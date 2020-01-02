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Дармоеды подмахнули Конституцию по WhatsApp

  • Опубликовано: natall | 31.01.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 35939 | Комментарии: 43
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Госсобрание Башкортостана, как выяснилось, кулуарно одобрило пакет поправок к Конституции России, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Процедура одобрения была осуществлена вне пленарного заседания, при помощи опроса (предусмотрен регламентом Курултая); при этом, депутаты опрашивались разными способами — кто-то лично, кто-то по телефону, а кто-то и по мессенджеру WhatsApp. Некоторые парламентарии заявили, что были не в курсе этой процедуры и не участвовали в голосовании.

Дармоеды подмахнули Конституцию по WhatsApp


15 января Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ, предложил внести в действующую Конституцию страны ряд поправок, в том числе, отдельно прописать полномочия Госсовета, как органа власти, дать Госдуме право утверждать кандидатуры председателя федерального правительства, вице-премьеров и министров (кроме глав силовых ведомств), убрать из статьи о двух сроках полномочий президента слово "подряд", запретить двойное гражданство депутатам Думы, членам Совета Федерации, министрам и судьям, закрепить приоритет российской Конституции над международными договорами, а также закрепить в основном законе минимальный размер оплаты труда и индексацию пенсий.

20 января предложения были внесены в Госдуму в виде проекта закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". 23 января Дума приняла закон в первом чтении, при этом, за законопроект проголосовали все 432 депутата, присутствовавших на заседании. Перед этим законопроект был направлен для одобрения, либо отклонения в законодательные собрания российских регионов, причем определенный срок представления отзывов составлял всего одни сутки.

— Среди членов нашего комитета опрос проводился в чате WhatsApp, — рассказал депутат фракции КПРФ Дмитрий Чувилин, состоящий в комитете ГС по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. — Обсуждения, при этом, не было — просто прислали в мессенджере опросный лист, и все. Нужно было заполнить одну из граф: "за", "против" или "воздержался".

Чувилин отметил, что сам он, в соответствии с решением фракции КПРФ в Госсобрании и общей позицией партии, проголосовал "за", но считает, что поправки еще необходимо дорабатывать.

— К ним есть серьезные вопросы, — заявил депутат. — По сути, это всего лишь имитация радикальных изменений, которых ждало общество. Это не путь улучшения ситуации, а, скорее, путь к краху путинского режима. Мне кажется, в Конституцию следовало бы внести поправки об исключительной государственной собственности на природные ресурсы и недра, о привязке зарплат чиновников к прожиточному минимуму, о парламентских расследованиях, о выборности судей, об упрощенной процедуре отрешения от должности действующего президента. Разумеется, меня не устраивает и процедура принятия поправок – оно проходит без широкого обсуждения, в спешке. Но сейчас мы решили уже внесенные поправки поддержать, поскольку они содержат, на наш взгляд, ряд позитивных изменений, в частности, возможность формирования правительства под контролем Думы.

— Мы при опросе поддержали президентские поправки, поскольку и наша фракция в Думе их поддержала, — сообщил руководитель фракции ЛДПР в Госсобрании, член комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Вячеслав Рябов. Каким образом среди членов комитета проводился опрос, он уточнять не стал.

— Я голосовала "за", но меня удивила спешка, с какой проводятся поправки, – заявила заместитель председателя комитета ГС по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, руководитель регионального отделения Российской экологической партии "Зеленые" Руфина Шагапова. — Скажу, как преподаватель — мы своим студентам рассказываем на занятиях, как в других странах столетиями не меняются такие важные нормы, как Конституция, а если меняются, то основательно и осторожно. Внесенные поправки, возможно, уместны, но хотелось бы иметь больше времени на их обдумывание.

Депутат также уточнила, что ей, как и другим парламентариям, работающим в Госсобрании на постоянной основе, было предложено проголосовать за поправки в Конституцию очно, заполнив опросный лист.

— Я даже ничего не знал об этом опросе, — сообщил вице-спикер Госсобрания от КПРФ Вадим Старов. — По всей видимости, он проходил по комитетам, а так как я не состою ни в одном из них, ко мне персонально не обращались. Вообще, способ принятия отдельных постановлений опросом депутатов предусмотрен нашим регламентом, но такое делается, обычно, когда нужно принять какое-то решение по второстепенному, либо срочному вопросу. А здесь весь обсуждается самый важный документ в стране — Конституция.

Журналист Рамиль Рахматов рассказал, что несколько дней назад о проводимом опросе не знали и некоторые другие депутаты, в том числе, вице-спикер Курултая от "Единой России" Эльвира Аиткулова.

Другие обстоятельства принятия документа, в том числе, количество депутатов, проголосовавших "за" и "против" (последнее, конечно, сомнительно), уточнить в пресс-службе Госсобрания не удалось.

