европы, которые были советизированы СССР?
_____________________________________________
Глупость какая.
Не только советизированы, но и модернизированы. Прибалтика получила передовые технологии, производства. Из аграрной превратилась в технологически развитый регион.
И всё успешно Прибалтика просрала. После ухода из СССР.
Добрая треть населения Прибалтики подвизается на подсобных работах в Европах, а своя промышленность, практически, уничтожена.



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3

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  • Гость
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  • 8 | 25.01.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерасты опять нас каяться да прощения просить призывают, Кухарка снова верхом на метле, буря в стакане, сидим смеемся.



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5

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  • Гость
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  • 9 | 25.01.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 . Просрали , ну просрали . Моё какое дело ! Сами много чё просрали ! Живут себе и живут . Но почему -то поток желающих россиян в Прибалтику не иссякает .



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0

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  • Гость
  •  
  • 10 | 25.01.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они как-то выживали без СССР и в него - не просились. Да, Сралин, а затем все остальные - покупали лояльность прибалтов, снабжая этот регион лучше, чем все остальные. Там ведь было живо поколение тех, кто прекрасно знал о том, как Сралин оккупировал(аннексировал) Прибалтику. Почти бескровно... примерно по такому же сценарию, как и пу-йло Крым. Только вместо референдума - там были подкуплены управленцы...
-----------------

"Только вместо референдума - там были подкуплены управленцы..."

Бе-бе-беее.... да что ж ты такая глупая то, а. Ненавидеть Родину надо грамотно, подготовленно, с умом, а ты гонишь тут всякую пургу.

Внуки ожидаются хоть, или опять?



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4

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  • Гость
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  • 11 | 25.01.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Немесы заодно потребуйте вернуть Путиным украденную им программу "Сырьё в обмен на продовольствие на 122 млн$.
Или уволить из РФ Шредера и ваша помощь не будет нужна.
Другой вариант: посадить 12 полковников "3ахарченко" и всем пенсионерам удвоить пенсии, ну а если посадить с пару генералов, то всем рассеянам зарплаты можно утроить,
проблема только в одном, нужно уволить Путина !



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  • Гость
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  • 12 | 25.01.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка всё-таки неисправимая интернационалистка, она против внесения в конституцию социальный норм, но готова голосовать за то, что непременно нужно помочь прибалтам.



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2

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  • Наблюдатель
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  • 13 | 25.01.2020, 13:11 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1253 | Рейтинг: +535,5
Картинка впечатляет.Очень...



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0

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  • 14 | 25.01.2020, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СерпомПо, Эхо Москвы
=============================
Правильно ! Надо серпом по яй....цам эха Москвы !
Так изворачиваться и лгать о прошлой отсталой экономике как о передовой. Преподносить Историю войны и предательств стран Балтии и Центральной Европы , как неверное толкование о сателлитах фашистской Германии которые были участниками нападения на СССР !
Кто был подвергнут НКВД репрессиям на занятых послевоенных
территориях ?
Только враги Советской власти , которые воевали против Нас !



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5

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  • 15 | 25.01.2020, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 25.01.2020, 11:07 | Автор:

7 . Просрали , ну просрали . Моё какое дело ! Сами много чё просрали ! Живут себе и живут . Но почему -то поток желающих россиян в Прибалтику не иссякает .
==================================================
Менталитет такой ! Вся история российской власти и ее вороватых
чиновников как одно большое Льстивое угодничество , усердно проявляемое раболепие , по отношению к более развитой Европе !
Ладно в СССР были люди как Сталин , Жуков , Косыгин и тд , хотели приподнять , сделать Великими на самом деле , но быдлячество из рабского народа не смогли вытравить !
Куда хотели , туда и вернулись скоты !



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  • 16 | 25.01.2020, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 25.01.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 . Просрали , ну просрали . Моё какое дело ! Сами много чё просрали ! Живут себе и живут . Но почему -то поток желающих россиян в Прибалтику не иссякает .
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Какой поток? Из беглых проворовавшихся либерастов? Так попутного ветра им в корму! Очень Опытный



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3

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  •  
  • 17 | 25.01.2020, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда Российское государство достигло своего самого большого
влияния в мире?
Правильно ! Во времена Советского Союза!
А почему же Российская империя , а сегодня РФ
не достигает таких же высот ? Ведь прошло уже 30 лет ,
как " великий " народ встает с колен - ОТ СССР !
А по МОЕМУ это того , что Русская власть не делает
ставку на свой народ. Русская власть боится образовывать и
обучать российский народ.
Она уничтожает образование и насаждает религиозность !



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  • 18 | 25.01.2020, 15:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Русской власти нужны их детки образованные специалисты -
говорящие на английском , французском , немецком !
Говорящих не на языке своей родной страны .
Какие же это великие патриоты , руководители нашей страны ?
От вас одна лживая брехня и воровство без конца и края !



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1

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  • Участник
  •  
  • 19 | 25.01.2020, 15:26 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13976 | Рейтинг: -2012,2
17 | 25.01.2020, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда Российское государство достигло своего самого большого
влияния в мире?
Правильно ! Во времена Советского Союза!
А почему же Российская империя , а сегодня РФ
не достигает таких же высот ? Ведь прошло уже 30 лет ,
как " великий " народ встает с колен - ОТ СССР !
А по МОЕМУ это того , что Русская власть не делает
ставку на свой народ. Русская власть боится образовывать и
обучать российский народ.
Она уничтожает образование и насаждает религиозность !
_____________________________________________
А почему Вы эту власть называете Русской?



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1

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  • Гость
  •  
  • 20 | 25.01.2020, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 25.01.2020, 15:26 | Автор: Корней

А почему Вы эту власть называете Русской?
================================================
А что есть сомнения ? Работает Федеративный Договор ?
Соблюдаются ее Договорные пункты ?
Если еще в новых поправках будет принят Пункт о
Идеологизации государственного паритета русской нации !



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