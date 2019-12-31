Поможет ли мертвая медицина, если болезнь станет эпидемией?

Жители республики, волею судьбы оказавшиеся в Китае, просят эвакуировать их домой. Точное количество жителей Башкирии, которые в данный момент находятся в Китае, где разбушевался опасный коронавирус, неизвестно. По крайней мере, ни одна инстанция нам такую информацию предоставить не смогла.Но при этом точно известно: те, кто сейчас оказался в Китае, и их близкие крайне обеспокоены происходящими в стране событиями. Выражаясь медицинским языком, эпидемиологическая ситуация оставляет желать лучшего, число заразившихся ротавирусом постоянно растет, есть случаи со смертельным исходом.Учитесь на здоровьеСреди жителей Башкирии, находящихся сейчас в Китае, немало студентов.Как сообщил Медиакорсети начальник управления по международной деятельности Башгосмедуниверситета Руслан Абдрахимов, в данный момент на территории КНР от БГМУ находится 17 человек. Среди них: 11 аспирантов — в Харбинском медицинском университете (город Харбин, провинция Хэйлунцзян), 3 аспиранта и 3 студента по семестровому обмену — в Сычуанском университете (город Ченду, провинция Сычуань), шесть человек находятся в каникулярном отпуске в Уфе и не факт, что вернутся туда в ближайшее время.— Ведется постоянный мониторинг ситуации с вузами-партнерами, аспирантами, студентами, — пояснил Руслан Абдрахимов. — Мы знаем, к примеру, что в провинции Хэйлунцзян зафиксировано 4 случая заболевания новым штампом коронавируса, в провинции Сычуань — 1 случай. Никаких запретов и рекомендаций по воздержанию от поездок от вузов-партнеров не поступало, всё проходит в штатном режиме.Уфимская студентка Лейсан Нариманова, не так давно уехавшая в Китай по семестрообмену, сообщила Медиакорсети, что вместе с однокурсниками старается соблюдать меры безопасности — ходить в масках, проветривать помещения, часто мыть руки. С территории университетского кампуса в Харбине, по словам девушки, выходят только в случае крайней необходимости — например, за продуктами.Уроженцам Китая, которые приехали на учебу в Россию (и в частности, в Башкирию), не рекомендуется пока ездить на родину. Руководство вузов рассылает им предостережения с советами не ездить домой.Нелётная ситуацияКоличество желающих побывать в Китае, похоже и так достигло минимума. По крайней мере накануне, 27 января, днем в аэропорту Уфы был отменен авиарейс на остров Хайнань, хотя ранее отправиться туда по делам и в турпоездку собирались около 250 человек.Но туроператор отменил вылет из-за вспышки коронавируса. Как сообщили в аэропорту, по вопросам возврата и переноса туров пассажирам рекомендуют обращаться непосредственно по месту приобретения путёвок, от которых, по данным Ростуризма, в виду чрезвычайной ситуации в Китае также можно отказаться, туороператоры обязаны будут вернуть средства. Подобное уже началось.При этом в аэропорту «Уфа» продолжается проверка самочувствия у всех пассажиров, прибывающих международными рейсами, — у них измеряют температур при помощи тепловизоров без контакта с человеком. В случае малейшего подозрения на наличие недуга, пассажиров подвергают болен тщательной проверке. Например, на днях такой проверке подверглась пассажирка, прилетевшая из Китая с высокой температурой, и все, кто с ней контактировал в ходе полета. К счастью, анализы показали, что у женщины всего лишь простудное заболевание, не имеющее инфекционной природы.На фоне таких событий принято решение полностью отменить все вылеты в Китай из Уфы. Как пояснила представитель международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван, программа «Ай Флай», которая выполняла рейсы в Санью на острове Хайнань, полностью отменена на вылет с 27 января. Рейсы будут выполняться только на прилет, пока оттуда не вернутся все пассажиры. Затем же авиасообщение с Поднебесной будет прекращено полностью.Заболели в больницеНа этом тревожном фоне жителям республики очень хочется быть уверенными в том, что медики готовы им помочь. И весьма печально читать жалобы на работу врачей республики, подобные той, которую на днях направила на имя главы Башкирии Радия Хабирова уфимка Юлия Бахтиярова.