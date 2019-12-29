Своим всё. Врагам – закон ...

В Башкортостане лишила судейского статуса 72-летнего судью в отставке. Коллегия посчитала, что Радик Рахматуллин нарушил федеральный закон, запрещающий судьям публично выражать свое отношение к политическим партиям и общественным объединениям.Квалификационная коллегия судей (ККС) Башкортостана 24 января лишила судейского статуса 72-летнего судью в отставке Радика Рахматуллина. Об этом сообщает издание "Ъ".ККС признала, что Рахматуллин нарушил федеральный закон о статусе судей, запрещающий им публично выражать свое отношение к политическим партиям и иным общественным объединениям, сообщили "Ъ-Уфа" в пресс-службе Верховного суда республики.Сам Рахматуллин пояснил, что формальной причиной лишения статуса было его участие в феврале 2018 года в акции памяти убитого политика Бориса Немцова. В коллегии решили, что бывший судья в своем выступлении критиковал действующую власть, конституционный строй, партии, а кроме того, "умалял авторитет судебной власти".Рахматуллин, по собственному признанию, на акции заявил, что "существующая в стране атмосфера позволила совершиться злодейскому убийству видного политического деятеля, каким был Борис Немцов".Жалоба в ККС на действия судьи, совершенные в начале 2018 года, поступила в июле 2019 года. Ее подала жительница Уфы Оксана Шиляева. Радик Рахматуллин не знает заявительницу.Бывший судья уверен, что его выступление на акции было лишь поводом для лишения его статуса, а истинная причина кроется в разногласиях с одним из судей Верховного суда Башкирии, входящих в ККС.В ходе разбирательства члены ККС отказались вызвать на опрос Оксану Шиляеву и провести лингвистическую экспертизу высказываний судьи, сообщил Радик Рахматуллин."У меня сложилось мнение, что решение о лишении статуса было принято заранее. Сегодня его просто оформили",— отметил он.Экс-судья намерен обжаловать решение ККС в Верховном суде республики. Если оно устоит, он лишится судейской пенсии (в его случае — 21 тыс. руб.).Радик Рахматуллин вышел в отставку в 1987 году. Десять лет проработал судьей в Октябрьском и Советском районных судах Уфы.В 2012 году аналогичный случай произошел в Татарстане с 74-летним судьей в отставке Галишаном Нуриахметом. Нуриахмет тогда возглавил Всетатарский общественный центр. Как сообщали СМИ, его лишили статуса судьи в отставке по политическим мотивам.