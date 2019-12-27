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А может, просто псих? Типичный уголовник дрессирует офицеров как собак

  • Опубликовано: natall | 25.01.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 40326 | Комментарии: 5
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев вручая ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам подразделений регионального МЧС, заставил офицера подпрыгивать за ними как собачку.

А может, просто псих? Типичный уголовник дрессирует офицеров как собак


Видео:



Видео с торжественного мероприятия на центральной площади в Чебоксарах опубликовано в Интернете.

"Глава Чувашии вновь демонстрирует неадекватное поведение. Такое отношение к сотрудникам ведомства. ежедневно спасающих жизни людей, просто неприемлемо". "Похоже, у Михаила Игнатьева развиваются серьезные психические отклонения", – пишут пользователи в телеграм-каналах.

Как сообщает издание "Правда ПФО", об инциденте уже известно в Москве. Руководство МЧС возмущено поведением главы региона, который "дрессирует" офицера.

Ранее глава Чувашии призывал "мочить" журналистов и блогеров, которые критикуют власти. Во время выступления на торжественном мероприятии в честь Дня российской и чувашской печати в Чебоксарах, Игнатьев заявил, что отдельные журналисты "ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце", но при этом пишут, "как хорошо в Европе, как хорошо в Америке". В результате их действий, сказал глава региона, "мы будем иметь митинги на улицах", из-за которых "некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства".

Позже в пресс-службе главы Чувашии заявили, что призыв Михаила Игнатьева "мочить" некоторых журналистов означал раскрывать сведения о заказчиках "информационных войн".

Идель.Реалии
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***

"Единая Россия" готова поставить вопрос об исключении из партии и соответствии должности главы Чувашии

Михаил Игнатьев сегодня снова оказался в центре скандала.

"Единая Россия" поставит вопрос об исключении Михаил Игнатьева из партии и его соответствии должности главы Чувашии, пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря партии Андрея Турчака.

Сегодня Михаил Игнатьев оказался в центре очередного скандала: в интернете появилось видео того, как он заставляет подпрыгивать за ключами от автомобиля сотрудника МЧС. В ведомстве уже осудили его за этот поступок.

За несколько дней до этого разгорелся еще один скандал, приобретший международную огласку: глава Чувашии призвал "мочить" критикующих власть журналистов.

Идель.Реалии
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  • Эксперт
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  • 1 | 25.01.2020, 09:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67102 | Рейтинг: +12064,3
Ну какой он псих? Он просто ублюдок - деревенская гопота, плоть от плоти ***ла по уровню интеллекта, образования и воспитания, сколько бы он заочно вузов не позакангчивал.... Можно выезти агронома Мишу Игнатьева из деревни Малые Торханы - вот только деревню Малые Тарханы из Миши Игнатьева - не вывезешь!

Как грится - дурак ты боцман, и шутки у тебя - дурацкие.



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  • # 2 | 25.01.2020, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 3 | 25.01.2020, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 25.01.2020, 09:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67102 | Рейтинг: +12064,2
Можно выезти агронома Мишу Игнатьева из деревни Малые Торханы - вот только деревню Малые Тарханы из Миши Игнатьева - не вывезешь!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А от алкаша-папашки вообще только дегродки рождаются! Медицинский факт, как говорил Остап Бендер! Что и ярко подтверждается здесь на УЖе! Очень Опытный



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3 | 25.01.2020, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 25.01.2020, 09:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67102 | Рейтинг: +12064,2
Можно выезти агронома Мишу Игнатьева из деревни Малые Торханы - вот только деревню Малые Тарханы из Миши Игнатьева - не вывезешь!
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ А от алкаша-папашки вообще только дегродки рождаются! Медицинский факт
=============================
Науку генетику можно разделить "до и после"
До электронного микроскопа
После электронного микроскопа.
До электронного микроскопа генетики всерЪез вещали: у профессора сын непременно будет профессором.У столяра - столяром.У алкоголиков дети будут алкоголиками.У певца дети будут певцми.
Примитивно, но с корыстным уумыслом -у профессора есть серьезные основания пристроить своих детей в профессоры, у директора есть уважительная причина передаться директорство своему сыну,и т.д.
.....
Когда рассмотрели через электронный микроскоп нуклеионовые цепочки, ничего не подтвердилось.У сына профессора не нашли препосылок стать профессором,У сына алкоголика нет предпосылок стать алкоголиком.
Нет подтверждения о близости меду человеком и обезьяной.
Самое близкое человеку по структуре белка животное? Это не шимпанзе а любая птица,структурно на молекулярном уровне на человека больше всего идентична птица-курица.Вот так!
Почему у маленького китайца,японца сын тоже маленький? Из-за недостака питания маленькие.Меньше всего пигмеи - по той же причине - еды мало. Доказано расшифровкой генома человека.
Почему люди белые,черные,желтые,красные?На генетическом уровне что-то вроде кубика Рубика: при развитии зародыша "кубик Рубика" отвечающий за цвет кожи разворачивается гранями соответсвующего цвета;
то есть,на генно-молекулярном уровне не существует ни рас,ни народов-наций,ни черных,ни белых.
Передаваться могут генные мутации,поэтому если у отца коксоартроз у сына тоже может быть то же самое,но не в каждом случае.
....................
сочинение Булгакова основано на домикроскопной генетике: от профессора - профессор,от гопника - гопник.Электронный микроскоп давно опроверг "Собачье сердце",но нам же нравится Толоконников.Кто не любит Толоконникова?
Вот маленький сериал с его участием,наслаждайтесь: https://www.youtube.com/watch?v=YVYaTmmyaWE



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  • 5 | 25.01.2020, 20:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 25.01.2020, 17:07 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4434 | Рейтинг: -354,2
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________ Для того, чтобы увидеть это, никакой микроскоп не нужен, достаточно почитать то, что она пишет на УЖе! А она сама любит писать про осинки и апельсинки! Очень Опытный



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