Коррупция в ГУЛАГе. Как воровали вертухаи

Вопреки распространенному стереотипу «при Сталине был порядок», ГУЛАГ на протяжении всей своей истории оставался рассадником коррупции. Расцвету приписок и хищений способствовали изолированность лагерей, их удаленность от вышестоящих инстанций и бесконтрольность. При этом зарплата лагерных администраторов была низкой, а на работу в лагеря часто отправляли худших сотрудников МВД в наказание за некомпетентность, разгильдяйство и злоупотребления.Вот несколько фактов из исследования историка Джеймса Хейнцена:Бухгалтер из Каргопольского лагеря заработал более 27 тыс. рублей, посылая подложные письма родственникам заключенных с просьбами отправлять деньги. Нигерийский спам в антураже ГУЛАГа!В Белорусской ССР несколько бухгалтеров и кассиров получили 90 тыс. рублей, составляя платежные ведомости на фиктивные должности и создавая фиктивные рабочие бригады.Начальник конвоя Царегородцев переправил несколько тонн угля в ближайший город и продал его на «черном рынке».Главный бухгалтер Иркутского управления Дальстройснаба МВД, подавая счета на подпись лагерной администрации, оставлял место перед вписанной суммой. Потом он дописывал цифры: так подписанный счет на 7 тыс. руб. превращался в счет на 47 тыс. Бухгалтер смог присвоить 340 тыс. рублей с помощью этого фокуса.Начальник подкомандировки лагерного пункта Москалев и другие служащие при содействии работавших на кухне заключенных похитили сотни килограммов хлеба, муки и других продуктов.Ежегодный ущерб от хищений составлял десятки миллионов рублей. Кроме того, в системе ГУЛАга процветала теневая торговля льготами, должностями и дефицитными товарами, растраты, взяточничество.Хейнцен отмечает, что коррупцию в ГУЛАГе нужно рассматривать как часть широкого общегосударственного феномена. Природа сталинской экономики, с ее централизованной системой планирования, хроническими дефицитами и монополией на власть, предоставила бюрократам возможности и стимулы к наживе за государственный счет. В 1940–50‑е годы советские чиновники обогащались и нарушали законы множеством различных способов.