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Коррупция в ГУЛАГе. Как воровали вертухаи

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Вопреки распространенному стереотипу «при Сталине был порядок», ГУЛАГ на протяжении всей своей истории оставался рассадником коррупции. Расцвету приписок и хищений способствовали изолированность лагерей, их удаленность от вышестоящих инстанций и бесконтрольность. При этом зарплата лагерных администраторов была низкой, а на работу в лагеря часто отправляли худших сотрудников МВД в наказание за некомпетентность, разгильдяйство и злоупотребления.

Коррупция в ГУЛАГе. Как воровали вертухаи


Вот несколько фактов из исследования историка Джеймса Хейнцена:

Бухгалтер из Каргопольского лагеря заработал более 27 тыс. рублей, посылая подложные письма родственникам заключенных с просьбами отправлять деньги. Нигерийский спам в антураже ГУЛАГа!

В Белорусской ССР несколько бухгалтеров и кассиров получили 90 тыс. рублей, составляя платежные ведомости на фиктивные должности и создавая фиктивные рабочие бригады.

Начальник конвоя Царегородцев переправил несколько тонн угля в ближайший город и продал его на «черном рынке».

Главный бухгалтер Иркутского управления Дальстройснаба МВД, подавая счета на подпись лагерной администрации, оставлял место перед вписанной суммой. Потом он дописывал цифры: так подписанный счет на 7 тыс. руб. превращался в счет на 47 тыс. Бухгалтер смог присвоить 340 тыс. рублей с помощью этого фокуса.

Начальник подкомандировки лагерного пункта Москалев и другие служащие при содействии работавших на кухне заключенных похитили сотни килограммов хлеба, муки и других продуктов.

Ежегодный ущерб от хищений составлял десятки миллионов рублей. Кроме того, в системе ГУЛАга процветала теневая торговля льготами, должностями и дефицитными товарами, растраты, взяточничество.

Хейнцен отмечает, что коррупцию в ГУЛАГе нужно рассматривать как часть широкого общегосударственного феномена. Природа сталинской экономики, с ее централизованной системой планирования, хроническими дефицитами и монополией на власть, предоставила бюрократам возможности и стимулы к наживе за государственный счет. В 1940–50‑е годы советские чиновники обогащались и нарушали законы множеством различных способов.

Илья Кабанов, Эхо Москвы
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  • Начинающий
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  • 1 | 27.01.2020, 09:13 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 143 | Рейтинг: -8,4
Какая бы власть не менялась, "эти" всегда приспособятся, всегда на плаву, поэтому и не стоит революции делать, а надо планомерно и методично искоренять коррупцию и кумовство.



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  • 2 | 27.01.2020, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коррупция в ГУЛАГе. Как воровали вертухаи
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Как воровали, так и сейчас воруют...
"Ничего неменяется, если ничего не менять"



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  • Гость
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  • 3 | 27.01.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такова уж человеческая природа .Нет в природе абсолютно чистых людей . Для таких и были содананы и МЛС . Чтоб хоть как-то сдержать воровство .
недавно посадили Улюкаева , подозревают губерн. Чел Обл Дубровского . Они далеко не бедные люди и имели счета , имущество Но нет 6 надо набрать больше .Это крупные рыбы .
А и сейчас воруют и почти все.Не ворует только дворник ЖКУ и посудомойщица тетя Пелагея



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  • Эксперт
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  • 4 | 27.01.2020, 10:12 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39343 | Рейтинг: +5294,3
2 | 27.01.2020, 09:17 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4818 | Рейтинг: -736,2
пишите, пишите, а контора всех возьмет на карандаш.
Люди,. не поддавайтесь провокации Кухарки, а агент спецслужб. Она специально провоцирует людей на антиправительственные высказывания и действия.. сами видите, что бы она не говорила про Путина, как бы не разжигала межнациональную рознь, как с гуся вода!!!
Люди, еще раз задумайтесь о личности Кухарки: Ху есть ху?



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  • 5 | 27.01.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Своеобразная поп Гапон .Или Азеф в юбке. Действительно вызывает подозрение !.



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  • 6 | 27.01.2020, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ой какие семечки !!!! Сейчас воруют так воруют !! Вот интересно,что с ними стало и что бывает с нынешними ??



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  • 7 | 27.01.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я не сторонник Сталинистов, но ... исходя из статьи не увидел продолжения банкета , а искать лень.
еще раз , Народ - быдлооо, воровал и будет воровать пока воровать не станет "некрасиво", пока сосед соседу не скажет - ты поступил не хорошо, ты своровал , а значит своровал у меня...
воровали и при сталине и при развитом социализме и при царе-батюшке и всегда в у нас это считалось - умеет жить , крутиться и вызывало не осуждение , а некое восхищение. При этом сказать "вору" в лицо - ты сссука - как бы в падлу, как бы это ты некрасиво поступаешь, а не он ... Более того, подспудно каждый держит мыслишку - а может и мне когда-нить так удастся, а если не удастся, то всегда смогу подойти к более удачливому соседу и воспользоваться его трудами ( блат в очередь, взять взаймы.. у него же это всё есть)...
любое государство терпит убыток от такого воровства и старается бороться с ним различными методами, а вот методы бывают разные . О их эффективности судить не буду, думаю каким бы методом не боролось государство - главное последовательность и "не взирая на лица".
И вот "сталин" боролся посадками и расстрелами, при этом последовательно и "не взирая на лица"... а теперь суть - ну написали в статье , что воровали при гулаге и чё???? а что с ними потом то было????
тупая статья
турк



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  • 8 | 27.01.2020, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас - суровое наказание - строгий выговор,редко тюрьма
Раньше было полегче на исправительные работы на Колыму до полного исправления , лет эдак на 15-20



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