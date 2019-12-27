А может, просто псих? Типичный уголовник дрессирует офицеров как собак

Глава Чувашии Михаил Игнатьев вручая ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам подразделений регионального МЧС, заставил офицера подпрыгивать за ними как собачку.Видео:Видео с торжественного мероприятия на центральной площади в Чебоксарах опубликовано в Интернете."Глава Чувашии вновь демонстрирует неадекватное поведение. Такое отношение к сотрудникам ведомства. ежедневно спасающих жизни людей, просто неприемлемо". "Похоже, у Михаила Игнатьева развиваются серьезные психические отклонения", – пишут пользователи в телеграм-каналах.Как сообщает издание "Правда ПФО", об инциденте уже известно в Москве. Руководство МЧС возмущено поведением главы региона, который "дрессирует" офицера.Ранее глава Чувашии призывал "мочить" журналистов и блогеров, которые критикуют власти. Во время выступления на торжественном мероприятии в честь Дня российской и чувашской печати в Чебоксарах, Игнатьев заявил, что отдельные журналисты "ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце", но при этом пишут, "как хорошо в Европе, как хорошо в Америке". В результате их действий, сказал глава региона, "мы будем иметь митинги на улицах", из-за которых "некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства".Позже в пресс-службе главы Чувашии заявили, что призыв Михаила Игнатьева "мочить" некоторых журналистов означал раскрывать сведения о заказчиках "информационных войн".***Михаил Игнатьев сегодня снова оказался в центре скандала."Единая Россия" поставит вопрос об исключении Михаил Игнатьева из партии и его соответствии должности главы Чувашии, пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря партии Андрея Турчака.Сегодня Михаил Игнатьев оказался в центре очередного скандала: в интернете появилось видео того, как он заставляет подпрыгивать за ключами от автомобиля сотрудника МЧС. В ведомстве уже осудили его за этот поступок.За несколько дней до этого разгорелся еще один скандал, приобретший международную огласку: глава Чувашии призвал "мочить" критикующих власть журналистов.