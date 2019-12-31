«Бойцова отчиталась, что пустила по ветру 1 миллиард 214 миллионов»

Политтехнолог Андрей Потылицын наряду с социологом Арсеном Нуриджановым и предпринимателем Азаматом Галиным раскритиковал доклад председателя госкомитета по предпринимательству Риммы Бойцовой о благостном состоянии мелкого и среднего бизнеса в регионе.— Я лично Римме Бойцовой не верю совсем и не верю обоснованно. В ее докладе масса недоговорок, подтасовок и имитаций. Простейшая проверка цифр – численность рабочих мест: считаем, умножаем, делим и получаем, что полтора человека в среднем работает в компаниях малого и среднего бизнеса. Директор и полводителя. Это сильно отдает фикциями и фальсификациями. А 1 млрд 214 млн рублей, которые потрачены на эти процессы, это не «кот начихал», это много, это не шутка. Римма Бойцова отчиталась, что пустила по ветру 1 млрд 214 млн.Арсен Эдвинович подозревает ее в более тяжких делах и сообщил схему по созданию дочернего предприятия при комитете, через которое проходят потоки. Это вопрос к прокуратуре — насколько там соблюдается антимонопольное законодательство. Вообще Бойцова, очевидно, не на своем месте, но, очевидно, нужный человек. Она человек Сидякина, исполняет важные глобальные функции по освоению бюджетов, соответственно, в этом ее ценность для нынешней команды. А так, то о чем она отчиталась выглядит не сколько жалко, а сколько оскорбительно для нашей четырёхмиллионной республики.По мнению политтехнолога, КСП и прокуратура никогда не возьмутся проверять траты госкомитета.— Нет мотива разбираться.На возражение, что предпринимательское сообщество возмущено словами чиновницы, Потылицын заметил, что сам доклад писался не для них.— Ну возмущаются предприниматели, но они все зависимые люди, завязаны на всевозможные обязательства. Соответственно выступать активно не будут.Ну вот Арсен Нуриджанов высказался резко, посмотрим чем это закончится. Для него.Признавать ошибки власти категорически нельзя.— Это проблема для азиатского общества, где правитель и его окружение всегда правы и нужно нагнетать и нагнетать успех. Бойцова вышла и отчиталась о позитивных тенденциях. Хабирову понравлюсь. Всё. Это был спектакль для одного зрителя. На этом функция мероприятия была исполнена.Ей глубоко безразлично, что об этом подумаем я, вы, Нуриджанов, и не дай бог Галин. Характерная черта башкирской власти. Местная власть еще более примитивна, чем федеральная.А потому Римма Бойцова не беспокоилась о достоверности цифр в глазах людей, которые в этом разбираются. Ей главное создать видимость для Хабирова. Хабиров не очень хорошо понимает в экономических процессах. Его обмануть легко.