По ее словам, женщина вместе с ребенком была госпитализирована в педиатрическое отделение 22 больницы Уфы. Рентген показал бронхит. При этом педиатр предупредила, что в отделении имеется ротавирус.— Во время оформления нас в стационар ей несколько раз звонили и просили подняться, так как детей рвало. Но она нас уверила, что это на другом этаже, а на третьем, куда нас клали, все в порядке. Оформились в отделение в два часа ночи. У ребенка была температура. Я подошла к постовой медсестре спросить, нужно ли нам сейчас идти на укол. Она сказала: нет не надо, мы ушли спать. Т.е. первая помощь оказана не была. Также я уточнила нужно ли сдавать нам анализы в пятницу утром, она сказала нет. В итоге, в пятницу часов в 10 выяснилось, что ночью нам должны были сделать антибиотик, и с утра в пятницу мы должны были сдать анализы. И теперь анализы только в понедельник. Также, в пятницу утром у ребенка была температура, я подошла с этим вопросом к постовой медсестре, на что она сказала, вы дадите сами какое-нибудь лекарство, или же пойдете на укол? Т.е. я ложусь в больницу и надеюсь, что окажут помощь моему ребенку, а выясняется, что я должна сама ее оказывать. Как это вообще понимать? — задалась вопросом автор обращения.Когда на следующий день началась рвота у ребенка в соседней палате, Юлия написала отказ от госпитализации и поспешила с дочкой домой, однако через сутки они обе заболели, налицо был ротавирус из больницы.— Почему заболевших ротавирусом не изолируют в боксы? Почему мы приехали лечиться, а нам не оказали сразу же помощь и ещё создали условия, при которых мы подхватили ротавирус? Почему в отделении не производится должная обработка помещений, что допускают такие вспышки ротавируса? — требует разгневанная молодая женщина.По ее обращению минздравом Башкирии начата проверка, результаты которой будут известны в ближайшее время.То ли еще будет?Может ли эпидемия в Китае иметь серьезные последствия для Башкирии и России? Ведь с Китаем недавно установились прочные дружеские отношения, рассматривались инвестиционные проекты с участием предпринимателей из Поднебесной, предполагающие, в том числе, стажировки жителей Башкирии в Китае частые и визиты китайцев в наш регион. В частности, это нашумевший проект строительство цементного завода в Сибае с участием китайского капитала.Инициаторами выступили Сычуаньская компания по охране окружающей среды «Цзюньхэ», «Индустриальный парк «Сычуань-Сибай» и правительство Башкирии. Предполагаемый объем инвестиций — порядка 200 млн долларов США. Часть этих географических названий, имеющих отношение к Китаю, уже звучала в данной статье выше и далеко не в самом приятном контексте.Своим мнением с Медиакорсетью поделился член Совета по правам человека при главе Башкирии, предприниматель Азамат Галин.— Насколько мне известно, многие наши сограждане не знают, как сейчас уехать из Китая. Пишут письма Хабирову, просят эвакуировать. Китай из экспортера ширпотреба сейчас в глазах всего мира превратился в поставщика смерти. Это, конечно, пугает. Даже тех, кто говорит о «чрезмерном распиаривании вируса», как следствии заговора королей фарминдустрии. Если лекарство от вируса не найдут, последствия будут ужасающие. Болезнь может прийти в каждый дом, — считает Азамат Галин. — Пока серьезных ударов ни для экономики, ни для финансов для нашей республики и страны из-за «китайского» коронавируса нет. Но они обязательно проявятся, если болезнь станет эпидемией. Надеемся на лучшее и ждем добрых новостей.Медиакорсеть следит за ситуацией.P.S. Когда статья была уже готова, стало известно, что два авиапассажира, прибывших из Китая, были госпитализированы в инфекционную больницу №4 в Уфе с подозрением на коронавирус.Тем временем, как сообщают СМИ со ссылкой на минздрав Китая, число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 132 человек.В странах Европы, и в частности в Великобритании, как передает наша коллега Лилия Клюковская. находящаяся сейчас там, новости о китайском коронавирусе также очень беспокоят людей. Так, сегодня, за пять дней до выхода Британии из ЕС, самое важное на обложке такого серьёзного делового издания, как Financial Times - это коронавирус.