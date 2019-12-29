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Своим всё. Врагам – закон

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В Башкортостане лишила судейского статуса 72-летнего судью в отставке. Коллегия посчитала, что Радик Рахматуллин нарушил федеральный закон, запрещающий судьям публично выражать свое отношение к политическим партиям и общественным объединениям.

Своим всё. Врагам – закон


Квалификационная коллегия судей (ККС) Башкортостана 24 января лишила судейского статуса 72-летнего судью в отставке Радика Рахматуллина. Об этом сообщает издание "Ъ".

ККС признала, что Рахматуллин нарушил федеральный закон о статусе судей, запрещающий им публично выражать свое отношение к политическим партиям и иным общественным объединениям, сообщили "Ъ-Уфа" в пресс-службе Верховного суда республики.

Сам Рахматуллин пояснил, что формальной причиной лишения статуса было его участие в феврале 2018 года в акции памяти убитого политика Бориса Немцова. В коллегии решили, что бывший судья в своем выступлении критиковал действующую власть, конституционный строй, партии, а кроме того, "умалял авторитет судебной власти".

Рахматуллин, по собственному признанию, на акции заявил, что "существующая в стране атмосфера позволила совершиться злодейскому убийству видного политического деятеля, каким был Борис Немцов".

Жалоба в ККС на действия судьи, совершенные в начале 2018 года, поступила в июле 2019 года. Ее подала жительница Уфы Оксана Шиляева. Радик Рахматуллин не знает заявительницу.

Бывший судья уверен, что его выступление на акции было лишь поводом для лишения его статуса, а истинная причина кроется в разногласиях с одним из судей Верховного суда Башкирии, входящих в ККС.

В ходе разбирательства члены ККС отказались вызвать на опрос Оксану Шиляеву и провести лингвистическую экспертизу высказываний судьи, сообщил Радик Рахматуллин.

"У меня сложилось мнение, что решение о лишении статуса было принято заранее. Сегодня его просто оформили",— отметил он.

Экс-судья намерен обжаловать решение ККС в Верховном суде республики. Если оно устоит, он лишится судейской пенсии (в его случае — 21 тыс. руб.).

Радик Рахматуллин вышел в отставку в 1987 году. Десять лет проработал судьей в Октябрьском и Советском районных судах Уфы.

В 2012 году аналогичный случай произошел в Татарстане с 74-летним судьей в отставке Галишаном Нуриахметом. Нуриахмет тогда возглавил Всетатарский общественный центр. Как сообщали СМИ, его лишили статуса судьи в отставке по политическим мотивам.

Идель.Реалии
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  • Начинающий
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  • 1 | 27.01.2020, 09:11 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 143 | Рейтинг: -8,4
Хорош судья! Недоразвитый, элементарного не понимает, судья представляет государство, а если не устраивает, надо было другую работу найти. Мгновенная карма.



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  • Гость
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  • 2 | 27.01.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"У меня сложилось мнение, что решение о лишении статуса было принято заранее. Сегодня его просто оформили",— отметил он
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А у меня сложилось мнение что в РФ, все так делается: решения принимаются заранее, а потом их просто оформляют, Это касается и выборов, и принятия законов, ...., путинизм называется.



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  • Эксперт
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  • 3 | 27.01.2020, 09:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67107 | Рейтинг: +12062
То есть по мнению пидораса Гарри - Рахматуллин проработавший при СССР 10 лет районным судьей и ушедший в отставку 33 года назад - не имеет права высказывать своего мнения пожизненно?! Мнения! Он не раскрывал какие-то тайны страны, которая уже давно не существует, он высказал свое мнение.

Думаю, что пидорасик Гарри - даже не вчитался в содержание статьи, иначе бы понял, что судья не может представлять государство, которое не существует уже почти 30 лет.



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  • Гость
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  • 4 | 27.01.2020, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куха !. Ты как всегда убийственоо -логичная , с железными аргументами , против - возразить невозможно !



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  • # 5 | 27.01.2020, 10:14 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39343 | Рейтинг: +5294

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