Дармоеды подмахнули Конституцию по WhatsApp

Госсобрание Башкортостана, как выяснилось, кулуарно одобрило пакет поправок к Конституции России, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Процедура одобрения была осуществлена вне пленарного заседания, при помощи опроса (предусмотрен регламентом Курултая); при этом, депутаты опрашивались разными способами — кто-то лично, кто-то по телефону, а кто-то и по мессенджеру WhatsApp. Некоторые парламентарии заявили, что были не в курсе этой процедуры и не участвовали в голосовании.15 января Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ, предложил внести в действующую Конституцию страны ряд поправок, в том числе, отдельно прописать полномочия Госсовета, как органа власти, дать Госдуме право утверждать кандидатуры председателя федерального правительства, вице-премьеров и министров (кроме глав силовых ведомств), убрать из статьи о двух сроках полномочий президента слово "подряд", запретить двойное гражданство депутатам Думы, членам Совета Федерации, министрам и судьям, закрепить приоритет российской Конституции над международными договорами, а также закрепить в основном законе минимальный размер оплаты труда и индексацию пенсий.20 января предложения были внесены в Госдуму в виде проекта закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". 23 января Дума приняла закон в первом чтении, при этом, за законопроект проголосовали все 432 депутата, присутствовавших на заседании. Перед этим законопроект был направлен для одобрения, либо отклонения в законодательные собрания российских регионов, причем определенный срок представления отзывов составлял всего одни сутки.— Среди членов нашего комитета опрос проводился в чате WhatsApp, — рассказал депутат фракции КПРФ Дмитрий Чувилин, состоящий в комитете ГС по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. — Обсуждения, при этом, не было — просто прислали в мессенджере опросный лист, и все. Нужно было заполнить одну из граф: "за", "против" или "воздержался".Чувилин отметил, что сам он, в соответствии с решением фракции КПРФ в Госсобрании и общей позицией партии, проголосовал "за", но считает, что поправки еще необходимо дорабатывать.— К ним есть серьезные вопросы, — заявил депутат. — По сути, это всего лишь имитация радикальных изменений, которых ждало общество. Это не путь улучшения ситуации, а, скорее, путь к краху путинского режима. Мне кажется, в Конституцию следовало бы внести поправки об исключительной государственной собственности на природные ресурсы и недра, о привязке зарплат чиновников к прожиточному минимуму, о парламентских расследованиях, о выборности судей, об упрощенной процедуре отрешения от должности действующего президента. Разумеется, меня не устраивает и процедура принятия поправок – оно проходит без широкого обсуждения, в спешке. Но сейчас мы решили уже внесенные поправки поддержать, поскольку они содержат, на наш взгляд, ряд позитивных изменений, в частности, возможность формирования правительства под контролем Думы.— Мы при опросе поддержали президентские поправки, поскольку и наша фракция в Думе их поддержала, — сообщил руководитель фракции ЛДПР в Госсобрании, член комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Вячеслав Рябов. Каким образом среди членов комитета проводился опрос, он уточнять не стал.— Я голосовала "за", но меня удивила спешка, с какой проводятся поправки, – заявила заместитель председателя комитета ГС по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, руководитель регионального отделения Российской экологической партии "Зеленые" Руфина Шагапова. — Скажу, как преподаватель — мы своим студентам рассказываем на занятиях, как в других странах столетиями не меняются такие важные нормы, как Конституция, а если меняются, то основательно и осторожно. Внесенные поправки, возможно, уместны, но хотелось бы иметь больше времени на их обдумывание.Депутат также уточнила, что ей, как и другим парламентариям, работающим в Госсобрании на постоянной основе, было предложено проголосовать за поправки в Конституцию очно, заполнив опросный лист.— Я даже ничего не знал об этом опросе, — сообщил вице-спикер Госсобрания от КПРФ Вадим Старов. — По всей видимости, он проходил по комитетам, а так как я не состою ни в одном из них, ко мне персонально не обращались. Вообще, способ принятия отдельных постановлений опросом депутатов предусмотрен нашим регламентом, но такое делается, обычно, когда нужно принять какое-то решение по второстепенному, либо срочному вопросу. А здесь весь обсуждается самый важный документ в стране — Конституция.Журналист Рамиль Рахматов рассказал, что несколько дней назад о проводимом опросе не знали и некоторые другие депутаты, в том числе, вице-спикер Курултая от "Единой России" Эльвира Аиткулова.Другие обстоятельства принятия документа, в том числе, количество депутатов, проголосовавших "за" и "против" (последнее, конечно, сомнительно), уточнить в пресс-службе Госсобрания не удалось.По закону, президент обязан подписать закон о поправках к Конституции, если его одобрят Госдума, Совет Федерации и две трети законодательных собраний регионов. Никакой процедуры общероссийского голосования, от исхода которого зависело бы, подпишет президент закон или нет, не предусмотрено.При этом во внесённом Путиным и уже одобренном Думой в первом чтении законопроекте о поправках содержится пункт, согласно которому этот законопроект выносится на общероссийское голосование. Однако неясно, как этот пункт (и весь закон) может вступить в силу до того, как Путин подпишет законопроект.Также по-прежнему неясно, как и когда будет организовано общероссийское голосование. Такой формы волеизъявления законодательство не предусматривает, это не референдум, для проведения которого нужно выполнить ряд жёстких требований.