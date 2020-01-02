Шендерович: Самый яркий пример политического заключённого в России сегодня — это Айрат Дильмухаметов

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии
75. Это не ваша победа!

усатый таракан умышленно сунул в ржевскую мясорубку несколько миллион ...
  Рейтинг: +5  Иннокентий Иванов

На Дильмухаметова возбужд ...

Какую это такую Родину любить? Которая репрессировала , издевалась над ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Миргазямов: «Перед нашими ...

13 | 15.01.2020, 10:11 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1 ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Дармоеды подмахнули ...

Госсобрание Башкортостана, как выяснилось, кулуарно одобрило пакет поправок к ...
  31.01.2020   33444    43

Пять уголовных дел ...

53-летний публицист Айрат Дильмухаметов — ветеран башкирской политики и один из ...
  31.01.2020   17239    13

Шендерович: Самый яркий ...

Публицист Виктор Шендерович комментируя в эфире федерального «Эха» уголовное ...
  31.01.2020   30637    9

Меховая делегация ...

Мятый батон для блокадников: чиновницы в шубах перешли грань. Как кирпичом ...
  31.01.2020   30852    9

Воровство пенсий ...

Пропаганда нового гарантированного пенсионного плана (ГПП) набирает обороты. ...
  31.01.2020   23836    14

Последние публикации
Дармоеды подмахнули ...

Госсобрание Башкортостана, как выяснилось, кулуарно одобрило пакет поправок к ...
  31.01.2020   34654    43

Пять уголовных дел ...

53-летний публицист Айрат Дильмухаметов — ветеран башкирской политики и один из ...
  31.01.2020   42119    13

Шендерович: Самый яркий ...

Публицист Виктор Шендерович комментируя в эфире федерального «Эха» уголовное ...
  31.01.2020   18443    9

Меховая делегация ...

Мятый батон для блокадников: чиновницы в шубах перешли грань. Как кирпичом ...
  31.01.2020   14137    9

Воровство пенсий ...

Пропаганда нового гарантированного пенсионного плана (ГПП) набирает обороты. ...
  31.01.2020   19273    14

Громкое молчание ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о нюансах предстоящей ...
  30.01.2020   41907    32

Фальшивый потерпевший о ...

Азат Бердин: «Эта идентичность двойственная, но народа такого нет». Директор ...
  30.01.2020   15580    28

На допрос в ФСБ вызваны ...

Три уфимских журналиста вызваны на допрос в башкирское управление ФСБ России к ...
  30.01.2020   20067    23

Еще один правозащитный ...

Единороссы Башкирии решили материально поддержать людей. Члены регионального ...
  30.01.2020   40644    23

«Дело Дильмухаметова ...

Ряд членов Совета по правам человека (СПЧ) при главе РБ обратился к ...
  29.01.2020   29055    49

Читаемое за месяц
Год сказочного перелома ...

Опять и снова. Здравствуй, Путин, Новый Год. Скоро будет два десятка ...
  2.01.2020   24317    51

Ильдар Габдрафиков: ...

В эти дни исполняется 125 лет со дня рождения талантливого татаро-башкирского ...
  4.01.2020   36460    171

Артемий Троицкий: ...

Это строчка из старой-старой песенки Майка Науменко «Пригородный блюз». 1980 ...
  5.01.2020   13190    24

«Конфликта между ...

Гостем ProUfu.ru был начальник Центра социокультурного анализа Института ...
  5.01.2020   33669    39

Новая живая цепь у горы ...

Это уже не первый флешмоб от жителей Башкирии и попытка сохранить гору. Вокруг ...
  5.01.2020   26836    23

Архив публикаций
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)


Шендерович: Самый яркий пример политического заключённого в России сегодня — это Айрат Дильмухаметов

Оценили
0


Публицист Виктор Шендерович комментируя в эфире федерального «Эха» уголовное преследование Айрата Дильмухаметова заметил, что пятое дело – «удивительно, даже по российским меркам». Он напомнил, что вышло расследование «Медиазоны» про Айрата Дильмухаметова.

Шендерович: Самый яркий пример политического заключённого в России сегодня — это Айрат Дильмухаметов


— У меня был концерт в Уфе. Ко мне подошел человек и сказал: «Здравствуйте, я вас узнал». Это был Айрат Дильмухаметов. Он в это время, пару лет назад, ненадолго вышел на свободу. Почитайте материал «Медиазоны». Там есть из пяти два уголовных дела, они заслуживают внимательного разбора.

