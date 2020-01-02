Дармоеды подмахнули Конституцию по WhatsApp

15 января Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ, предложил внести в действующую Конституцию страны ряд поправок, в том числе, отдельно прописать полномочия Госсовета, как органа власти, дать Госдуме право утверждать кандидатуры председателя федерального правительства, вице-премьеров и министров (кроме глав силовых ведомств), убрать из статьи о двух сроках полномочий президента слово "подряд", запретить двойное гражданство депутатам Думы, членам Совета Федерации, министрам и судьям, закрепить приоритет российской Конституции над международными договорами, а также закрепить в основном законе минимальный размер оплаты труда и индексацию пенсий.
20 января предложения были внесены в Госдуму в виде проекта закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". 23 января Дума приняла закон в первом чтении, при этом, за законопроект проголосовали все 432 депутата, присутствовавших на заседании. Перед этим законопроект был направлен для одобрения, либо отклонения в законодательные собрания российских регионов, причем определенный срок представления отзывов составлял всего одни сутки.
— Среди членов нашего комитета опрос проводился в чате WhatsApp, — рассказал депутат фракции КПРФ Дмитрий Чувилин, состоящий в комитете ГС по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. — Обсуждения, при этом, не было — просто прислали в мессенджере опросный лист, и все. Нужно было заполнить одну из граф: "за", "против" или "воздержался".
Чувилин отметил, что сам он, в соответствии с решением фракции КПРФ в Госсобрании и общей позицией партии, проголосовал "за", но считает, что поправки еще необходимо дорабатывать.
— К ним есть серьезные вопросы, — заявил депутат. — По сути, это всего лишь имитация радикальных изменений, которых ждало общество. Это не путь улучшения ситуации, а, скорее, путь к краху путинского режима. Мне кажется, в Конституцию следовало бы внести поправки об исключительной государственной собственности на природные ресурсы и недра, о привязке зарплат чиновников к прожиточному минимуму, о парламентских расследованиях, о выборности судей, об упрощенной процедуре отрешения от должности действующего президента. Разумеется, меня не устраивает и процедура принятия поправок – оно проходит без широкого обсуждения, в спешке. Но сейчас мы решили уже внесенные поправки поддержать, поскольку они содержат, на наш взгляд, ряд позитивных изменений, в частности, возможность формирования правительства под контролем Думы.
— Мы при опросе поддержали президентские поправки, поскольку и наша фракция в Думе их поддержала, — сообщил руководитель фракции ЛДПР в Госсобрании, член комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Вячеслав Рябов. Каким образом среди членов комитета проводился опрос, он уточнять не стал.
— Я голосовала "за", но меня удивила спешка, с какой проводятся поправки, – заявила заместитель председателя комитета ГС по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, руководитель регионального отделения Российской экологической партии "Зеленые" Руфина Шагапова. — Скажу, как преподаватель — мы своим студентам рассказываем на занятиях, как в других странах столетиями не меняются такие важные нормы, как Конституция, а если меняются, то основательно и осторожно. Внесенные поправки, возможно, уместны, но хотелось бы иметь больше времени на их обдумывание.
Депутат также уточнила, что ей, как и другим парламентариям, работающим в Госсобрании на постоянной основе, было предложено проголосовать за поправки в Конституцию очно, заполнив опросный лист.
— Я даже ничего не знал об этом опросе, — сообщил вице-спикер Госсобрания от КПРФ Вадим Старов. — По всей видимости, он проходил по комитетам, а так как я не состою ни в одном из них, ко мне персонально не обращались. Вообще, способ принятия отдельных постановлений опросом депутатов предусмотрен нашим регламентом, но такое делается, обычно, когда нужно принять какое-то решение по второстепенному, либо срочному вопросу. А здесь весь обсуждается самый важный документ в стране — Конституция.
Журналист Рамиль Рахматов рассказал, что несколько дней назад о проводимом опросе не знали и некоторые другие депутаты, в том числе, вице-спикер Курултая от "Единой России" Эльвира Аиткулова.
Другие обстоятельства принятия документа, в том числе, количество депутатов, проголосовавших "за" и "против" (последнее, конечно, сомнительно), уточнить в пресс-службе Госсобрания не удалось.
По закону, президент обязан подписать закон о поправках к Конституции, если его одобрят Госдума, Совет Федерации и две трети законодательных собраний регионов. Никакой процедуры общероссийского голосования, от исхода которого зависело бы, подпишет президент закон или нет, не предусмотрено.
При этом во внесённом Путиным и уже одобренном Думой в первом чтении законопроекте о поправках содержится пункт, согласно которому этот законопроект выносится на общероссийское голосование. Однако неясно, как этот пункт (и весь закон) может вступить в силу до того, как Путин подпишет законопроект.
Также по-прежнему неясно, как и когда будет организовано общероссийское голосование. Такой формы волеизъявления законодательство не предусматривает, это не референдум, для проведения которого нужно выполнить ряд жёстких требований.
Идель.Реалии
Оригинал публикации
Дармоеды подмахнули Конституцию по WhatsApp
Раздел: Новости | Просмотры: 35939 | Комментарии: 43