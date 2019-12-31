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Крах БеларусьНаш

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Словно дубиной, огрел «Левада-центр» российские власти цифрами опроса об отношении граждан России к аншлюсу Беларуси. Только 10% чудаков считает, что Беларусь должна войти в состав России. Еще 13% жертв советской ностальгии полагает, что следует образовать с Беларусью «более тесный союз с единым руководством во главе». Вот и вся база поддержки БеларусьНаш.

Крах БеларусьНаш


При этом 28% опрошенных считает, что отношения с Беларусью должны оставаться на сегодняшнем уровне, а 44% полагает, что двигаться следует исключительно в сторону расширения экономического сотрудничества. Итак, три четверти не поддерживают БеларусьНаш.

Можно было бы сказать, что такой результат – это полный ахтунг для российских властей.

Но все же, стоит заметить, что проект «БеларусьНаш» интересовал верхушку главным образом как способ сохранения у власти Путина. Как только стало понятно, что ничего не выйдет, к идее потеряли интерес. И пошли по иному пути – постараться увековечить воровскую систему ненужными гражданам поправками в Конституцию.

Разумеется, российская верхушка всегда готова помочиться на избитое начальством народное мнение с кремлевской стены (вспомните 90% против роста пенсионного возраста).

И все же, результат, когда три четверти твоих сограждан не согласны с тем, что ты задумал сделать, — оставляет надежду на перемены. Да и пенсионный грабеж, проведенный Путиным в 2018 году, даром не прошел. Он не забыт. Тем более на фоне снижения уровня жизни.

Кроме того, крах в народном сознании идеи «БеларусьНаш», возможно, отражает некоторое отрезвление граждан после заглота Крыма. Как-то не получилось победного шествия – уровень жизни в стране упал, санкции, войны, озлобление российского начальства против народа. Поэтому к расползанию власти кремлевских на соседние страны граждане охладели.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 29.01.2020, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только 10% чудаков считает, что Беларусь должна войти в состав России. Еще 13% жертв советской ностальгии полагает, что следует образовать с Беларусью «более тесный союз с единым руководством во главе».
====================================
Вот "Ливада-центр" и прокололась: всего 23% населения поддерживают внешнюю политику путина!
А тот факт, что 90% против роста пенсионного возраста, показывает уровень доверия во внутренней политике!
Путин! Ты у плинтуса! Начинай заползать под него!!!



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