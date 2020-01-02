Пять уголовных дел вместо Четвертой республики

53-летний публицист Айрат Дильмухаметов — ветеран башкирской политики и один из рекордсменов по числу уголовных дел, возбужденных из-за публичных высказываний. За последние 15 лет его судили за выступления на митингах, публикации в газетах, интервью на радио и видео в ютубе.Освободившись из колонии в последний раз, Дильмухаметов решил бороться за пост главы Башкортостана — и уже весной 2019-го снова оказался в СИЗО. ФСБ обвиняет его в призывах к сепаратизму (два эпизода по части 2 статьи 280.1 УК, до 5 лет лишения свободы), финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК, до 8 лет) и призывах к ней (часть 1 статьи 280 УК, до 4 лет), а также в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК, до 7 лет).Публицист Айрат Дильмухаметов объявил о своем намерении о планах баллотироваться на пост главы Башкортостана 4 апреля 2018 года — за полтора года до назначенных на сентябрь 2019-го выборов.«Мною принято решение о выдвижении на пост президента республики Башкортостан, новой Четвертой башкирской республики, — сказал он на заседании дискуссионного клуба организации «Башкорт». — Сейчас такого поста в республике нет. Я буду бороться за то, чтобы он был. Сейчас, собственно, и республики Башкортостан фактически тоже нет».Он пообещал бороться за то, чтобы Башкортостан стал «республикой, в которой царят демократия и право». «И чтобы эта республика была учредителем новой, демократической федерации свободных народов. Свою задачу вижу в том, чтобы создать такую республику, где роль башкирской нации будет закреплена на законодательном уровне и где будет свобода, справедливость и процветание для всех граждан, здесь проживающих», — заключил Дильмухаметов.Через год, в марте 2019-го, суд отправил Айрата Дильмухаметова в СИЗО по делу о публичных призывах к сепаратизму. Позже 53-летнему политику добавили еще несколько эпизодов, в том числе оправдание терроризма — и теперь за свои публичные выступления он обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса.