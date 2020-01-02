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Пять уголовных дел вместо Четвертой республики

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53-летний публицист Айрат Дильмухаметов — ветеран башкирской политики и один из рекордсменов по числу уголовных дел, возбужденных из-за публичных высказываний. За последние 15 лет его судили за выступления на митингах, публикации в газетах, интервью на радио и видео в ютубе.

Пять уголовных дел вместо Четвертой республики


Освободившись из колонии в последний раз, Дильмухаметов решил бороться за пост главы Башкортостана — и уже весной 2019-го снова оказался в СИЗО. ФСБ обвиняет его в призывах к сепаратизму (два эпизода по части 2 статьи 280.1 УК, до 5 лет лишения свободы), финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК, до 8 лет) и призывах к ней (часть 1 статьи 280 УК, до 4 лет), а также в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК, до 7 лет).

Публицист Айрат Дильмухаметов объявил о своем намерении о планах баллотироваться на пост главы Башкортостана 4 апреля 2018 года — за полтора года до назначенных на сентябрь 2019-го выборов.

«Мною принято решение о выдвижении на пост президента республики Башкортостан, новой Четвертой башкирской республики, — сказал он на заседании дискуссионного клуба организации «Башкорт». — Сейчас такого поста в республике нет. Я буду бороться за то, чтобы он был. Сейчас, собственно, и республики Башкортостан фактически тоже нет».

Он пообещал бороться за то, чтобы Башкортостан стал «республикой, в которой царят демократия и право». «И чтобы эта республика была учредителем новой, демократической федерации свободных народов. Свою задачу вижу в том, чтобы создать такую республику, где роль башкирской нации будет закреплена на законодательном уровне и где будет свобода, справедливость и процветание для всех граждан, здесь проживающих», — заключил Дильмухаметов.

Через год, в марте 2019-го, суд отправил Айрата Дильмухаметова в СИЗО по делу о публичных призывах к сепаратизму. Позже 53-летнему политику добавили еще несколько эпизодов, в том числе оправдание терроризма — и теперь за свои публичные выступления он обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса.

Эхо Москвы
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  • 1 | 31.01.2020, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
создать такую республику, где роль башкирской нации будет закреплена на законодательном уровне и где будет свобода, справедливость и процветание для всех граждан, здесь проживающих», — заключил Дильмухаметов.
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Ну и кто тут орал "Свободу дильмухаметову"?!!
" роль башкирской нации будет закреплена на законодательном уровне", а другим народам одни обещания "сладкой жизни"?!!!
Это не национализм, это фашизм!!!



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  • 2 | 31.01.2020, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
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господи ну ни один чел в т.ч. башкир его не поддерживают !
в тоже время он против башкир и они против его высказываний.
у него противоречивое мышление...……..спутанность...…… мать же сказала, что весь он-это противоречие даже во вред...………… точка.



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  • 3 | 31.01.2020, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
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В отличии от своих родителей он в детстве сладко жрал ,отец был высокопоставленный работник обкома КПСС.Он купался в лучиках чинопочитания ,прошел курс усиленного вбухивания в башку башнационализма в БГУ ,ну и итог известен ....Должность ему надо и он успокоится -так мать его считает.Вот и определят ему должность сортиры убирать



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  • 4 | 31.01.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Диль прав, за это его Путин чморит.



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  • 5 | 31.01.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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какой ужас, когда у человека больная голова, изолировать только изолировать...



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  • 6 | 31.01.2020, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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чморит, если только в устрашение скрытых......



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  • 7 | 31.01.2020, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Свободу башкортам! Талоны на питание, пожизненное пособие по инвалидности!



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  • 8 | 31.01.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке! Нет, каждой по два мужика, каждому по десять бутылок! Снести города нахрен, понаставить войлочных шалашей, красота. Дилю в большой шалаш ханов всея степей, голых.



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  • 9 | 31.01.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Хорошо сказал - роль башкирской нации. Только вот кто работать то будет?



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  • 10 | 31.01.2020, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Так мы скоро опять в передовиках окажемся по России. По количеству статей (эпизодов) террористической направленности, вмененных одному конкретному человеку.



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  • 11 | 31.01.2020, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Нормальные герои всегда идут в обход.



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  • 12 | 31.01.2020, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
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жаль что не поддержали, не созрели еще



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  • 13 | 31.01.2020, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
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"О, да-а-айте, дайте мне свобо-о-оду-у-у,

Я свой позо-о-ор сумею искупи-и-ить..."



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