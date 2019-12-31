Ряд членов Совета по правам человека (СПЧ) при главе РБ обратился к председателю федерального СПЧ Валерию Фадееву с просьбой срочно рассмотреть дело известного башкирского политика и публициста Айрата Дильмухаметова, арестованного органами ФСБ в марте прошлого года."Дело Дильмухаметова стремительно разрастается. В настоящий момент общественнику инкриминируют уже пять эпизодов обвинения, и все по так называемым "экстремистским статьям" (один эпизод политику предъявляется по т.н. "террористической" статье УК. — Idel.Реалии). Причины всё те же — опубликованные в интернете и произнесенные в кругу единомышленников его высказывания, мнения и суждения о российской политике, о территориальном устройстве РФ, о состоянии федерализма, об уголовных делах на мусульман (в том числе, в отношении членов запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир"). Дильмухаметова, без преувеличения и всякой образности, можно назвать "дежурным" обвиняемым по этим статьям в Башкирии", — пишут члены республиканского СПЧ, отмечая, что обвинения в "экстремизме" и "оправдании терроризма" предъявлялись политику и в 2006-м, и в 2008-2009-м, и в 2011-м, и в 2015 годах; при этом, уголовные дела постоянно завершались обвинительными приговорами, в результате чего Дильмухаметов провел в местах лишения свободы, в общей сложности, пять лет."Материалы по делу Дильмухаметова, с которыми мы имели возможность ознакомиться, позволяют нам сделать вывод о том, что оно является одним из худших примеров преследования за политические убеждения в Российской Федерации, попрания Конституции РФ, норм федерального и международного законодательства", — заявляют члены СПЧ Башкортостана, одновременно подчеркивая, что "практика расследования таких дел и рассмотрения их в судах требует кардинального пересмотра уже в самое ближайшее время".Обращение к председателю Совета правам человека при президенте РФ подписали члены республиканского СПЧ общественники Вадим Беляков и Валериан Гагин, шеф-редактор радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" Руслан Валиев, правозащитница Альмира Жукова, тележурналист Ильдар Исангулов, политолог Сергей Лаврентьев, главный редактор газеты "Коммерсант-Башкортостан" Наталья Павлова, издатель газеты "BONUS" и портала "Про Уфу" Рауфа Рахимова, координатор регионального отделения движения "Голос" Ренат Факиев.— К этому шагу нас побудила недавняя встреча с членом федерального СПЧ Николаем Сванидзе, — рассказал "Idel.Реалии" Руслан Валиев. — Он выразил намерение заняться кейсом Дильмухаметова и сразу ознакомил с ним своего коллегу по Совету, известного журналиста, автора "Новой газеты" Леонида Никитинского. Мы решили обратиться в федеральный СПЧ еще и потому, что наши попытки полноценно обсудить дело Айрата Дильмухаметова на заседании республиканского Совета не увенчались успехом. Мы даже не смогли принять составом Совета заявление в адрес правоохранительных органов и суда об изменении меры пресечения политику на не связанную с лишением свободы (за принятие такого заявления проголосовали лишь 13 из 36 членов СПЧ РБ. — Idel.Реалии). Смогли лишь направить свои личные поручительства за Дильмухаметова, но они были и районным, и республиканским Верховным судами проигнорированы.Валиев добавил, что на пленарном заседании президентского СПЧ во вторник обращение башкирских правозащитников было передано Валерию Фадееву. Одновременно председателю Совета было передано и личное обращение Айрата Дильмухаметова, в котором он написал, что весной его "ждет военное судилище и дикий беспредельный приговор, если прогрессивная московская общественность по-прежнему будет зациклена на своих внутренних делах", и попросил от членов Совета "информационного участия" в его деле.Айрат Дильмухаметов был задержан региональным УФСБ и арестован судом в марте прошедшего года. В ходе следствия ему были предъявлены обвинения по ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации) — в вину политику по этой статье вменяются прошлогоднее видеообращение к оппозиционному Форуму свободной России в Интернете с призывами "к созданию новой федерации" и его высказывания в передаче "Персонально ваш", прошедшей в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" в мае 2018 года. Дильмухаметову также предъявлены обвинения по т.н. "террористической" статье 205.2, ч.2 УК РФ — по ней ему вменяется его выступление в ноябре 2018 года в защиту обвиненных и осужденных в Уфе членов запрещенной в РФ религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир", и по т.н. "экстремистской" статье 280 ч.1 — по ней политику ставятся в вину его высказывания во время инцидента в Баймаке в октябре 2018 года, когда после столкновения группы местных жителей с рабочими из Чечни на стихийном сходе граждан возле Баймакского РОВД собравшиеся потребовали освобождения всех задержанных.Российское правозащитное общество "Мемориал" в апреле 2019 года заявило, что считает Айрата Дильмухаметова политзаключенным.В мае 2019 года Айрат Дильмухаметов обратился к российской и мировой общественности с просьбой о моральной, материальной и информационной поддержке. Рассказав о подоплеке обвинений, политик заявил: "Не дайте свершиться беззаконию и военному трибуналу!"