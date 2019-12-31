Крах БеларусьНаш ...

Словно дубиной, огрел «Левада-центр» российские власти цифрами опроса об отношении граждан России к аншлюсу Беларуси. Только 10% чудаков считает, что Беларусь должна войти в состав России. Еще 13% жертв советской ностальгии полагает, что следует образовать с Беларусью «более тесный союз с единым руководством во главе». Вот и вся база поддержки БеларусьНаш.При этом 28% опрошенных считает, что отношения с Беларусью должны оставаться на сегодняшнем уровне, а 44% полагает, что двигаться следует исключительно в сторону расширения экономического сотрудничества. Итак, три четверти не поддерживают БеларусьНаш.Можно было бы сказать, что такой результат – это полный ахтунг для российских властей.Но все же, стоит заметить, что проект «БеларусьНаш» интересовал верхушку главным образом как способ сохранения у власти Путина. Как только стало понятно, что ничего не выйдет, к идее потеряли интерес. И пошли по иному пути – постараться увековечить воровскую систему ненужными гражданам поправками в Конституцию.Разумеется, российская верхушка всегда готова помочиться на избитое начальством народное мнение с кремлевской стены (вспомните 90% против роста пенсионного возраста).И все же, результат, когда три четверти твоих сограждан не согласны с тем, что ты задумал сделать, — оставляет надежду на перемены. Да и пенсионный грабеж, проведенный Путиным в 2018 году, даром не прошел. Он не забыт. Тем более на фоне снижения уровня жизни.Кроме того, крах в народном сознании идеи «БеларусьНаш», возможно, отражает некоторое отрезвление граждан после заглота Крыма. Как-то не получилось победного шествия – уровень жизни в стране упал, санкции, войны, озлобление российского начальства против народа. Поэтому к расползанию власти кремлевских на соседние страны граждане охладели.