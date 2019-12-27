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Пресс-секретарь Путина объявил, что материальную помощь «можно только приветствовать». Отлично. Согласны. Спасибо, Германия. Очень приятно.
Теперь на себя оборотимся.
Что с гуманитарными жестами со стороны российских властей в отношении жителей стран Балтии и Центральной Европы, которые были советизированы СССР? С теми, кто был подвергнут НКВД репрессиям на занятых территория? Отправлен в советские концлагеря?
Германия не считает себе историческим продолжением нацистской Германии. И тем не менее, современная Германия признает свою историческую ответственность. Важный урок. Есть повод задуматься.
Российские власти считают современную Россию продолжением СССР. Сожалеют о геополитической катастрофе (Путин), прославляют советский дипломатический опыт (Лавров). Большевизм, сталинизм не осуждены на государственном уровне. Советский строй не признан преступным. Советизация стран Балтии и Центральной Европы тоже. В Госдуме заседают национал-коммунисты из КПРФ. Каменный истукан Сталину торчит на его могиле на Красной площади.
И тем не менее, при таком бережном отношении к советчине, власти России не признают свою историческую ответственность за оккупацию и репрессии в странах Балтии и Центральной Европы. Даже мысли такой нет в пустых правящих головах. Гуманизм там не живет.
СерпомПо, Эхо Москвы
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Гуманизм там не живет
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