Шендерович: Самый яркий пример политического заключённого в России сегодня — это Айрат Дильмухаметов

Публицист Виктор Шендерович комментируя в эфире федерального «Эха» уголовное преследование Айрата Дильмухаметова заметил, что пятое дело – «удивительно, даже по российским меркам». Он напомнил, что вышло расследование «Медиазоны» про Айрата Дильмухаметова.— У меня был концерт в Уфе. Ко мне подошел человек и сказал: «Здравствуйте, я вас узнал». Это был Айрат Дильмухаметов. Он в это время, пару лет назад, ненадолго вышел на свободу. Почитайте материал «Медиазоны». Там есть из пяти два уголовных дела, они заслуживают внимательного разбора.Первое – его обвиняют, ни больше, ни меньше, в призывах к распаду государственной целостности России. А он говорит о федерализме. О том что нужно заключить федеративный договор. Нормальный, не рабский. Чтобы Башкирия, которая одна из первых создавала РСФСР, и другие заключили федеративный договор. Чтобы были не рабы, и не вассалы, а в точности по Конституции, субъекты федерации. Его арестовали за проповедь Конституции. Он проповедует федерализм. Сегодня это государственное преступление. О том, что субъекты федерации не вассалы, где кому-то не ярлык на княжение дают, а что это субъекты права, о чём-то договариваются, ну, как в Америке, или как в Германии. Его так называемый призыв к распаду государства – является призыв к федерализму. Они фактически устранили Конституцию, и человека, который напоминает про необходимость соблюдения Конституции, наполнение этой буквы реальной жизнью, сажают.Шендерович напомнил, что предыдущим, кто предлагал обновить союзный договор был академик Андрей Сахаров в 1989 году.— Это бы спасло Советский Союз, — уверен публицист. – Парадокс в том, что академик Сахаров пытался спасти Советский Союз. И в этот новый Союз могла бы войти и Украина, и Белоруссия, Закавказье. Затоптали. Заулюлюкали. Затопали ногами. Не услышали. Сахаров пытался наполнить жизнью эту мертвечину. А те, кто под красным знаменем улюлюкали, привели к распаду. Россию, если не будет модернизироваться, если федерализм не станет реальной повесткой дня, безусловно ждет распад.По словам Шендеровича, запрещенная в России «Хизб ут-Тахрир» играет на руку силовикам.— Айрат говорил, что следаки сами создают террористические организации. Что этот «Хизбут» — идеальный способ сделать карьеру. Создаешь организацию: молодежь, которая быстренько прочитала книжку, немедленно получает по 20-23 года за терроризм, за то, что прочли книжку.Перекликается с делом «Нового величия». Сами сшили дело. Зафиксировали. Посадили на 20 лет. Стали майорами. И ордена получили. И финансирование. Вот о чем говорил Айрат. Более того, он русским языком, внятно сказал молодежи, увлеченной этим делом – не надо туда идти, это пустое дело, — заметил Шендерович.Журналист назвал Айрата Дильмухаметова самым ярким примером политического заключённого в современной России.