Первое – его обвиняют, ни больше, ни меньше, в призывах к распаду государственной целостности России. А он говорит о федерализме. О том что нужно заключить федеративный договор. Нормальный, не рабский. Чтобы Башкирия, которая одна из первых создавала РСФСР, и другие заключили федеративный договор. Чтобы были не рабы, и не вассалы, а в точности по Конституции, субъекты федерации. Его арестовали за проповедь Конституции. Он проповедует федерализм. Сегодня это государственное преступление. О том, что субъекты федерации не вассалы, где кому-то не ярлык на княжение дают, а что это субъекты права, о чём-то договариваются, ну, как в Америке, или как в Германии. Его так называемый призыв к распаду государства – является призыв к федерализму. Они фактически устранили Конституцию, и человека, который напоминает про необходимость соблюдения Конституции, наполнение этой буквы реальной жизнью, сажают.

Шендерович напомнил, что предыдущим, кто предлагал обновить союзный договор был академик Андрей Сахаров в 1989 году.

— Это бы спасло Советский Союз, — уверен публицист. – Парадокс в том, что академик Сахаров пытался спасти Советский Союз. И в этот новый Союз могла бы войти и Украина, и Белоруссия, Закавказье. Затоптали. Заулюлюкали. Затопали ногами. Не услышали. Сахаров пытался наполнить жизнью эту мертвечину. А те, кто под красным знаменем улюлюкали, привели к распаду. Россию, если не будет модернизироваться, если федерализм не станет реальной повесткой дня, безусловно ждет распад.

По словам Шендеровича, запрещенная в России «Хизб ут-Тахрир» играет на руку силовикам.

— Айрат говорил, что следаки сами создают террористические организации. Что этот «Хизбут» — идеальный способ сделать карьеру. Создаешь организацию: молодежь, которая быстренько прочитала книжку, немедленно получает по 20-23 года за терроризм, за то, что прочли книжку.

Перекликается с делом «Нового величия». Сами сшили дело. Зафиксировали. Посадили на 20 лет. Стали майорами. И ордена получили. И финансирование. Вот о чем говорил Айрат. Более того, он русским языком, внятно сказал молодежи, увлеченной этим делом – не надо туда идти, это пустое дело, — заметил Шендерович.

Журналист назвал Айрата Дильмухаметова самым ярким примером политического заключённого в современной России.

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 31.01.2020, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шендерович: Самый яркий пример политического заключённого в России сегодня — это Айрат Дильмухаметов
==========================
Витек не чеши там где не чешится!!!



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 31.01.2020, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПНХПС, мы сами с усами, учи копченого!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 31.01.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Езжай в Израиль и там говори про федерализм с Палестиной ..... Жизнь в России тебе при твоих бабках покажется раем ....А там тебя загнут и будешь в казематах еврейских сидеть. НАМ ФЕДЕРАЛИЗМ -как собаке пятая нога ..Нам нужна ЕДИНАЯ и НЕДЕЛИМАЯ РОССИЯ -соцальное государство для всех ,а не для улусных высерков в виде диля .Простому башкиру нужно тоже самое .что и нам ,а ему кресло ПРЕЗИДЕНТА .



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 31.01.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну да, выше отметившиеся, у вас один кумир бандит Тамбовской 0ПГ, зачем так живете, вам не позорно?!
Хотя...потомкам рабов...о чести...да, нет смысла...



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 31.01.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, Шендерович всех поддерживает, кто его узнаёт?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 31.01.2020, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странно слышать слова в поддержку Фашиствующегося.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 31.01.2020, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 31.01.2020, 09:52 | Автор:

".........А там тебя загнут и будешь в казематах еврейских сидеть. НАМ ФЕДЕРАЛИЗМ -как собаке пятая нога ..Нам нужна ЕДИНАЯ и НЕДЕЛИМАЯ РОССИЯ -соцальное государство для всех ,а не для улусных высерков в виде диля ........."
================================================
Не скажешь почему СССР распался ?
Россия социальное государство ? Ты чего с утра Уху ел ?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 31.01.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6ому
Фашизм э то когда провозглашается превосходство одних людей перед другими. В нашем случае умаление Б/я пред Р/я.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 31.01.2020, 16:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ко мне подошел человек и сказал: «Здравствуйте, я вас узнал». Это был Айрат Дильмухаметов.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А всех других Диль уже не узнаёт? Даже тех, к кому на концерт приходит? Лечиться надо тогда долго уже! Очень Опытный



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com