По закону, президент обязан подписать закон о поправках к Конституции, если его одобрят Госдума, Совет Федерации и две трети законодательных собраний регионов. Никакой процедуры общероссийского голосования, от исхода которого зависело бы, подпишет президент закон или нет, не предусмотрено.

При этом во внесённом Путиным и уже одобренном Думой в первом чтении законопроекте о поправках содержится пункт, согласно которому этот законопроект выносится на общероссийское голосование. Однако неясно, как этот пункт (и весь закон) может вступить в силу до того, как Путин подпишет законопроект.

Также по-прежнему неясно, как и когда будет организовано общероссийское голосование. Такой формы волеизъявления законодательство не предусматривает, это не референдум, для проведения которого нужно выполнить ряд жёстких требований.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 31.01.2020, 08:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дармоеды подмахнули Конституцию по WhatsApp
================================
Поправки в конституцию узаконили политическую проституцию.



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  • 2 | 31.01.2020, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Все манипуляции с текстом Конституции соответствуют статусу обычной бумажки, в которую ее превратил Путин.



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  • 3 | 31.01.2020, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Я вообще в тот момент зависал в бане. Телефон был отключен, чтобы жена не засекла. Поэтому не смог исполнить свой "долг".



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  • 4 | 31.01.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что всё-таки не устраивает Наташку в поправках в Конституцию? По всему видно, что что-то не устраивает, но она об этом молчит, как партизан.



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  • 5 | 31.01.2020, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... при этом, депутаты опрашивались разными способами — кто-то лично, кто-то по телефону, а кто-то и по мессенджеру WhatsApp...
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---
Депутатам выдавать зряплату по фото в ватсапе.



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  • 6 | 31.01.2020, 10:22 | Автор: Виктор
    Публикации: 172 | Комментарии: 1844 | Рейтинг: +491,9
Депутатский корпус РБ?

Они все - нелегитимны. Не избраны. Незаконны. Ибо большинство протоколов из 3 500 УИКов РБ - фальшивые, заполнены на заказ верхушки людей власти.

Их решение по одобрению антиконституционному госперевороту есть Преступление против Народа России и Башкортостана.

Не смейте трогать Конституцию России!

Граждане. Конституция России нуждается в вашей защите.

Защищайте Конституцию России!



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  • Участник
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  • 7 | 31.01.2020, 10:25 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19290 | Рейтинг: -3287,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Не смейте трогать Конституцию России!
-----
Это тебя укропа не касается, утухни.



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  • 8 | 31.01.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я просто на всякий случай для Корнея - Корней, запомни этот момент дабы в последующем не говорить - это ВЫ голосовали, это ВЫ развалили...это под Ваше одобрение и т.д.
Нет , это не Я, это не Кухарка, не Виктор... да мы хотим поправок в конституцию и более того - обязательного исполнения конституции как основного закона, но ... не этих поправок.
Ровно так же было и в 91, да, мы хотели перемен , но в 93 все наши хотелки убили танками , а в последующем и это стьрашнее , чем танки - ЛОЖЬЮ на всех уровнях..
и когда в след раз будешь писать - это ВЫ... подумай, чего МЫ хотели, и что сделали те , которые узурпировали, под общий одобрямс БЫДЛААА
турк



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  • 9 | 31.01.2020, 11:03 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3963 | Рейтинг: -316
Эта конструкция написана пиндосами в их интересах.



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  • 10 | 31.01.2020, 11:04 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3963 | Рейтинг: -316
Конституция хотел написать.



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0

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  •  
  • 11 | 31.01.2020, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 31.01.2020, 11:03 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3961 | Рейтинг: -315,8
Эта конструкция написана пиндосами в их интересах.
_______________________________
Хруль, а что антипиндосовского в новых поправках? конституция как была пропиндосовская , так и осталась... недра и банки, производство и наука - остались пиндосовскими.
поменяется форма вассального правительства и всё
турк



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  • 12 | 31.01.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 31.01.2020, 10:25 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 19290 | Рейтинг: -3286,8

Не смейте трогать Конституцию России!
-----
Это тебя укропа не касается, утухни.
===========================================
Глубоко лизнул, до гланд. Талант не пропьешь. Продолжай.



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  • 13 | 31.01.2020, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Текст Ст. 9 Конституции РФ в действующей редакции на 2020 год:

1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
------------------------------------------------------------
-----------------------------
Вот где собака зарыта. Недра и землю вернуть в госсобственность. А все остальное это )(уйня на постном масле.



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  • 14 | 31.01.2020, 11:32 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3963 | Рейтинг: -316
Хруль, а что антипиндосовского в новых поправках? конституция как была пропиндосовская , так и осталась... недра и банки, производство и наука - остались пиндосовскими.
поменяется форма вассального правительства и всё
турк
_________
Согласен



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  • 15 | 31.01.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 30.01.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЕПТ маатььь ! Больше 20 лет у власти эта " Единая Россия "
и теперь для оказания помощи бесправному народу ( замете это они сделали нас рабами Пенсионного возраста , безработными из - за разрушенных предприятий , нищими из - за космического обворовывания бюджета государства )
_________________________
послушал нового премьера о новом витке цифровизации.... вот йопта маааать... 20 лет назад всё это нужно было делать..
вот тока потом не нужно кричать о безработице. где-то тут спорили о нужности профессий... утверждаю . что половина профессий нах будет не нужны, включая бухгалтеров. Но это не означает , что рабочие люди должны быть выкинуты на свалку, т.к. доход в казну не упадет , а тока увеличится
турк



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  • 16 | 31.01.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
так, поржать

В Конституции нужно закрепить состав российского сыра!
Вот рецепт советского пломбира не закрепили , теперь плачемся, а теперь поздняк метаться. Мы его потеряли...

или вот
РПЦ воодушевленное поправками в конституция, вносит поправки в библию
турк



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  • 17 | 31.01.2020, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 31.01.2020, 10:22 | Автор: Виктор
Публикации: 172 | Комментарии: 1844 | Рейтинг: +491,7
Депутатский корпус РБ?

Они все - нелегитимны. Не избраны. Незаконны. Ибо большинство протоколов из 3 500 УИКов РБ - фальшивые, заполнены на заказ верхушки людей власти.

Их решение по одобрению антиконституционному госперевороту есть Преступление против Народа России и Башкортостана.

Не смейте трогать Конституцию России!

Граждане. Конституция России нуждается в вашей защите.

Защищайте Конституцию России!
_____________________
Какую Конституцию?
Последней легитимной была Конституция до 1993 года, которая была попрана отстранённым от обязанностей президента Ельциным.
Ныне действующая Конституция была разработана нелегитимным органом с участием специалистов США и принята с нарушением действовавшего в тот момент Закона о референдуме. Проголосовавшие бюллетени были спешно уничтожены, чтобы исключить пересчёт.
По-вашему, это не был конституционный переворот?
Вы выступали против него вместе с "Яблоком"?
Нет? Как говорит Жванецкий: "Вы ещё не отсидели за тот случай, зачем вы опять нервничаете!".
Вы или трусы наденьте, или крестик снимите, а то у вас одно с другим плохо согласуется.



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  • 18 | 31.01.2020, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 31.01.2020, 11:32 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3962 | Рейтинг: -315,9
Хруль, а что антипиндосовского в новых поправках? конституция как была пропиндосовская , так и осталась... недра и банки, производство и наука - остались пиндосовскими.
поменяется форма вассального правительства и всё
турк
_________
Согласен
_________________________
а надысь ты меня оскорбил, назвав асоциальным элементом, не желающим голосовать за эти поправки ....а какая блять разница буду я голосовать или нет? ни тебя , ни меня никто не спросит , как не спросят и ООчканутого...
всё наше дело - глотать и глотать
Хруль , создай свой "КПРФ", я подпишусь ... пойдем вместе бороться за свободу и права... тока программу бум вместе составлять
турк



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  • Эксперт
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  • 19 | 31.01.2020, 12:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67145 | Рейтинг: +12054,8
что половина профессий нах будет не нужны, включая бухгалтеров.
_____________________________________
Турк!
Уже лет 10 об этом слышу.... но - год от года увеличивается количество нлогов и отчетов по ним.
Кто вам будет зряплату начислять, перечислять и отчитываться за вас в налоговую?
Не смешите мои тапочки!
В этом году переводят вас на электронные трудовые книжки - не всех пока что, а только желающих, тех кто изъявит это желание.
Представляете - теперь еще и бухгалтера(а во многих малых (микро) предприятиях и в ИП - именно бухгалтера отвечают за ведение кадров - будут отчитываться в пенсионный фонд кто когда уволился, кто когда был принят на работу - более того - кто и когда внутри предприятия совершил какое-то телодвижение - из цеха в отдел перешел, из инженера стал старшим инженером, с одного объекта на другой передислоцировался - то есть ВСЁ на что были приказы - нужно сообщать в ПФР. Ежемесячно! Отчет называется СЗВ-ТД.
Ну и сопутствующее - собирать заявления с работников о переходе на электронные трудовые книжки и сообщать об этом в ПФР....

Путевые листы на директора, который ездит на своей машине - тоже обязали заполнять ЕЖЕДНЕВНО!!! Раньше можно было оформить один на месяц - как формальность - чтобы как бы обоснованно списать бензин... Короче - ездит директор как хочет и куда хочет - буху не отчитывается - только заправляется регулярно, а бух должна ежедневно в 1Ску занести маршруты поездок - самой придумать ну и подгонять под расход топлива, разумеется...

В общем 10 лет слушаю сказочку как бухгалтеров в первую очередь упразднят - а работы все больше и больше.
При этом - никто не ищет на работу кадровика с функциями бухгалтера, или офис-менеджера с функциями бухгалтера, а ищут бухгалтеров с функциями - кадровика, офис-менеджера, менеджера по продажам, делопроизводителя, юриста(договора отсматривать на предмет а не о***и ли поставщики?, еще и на звонки отвечать и письма-ответы\на\письма сочинять с владением навыков делового письма....

В общем бухгалтера превращаются в золушек - повсеместно:
Перебрать 7 мешков фасоли отделить на белую и тёмную,, посадить7 розовых кустов, прополоть грядки, вымыть окна, выбелить кухню, натереть полы, намолоть кофе на 7 недель, прибрать в комнатах - после этого - спи-отдыхай! А зряплату мы тебе определим в полтора МРОТа - и ни в чем себе не отказывай - покупай себе наряды и хрустальные туфельки на Алиэкспрессе для поездок на балы....

И да - двое суток почти не выходила в инет - новая организация появиласб - сутками почти - до 6 утра сидела и их 1С-ку правила... 9 месяцев отработали - в 1Ске 4 буха полазали - такого наворотили - что я за голову схватилась...
Половина операций совершена вручную, поскольку даже настроить 1С-ку под предприятие нормально ни один из бухов не смог...
Пришлось КАЖДЫЙ документ с ручной проводкой - отыскивать в журнале операции и вносить соответствующие изменений... И номенклатуры наплодили - туеву хучу, которую пришлось удалять к ху-ям и тоже перепроводить заново документы...
Но есть и хорошая новость))) Не знала, что можно работать с 1С-кой - онлайн в интернете, через браузер и личный кабинет, а не копировать базу и устанавливать ее в свою домашнюю 1Ску. Мне понравилось, поскольку программа обновляется автоматически - просто выходит предупреждение, что через некоторое время прога у всех отключится - выходите, сохранив изменения - это бывает ночью. Через 30 минут - прога обновлена и выходит отчет о проделанной работе - что появилось нового в проге.
Но - бухгалтерская работа мне нравится - благодаря туевым хучам постоянных изменений в законодательства - деменция, маразм, альцгеймер - мне точно не грозит пока я работаю бухгалтером)))))

И да - может в омериках-европах бухгалтера и отомрут, как профессия - хотя не думаю, но в забюрократизированном пуйлостане - мы еще лет 100 будем в неприкосновенности))))

ЗЫ: Мишустин подписал указа про митинговые надбавки - а КТО будет их считать и начислять - ИНДИВИДУАЛЬНО?! Разве не бухгалтера? Их командиры только списки будут подавать с ФИО, датой и часами работы...



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  • 20 | 31.01.2020, 12:29 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3963 | Рейтинг: -316
Как китайцы обманули весь мир с вирусом

Как передает Faktxeber, КНР использовала интересную экономическую тактику, обвела всех вокруг пальца и за пару дней заработала более 20 млрд долларов. Плюс вернула около 30% акций собственных монополий.

Си Цзиньпин одурачил и ЕС и Америку, и как красиво! На глазах у всего мира разыграл все, как по нотам.

Раньше часть акций технологических компаний принадлежала зарубежным инвесторам, американцам и европейцам - это значит, что почти половина доходов от тяжелой и химической промышленности уходила не в казну Китая , а на счета "финансовых акул " Европы .

В связи с ситуацией в Ухане юань стал резко падать , но Центральный банк ничего не делал, чтобы поддержать курс юаня.

Даже появлялись слухи о том, что у Китая просто нет масок на борьбу с короновирусом.

Эти слухи и заявления Си Цзиньпина , что он готов и будет защищать население Уханя, привело к большому падению цены на акции технологических компаний Китая, и "финансовые акулы" стали выставлять акции на продажу, пока они совсем не обесценились .

Си Цзиньпин ждал всю неделю и только улыбался на пресс-конференциях, а когда цена упала ниже плинтуса, он дал команду резко скупать акции одновременно у всех европейцев и американцев.

Пока эти "финансовые акулы" поняли, что их обвели вокруг пальца, было уже поздно: акции были в руках КНР. Мало того, что Китай за эти дни заработала более 20 млрд долларов, так она еще и вернул акции своих компаний в Китай.

Теперь доход от техники и химии не будет уходить за границу, а будет оставаться в Китае, юань поднимается сам собой, и на его поддержку не нужно тратить золотовалютные запасы Китая, а "финансовые акулы" Европы остались с носом, их обвели вокруг пальца.

У них в считанные минуты за копейки скупили акции, которые приносят миллиарды долларов, и оставили без доходов от техники и химии . Такой блестящей операции еще не было в истории фондового рынка.
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Ну вот



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